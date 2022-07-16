Covid sırasında dünya, serbest çalışan platformlarda uzaktan para kazanmak için çok sayıda satıcıya tanık oldu. İşletmeler ayrıca operasyonlarını çalışır durumda tutmak için uygulama çözümleri ararlar. Bu nedenle, hiçbir kod uygulaması oluşturma, serbest çalışan olarak başlamak için en iyi fikir değildir. Kodsuz bir serbest çalışan olarak bir kariyere başlamak, kodlama bilgisi gerektirmez. İş büyümesi için daha hızlı ve daha ucuz uygulamalar için kod gerektirmeyen araçlar sayesinde.

Kodsuz teknoloji , insanların geliştirme veya kodlama bilgisi olmadan mobil ve web uygulamaları gibi yüksek kaliteli yazılımlar oluşturmasına yardımcı olduğu için büyük bir popülerlik kazanmıştır. Bu kod gerektirmeyen araçlar, birçok kuruluşun hayal güçlerini gerçeğe dönüştürerek uygulamalar oluşturmasına yardımcı oldu. Bu uygulama geliştirme platformlarının yardımıyla uygulama geliştirme daha hızlı ve daha ucuz hale geldi. Bu inanılmaz kod gerektirmeyen yapı araçları için geniş bir pazar var.

Kodsuz bir serbest çalışan olarak hizmet sunmakla ilgileniyor musunuz? Müşterileriniz için uygulamalar oluşturarak kod gerektirmeyen bir serbest meslek kariyerinde büyümek ister misiniz? Cevabınız evet ise, kodsuz bir serbest çalışan olmanıza yardımcı olmak için buradayız. Bu makalede, kodsuz bir freelancer olarak başarılı olmanın temellerini, uygulama geliştirme için gereken becerileri ve kodsuz bir freelancer olarak hizmet sunan platformları tartışacağız. Rehberimizi takip edin ve müşterileriniz için uygulamalar oluşturmak için kodsuz bir serbest çalışan olarak başarılı olun.

Neden Kodsuz Uygulama Oluşturmada Kariyer Başlatmalısınız?

Kodsuz bir serbest çalışan olarak bir kariyere başlamadan önce, yazılım geliştirmede uygulama geliştirme talebini araştırmak çok önemlidir. Son yıllarda, işletmeler mobil uygulamalar ve web uygulamaları gibi yazılımlar oluşturarak daha fazla görünürlük istediklerinden, kodsuz serbest çalışma kariyeri yazılım geliştiricilerin dikkatini çekti. Küçük işletme sahipleri, uygulama geliştirme için çok fazla para ve zaman gerektirdiğinden, uygulama oluşturma konusunda bir zorlukla karşı karşıyadır.

Kodsuz uygulama oluşturma platformları, küçük işletmelerin daha fazla kitleye ulaşmasına ve serbest çalışanların kodsuz serbest çalışma kariyerlerine başlamasına ve uygun bir fiyata yazılım oluşturmasına yardımcı olmak için uzun bir yol kat etti. Bu kodsuz araçların popülaritesi nedeniyle, işletmeler mobil uygulamaları haftalar veya aylar yerine günler içinde dağıtabilir ve kodsuz uygulama oluşturma serbest çalışanları kısa sürede daha fazla müşteri kazanabilir. Kodsuz bir serbest çalışan olarak bir kariyere başlamaya değmez mi? Cevabınız kesinlikle evet olacaktır çünkü kodsuz serbest çalışanlar işletmelere daha hızlı ve daha ucuz uygulama çözümleri sunar.

Kodsuz Serbest Çalışma Kariyeriyle Kazançlı Bir İşe Başlayın

Flexjob'ın Anketi , genç nesillerin eski gruplardan daha fazla serbest çalışmaya ilgi duyduğunu gösteriyor. Standart iş operasyonlarını ve prosedürlerini takip etmeden kodsuz bir serbest çalışan olarak başarılı olmanızı sağladığı için kodsuz serbest çalışma talep görmektedir. Kodsuz bir freelancer olmak size bağımsız çalışma saatleri ve istediğiniz projeleri ve müşterileri seçmek gibi birçok avantaj sunar.

Freelance Market'te Kodsuz Uygulama Geliştirme Kapsamı

Kodsuz bir serbest çalışan olarak kariyerinize başlamadan önce, serbest çalışma pazarında kodsuz uygulama geliştirmenin kapsamını merak edebilirsiniz. Kod gerektirmeyen araçlar herkesin mobil uygulamalar oluşturmasına yardımcı olabilirken, küçük işletme sahipleri ve girişimciler zaman yetersizliğinden dolayı bunu hala zor bulabilirler. Bu nedenle, daha hızlı ve daha ucuz uygulama geliştirme için kodsuz serbest çalışanların hizmetlerini almayı daha uygun buluyorlar.

Kodsuz serbest çalışanların hızlı bir şekilde para kazanmalarının nedeni budur. Tipik olarak, kodsuz bir serbest çalışan, işletme görünürlüğünü artırmak için UX tasarımı ve uygulama oluşturma sunar ve işletme sahiplerinin işletme grafiklerini yükseltmelerine yardımcı olur. Bu kodsuz serbest çalışanlar, uygulamaları daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde nasıl oluşturacakları konusunda oldukça bilgilidir.

Çoğu kodsuz serbest çalışan, uygulama geliştirme projelerinde gereksiz tekrarlardan kaçınmak için aynı uygulama şablonlarını kullanır. Kodsuz serbest çalışma kapsamından geçtikten sonra, sizi kodsuz bir serbest çalışan olarak kariyerinizde başarılı olmaya teşvik ediyor ve kaliteli uygulamalar aracılığıyla işletmelerin büyümelerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Bu nedenle, kodlama veya programlama bilgisi olmadan kodsuz bir serbest kariyer başlatmanıza yardımcı olabileceğinden, kodsuz araçlar sayesinde ödeme yapmanız gerekir.

Kodsuz Serbest Çalışmaya Başlamak İçin İpuçları

1. İpucu: Kod gerektirmeyen araçlar hakkında bilgi edinin

Kodsuz bir serbest çalışan olarak başarılı olmak için, birlikte çalıştığınız kodsuz araçların işlevlerini anlamanız gerekir. Bu kodsuz uygulama oluşturma platformlarını derinlemesine anlamak, müşterilerinizle yaptığınız anlaşmaya göre mobil uygulamalar ve web uygulamaları gibi kaliteli yazılımlar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

İpucu 2: Açık İletişim

İletişim, kod içermeyen bir serbest meslek kariyerinde büyümenin anahtarıdır ve serbest çalışanların müşterileriyle daha açık bir şekilde iletişim kurmalarına ve onlarla iyi ilişkiler kurmalarına yardımcı olur. Ayrıca, açık iletişim, ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştürerek daha fazla kodsuz serbest proje almanıza yardımcı olacaktır.

3. İpucu: Sağlam Proje Yönetimi Becerileri

Serbest çalışan bir pazarda kodsuz uygulama geliştirme hizmetleri sunduğunuzda, birden çok müşteriden birden çok kodsuz proje alabilirsiniz. Bu nedenle, kodsuz bir serbest çalışan olarak başarılı olmak için proje zaman çizelgelerini karşılamak, uygulama oluşturmayı yönetmek ve zamanında proje teslimi yapmak çok önemlidir. Bu kodsuz serbest çalışmayı yönetmek, en iyi kodsuz serbest çalışan olarak çalışmak için güçlü proje yönetimi becerileri gerektirir.

4. İpucu: Kodsuz Serbest Çalışanlar Topluluğuyla Bağlantıda Kalın

Yalnızca kodsuz bir serbest çalışan olarak çalışıyor olsanız bile, çevrenizde sizi işletmeler için kaliteli uygulama çözümleri oluşturmanız için motive eden ve ilham veren ve kodsuz yeni projeler bulmanıza yardımcı olan insanlar var. İşbirliği içinde çalışmak veya onlardan fikir almak için kodsuz toplulukla bağlantı kurabilirsiniz. Uzman ipuçlarımız, herhangi bir serbest çalışan iş yerinde kodsuz bir serbest çalışan olarak başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.

Kodsuz Serbest Çalışma Kariyerindeki Zorluklar

Esnek çalışma saatleri ve bağımsız çalışmanın dışında, kodsuz serbest çalışmanın zorlukları da vardır. Serbest çalışma platformlarında kodsuz projeler ararken reddedilebilir veya uzun süre beklemeniz gerekebilir. Ayrıca, kodsuz serbest çalışma, işletmeler için uygulamalar oluşturmaktan daha fazlasıdır. Kodsuz uygulama geliştirmenin yanı sıra, serbest çalışma platformunda serbest çalışmanızı sürdürmek için pazarlamayı, incelemeleri ve bir ekibi yönetmeniz gerekecek. Ayrıca, serbest projelerinizde daha fazla akıcılık ve tutarlılık elde etmek için uygulama geliştirmeye büyük bir tutkunuz olmalıdır. Ancak dikkat çeken nokta, kazançlı para kazanmanıza yardımcı olacak birden fazla kodsuz proje elde etmenizdir. Bu nedenle, serbest çalışma, kod içermeyen becerilerinizi kodlamadan geliştirme fırsatı sunar.

Diyelim ki uygulama yapımında iyi değilsiniz, ancak yine de kodsuz araçlardan kazanma fırsatınız var. Bu kodsuz araçlar, yeni başlayanların yalnızca sürükle ve bırak seçeneklerini kullanarak kodlama yapmadan uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur. Kodsuz bir serbest çalışan olarak bir kariyere başlamak için yeterince motive olduğunuzu umuyoruz. değil mi? Cevabınız evet olurdu!

Kodsuz nasıl başlanır?

Kariyerinize kodsuz bir serbest çalışan olarak başlamayı merak ediyor olabilirsiniz. Kodsuz bir serbest çalışan olarak bir kariyere başlamak, uygulamalar oluşturmak için kodlama gerektirmez. Yeni başlayanların kodsuz ve kodlamasız serbest çalışmaya başlamalarına yardımcı olabilecek kodsuz araçlar için büyüyen bir pazar var. Sen bile bir istisna değilsin! Kapsamlı kodlama becerileri gerektirmeden kodsuz bir serbest çalışan olarak serbest çalışmaya başlayabilirsiniz.

Freelance Programlamaya Başlamak İçin En Önemli Nedenler

Son yıllarda, çoğu insan çeşitli nedenlerle serbest programlama kariyerine başlamakla daha fazla ilgilendi. Uzak olduğu için serbest çalışmaya başlayabilirsiniz ve uygulama yapmak için herhangi bir yere taşınmanıza gerek yoktur. Güney Amerika, Avustralya ve dünyanın herhangi bir yerinden serbest hizmetler sunabilirsiniz. Ayrıca esnek çalışma saatleri için freelance çalışma fikrini de sevebilirsiniz. Yani kendi patronunuz sizsiniz ve yöneticinin baskısına maruz kalmadan özgürce çalışabilirsiniz.

Freelance Programlama Kariyerine Başlamak için En İyi 7 Adım

Serbest programlama kariyerinize başlamak, ilk müşterinizi almak ve uygulama geliştirmeden para kazanmak için şu adımları izleyin:

Adım 1. Bir Niş Seçin

Bir programlama kariyerine başlamanın ilk adımı, uygulamalar için bir niş seçmektir. Beceri kümelerinize göre serbest çalışmayı seçmenize yardımcı olacak iş nişinize karar vermek çok önemlidir. Hiçbir kod serbestliğinde, temel programlama bilgisine sahip olmak, uygulamaların arka ucunu ve bazı ön uçlarını anlamanıza yardımcı olacaktır. Örneğin, AppMaster gibi kodsuz bir araçla, kodsuz uygulamaların kaynak kodunu alabilir ve işletmeler için daha kişiselleştirilmiş uygulamalar elde etmek üzere özelleştirebilirsiniz. Hangi freelance hizmetleri sunacağınıza karar veremiyorsanız, kodlama gerektirmeyen araçlarla oluşturulmuş en popüler uygulamaları ve özelleştirme için en popüler programlama dillerini araştırabilirsiniz.

2. Adım: Bir Portföy Oluşturun

Serbest programlama kariyerinize başlamak için gerekli becerilere sahip olduğunuzda, işinizin bir portföyünü oluşturmak için mobil uygulamalar oluşturmanız gerekir. Ayrıca, müşterilerinize güvenilirliğinizi göstermek için bir kodlama portföyü oluşturmanız da yardımcı olacaktır.

Kodsuz bir araç keşfederken veya yeni bir programlama dili öğrenirken, akıcı bir şekilde kodsuz başka bir projeye başlamak için her zaman bir portföy oluşturmaya değer. Ayrıca müşterileriniz, kod gerektirmeyen uygulamalar için sizinle bir işbirliğine başlamadan önce çalışmanızın örneklerine bakmak ister.

3. Adım: Web Sitenizi Oluşturun

Serbest çalışan bir programcı olarak başarılı olmak için müşterilerinizle web sitesi gibi çevrimiçi bir alan aracılığıyla bağlantı kurmanız gerekir. Portföy web sitenizi kodlayarak veya kod kullanmadan oluşturabilirsiniz. Bu kodsuz web sitesi oluşturma platformları, kullanıcıların web sitelerini mevcut şablonların yardımıyla oluşturmalarına olanak tanır.

Ayrıca, kendi web sitenizi oluşturarak kodsuz becerilerinizi geliştirmek için mükemmel bir fırsat olacaktır. Bir web sitesi oluşturduktan sonra, web sitenizin alan adını merak ediyor olabilirsiniz. Kişisel markanız için adınızı veya soyadınızı eklemenizi öneririz. Web sitenizi oluşturmak, güçlü bir portföy yardımıyla kod gerektirmeyen projelerinizi sergilemenize yardımcı olacaktır.

4. Adım: Markanızı Oluşturun

Kodlama topluluğundaki varlığınız sizi çok daha güvenilir kılacaktır. Web sitenize bir blog bölümü ekleyerek kişisel markanızı oluşturabilirsiniz. Blog oluşturma, freelance hizmetinizi tanımlayan en iyi etiketleri kullanarak daha fazla kitleye ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Blogların yanı sıra, uygulama geliştirmedeki en son trendleri tartışmak için popüler kodlama bloglarına katılabilirsiniz. Ayrıca, bir uygulama uzmanı olarak kodlama ve markanızı büyütme ile ilgili soruları yanıtlayarak başkalarına yardımcı olmak için Quora'ya katılabilirsiniz. Son olarak, sosyal medya profillerinizin gücünü asla küçümsemeyin ve uygulama endüstrisindeki en son trendler hakkında ilgi çekici içerikler paylaşın.

Adım 5: Serbest Çalışmanızı Yönetin

Marka oluşturmanın yanı sıra, serbest çalışmanızı yönetmek, serbest çalışan olarak başarılı olmanın anahtarıdır. Bu, kodsuz projenizi düzenlemekle ilgilidir ve bunu bir serbest çalışan olarak yönetmeniz gerekir. Ayrıca, kodsuz projelerin ilerlemesini izlemek için müşterilerinizle iletişime geçmeniz gerekir. Her şeyden önce, işlem için bir serbest çalışma sözleşmesine ve bir faturalandırma yöntemine de ihtiyacınız olacaktır. Proje yönetimini manuel olarak karıştırmanıza gerek yok. Serbest çalışanların projelerinin performansını izlemeleri için harika araçlar mevcuttur. Örneğin, serbest proje yönetimi için Google Takvim'i veya yığını kullanabilirsiniz.

6. Adım: Serbest Çalışma Portalında Bir Profil Oluşturun

Temel kodlama becerilerine, bir portföye ve kişisel bir web sitesine sahip olduğunuzda, kod gerektirmeyen uygulama geliştirme projeleri için müşteri edinmenin zamanı geldi. Kariyerinize kodsuz bir serbest çalışan olarak başlamak için, müşterilerden sipariş almak için serbest çalışma platformlarında hesaplar oluşturmanız gerekir. Kodsuz araçlarla para kazanmak için en popüler serbest çalışma portallarını listeliyoruz:

Freelancer.com

Freelancer.com, freelancerların müşterilerine kodsuz hizmetler sunması için en popüler freelancer portalıdır. Bu serbest çalışma platformu, güvenli ödemeler sağlar ve milyonlarca uygulama oluşturma işi burada yayınlanır.

Fiverr.com

Fiverr.com, serbest çalışanlara kariyerlerine kodsuz uygulama geliştiricileri olarak başlama fırsatı sunan bir serbest çalışan web sitesidir. Bu, müşterilere sergilemek için bir portföy oluşturmak için en iyi platformdur.

upwork.com

Upwork.com, serbest çalışanların yalnızca özel müşterilerden değil, aynı zamanda kuruluşlardan destek almak için serbest çalışma bulmalarına yardımcı olur. Kurumsal düzeyde ekiplerle işbirliği yapmak için profilinizi bu serbest çalışma platformunda serbest çalışan olarak kaydedebilirsiniz.

Guru.com

Guru.com, filtreleme ile kodsuz projeler arayabileceğiniz en büyük serbest portallardan biridir.

Peopleperhour.com

Peopleperhour, kariyerinize kodsuz bir serbest çalışan olarak başlamak için kaydolabileceğiniz bir serbest çalışma portalıdır. Daha fazla müşteri kazanmak için mobil uygulamalar ve web uygulamaları gibi kaliteli yazılımlar sağlayabilirsiniz.

7. Adım: Müşterileri Arayın ve Çalışmaya Başlayın

Profilinizi oluşturduktan sonra, müşteri aramaya başlamaya hazırsınız. Dikkat çeken nokta, freelance çalışan profilleri tamamladıktan sonra iş bulamayabilmenizdir. Bu nedenle, ilk siparişinizi sürekli olarak alırsanız yardımcı olur. Bu adımları izledikten sonra, gelir elde etmek için kodsuz serbest çalışma kariyerinize başlayabilirsiniz. Serbest çalışan bir pazarla ilgileniyorsanız, potansiyelinizi en iyi şekilde kullanmak için bunlardan herhangi birini deneyebilirsiniz.

Son düşünceler

Serbest çalışma kariyerinizde kodsuz araçların değeri ve kodsuz bir serbest çalışan olarak nasıl başarılı olunacağı konusunda bilgili olduğunuzu umuyoruz. İşinizi büyütmek için uygulamalar oluşturmak için popüler bir kodsuz araç olan AppMaster'ı denemenizi öneririz. AppMaster, işletme sahiplerinin MVP, basit uygulamalar ve karmaşık, yüksek yüklü kurumsal düzeyde çözümler oluşturmasına olanak tanıdığı için araçlar listesindeki en iyi kodsuz araçtır. AppMaster ile uygulama oluşturma, geleneksel uygulama geliştirmeden daha hızlı ve daha ucuzdur. Ayrıca saniyede 22.000 satır kod üretir. Şirket temel hizmetleri, CRM ve ERP sistemleri için uygulama çözümleri oluşturmak için kod içermeyen araçları kullanabilirsiniz. İş akışını otomatikleştirebilir ve kodsuz bir serbest çalışan olarak gelir elde edebilirsiniz.