Sert bir geliştirici misiniz? Kodlama platformu becerileri gerektiren sıfırdan uygulamalar oluşturmaya alışmış olabilirsiniz. Peki ya uygulama kodlama deneyimi olmayan bir acemi iseniz? Android'deki diğer 3 milyon uygulama arasında öne çıkmak istediğinizi ve fikirlerinizi düşük kaynaklarla test etmenin zor olabileceğini anlıyoruz. Çevrimiçi bir uygulama geliştirme becerisine sahip değilseniz ancak harika bir fikriniz varsa, bu makale tam size göre.

Android uygulamaları oluşturmak için kullanılabilecek en iyi platformlar burada derlenmiştir, bunun için kodlama deneyimi veya becerisi gerekmez. AppMaster gibi bir uygulama aracılığıyla bir Android uygulaması oluşturmanız çok daha ucuz ve kolaydır. Bu uygulamayı kullanırsanız, iş uygulamanızı herhangi bir uzman kodlaması olmadan günler içinde yapacaksınız!

Android Uygulama Geliştirmede Temel Adımlar



Kodlama olmadan bir uygulama oluşturmanız gerekiyorsa, AppMaster bir zorunluluktur. Bu araç, uygulamanızı özelleştirmek ve düzenlemek için kullanabileceğiniz önceden programlanmış şablonlar ve kullanımı kolay özellikler içerir. Flash formu geliştiren bir Android uygulaması, şablonlar halinde önceden programlanmış bir dizi araçtan oluşur. Uygulamanızı gereksinimlerinize göre düzenleyebilmeniz ve özelleştirebilmeniz için size özellikler sağlayabilirler. Herhangi bir başlangıç işadamı, dört adımı kullanarak bir android uygulaması oluşturabilir.

Uygulama Şablonunuzu Seçin:

Her şablonun, ürettiğiniz iş türüne fayda sağlamak için yapılmış bir özellik sunduğunu göreceksiniz. Platformlarda mükemmel olacak bir şablon bulursanız ancak size bu özelliği sağlayamazsa, onu zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu şablonları eğlenceli kılan en önemli şey, bir android uygulaması oluşturmak için özelleştirilebilir olmalarıdır. Bu, uygulama geliştirmenize uygun bir özellik bulamayacağınız anlamına gelir. Basit bir yöntem izleyerek bunları ekleyebilirsiniz.

Uygulama oluşturma. Spectrum, insanların sıfırdan android uygulamaları oluşturmasını kolaylaştırdı. Kodlama platformları bir alarm özelliği sayfası koymayı başardı. Bu, her zaman işinize uygun bir şablon bulacağınız anlamına gelir. Değilse, ihtiyacınıza göre özelleştirebilirsiniz.

İşletmenizin Markasını Seçin:

Ardından, tek yapmanız gereken web sitenizi bir oluşturucuya bağlamak. Halihazırda kullandığınız renkler, uygulama platformunda sizin için bir palet içinde gösterilir. Bu, mevcut markanızla eşleşen bir palet oluşturmanıza yardımcı olur.

Her durumda, zaten bir web sitemiz yok. Renkleri seçmek istersiniz. Ancak, hangi rengi istediğinize karar veremiyorsanız, şimdilik bu adımı atlayabilirsiniz. Bu aşamada, gerektiğinde size önizlemeleri gönderebilmemiz için telefon numarasını girmenizi öneririz. Android uygulamanızı markalaştırmanın tek yolu renkler değildir. Bir uygulamanın görselleri kullanarak özelleştirilmesi de uygulama platformuyla daha kolay hale getirildi.

İçerik Ekle:

Uygulama kodlama platformları için her zaman önceden yüklenmiş içerik bulacaksınız. Bu size düzenlemede kolaylık sağlamak içindir. Örneğin, hakkında sayfasında görüntülenen metni değiştirme seçeneği sunulur veya açıklamalı resimler de ekleyebilirsiniz. Bilgiler, iletişim ve sosyal bilgiler veya bloglar olsun, herhangi bir yerden değişebilir. Tasarımınızı seçiminize göre özelleştirmek için her zaman rahatsınız.

Özellik için bir arka uç ayarlamak her zaman daha kolaydır. Sadece bu değil, aynı zamanda kısıtlı erişimi de koruyabilirsiniz. Bu, yalnızca resmi olarak giriş yapmış kullanıcıların belirli sayfalara erişmesine izin verir.

Uygulamanızı Yayınlayın:

Artık platformlarda tasarım yapma zamanınızı geliştirdiniz. Artık sizin uygulamanızın içeriğini ve arzu ettikleri alanları eklemenizin zamanı geldi. İhtiyacınız olan ilk şey, size belirtilen uyarıların hiçbirini ihlal etmeyeceğinizi onaylamaktır. Yapmanız gereken son şey, bir Google ve android uygulama geliştiricileri hesabına kaydolmaktır. Pazara geliştirici olarak giren insanlar için bir gerekliliktir.

Dikkate Alınması Gereken En İyi 20 Kodsuz Platform:



Android programcılarını işe alabilecek durumda olmayan platformlar, AppMaster'daki hizmetlerden kolayca yararlanabilir. Web sitelerini başlatmaktan iş akışı otomasyonuna kadar her şeyi sağlıyoruz. Aşağıda, yeni pazar girişlerinin çevreyi daha iyi anlamasına yardımcı olan 20 dizüstü bilgisayar çözümü bulunmaktadır.

Uygulama Yöneticisi:

AppMaster, android uygulamaları oluşturmanız için herhangi bir kodlama gerektirmeyen bir platformdur. En güçlü kodsuz uygulamalardan biridir. Büyük kurumsal şirketler bile projeleri için AppMaster'a güveniyor. Üretim düzeyinde bir uygulama sağladığını göreceksiniz. Kapsanan alanlar arasında arka uç, web ve yerel uygulamalar bulunur. Uygulama ana platformunun yardımıyla MVP olarak milyonlarca istek aldığınızı göreceksiniz. Tüm özellikler sürükle ve bırak kolaylığı ile eklenebilir.

Akıllı Uygulamalar:

Ayrıca kodlama yapmadan kendi uygulamanızı oluşturmak istiyorsanız, Smart Apps Creator bir seçenektir. Platform, multimedya dosya desteği sağlar.

Android Stüdyosu:

Birçok uygulama geliştiricisi, Android Studio'yu listeye dahil etmenin yanlış bir seçim olabileceğini düşünüyor. Ancak yine de istediğiniz çıktıyı üretebilir. Küçük rahatsızlık, sorunsuz çalışması için uygulamada çok az kodlama yapmanız gerekmesidir.

şaka:

Scapic, herhangi bir web sitesinin ihtiyacını bir e-Ticaret platformuna kanalize etmeyi başardı. Herhangi bir web sitesi için gerekli tüm görselleri platforma dahil etmeyi başardı. Yazılım, oturum açmanın görsellerin herhangi bir çevrimiçi işletme ve web sitesi üzerindeki etkisini anlar. Bu nedenle, kullanıcı yöneticilerinin becerilerini kullanmalarına ve verimli bir android uygulaması oluşturmalarına yardımcı olurlar.

Posta Chimp'i:

Mailchimp, kullanıcıların hedef kitlelerini keşfetmelerini sağladı. Ziyaretçileri ve web sitesiyle olan etkileşimlerini takip edebilirler. Yeni bir girişim iseniz, bu uygulama kodlaması sizin için mükemmel bir seçenektir. Bir müşteri tabanı oluşturabilecek ve onlarla etkin bir şekilde iletişim kurabileceksiniz.

Parabol:

Bir android geliştiricisi için en yorucu görevlerden biri, programlamadan sonra uygulamaları entegre etmek ve birbirine bağlamaktır. Parabola, platform ile izleyicileri için bu sorunu etkin bir şekilde çözmüştür. Web içeriğinizin harici veritabanına bağlı olması hiçbir anlam ifade etmez. Parabola'daki akış çizgileri onları son derece kolaylıkla birbirine bağlayabilir.

Ses akışı:

Sesle etkinleştirilen teknolojinin pazara ne kadar önemli ölçüde girdiğini hepimiz biliyoruz. Üstelik Android için Siri ve Alexa da bir süre önce bizim için sıradan isimlerdi. Şimdi hepimiz yardımcılarımız olarak onlara güveniyoruz. Öyleyse neden sesle etkinleştirilen teknolojinin kullanımını sadece onu nasıl programlayacağını bilenlerle sınırlandıralım?

kabarcık:

Yazılım tasarımı da kodsuz teknoloji ile daha erişilebilir hale geldi. Bubble üzerinde çalışmak için herhangi bir dili anlamanız gerekmez. Uygulama geliştiricilere çok çeşitli görsel olarak çekici bileşenler sağlanır. Uygulamanızı kendi başınıza bir araya getirip başlatabileceksiniz.

Makerpad:

Hala uygulama hakkında küçük bir bilgiye ihtiyacınız varsa, endişelenmeyin. Makerpad, uygulama kodlama sorunlarınız için sizi ele geçirdi! Uygulama hakkında bilgi edinebileceğiniz ve basit prosedürleri izleyerek tasarımlarınızı oluşturabileceğiniz çok sayıda öğretici bulacaksınız. Ayrıca, yardımınız için kapsamlı bir vaka incelemesi kapsamı keşfedebilirsiniz.

Hava masası:

Excel ve Google sayfaları gibi derlenmiş bir dizi çok önemli android uygulamasına sahip olduğunuzu hayal edin. Verileri tek bir yerde bağlayabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz programlar oluşturabileceksiniz.

Koda:

Coda, tüm kullanıcılar için özel bir çalışma alanı geliştirmiştir. Veritabanı için farklı platformlar kullanma ihtiyacı atlanmıştır. Coda doc, tüm yazılımlarınız için bir bağlantı ortamı oluşturur. Bu sayede verimliliğinizden ödün vermeden yüksek verim elde edebilirsiniz.

Gumroad:

Teknolojiye takıntılı olan startuplar hakkında genellikle bir efsane vardır. Ancak geçimlerini sağlamak için kazançlarına güvenmeleri gerektiğini unutuyoruz. Bu nedenle, dijital alana çekilmenin bir anlamı yok. Gumroad, e-ticaret konusunda yaratıcı projelere imza atmakta zorlanan kişilere bir çözüm sunuyor. Bu, tasarımlarını kendi başlarına oluşturabilecekleri anlamına gelir. Bir android sanatçısı sonunda kendi işine sahip olabilir.

Sohbet robotları:

Chatbot'lar, kodlamalı veya kodlamasız etkili bir şekilde tasarlandıkları takdirde, işletmelerin müşterilere hitap etmesi için etkili platformlardır. Chatbotlar, müşteriye organizasyon hakkında selamlama ve bilgi sağlayabilir. Ayrıca kullanıcılara becerikli bilgiler verebilir ve sorgularını çözebilirler. Ancak, onlara tamamen güvenemezsiniz. Özelleştirilmiş botlara sahip olmak önemlidir.

Zapier

Zapier, insanlara uygulamalar için ortak bir platform sağlamasıyla ünlüdür. Kuruluşunuzun çatısı altında çalıştırılan birden çok uygulama için bir bağ oluşturur. İş yaklaşımınızı kodlamadan yönetebilecek ve basitleştirebileceksiniz.

Teşekkürler

Android uygulaması için alternatif bir seçenek kullanmak istiyorsanız, ikinci en iyi seçenek düşünülebilir. Çeşitli açık kaynak projeleri bulabilirsiniz; bu, tüm tepkisel yerel projelerin artık bir organizasyon içindeki ekipler tarafından sorunsuz bir şekilde oluşturulduğu anlamına gelir.

yazı biçimi

Formlar ve anketler oluşturmak işletmeniz için bir rutinse. Her kişi için form oluşturmanız gerekmez. Typeform, sizin için kod içermeyen en iyi alternatiftir. Çeşitli şablonlarla tamamen özelleştirilebilir formlar ve anketler bulabilirsiniz.

Quixey:

Kuruluşların iş akışlarını otomatikleştirmelerini sağlamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş uygulamasıdır. Kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturur. Tüm bunlar basitçe aşağıdaki sürükle ve bırak tasarımı ile mümkündür.

Jotform'un

Basit bir sürükle ve bırak özelliğinin yardımıyla uygulama oluşturma kolaylığına sahip olmak istiyorsanız, seçiminiz Jotform'un ücretsiz uygulama oluşturucusudur. Bir akıllı telefona, tablete veya bilgisayara indirilebilir. Bu uygulamanın çalışması için herhangi bir uygulama kodlama becerisine ihtiyacınız yok.

AnketSparrow

Kuruluşların yönetim deneyimini geliştirmek için uçtan uca bir çok kanallı geliştirilmiştir. Müşteri deneyimlerine hitap eden birçok araç, NPS, Çevrimdışı ve 360° Anketler gibi araçlarla tasarlanmıştır. Sohbet kullanıcı arayüzü, anketlerinizi, anket tamamlama oranlarını %40 artıran sohbet benzeri bir deneyime dönüştürür.

Sıkça Sorulan Sorular:



Kodlama olmadan çekici bir Android uygulaması geliştirebilir miyim?

Gerçekten de, bunun için her zaman AppMaster'a güvenebilirsiniz! Kodsuz dinamik bir mobil uygulama oluşturabilecek işlevleri bulacaksınız. İşletmenizin adını girebilir, bazı temel seçenekleri belirleyebilirsiniz ve hepiniz gidip uygulamanızı test etmeye hazırsınız.

Kodlama olmadan bir uygulama oluşturabilir miyim?

Bir uygulama geliştirmek için kod öğrenmeniz gerekmez. İyi bir karar verdikten sonra, tek ihtiyacınız olan onu nasıl kullanacağınızı anlamak.

Kodlama yeteneği olmayan biri nasıl bir uygulama yapar?

Kodsuz ve düşük kodlu çözümler kullanarak çok para harcamadan uygulamanızı oluşturabilirsiniz. Hangi kodsuz aracı veya araçları çalıştıracağınızı seçerken, sonraki tüm adımları sorunsuz bir şekilde yürütmek için önce uygulamanızın tasarımını gözden geçirmek çok önemlidir.

Bir uygulamayı erişilebilir kılmak mı?

AppMaster gibi ücretsiz uygulama oluşturucular için birçok seçenek vardır. Ancak, topluluk sürümüne el atarsanız, daha fazla seçeneğe tanık olabilirsiniz. Bu da nihayetinde işletmeniz için başarılı bir plan platformunu gösterir.

Yeni başlayanlar nasıl uygulamalar oluşturur ?

Yeni başlıyorsunuz ve bir uygulama geliştirme konusunda kafanız karıştı. Profesyonel bir web tasarımcısına veya bir uygulama geliştiricisine yatırım yapmayarak paranızı koruyabilirsiniz. Kendinizinkini geliştirmek istiyorsanız, o zaman en iyi seçeneği göz önünde bulundurmanız gereken bir nokta olan AppMaster'ı seçmektir.

Ücretsiz uygulamalar nasıl para üretir?

Ücretsiz uygulamalardan para kazanmak için reklam, uygulama içi satın alma, sponsorluk ve bağlı kuruluş pazarlaması kullanılır. Girişimciler ve oyun uygulamaları arasında popüler olan freemium modeli her zaman bir seçenektir. Görüntülü reklamlar, pop-up'lar, sponsorluklar, video reklamları, afiş reklamları ve hedef kitlenizden uygulama parası elde etmenin diğer yolları, bu strateji kullanılarak uygulamanızın erişilebilir sürümüne dahil edilebilir.

Kendi başıma bir uygulama oluşturabilir miyim?

Kendiniz için bir uygulama geliştirme planı yapmayı planlıyorsanız. O zaman seçeneklerden birini seçmek en iyisidir: üçüncü bir taraf kiralamak, dahili bir ekip oluşturmak veya tüm uygulamayı kendi başınıza yapmak. Çevrimiçi veya çevrimdışı bir geliştirme seçeneğiniz olduğunda. Oyuncu kadrosunu kaydettirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey aşağıdakileri hizalamak:

İyi düşünülmüş bir planınız olsun.

Mobil uygulamanız için hedef kitleyi daha iyi anlayın

Uygulamanız için insanların merakını uyandıracak ve onlara bağlı kalacak bir ad seçin

Uygulama geliştirme için bir bütçe ve zaman çizelgesi oluşturun

Yerel, web, karma ve platformlar arası uygulamalar arasından seçim yapın.

Son düşünceler:



Uygulama oluşturucu, günümüzde insanların mobil uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırdı. İnsanların uygulama yapmak için programlama bilgisi edinmelerini gereksiz hale getirmiştir. Ancak, uygulamanızı sıfırdan oluşturma yeteneğiniz, mobil uygulama geliştirme sürecinizin sadece başlangıcıdır. Bu, AppMaster ile yolculuğunuz yeni başladığı anlamına gelir. Amaç ve amaç, iş adamlarının bu yeni araçla işlerini web üzerinde başlatmalarına yardımcı olmaktır. Başlangıçta size 30 günlük bir başarı planı sunuyoruz. Kuruluşun nasıl çalıştığı hakkında bir fikir edinmenize yardımcı olur. Ayrıca, size uzun vadeli iş geliştirme fikirleri sunmayı da başarıyoruz.







