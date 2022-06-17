Kimlik perspektifinden bahsettiğimizde, bu unsurlar esas olarak şifre yönetimi için geçerlidir. İnsanların tartışmayı sevdiği bir konu olmasa da, güvenlik planınız için dikkate almanız yine de çok önemlidir. E-postalarınız, hesaplarınız ve sizin için gerekli olan her şey için ilk savunma hattı onlar.

Orijinal alanınızda sipariş alan herhangi bir kötü amaçlı etkinlik, şifreniz aracılığıyla anında algılanır. İnsanların güçlü parolaların öneminden bahsettiğini sık sık duyarız. Parola kriterlerine sahip web sitelerinin ihlal edilmesinin zor olduğu da yaygın olarak bilinmektedir. Yöneticiyseniz veya insanlara hizmet veriyorsanız, bundan emin olmalısınız. İstihdam edilen herhangi bir müşteri, kötü niyetli faaliyetleri uzak tutmak için son derece etkili taktikler elde edebilir.

Kişisel Verilerinizin Güçlü Bir Koruyucusu Nasıl Oluşturulur?

Kodsuz bir platformda oluşabilecek riskleri azaltmak istediğinizi varsayalım. Her zaman üzerine girilen verileri kontrol edin. Güvenlik uygulaması sağlayıcısı tarafından size sağlanan temel adımları izlemelisiniz. Ayrıca, sisteminize, e-postanıza veya web sitenize yönelik herhangi bir güvenlik tehdidinden kaçınmanıza yardımcı olacağından, verileri sık sık kontrol ediyorsanız, sisteminizi sürekli güncel tutmalısınız. Aşağıdaki beş yöntem, verileri kontrol etmeye ve mevcut güvenliği artırmaya ihtiyaç duyarken güvenli bir mobil uygulama sistemi elde etmek için izlemeniz önemlidir.





Güvenli bir uygulama yöneticisiyle çalışmak:

Sisteminizde güvence altına almanız gereken ilk şey uygulamanızdır. Kodsuz platformlar aracılığıyla oluşturulan yerel uygulama oldukça savunmasızdır. E-posta yoluyla herhangi bir güvenlik tehdidine maruz kalmadıklarından emin olmanız gerekir. Yerel uygulamanızı web uygulamalarıyla karşılaştırırsanız, ihlal ve güvenlik arasında önemli bir fark bulacaksınız. İnsanların kodsuz bir yerel uygulama oluştururken yaptıkları yaygın hata, onu güvende tutma fikrini görmezden gelmektir.

Platform tarafından belirtilen sınırlamalar:



Her kodsuz geliştirme uygulaması bazı sınırlamalarla birlikte gelir. Bu nedenle, üst düzey güvenlik özelliklerine ulaşmak için bu sınırlamaları anlamalısınız. AppMaster gibi kod içermeyen bir platformda parola değiştirmeye yönelik çeşitli yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Bu yaklaşımlar bazen vaka senaryoları, GEO konum desteği ve şifrelemedir. Bu yöntemler geliştirmede önemlidir. Mobil uygulamanın dağıtımı doğru bir şekilde yapılır. iOS sistemi üzerinde çalışmak gibi bir hedefiniz varsa, uygulamanızı daha iyi bir kullanıcı deneyimiyle mükemmel bir platformda kullanıma sunmak için farklı ipuçlarını izlemeniz gerekir.

Ağ bağlantılarının güvenliğini sağlama:



Yalnızca mobil uygulamanızı değil, aynı zamanda uygulamaya ağı sağlayan sunucuyu da korumanız gerekir. Sunucuya yetkisiz erişim sağlanmadığından emin olmanız gerekir. Bunun için bilgilerinizi korumak için API erişimini kullanırsınız. Bundan hala memnun değilseniz, sunucunuzu güvende tutmak için VPN ve diğer şifreleme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Tüm verileri şifrelediğinizden emin olun:



Şifreleme ile, alanlarınız kadar küçük ve verileriniz kadar büyük olan her şeye atıfta bulunuyoruz. Bunlar size alakasız gelebilir. Ancak sunucunuzda depolanan veriler, hedef kitleyi belirlemek için hayati önem taşır. Verilerinizi değiştirme parolalarını sağlam ve şifreli tutarsanız, bilgisayar korsanları içeri girmeyi başarsalar bile, verilere hiçbir şey yapamazlar. Şifrelemeyle ilgili en önemli şey, kullanıcıya bir anahtar verilmeden hiç kimsenin paylaşılanları ihlal edememesidir. Verilerinizi belirli kuruluşlarla paylaşmaya hazırsanız, şifreleme için paylaşılan bir anahtar oluşturacaksınız. Bu paylaşım burada bitmiyor. Anahtarlar için yanlış kullanım neredeyse imkansızdır.

Veri sızıntısını önlemeye çalışın:



Diğer herhangi bir uygulama ile aynı. Katılmadan önce, uygulama tarafından sağlanan izinleri takip etmeniz gerekir. Buradaki fikir, platformda yapılan kodlamanın şeffaf olduğundan ve genel halk tarafından kötüye kullanılmadığından emin olmaktır.

Güçlü Bir Parola Oluşturmanın İpuçları:

Güçlü parolalar oluşturmak, çevrimiçi kimliğimizi korumak ve bilgisayar korsanları için kolay hedef olmaktan kaçınmak için çok önemlidir.

1. Benzersiz Parolalar Oluşturun:



Şifreleri değiştirmek üzereyken yapılacak en iyi şey, şifrelerinin hafızalarından emin olmak ama yine de kırılması zor. Tipik durumlarda, güçlü parolalar en az 12 ila 20 karakterden oluşan parolalardır. Seçiminize göre daha fazla karakter eklemeyi seçebilirsiniz. Aynı zamanda seçiminize bağlı olarak sayılar ve semboller de eklemelisiniz.

Daha da güvenli hale getirmeyi planlıyorsanız, karakterleri aramak yerine size özgü bir ifadeyi kırabilirsiniz. Bu cümleleri sembollere bölebilir ve kelimenize büyük harfle başlayabilirsiniz. Bu, bilgisayar korsanlarının kolayca kıramayacağı uzun, güçlü, akılda kalıcı bir parola oluşturmanıza olanak tanır.

2. Farklı Hesaplar İçin Farklı Parolalar Kullanın:



Pek çok sosyal medya platformunda oluşturulmuş çok sayıda profili olan kişiler, benzer şifreler oluşturmayı tercih ediyor. Bunun nedeni, platformlarına erişmenin daha kolay ve daha hızlı olacağını düşünmeleridir. Ancak, önerilmez ve son derece riskli olduğu ortaya çıkabilir. Birinin hesaplarınızdan birini geçmeyi başardığını ve hepsine eriştiğini hayal edin. Facebook veya banka hesaplarınıza güçlü bir şifre koymuş olmanız fark etmez.

3. Bir Parola Yöneticisinin kullanımını düşünün:



Web sitelerinin ve parolaların yöneticileri genellikle oturum açma ayrıntılarını saklar. Bunlar otomatik olarak oturum açmak için kullanılır. Şifrenizi tekrar tekrar kullanmaktan kaçınmanızı sağlar ve bir tıklama ile giriş yapabilirsiniz. Ancak, hesabınıza bir ana şifre koymanız önerilir. Bu, hesaplarınızı, onlar için bir ana parola oluşturabileceğiniz tek bir hesaba bağlayarak yapılır.

4. Şifreleri güncelleyin:



Hesabınızın her zaman güvende ve emniyette olduğundan emin olmak istediğinizi varsayalım. Parolayı sabit tutarsanız, saldırıya uğrama şansınız her yıl artar.





5. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama:



Güvenliğinizi savunmak için ekstra bir katman olarak iki faktörlü kimlik doğrulama işlevleri. Birisi hesabınızı ihlal etse ve şifreyi ele geçirse bile, güvenlik cihazınızla kimlik doğrulama prosedüründen geçmeleri gerekecektir. Bu, yalnızca orijinal cihazınızda kimlik doğrulamasını kolayca kullanabileceğiniz anlamına gelir. Bu şekilde, bilgisayar korsanlarının hesaplarınıza erişme olasılığı daha düşüktür.

SSS:



Parolaların güvenliğini artırmak için en iyi yaklaşımı nasıl seçebilirim?

Parolaları korumaya yönelik bazı ipuçları şunları içerir:

En az sekiz karakter uzunluğunda bir parola kullanın.

Orijinal terimler kullanmaktan kaçının.

Hem büyük hem de küçük harf kullanın.

Mümkün olduğunda sayılar ve özel semboller kullanın.

Kişisel bilgileri kullanmayın.

Sıralı veya 'sıralı' değil, rastgele desenler yapın.

Parolaları korumaya yönelik üç temel yaklaşım nelerdir?



Şifreleri çevrimdışı olarak güvenli bir yerde saklayın.

İnternet şifrenizi güvende tutun.

Kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı indirin ve yükleyin.

Şifreleri saklamanın en güvenli yolu nedir?

AppMaster gibi masaüstü uygulamaları, şifrenizi güvende tutmak için her zaman güvenilirdir. Şifrelerinizin tüm şifreli sürümleri dijital olarak yönetilen bir kasada tutulur. Tüm hesaplarınız için bir ana şifre oluşturabilir.

Şifrelerimi nerede saklamalıyım?

Anlamak için şifrenizi bir kağıda yazıp güvenli bir yerde sakladığınızı hayal edin. En iyi seçenek, Application Master aracılığıyla bir ana sürüm oluşturmaktır.

Şifremi yazmam uygun mu?

Evet, tüm şifrelerinizi kağıda yazıp evinizde saklamak, şifre yöneticisi kullanmaktan daha güvenlidir. Yazılan parolanın yeniden kullanılması daha olasıdır.

Nihai Karar:



Günümüzde mobil uygulamalar için şifrelere sahip olma ihtiyacı ile birlikte geniş bir pazar var. Pazardaki daha büyük pay, nihayetinde onları bir veri ihlalinin tehditlerine ve risklerine maruz bırakır. Başarılı olmayı planlayan her işletme, AppMaster gibi yenilikçi uygulama geliştirme platformlarına uyum sağlamalıdır. AppMaster medyanızı, verilerinizi ve işletme ve müşterisi ile ilgili tüm önemli bilgileri koruyabilir. Hesaplarınızı güvende tutmak için bir ana şifre oluşturmak istiyorsanız, kodsuz geliştirme için AppMaster en iyi seçiminizdir.