تبدأ عملية تصميم UX من خلال فهم أهداف الشركة وكيفية خدمة الجمهور المستهدف بشكل أفضل. من الممكن تقديم تجربة جيدة لا تُنسى للمستخدمين من خلال التعرف على نفسية المستخدم وتطبيق أفضل ممارسات تجربة المستخدم. لقد قمنا بتجميع هذا المورد لمساعدتك في عملية تصميم تجربة المستخدم - من البداية إلى النهاية.

الهدف من عملية تصميم UX هو أن يتمتع المستخدمون بتجربة أفضل عبر الإنترنت.

يتمثل دور مصمم تجربة المستخدم في بناء المشهد الرقمي ، وتوجيه المستخدمين عبر اتساعه وتزويدهم بشيء يؤثر على شعورهم. تعمل العناصر التي يتكون منها موقع الويب ، بما في ذلك المحتوى والتصميم والبنية والتنقل ، على توفير تجربة لا تُنسى.

المستخدم هو جوهر التصميم. عندما يتمكن شخص ما من اكتشاف المعلومات التي يحتاجها بسرعة ، يكون قد أكمل هدفه وقد لا يذهب إلى أبعد من ذلك.

ماذا كان الغرض من زيارتهم؟

ما هي المعلومات التي يبحثون عنها؟

وما الحلول التي يبحثون عنها للمشكلات التي قد يواجهونها؟

تركز تجربة المستخدم على أفكار المستخدم ، مما يخلق تجربة توفر ما يريدونه أكثر وبسرعة ممكنة.

تقوم مكونات التصميم ، مثل خيارات التنقل والأزرار ومجموعات الحث على اتخاذ إجراء / التفاعل والتفاعلات الأخرى ، بتوجيه المستخدم من خلال التصميم - مع المحتوى الذي يكمل الجوهر. للحصول على تجربة مستخدم ناجحة ، يجب أن تعرف ما يريده الزوار ولماذا يتواجدون على موقعك.

يجب أن تتضمن أي مناقشة تتعلق بتجربة المستخدم مناقشة تصميم واجهة المستخدم. الهدف من واجهة المستخدم (واجهة المستخدم) هو معالجة التصميم بالتفصيل ، من المحرف المستخدم إلى مظهر وشعور الأزرار والتفاعلات الأخرى. يهتم تصميم واجهة المستخدم بشكل أكبر بكيفية اتصال شخص ما والمشاركة في تصميم المنتج ، بينما يبتعد تصميم UX عن هذه الجوانب ويركز على كيفية تفاعل الأشخاص معها. يأخذ مصممو UX في الاعتبار ما يريده العملاء من موقع ويب ويخلقون تجربة تلبي تلك الاحتياجات أثناء عملية التصميم.

تصميم UX: ما يهم

لإنشاء تصميم مقنع وناجح ، تحتاج إلى فهم الخطوات الأكثر أهمية.

ترتبط تجربة المستخدم والعلامة التجارية

العلاقة بين العلامة التجارية وتجربة المستخدم تكافلية. قد يؤدي موقع الويب الذي يتمتع بتجربة مستخدم مروعة إلى الإضرار بسمعة الشركات المعروفة. من ناحية أخرى ، قد تساعد تجربة المستهلك البسيطة والفعالة شركة ناشئة. يدور عنصرا التسويق - العلامة التجارية وتجربة المستخدم - حول التصورات ، ويجب أن يكون كلاهما متسقًا حتى تزدهر الشركة.

تصميم تفاعلي

في بداية عملية تصميم تجربة المستخدم وطوال عملية تطوير المنتج ، يجب على مصممي تجربة المستخدم أن يضعوا في اعتبارهم العلامة التجارية للشركة وكيف سيتم نقلها في التصميم.

تتمحور تجربة المستخدم حول تحقيق أهداف العمل

يجب أن يكون موقع الويب الخاص بالشركة جزءًا من استراتيجيتها العامة. لإنشاء علامة تجارية لا تُنسى ، يجب أن يعمل المحتوى والوظيفة معًا. يجب أن يكون هناك سبب منطقي لعملية تصميم تجربة المستخدم وفهم سبب ضرورة هذا العمل. لا يجب أن يكون فريق التصميم وفريق التطوير على دراية بالتفكير التصميمي فحسب ، بل يجب أن يفهموا أيضًا الأهداف التسويقية الأكبر للشركة.

انظر إلى ما يصلح وما يحتاج إلى تحسين إذا كان إعادة تصميم. ضع في اعتبارك ما ينقصك وكيف أن تصميم تجربة مستخدم أفضل قد يساعد في معالجة هذه المشكلات.

حدد ما تريد أن يفعله الأشخاص على موقع الويب الخاص بك ، مثل شراء منتج أو الاشتراك في خدمة أو الاستفسار عن مزيد من المعلومات. الأمر كله يتعلق بما تريد منهم أن يفعلوه به!

UX تجعل حياة المستخدمين أسهل

إذا كانت الواجهة بديهية وسهلة الاستخدام ومنظمة بشكل منطقي ، فيمكن لأي شخص التنقل فيها دون عقبات. بدلاً من أن تكون معقدة وغير مريحة ، فإن UX تخلق المسارات التي تسمح بالتدفق السلس.

مجموعة مهارات التصميم الخاصة بمصمم UX تسمح لهم بإنشاء البنية التي سيتبعها الأشخاص الحقيقيون. من وماذا ومتى من التجربة كلها عوامل يجب مراعاتها أثناء تقييم قابلية الاستخدام. المستخدم هو من ، والمحتوى هو ماذا ، والترتيب والمنطق في تجربة التصميم المرئي هو متى.

يجب أن يقود التعاطف تجربة المستخدم

يجب على مصمم تجربة المستخدم أن يضع نفسه في مكان المستخدم النهائي قبل البدء في عملية تطوير المشروع. يجب أن يكون لدى المصممين معرفة عميقة بمشاكل عملائهم وآلامهم لمساعدتهم بكفاءة. يجب أن يكون المصممون قادرين على عرض موقع الويب من منظور المستخدم وتوقع كيفية التنقل فيه. يجب عليهم تجميع آلاف الأجزاء معًا لفهم أولئك الذين يستخدمونها.

يمتلك مصممو UX فهمًا راسخًا لكيفية عمل جميع الصفحات في موقع الويب معًا ، لكنهم لا يتجاهلون أبدًا التفاصيل الصغيرة على المستوى الجزئي لكيفية مساعدة كل صفحة الأشخاص في تحقيق أهدافهم.

على سبيل المثال ، يعكس موقع خدمة الاشتراك في الطعام هذا أسلوب حياة الأشخاص المهتمين بنظام غذائي صحي. تشير صورة طعامهم وخطوطهم البسيطة والكثير من المساحات السلبية إلى أنهم يعرفون ديموغرافيتهم وما يهتمون به. يؤكد هذا المكون على جودة مطبخهم ، وهو مصدر قلق كبير للأشخاص الذين يفكرون في الاشتراك في خدمة الطعام الشهرية.

يستلزم فهم الجمهور تطوير تجربة يجدونها مفيدة وممتعة عند تصفحهم.

يعد بحث المستخدم عنصرًا أساسيًا في عملية تصميم تجربة المستخدم

سيكون من المفيد أن تكون لديك صورة واضحة للجمهور الذي ترغب في جذبه. إنهم أكثر من مجرد "مستخدمين". من الأهمية بمكان فهم تحدياتهم وكيف يخططون للوصول إلى حيث يريدون أن يكونوا. فقط افترض ما يريده الآخرون ويحتاجونه. قد نحصل على معرفة متسرعة برغباتهم ومطالبهم ، ولكن إجراء بحث المستخدم سيوفر لنا فهمًا أكثر استنارة لمصالحهم ورغباتهم الطبيعية.

يسمح بحث المستخدم وتصنيفه بعملية تطوير أكثر تركيزًا. بدلاً من الاعتماد على التصورات المسبقة ، تساعد البيانات الفعلية في تحديد كيفية إنشاء موقع الويب وما هي الميزات التي يجب إضافتها.

يمكننا القضاء على عدم اليقين والتعرف على مشاكل الناس وتوقعاتهم من خلال إجراء بحث المستخدم. إن التعاطف الحقيقي في عالم المستحيل مستحيل عندما لا تفهم الشركات من يريدون الوصول إليهم.

من الأهمية بمكان إجراء بحث المستخدم بانتظام

يعد بحث المستخدم خطوة أولى مهمة في عملية التصميم. إنه يسمح بإنشاء منتج حول توقعات الناس ويتجنب الإحباط من تجربة مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم الخاصة.

الاختبارات والبحث لا تنتهي أبدًا. قد يؤدي تغيير الأهداف من أصحاب المصلحة وسلوكيات المستهلك والمنافسة إلى تصور التصميم بشكل مختلف. قد لا يكون موقع الويب الذي كان ساريًا قبل عامين كذلك. لتحديد ما إذا كان التصميم لا يزال مناسبًا لمستخدميه ، يلزم إجراء بحث مستمر عن المستخدم.

حدد ما تريد تعلمه من أبحاث المستخدم

تعتبر معرفة الأسئلة والمعلومات التي تريد الحصول عليها من المستخدمين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من البحث عن المستخدم. مثل أي عملية أخرى ، يجب تحديد النجاح. قد تخرج أبحاث المستخدم عن نطاق السيطرة وتصبح شكلاً من أشكال الزحف في النطاق إذا لم تكن هناك قيود أو مؤشرات.

مقابلة مع أناس حقيقيين

ما هو الأسلوب الأفضل للتفاعل مع جمهورك بدلاً من التواجد في نفس المساحة التي يتواجدون فيها؟ تستوعب مقابلات المستخدم عمومًا عددًا قليلاً من الأفراد وتجعلهم يتصفحون موقع الويب أثناء مشاهدة أعضاء الفريق. يعتبر عدم تحرك المستخدم أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن تساعدك رؤية كيفية تفاعل الأشخاص وتلقي التعليقات في الوقت الفعلي في تحديد المشكلات المتعلقة بتصميمك والإبلاغ عن أي تعديلات ضرورية قبل نشره.

توفر المقابلات مع العملاء والعملاء نظرة ثاقبة على العناصر التي ربما تكون قد أغفلتها أثناء البحث والعمل في المشروع لأسابيع أو شهور. ربما لم يكن التنقل بهذه البساطة التي تخيلتها ، أو أن الناس لا يتعرفون على CTAs. عندما يكون لديك وجهة نظر خارجية ، ستتمكن من رؤية الصعوبات التي قد يواجهها المستخدمون العاديون عند محاولة إنجاز الأنشطة التي تريدهم القيام بها.

إنشاء شخصيات المستخدم

الشخصية هي فكرة تقريبية لمن قد يعتمد المستخدم العادي على بحث المستخدم الخاص بك. كما تم إنشاؤها بواسطة Vimala على Dribbble لأعمال السفر ، توفر الشخصية ثروة من المعلومات حول من هو المستخدم العادي. من خلال النظر إلى ملفهم الشخصي ، قد نكتشف من هم ونوع عناصر أو خدمات السفر التي يهتمون بها.

عندما تقوم ببناء شخصية ، لا يُقصد بها تمثيل متوسط كل الأشخاص. إنها مجموعة فرعية من جمهورك المستهدف. يمكن أن يساعدك الأشخاص في تصميم تجربة مرضية لكيفية قيام فرد معين أو فريق معين بإدراك شركتك.

قم بإجراء المسوحات

الاستطلاعات والاستبيانات هي أيضًا طريقة ممتازة لجمع المعلومات الهامة. إنها تسمح لك بطرح استفسارات معينة حول ما يبحث عنه الأشخاص أو تلقي ملاحظات حول تصميم معين وما إذا كان يلبي احتياجات الجمهور المستهدف.

قد تجمع الاستطلاعات معلومات معينة ، مثل الإجابات بنعم / لا ، والتصنيفات ، والإجابات الواضحة الأخرى التي يمكن دمجها وتحليلها. تُستخدم الاستطلاعات أيضًا للحصول على مزيد من المعلومات النوعية وهذه المقاييس. قد يكون لدى المستخدمين قماش نظيف للتعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم. تضيف هذه المعلومات الطويلة إلى البيانات الكمية التي تم جمعها سابقًا وتضيئها.

عند إنشاء هذه الأسئلة ، ضع في اعتبارك أنك لا تريد توجيه الأشخاص إلى الإجابات التي تريدها. حافظ على استفساراتك محايدة وخالية من رغباتك وتصوراتك المسبقة. اسمح لهم بالاستجابة بتحيزهم المحدد مسبقًا بدلاً من تحيزك.

إنشاء تدفقات المستخدم

سيكون من المفيد إذا قررت أولاً ما تريد أن يفعله الأشخاص وكيف يجب عليهم إنجازه قبل اتخاذ قرار بشأن مخطط مصمم موقع الويب. تدفق المستخدم هو سلسلة الخطوات التي يمر بها الشخص عند زيارة موقع الويب الخاص بك ، من صفحة مقصودة إلى أقسام أخرى من موقعك - فهم الطرق التي تريد أن يتخذها المستخدم سيساعدك على تحديد كيفية تنظيم تصميمك ، مما سيساعد في تطوير الإطارات السلكية والنماذج الأولية.

توضح تدفقات المستخدم كل خطوة على طول هذه المسارات ، سواء كنت تقوم بإنشاء تدفق مستخدم لإظهار كيفية قيام شخص ما بشراء منتج وفحصه أو كيف سيكتشفون المزيد من المعلومات حول موضوع معين. تتوفر العديد من أدوات تصميم UX في السوق ، مثل FlowMapp و Stormboard و Whimsical. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام القلم والورق لتطوير الأشياء.

فهم هندسة المعلومات

أدمغتنا تقارب النظام والفوضى. نحن بحاجة إلى فهم ما يتم التحدث به ، سواء كان كتابًا أو فيلمًا نشاهده أو موقع ويب نزوره. الهدف من هندسة المعلومات هو ترتيب أجزاء موقع الويب بحيث تكون منطقية لشخص ما يتصفحها.

ضع في اعتبارك تشبيهًا لكيس من الكتل. ينتهي بك الأمر بفوضى متشابكة عندما تفتحها وتسكبها. يمكنك ترتيبها بطريقة هادفة من خلال دمجها وتصنيفها وتكديسها. تتضمن هندسة المعلومات تصنيف المواد الخاصة بك ووضعها بشكل مناسب منطقيًا لك وللمستخدم النهائي.

إنها نظرة على بعض العناصر التي تدخل في تطوير موقع ويب فعال:

تحديد : ما هو المحتوى الذي تحتاجه لنقل قصة علامتك التجارية؟ اكتشف كل مكون مطلوب منك لتوصيل ما ترغب في قوله لجمهورك.

تصنيف : هذه هي الخطوة حيث يجب عليك تصنيف المواد الخاصة بك وتقسيمها بحيث تكون جاهزة للدمج في التخطيط.

الخريطة : قم بتنظيم المواد وهيكلها ، موضحًا كيف سيؤدي كل مفهوم أو جزء من المحتوى إلى التالي.

تتضمن عملية هندسة المعلومات ترتيب المحتوى في تسلسل هرمي معقول. يصف هذا الهيكل كيف سيستهلك الناس المفاهيم المقدمة في تسلسل منطقي.

يعد فرز البطاقات أسلوبًا شائعًا لتحقيق ذلك ، ويمكن إجراؤه بشكل تقليدي باستخدام الورق والقلم أو باستخدام برنامج مثل Optimal Sort و UserZoom.

إطارات سلكية لمواقع الويب

الإطار السلكي عبارة عن خطة ثنائية الأبعاد (ثنائية الأبعاد) تصور بنية كل صفحة ، مع مؤشرات مرئية مثل الخطوط والشبكات والمربعات التي تشير إلى مكان وضع المحتوى والصور والمكونات الأخرى. قد تكون عالية الدقة أو مفصلة أو منخفضة الدقة وبسيطة لكل صفحة. الإطارات السلكية هي أداة قيمة لكل من المصممين والمطورين. تعمل كإطار عمل ، وتزودهم بالهيكل الذي سيحتاجون إليه لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت.

استخدام واحد للتخطيط الشبكي للتواصل. إنها طريقة مرئية لتوضيح كيفية إنشاء صفحات الويب للجميع ، بغض النظر عن وظيفتهم.

تطوير النماذج بالأحجام الطبيعية والنماذج الأولية

بعض الناس غير متأكدين من الفروق بين الإطار السلكي والنموذج بالحجم الطبيعي والنموذج الأولي. كل منهم لديه بعض الوظائف.

يرسم الإطار السلكي الخطوط العريضة لكل صفحة وينظمها في تصميم بدلاً من المواصفات التفصيلية لبرنامج Adobe Photoshop أو Illustrator. على الرغم من اختلاف قدراتها ، إلا أنها لا تحتوي عادةً على اتصالات وظيفية أو تحسينات جمالية. إنها موجودة لتظهر لك كيف ستبدو كل صفحة من وجهة نظر واسعة.

الإطار السلكي هو خطوة واحدة أسفل النموذج بالحجم الطبيعي. إذا كنت تستخدم خدمة مثل Webflow ، والتي تنشئ رمزًا أثناء تصميمك لها ، فلن تضطر إلى القيام بهذه الخطوة. ستنتهي مع موقع ويب كامل الوظائف. النماذج بالأحجام الطبيعية عبارة عن تمثيلات بيانية للتصميمات التي تأخذ ما تم إنشاؤه باستخدام الإطارات السلكية. قد تكون هناك بعض الوظائف ، مثل التنقل ، لكن التركيز ينصب على عرض التصميم.

النماذج الأولية هي تمثيلات كاملة تقريبًا للتصميم. سيتم إنجاز كل شيء من هندسة المعلومات إلى التنقل والتفاعلات والمرئيات المهمة وكتل المحتوى. ليس من الضروري أن يكون لديك كل شيء صغير ، ولكن كل شيء يريد المستخدم التفاعل معه والاستمتاع به يجب أن يكون متاحًا. تم دمج العناصر التي تريد أن يلاحظها المستخدم أثناء تفاعله مع منتجك. إنه يتضمن ميزات مثل أزرار الحث على اتخاذ إجراء والرسوم المتحركة والمكونات الديناميكية الأخرى. تتيح لك النماذج الأولية تلقي التعليقات وإجراء التغييرات قبل بدء البث المباشر. قد يكون لديك نماذج أولية منخفضة الدقة وعالية الدقة مع النماذج الأولية. تم تصميم النماذج الأولية عالية الدقة ليتم اختبارها في العالم الحقيقي وإظهار كيفية عمل المنتج في الممارسة العملية. في المقابل ، تركز النماذج الأولية منخفضة الدقة على الوظائف أكثر من التركيز على المظهر.

اختبار قابلية الاستخدام

حان الوقت لإجراء اختبار قابلية الاستخدام بمجرد الانتهاء من نموذج أولي عملي. يستلزم السماح لشخص غير معتاد على تجربة التصميم لأول مرة.

كثيرًا ما يتم إجراء اختبار قابلية الاستخدام شخصيًا أو عن بُعد. يسمح لك وجود الآخرين في الموقع الدقيق بمراقبة ما يشعر به الأشخاص أثناء استخدام الويب. سيمكنك ذلك من الحصول على تعليقات محايدة حول تصميمك وتحديد ما لا يعمل.

يجب تحديد المهام بالتفصيل حتى يتمكن الأشخاص من إكمالها. إذا كنت تنشئ موقعًا للتجارة الإلكترونية ، فقد تجعلهم يمرون بخطوات إضافة البضائع إلى عربة التسوق والمتابعة من خلال الخروج. أو ربما تريدهم أن يكتشفوا إجابة لسؤال متكرر حول منتجك أو خدمتك. ألقِ نظرة على مدى صعوبة أو بساطة استكشاف المستخدم للمواد ، وستحصل على الكثير من البيانات حول ما إذا كان التصميم عمليًا وأي تعديلات يلزم إجراؤها.

يمكن إجراء اختبار قابلية الاستخدام طوال عملية التصميم ، ولكنه يكون أكثر فاعلية في المراحل المبكرة. بدلاً من ذلك ، عندما يتم بناؤه بشكل كامل ، يكون إجراء التعديلات أسهل في وقت مبكر. إن الاهتمام بالتغييرات في الهيكل والتنقل وبنية المعلومات في المراحل المبكرة أقل استهلاكا للوقت من محاولة القيام بكل شيء في النهاية.

يجب أن يكون المستخدمون في قلب تصميم تجربة المستخدم الخاصة بك

من السهل الانغماس في أحدث اتجاهات وأزياء التصميم عبر الإنترنت. بدلاً من محاولة الحصول على تصميمات مواقع الويب الأكثر حداثة وأناقة ، من الأفضل إنشاء شيء لا يفقد التواصل مع توقعات المستخدم. يتم تحديد تجربة المستخدم لموقع الويب الخاص بك من خلال مدى سهولة استخدامه ، ومدى تنظيمه جيدًا ، ومدى اتساق ظهوره. أهم شيء هو أن تجربة المستخدم تهتم بالتعاطف - مما يضمن حصول المستخدمين على كل ما يحتاجون إليه للحصول على تجربة إيجابية ومرضية.