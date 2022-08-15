Swift هي أفضل لغة برمجة يجب أن تتعلمها وتجعل تطبيق أحلامك سهلًا. البرمجة السريعة هي لغة ترميز قوية وسهلة التعلم تم إنشاؤها بواسطة Apple. يتم استخدامه بشكل متكرر لتطوير تطبيقات iOS و macOS ، بالإضافة إلى تطبيقات tvOS و watchOS. بينما يمكنك استخدام لغات أخرى لإنشاء تطبيقات Apple ، فإن Swift هي اللغة المفضلة ، ويوصى بها لأن كودها آمن للتصميم ويصنع برامج فائقة السرعة. تم تصميم Swift لمساعدة المطورين بطريقة ممتعة وتفاعلية للكتابة ، مع بناء جملة أسهل للقراءة ، وأمان يمنع أخطاء الترميز ، وميزات حديثة تزيد من التسامح مع الأخطاء.

ما هي برمجة سويفت؟

استغرق Swift سنوات لتطوير وتعزيز الميزات الحالية للغة C ؛ يعمل على تحسين البنية التحتية للمترجم ومصحح الأخطاء وإطار العمل. يوفر الوصول إلى إطار عمل Cocoa الحالي ، بالإضافة إلى مزيج من كود الهدف C. تقدم Swift العديد من الميزات الجديدة وتنضم إلى الأجزاء الموجهة للكائنات والإجرائية للغة. الغرض الرئيسي من الترميز السريع هو أن تكون أفضل لغة لاستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب وبرمجة النظام والخدمات السحابية. تم تطوير برمجة Swift للحفاظ على تصحيح الكتابة بسهولة على المطور.

ميزة سريعة

بعض الميزات الرائعة في Swift تجعله أفضل من الإصدارات السابقة من لغات البرمجة. تعمل على تحسينها من وقت لآخر ، مما يجعلها لغة برمجة أكثر كفاءة ومحدثة حديثًا.

آمن

بالنسبة إلى مخاوف السلامة ، من المهم تسليط الضوء على أخطاء مطور iOS قبل أن يتقدم البرنامج في الإنتاج. لا يسمح Swift بتمرير بيانات غير دقيقة أو متغير عبر البرنامج حتى يصبح بالشكل الصحيح. قد يجد المستخدم صعوبة في المرور عبر قياسات الأمان السريعة ، ولكنه يوفر الكثير من الوقت في المستقبل. كما أنه يحفظ الذاكرة بسبب عدم قبول رمز غير آمن ؛ لن يكون هناك ذاكرة تخزين مؤقت على هذا النحو تقتل الذاكرة.

سريع

تم إنشاء Swift كبديل للغات المستندة إلى C ؛ يوازي أداؤها لغة C في معظم المهام. لكنه يشغل جميع وظائف وأنظمة iOS بطريقة سريعة. يحتوي على تقنية مترجم LLVM مما يجعل كتابة التعليمات البرمجية سريعة وفعالة. يعمل أداء الكود على جعل وظائف الأداة سريعة ، على سبيل المثال ، تطبيقات التلفزيون أو الساعات أو تطبيقات الأجهزة المحمولة.

معبرة

يوفر Swift بنية بسيطة وبديهية يريدها مطورو iOS بالضبط. يمكن للمطورين كتابة أكواد أكثر تعبيراً بسهولة باستخدام صيغة Swift. تم تطوير Swift بميزات Objective-C مثل القدرة العامة والباطل ، والتي تجعل الكود السريع أنظف وتصبح البرمجة الأكثر أمانًا سهلة للغاية.

المصدر المفتوح

تم إنشاء Swift في swift.org ، وهي بنية مفتوحة المصدر تحتوي على كود المصدر ومتعقب الأخطاء وقائمة بريدية وقائمة تطوير منتظمة. يتم الاهتمام بها من قبل مجموعة من المطورين الذين يعملون مع المجتمع لتحسين اللغة وتحديثها باستمرار. يدعم Swift جميع منصات Apple ؛ يجعل البرمجة بسيطة وأسرع وأكثر أمانًا. مع ارتفاع الطلب على Swift ، يعمل مطوروها بجد لإطلاقها على منصات أخرى.

لماذا يجب أن أبدأ في تعلم Swift؟

قبل أن تبدأ البرمجة السريعة ، من المهم أن تعرف لماذا يجب أن تتعلمها. تم تصميم لغة البرمجة السريعة لتكون سهلة التعلم والاستخدام. طورت Apple هذه اللغة بترميز جديد. سواء كنت طالبًا أو تبحث عن مسار وظيفي جديد أو ترغب في تعلم البرمجة ، فإن Swift هي أول لغة برمجة بسيطة وسهلة التعلم. إذا كنت جديدًا في مجال البرمجة ، فإن تطبيق Swift iPad (Playgrounds) يجعل من السهل تعلم البرمجة السريعة. لقد قمت بإدراج بعض موضوعات Swift التي يمكنك تعلمها وكسبها معهم:

تطوير تطبيقات الجوال

برمجة قواعد البيانات

تطوير الأنظمة ثلاثية الأبعاد

هندسة البرمجيات

هندسة المكتبات

التعلم الالي

الهندسة الصوتية

مختبري البرمجيات

إيجابيات وسلبيات لغة سويفت

دعنا نلقي بعض الضوء على إيجابيات وسلبيات اللغة السريعة للحكم على ما إذا كان يجب عليك تعلمها.

الايجابيات سلبيات سهل التعلم يعد Code Swift سهل التعلم والاستخدام ولديه حق الوصول لتعلم كيفية إنشاء دورات تطبيقات Xcode. دعم ضعيف عبر الأنظمة الأساسية يدعم Code Swift جميع منصات Apple ؛ إنه يعمل بشكل أفضل لتطوير نظام iOS الأصلي. عصري يعد Code Swift سهل القراءة والمحافظة عليه وواضح وخالي من الأخطاء. تحديثات متكررة Swift هي أحدث لغة يتم تحديثها بشكل متكرر. قد يكون العثور على الأدوات المناسبة للمساعدة في مهام معينة أمرًا صعبًا. مجتمع كبير لدى Swift مجتمعات مفتوحة المصدر ، بالإضافة إلى العديد من الموارد لإرشادك في تعلم اللغة.

عبر منصة يدعم Swift جميع منصات Apple و Windows و Linux و Ubuntu.

المستقبل السريع يكتسب Swift شعبية مع مرور الوقت ويجذب انتباه المعجبين أكثر من لغات البرمجة الأخرى.



كما نرى ، هناك إيجابيات أكثر بكثير من السلبيات ، ويبدو أن كل هذه العيوب تختفي في المستقبل القريب. بعد أن تتعلم ترميز Swift ، ستكون متقدمًا رابحًا لأصحاب العمل المحتملين. هناك طلب كبير على مطوري برمجة Code Swift ويحصلون على راتب جيد لمطور iOS في الولايات المتحدة. هناك العديد من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها بعد تعلم لغة البرمجة Swift ؛ يمكنك اختيار أحد اهتماماتك ويمكن أن تتفوق في حياتك المهنية. تستخدم بعض الشركات المعروفة كود Swift لتطويرها ، مثل Apple و Linkedin و Uber و Whatsapp و Slack و Facebook و Accenture و Microsoft و Firefox.

كيف أبدأ في تعلم البرمجة السريعة؟

إذا كنت ترغب في التعلم والبدء في مواضيع سريعة ، يمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت باتباع الموقع الرسمي. على هذا الموقع ، توجد ملفات وإرشادات مناسبة حول هذه اللغة. علاوة على ذلك ، نظرًا لتزايد شعبيته ، يتوفر الكثير من البيانات على مدونات مختلفة وكذلك على Youtube. ابدأ الموضوعات السريعة المتاحة على موقع الويب الخاص بهم ، ثم اتبع مسارك وفقًا لخبرتك.

Swift هي مستقبل لغات البرمجة. إنه يتغلب على C Objective و python والعديد من لغات البرمجة الأخرى التي تتطلب الترميز. هل هناك طرق عديدة لتعلم برمجة Swift؟ والجواب نعم بالتأكيد! إليك بعض الأمثلة:

موقع Apple الرسمي

دورات مجانية عبر الإنترنت

الدورات المدفوعة عبر الإنترنت

يوتيوب فيديو

دروس

مشاركات المدونة

تدوين صوتي

كتب

توثيق

نصيحة: كمبتدئ ، يجب أن تشاهد مقاطع الفيديو التعليمية لأنه يمكنك الفهم بشكل أفضل من خلال المشاهدة ثم القيام بذلك بنفسك.

هل Swift سهل التعلم للمبتدئين؟

نعم ، يعد تعلم أساسيات بدء لغة برمجة Swift أمرًا سهلاً ، ولكن ليس من السهل فهم ميزات تطوير iOS المتقدمة أثناء المضي قدمًا. لكن لا تفقد الأمل. يمكنك إنشاء أول تطبيق بسيط لك بدون ميزات متقدمة. بمجرد إكمال مشروعك الأول ، ستفهم بسرعة الميزات الجديدة ، وستكون قادرًا على تطوير تطبيقات iOS ذات المستوى المتقدم. يمكن للمبتدئين تعلم الموضوعات السريعة بسرعة إذا وضعوا القدر المناسب من الاهتمام والوقت في التعلم.

يعتقد مطورو iOS أن السرعة هي الطريقة السهلة للمبتدئين لبدء لغة برمجة. لدى Apple برامج تعليمية حول الترميز Swift للتعلم غنية بالمعرفة المتوفرة على موقعها على الويب. يمكن للمرء أن يتعلم الترميز السريع من نقطة الصفر دون خلفية البرمجة أو الترميز. الموضوعات السريعة هي أفضل طريقة لبدء تعلم كيفية البرمجة. لن تواجه مشكلة في فهم كود Swift بمجرد إتقان الأساسيات. Swift آمن للغاية ويستغرق وقتًا أقل لأنك لست بحاجة إلى قضاء الكثير من الوقت في تصحيح أخطاء وقت التشغيل.

هل يمكنك تعلم Swift بنفسك؟

نعم ، لقد جعل المصنّعون الأمر سهلاً للغاية بحيث يبدو أنك تتعلم لغة جديدة. لا يوجد علم الصواريخ في تعلم تطوير iOS ؛ يجب أن تستثمر وقتًا جيدًا في التعلم. كلما زاد الوقت الذي تستثمره ، زاد الربح الذي ستحصل عليه في المستقبل ، في شكل كسب من خلال البرمجة. أولاً ، هذه اللغة بسيطة للغاية. ثانيًا ، الدورات التدريبية عبر الإنترنت سهلة للغاية لدرجة أنها جعلت اللغة أسهل. لست بحاجة إلى أي شخص لإرشادك خطوة بخطوة ؛ يمكنك القيام بالتعلم بشكل مستقل ، وتعزيز معرفتك ، وصنع مستقبلك في لغة البرمجة هذه.

كنقطة انطلاق ، يمكنك تجربتها بنفسك من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو. لن تكون قادرًا على تعلمها حتى لا تجرب التجربة العملية. Swift هو مصدر مفتوح يسمح لك بالمساهمة في ميزات جديدة ؛ يمكنك إصلاح الأخطاء وتحسين مشاريعك الحالية. نظرًا لأنه يتطلب ترميزًا أقل ، يمكنك بسهولة التعلم بسرعة بنفسك وحل أي مشكلات بشكل احترافي.

ما مدى سرعة تعلم البرمجة السريعة؟

إذا كانت لديك خلفية لغة برمجة ، فيمكنك تعلم سريع وميزاتها المتقدمة بسرعة في 3-4 أيام. ولكن إذا كنت جديدًا في عالم البرمجة ، فستحتاج إلى 3-4 أسابيع لتتعلم أساسيات السرعة وبعض ميزاتها المتقدمة. نظرًا لأن Swift هي لغة جديدة ، فهي تتطلب تحديثات مستمرة وميزات جديدة وجميع الأشياء التي تفتقر إليها الإصدارات القديمة. يجب أن تتعلمها بمرور الوقت لأنها تتحسن وتتحدث. لذا جهز عقلك لاستثمار مئات الساعات في تعلم كود سريع لتطوير iOS. دعونا نفهمها بكلمات بسيطة ، نضع 5٪ في مشاهدة دروس تعلم Swift وقراءة المدونات ، ونضع 95٪ في ممارسة البرمجة وكتابة الأكواد على نفسك. إذا كنت قد بدأت البرمجة السريعة من خلال مشاهدة البرامج التعليمية ، فيمكنك إكمال الدورة في 3 ساعات فقط. الشيء الرئيسي هو ممارسة ترميز تطوير iOS. كلما قمت بعمل الأمثلة ، وستتعلم بسرعة.

اسمح لي بمشاركة بعض النصائح المفيدة لتعلم لغة iOS Swift بسرعة وفعالية.

ابدأ بالأساسيات وكن مرتاحًا معهم. لا تمضي قدمًا حتى لا تصبح خبيرًا فيها.

ابدأ بتعلم الميزات الجديدة واحدًا تلو الآخر وأضف رموزها إلى الرموز الموجودة. باستخدام هذه الطريقة ، ستتعلم ميزات جديدة بشكل فعال وستفهم وظائف الميزات الجديدة بشكل أفضل.

تحلى بالصبر وقم بتطوير تطبيقك أو تعلم رمز Swift تدريجيًا. لا تحاول إنشاء تطبيق iOS الخاص بك مرة واحدة. بهذه الطريقة ، يمكنك اكتشاف الأخطاء بسرعة والتخلص منها دون أي صداع.

حافظ على ممارسة الترميز الخاصة بك آمنة. حاول كتابة الرموز من البرامج التعليمية وصنع الرموز تدريجيًا. لا تحذف أي شيء تمارسه. بهذه الطريقة ستتعلم من أخطائك.

استمر في التحرك؛ لا تفقد الحافز إذا كنت تأخذ وقتًا للتعلم أكثر من الآخرين. تذكر ، كل شخص فريد ، والجميع يتعامل مع سيناريوهات مختلفة. الاتساق يمكن أن يفوز بالهدف ، وستكون مطور iOS بتصميم.

هل Swift سهل البرمجة؟

عندما تتعلم لغة البرمجة ، يجب أن تكتب ترميزًا معقدًا وتتعامل مع الميزات المعقدة. يصبح من الصعب الحفاظ على سطور التعليق. جعلها Swift فعالًا وبسيطًا لأنه قدم ميزات جديدة تتطلب ممارسة ترميز أقل بنسبة 15 ٪ من اللغات الأخرى. ستندهش من تقنيتها. يسمح لك بنسخ ولصق الصور والرسومات والبيانات من iOS إلى macOS.

هناك العديد من القوالب الجاهزة المتاحة والتي ستمكنك من تحرير الكود وفقًا لمتطلباتك. ليست هناك حاجة لكتابة الرموز من البداية ؛ يمكنك استخدام قالب وإنشاء تطبيقك في فترة قصيرة. قد يكون إنشاء تطبيق من البداية مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً ، بينما يتيح لك استخدام قالب تطبيق Xcode تصميم أكواد مكتوبة بالفعل ويسمح لك بإنشاء تطبيقك الجديد بسعر مناسب. تحتوي هذه القوالب على جميع الميزات مثل القوائم والمرئيات والتخطيطات. يمكنك ببساطة تعديل الميزات وفقًا لمتطلباتك من خلال قراءة التعليمات. هذه القوالب سريعة الاستجابة وودية. يتوفر الكثير من القوالب عبر الإنترنت ؛ بعضها مجاني والبعض الآخر مدفوع. يمكنك استخدام كليهما ؛ المدفوعة لديها المزيد من الجدوى والميزات. في نفس الوقت ، يمكنك البدء بنموذج مجاني وتصميم تطبيق جيد الأداء.

الخط السفلي

مع تزايد شعبية تطوير التطبيقات ، يتم ترميز الأجزاء الأساسية لتطبيق iOS بنجاح في Swift. بصفتك مطور iOS ، يمكنك التميز عن الآخرين إذا كنت تعرف كيفية البرمجة في Swift ولديك تجربة Swift. هناك بعض العيوب ، لكن Apple تقوم بتحديثها يوميًا لإصلاحها. ومع ذلك ، هناك إيجابيات أكثر من سلبيات بسيطة ، والتي لن تكون حتى في المستقبل ، على افتراض أن Swift سوف يرتفع من المخططات في السنوات القادمة.

بالإضافة إلى لغات البرمجة التقليدية مثل Swift ، هناك مسارات تطوير بديلة مثل البرمجة منخفضة الكود أو بدون كود . تلتزم هذه الأساليب بمفهوم الدخول المنخفض. هذا يعني أنك بحاجة إلى قضاء وقت وجهد أقل في تعلم مناهج التطوير هذه. يساعد هذا التطور السريع المبرمجين على بدء حياتهم المهنية والنمو كمحترفين. على الرغم من سهولة الدخول ، يجب ألا تعتقد أنه يمكن إنشاء مشاريع MVP البسيطة والحيوانات الأليفة فقط على منصات بدون رمز. لا على الاطلاق. لنفترض أننا نتحدث عن منصة مثل AppMaster. إنها حاليًا أقوى أداة بدون رمز في السوق ، أداة ثلاثة في واحد. يمكنك إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الجوال وخلفية. بالإضافة إلى الكود المصدري ، ستكتب المنصة أيضًا وثائق فنية لك. أليس من الرائع عدم قضاء الوقت في المهام والوثائق الروتينية ولكن تكرس نفسك بالكامل للدراسات الشيقة والتفكير في بنية التطبيق؟