في السنوات الأخيرة ، اكتسبت تطبيقات الأجهزة المحمولة شعبية هائلة بسبب مساهمتها في نمو الأعمال. هل تجد تحديات تطوير التطبيق؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت في المكان الصحيح! نعتقد أن إنشاء تطبيق ليس أمرًا بالغ الأهمية عندما لا تعرف شيئًا عن الترميز. قد تتساءل عن تطوير التطبيق بدون تشفير. هل هو ممكن؟ الجواب نعم! ستناقش هذه المقالة أداة إنشاء التطبيقات المجانية ، وأفضل عشرة منشئي تطبيقات بميزاتهم ، وتكلفة تطوير التطبيق بدون تشفير ، وأسهل طريقة لإنشاء تطبيق. دعنا نتعمق في التفاصيل:

كيف يعمل مطورو التطبيقات؟

لا يعمل جميع منشئي التطبيقات بدون رمز بالطريقة نفسها ، ولكن معظمهم يتبعون خطوات مماثلة لإنشاء تطبيق:

الخطوة 1: احصل على فكرتك.

قبل الحصول على خدمات مُنشئ التطبيقات ، من المهم الحصول على فكرة واضحة عن تطبيقك. ما هي توقعاتك من هذا التطبيق؟ ما هو جمهورك المستهدف؟ سيساعدك قضاء الوقت في الحصول على فكرة واضحة عن التطبيق في إنشاء تطبيق شامل بجميع الميزات الضرورية.

الخطوة 2: حدد نموذجًا

بعد الحصول على فكرة التطبيق ، تكون جاهزًا لاختيار قالب تطبيق يناسب احتياجات عملك. على سبيل المثال ، إذا كنت تدير مطعمًا ، فيجب عليك تحديد قالب طعام لإنشاء تطبيق حلوى العين لعملائك.

الخطوة 3: التخصيص

بمجرد تحديد قالب التطبيق ، يمكنك إضافة تخطيط ونظام ألوان وشعار rand الخاص بك ونص لمنتج أكثر تخصيصًا.

الخطوة 4: اختبر التطبيق

قبل إطلاق تطبيقك في السوق ، من الأفضل اختباره والحصول على تعليقات من المستخدمين. سيسمح لك الاختبار بإجراء التغييرات اللازمة لجعل تجربة المستخدم لا تنسى.

الخطوة 5: انشر التطبيق

بمجرد إجراء التغييرات اللازمة على التطبيق ، فقد حان الوقت لنشره على Google Play Store أو Apple App Store.

منشئ التطبيقات المجاني

لم يعد إنشاء تطبيق جوال عملية مكلفة ومعقدة. بفضل تقنية no-code التي توفر حلول الأعمال إذا كنت لا تعرف كيفية البرمجة. قد تتساءل عما إذا كان هناك أي أداة إنشاء تطبيقات مجانية لإنشاء تطبيق بخيارات السحب والإفلات. الخبر السار لك هو نعم! لنبدأ بالميزات التفصيلية لمنشئ التطبيق المجاني هذا:

AppsGeyser-A منشئ تطبيقات مجاني

في السنوات الأخيرة ، أحدث مطورو التطبيقات ثورة في تطوير التطبيقات من خلال جعلها في متناول الشركات والطلاب والأفراد. AppsGeyser هو منشئ تطبيقات مجاني يتيح لك إنشاء تطبيق في بضع دقائق دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. تساعد أداة إنشاء التطبيقات بالسحب والإفلات المجانية أصحاب الأعمال والطلاب على التعرف على إنشاء تطبيقات Android في غضون بضع نقرات. يوفر قوالب تطبيقات مجانية لإنشاء تطبيق Android أصلي من البداية بعد ملء النموذج بالمحتوى ذي الصلة. يوفر 30 قالب تطبيق مجاني للعمل أو للأغراض الشخصية.





ميزات AppsGeyser

1. إنشاء تطبيق سريع

يسمح ببناء تطبيقات Android ببضع نقرات بسيطة. AppsGeyser عبارة عن نظام أساسي سريع يتيح إنشاء تطبيق جوال في 10 دقائق. ما عليك سوى ملء نماذج التطبيق بالمحتوى ذي الصلة من أجل التطوير.

2. مجاني للاستخدام

عند استخدام AppsGeyser ، لا تحتاج إلى الدفع مقابل إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتنزيلها ونشرها. لا يكلفك استخدام ميزات بناء التطبيقات شيئًا. علاوة على ذلك ، يسمح لك بتنزيل ملفات APK دون دفع أي رسوم اشتراك.

3. مجموعة متنوعة من القوالب

يوفر منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة المجاني 30 نموذجًا للتطبيق يمكنك اختيارها لتلبية احتياجاتك الشخصية أو التعليمية أو التجارية. تتضمن قوالب التطبيقات المجانية مواقع التواصل الاجتماعي مثل YouTube و TikTok و messenger والمتصفح ودردشة الفيديو وغير ذلك الكثير.

4. تسييل التطبيقات

يوفر منشئ التطبيقات المجاني هذا دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة لتحقيق الدخل من تطبيق جوال. لذلك ، يمكنك تحقيق الدخل من تطبيق Android الخاص بك من خلال إعلانات البانر أو عمليات الشراء داخل التطبيق.

5. تكامل وسائل التواصل الاجتماعي

باستخدام AppsGeyser ، يمكنك ربط تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك بالمواقع الاجتماعية مثل Facebook و YouTube و Twitter والمدونة للحصول على المزيد من المشتركين.

كيفية إنشاء تطبيق Android مجانًا؟

اتبع هذه الخطوات الثلاث لإنشاء تطبيق Android مجانًا:

الخطوة 1: اختر نموذجًا

أولاً ، تحتاج إلى اختيار قوالب تطبيقات مجانية تلبي احتياجاتك تمامًا. تتضمن هذه القوالب المجانية موقع الويب أو المتصفح أو YouTube أو TikTok أو messenger أو دردشة الفيديو أو اللعبة أو أي تطبيق آخر. باستخدام AppsGeyser. يمكنك الوصول إلى جميع قوالب التطبيقات المجانية على صفحة "إنشاء الآن".

الخطوة الثانية: إضافة محتوى

قم بتحميل محتوى مثل شعار التطبيق والاسم والنص والروابط لتخصيص تطبيق الجوال الخاص بك. إنه ليس بهذه الصعوبة. لن يستغرق تحميل المحتوى تقريبًا 10 دقائق.

الخطوة 3: انشر التطبيق

تهانينا! في هذه المرحلة ، قمت بإنشاء تطبيق Android مجاني. حان الوقت لتنزيل ملف APK ونشر تطبيقك على متجر Google Play.

أفضل أدوات إنشاء التطبيقات

بصرف النظر عن AppsGeyser ، هناك سوق ضخم لمنشئي تطبيقات الأجهزة المحمولة الآخرين. نكشف النقاب عن منصات بناء التطبيقات الرائدة التي تتمتع بسجل حافل في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة سهلة الاستخدام. دعونا نحفر أعمق:

1. BuildFire

BuildFire هي المنصة الرائدة في سوق بناة التطبيقات الأكثر موثوقية. باستخدام هذا النظام الأساسي الموثوق به لبناء التطبيقات ، يمكنك نشر تطبيقك لمنح حق الوصول لعملائك. في السنوات الأخيرة ، اكتسب BuildFire شعبية هائلة لواجهته البديهية ، وتطوير التطبيقات السريع ، وخيارات التخصيص المتعددة.





الايجابيات

تطوير سريع للتطبيقات



واجهة بديهية



التخصيص

سلبيات

بسبب الوظائف المعقدة ، يجد الناس صعوبة في التعرف على استخدامها.

2. Appy فطيرة

Appy Pie هو منشئ تطبيقات شهير يسمح للمبتدئين بإنشاء تطبيقات لتلبية أهدافهم التجارية أو الشخصية. يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع النظام الأساسي مجانًا. بمجرد فهم المستخدمين لعملية التطوير ، يمكنهم اختيار أي خطة اشتراك تفي بمتطلباتهم. تقدم ثلاث خطط اشتراك شهرية:

الخطة الأساسية ، 36 دولارًا لكل تطبيق



الخطة الذهبية ، 72 دولارًا / للتطبيق



البلاتينية ، 120 دولارًا / خطة التطبيق







بالإضافة إلى ذلك ، يساعد منشئ التطبيق هذا عملية بناء المستخدمين داخل التطبيق من خلال البرامج التعليمية. علاوة على ذلك ، يمكنك الوصول إلى خيار الدردشة المباشرة لحل أي مشاكل قد تواجهها أثناء بناء التطبيق. لإنشاء تطبيق جوال لعملك باستخدام Appy Pie ، اتبع هذه الخطوات الثلاث البسيطة:

الخطوة 1: اختر فئة التطبيق مثل الأعمال والتعليم وما إلى ذلك.

الخطوة 2: تخصيص التطبيق الخاص بك عن طريق إضافة تصميمات مخصصة وصفحات التطبيق

الخطوة 3: انشر تطبيقك

الايجابيات

سهل الاستخدام



دردشة مباشرة



دليل تعليمي



نسخة تجريبية مجانية لاستكشاف عملية تطوير التطبيق

سلبيات

يقدم Appy Pie قوالب تطبيقات بنفس التخطيط.

3. GoodBarber

GoodBarber هو منشئ التطبيقات الأكثر موثوقية لنظامي التشغيل Android و iOS. ساعدت هذه المنصة الخالية من التعليمات البرمجية الشركات على إطلاق العنان لإمكانياتها من خلال تطبيقات جوال موثوقة. يحتوي منشئ التطبيق هذا على واجهة سهلة الاستخدام وأنيقة لبناء التطبيقات. يعد إنشاء التطبيقات من خلال أداة إنشاء التطبيقات تجربة سلسة حتى لو لم تكن لديك مهارات في البرمجة. يمكنك البدء في إنشاء تطبيقك على الفور بعد التسجيل في هذه المنصة. تقدم هذه المنصة ميزات مميزة تجعلها تبرز بين صانعي التطبيقات الآخرين.





الايجابيات

قوالب معيارية



تكامل وسائل التواصل الاجتماعي



دردشة



جيوفينسينج



الشراء داخل التطبيق

تم تصميم مخطط منشئ التطبيق هذا بشكل جيد بحيث يمكنك التنقل بسهولة بين جميع الخيارات. تقدم أداة إنشاء التطبيقات بدون رمز خطة اشتراك شهرية لتطبيقات Android و iOS. يمكنك اختيار خطة الاشتراك التي تلبي متطلباتك تمامًا.

سلبيات:

لا يوفر منشئ التطبيقات هذا خيارًا للتجارة الإلكترونية للتكامل مع متاجر الجهات الخارجية مثل Shopify و Amazon ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

4. Mobincube

Mobincube عبارة عن نظام أساسي مجاني لإنشاء التطبيقات يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات بدون معرفة بالشفرات البرمجية. لا يقدم معظم مطوري التطبيقات المجانية تطبيقات عالية الجودة ، لكن Mobincube هو منشئ التطبيقات الرائد الذي يضيف قيمة. يتميز منشئ التطبيقات هذا بواجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات متنوعة من الأعمال إلى التعليم ومن المنزل إلى الألعاب وغير ذلك الكثير. باستخدام منشئ التطبيق هذا ، لا يمكنك إنشاء تطبيق فحسب ، بل يمكنك أيضًا تشغيله مجانًا.

بصرف النظر عن إنشاء التطبيق مجانًا ، فإنه يقدم خطط الاشتراك الشهرية التالية:

الخطة الصغيرة: 2.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر



الخطة المتوسطة: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر



خطة كبيرة: 19.99 دولارًا في الشهر



خطة XL: 49.99 دولارًا في الشهر



خطة XXL: 99.99 دولارًا في الشهر



يمكنك اختيار أي خطة اشتراك تلبي أهدافك التجارية أو الشخصية.





الايجابيات:

منشئ التطبيق المجاني



واجهة بديهية



تكامل وسائل التواصل الاجتماعي



قوالب تطبيقات مجانية



دعم الإعلانات



دفع الإخطارات



يدعم ثماني لغات

سلبيات:

لا تقدم Mobincube منتجًا معقدًا. علاوة على ذلك ، لم يتم تحسين ملفات APK التي تم إنشاؤها من خلال هذا النظام الأساسي وفقًا لـ Google Play.

5. شوطم

Shoutem هو منشئ تطبيقات عبر الإنترنت يساعد أصحاب الأعمال على تحويل أفكارهم إلى واقع. ينصب تركيز منشئ التطبيق هذا على التصميم ، لذا فإن جميع القوالب المجانية لهذه المنصة لها تصميمات تطبيقات أنيقة. لذلك ، إذا كنت تبحث عن تطبيق جذاب ، فإن منشئ تطبيق Shoutem هو الخيار الأفضل. قوالب التطبيق هذه مجانية ويمكن تخصيصها بسهولة. يمكنك تعديل السمات والتخطيطات والألوان والنص باستخدام قوالب التطبيقات المجانية. لذلك ، سيبدو تطبيقك أكثر صلة ومليئًا بالميزات المفيدة.





الايجابيات:

قوالب تطبيقات مجانية



تسييل التطبيقات



دفع الإخطارات



إعلانات



شراء داخل التطبيق



أنشئ مجتمعًا

سلبيات:

إذا كنت تدير شركة صغيرة أو متوسطة الحجم ، فستجد أن خطة الاشتراك الخاصة بها مكلفة للتطبيقات.

6. سريع

Swiftic هو منشئ التطبيقات عبر الإنترنت الذي يساعد الشركات الكبيرة والصغيرة على تحويل عملياتها في عالم رقمي. يمكنك التحقق من مصداقية أداة إنشاء التطبيقات من خلال عدد التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام هذا النظام الأساسي. اتخذت Swiftic خيارًا ذكيًا من خلال استهداف الشركات الكبيرة والصغيرة. تسمح Swiftic لمستخدميها بالقيام بجولة إرشادية لمحررهم وتوفر مساعدة على الشاشة للمبتدئين لتعلم كيفية إنشاء تطبيق باستخدام نظامهم الأساسي. تحتوي منصة إنشاء التطبيقات هذه على واجهة سهلة الاستخدام يمكن حتى للمبتدئين استخدامها لإنشاء تطبيق لاحتياجات العمل.





الايجابيات:

واجهة بديهية



تكامل وسائل التواصل الاجتماعي



ضمان استعادة الاموال



دروس



قوالب تطبيقات مجانية

سلبيات:

يحتوي Swiftic على العديد من الميزات المفيدة ولكنه يفتقر إلى الخيارات المتقدمة مثل إدارة الفريق ودعم الإعلانات.

7. AppInstitute

AppInstitute هو منشئ تطبيقات مجاني يسمح لأصحاب الأعمال الصغيرة بالكشف عن خدماتهم عبر الإنترنت من خلال وظائف السحب والإفلات. تتميز أداة إنشاء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام تساعد الشركات في بناء التطبيقات دون الاستعانة بفريق تطوير. علاوة على ذلك ، توفر منصة إنشاء التطبيقات قوالب تطبيقات مجانية لـ 20 نوعًا من الأعمال. تحتاج إلى اتباع ثلاث خطوات بسيطة لإنشاء تطبيق باستخدام AppInstitute:

اختر قالبًا مجانيًا يلبي احتياجات عملك.



أضف رمز عملك والنص والتخطيط ونظام الألوان.



انشر التطبيق.

تقدم هذه المنصة بدون رمز أيضًا ثلاث خطط اشتراك شهرية يمكنك اختيارها وفقًا لمتطلبات التطبيق الخاص بك:

AppBuilder: 42 دولارًا في الشهر

AppBuilder Pro: 66 دولارًا في الشهر

AppBuilder Pro Plus: 84 دولارًا في الشهر

الموزع: 340 دولار / شهر





الايجابيات:

سحب وإسقاط منشئ التطبيق



دفع الإخطارات



تكامل وسائل التواصل الاجتماعي



برامج الولاء



نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

سلبيات:

لا يقوم منشئ التطبيقات المجاني هذا بتحديث التطبيقات وفقًا لتوافق أحدث الأجهزة.

علاوة على ذلك ، فإن دعم العملاء الخاص بهم أمر فظيع.



8. AppMaster

AppMaster هو منشئ تطبيقات لا يحتوي على كود يساعد الشركات على النمو من شركة صغيرة إلى مستوى مؤسسة. منشئ التطبيق هذا هو أكثر من نظام أساسي بدون رمز لأنه ينشئ الكود المصدري. لذلك يحصل المستخدمون على تطبيق أصلي كامل مع القدرة على تصدير الكود المصدري ، كما في حالة التطوير التقليدي - فقط ترتيب من حيث الحجم أسرع وأرخص وأسهل في الصيانة. وبالتالي ، يجمع AppMaster بين مزايا التطوير التقليدي وعدم وجود رمز. يحتوي النظام الأساسي على وثائق فنية مفصلة ، مما يسرع بشكل كبير من عملية التعرف عليه.





يقدم AppMaster أربع خطط اشتراك مرنة مع دفعات شهرية:

الاستكشاف: 5 دولارات شهريًا

بدء التشغيل: 165 دولار / شهر

العمل: 855 دولار في الشهر

إنتربرايز: احصل على عرض أسعار

الايجابيات

الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي



كود المصدر متاح



أدوات التحرير المرئية



نشر التطبيق بشكل أسرع



تقديم نسخة تجريبية مجانية



قابلية التوسع غير المحدودة



نفس سرعة التطبيقات المكتوبة بالرمز



الإنشاء المتزامن لحلول الويب و iOS و android.



مرونة هائلة في إنشاء حلول مخصصة



سلبيات

AppMaster يفتقر إلى قوالب التطبيقات المتقدمة.

9. أبري

Appery هو منشئ تطبيقات متعدد الأغراض بدون رمز يوفر تطوير التطبيقات من خلال وظائف السحب والإفلات. يدعم منشئ التطبيقات المستند إلى مجموعة النظراء تطوير التطبيقات لأنظمة iOS و Android وحتى Windows Phone. نظرًا لأن هذا النظام الأساسي قائم على السحابة ، فلن يحتاج المستخدمون إلى تنزيله أو تثبيته. لذلك ، يمكنك البدء في إنشاء التطبيق بسرعة. بمجرد تطوير التطبيق ، يمكنك مشاركته مع العملاء وأصحاب الأعمال في الوقت الفعلي. تستخدم هذه المنصة الخالية من التعليمات البرمجية خيارات السحب والإفلات لتصميم واجهة المستخدم ، بحيث يمكن للمبتدئين استخدامها. علاوة على ذلك ، تقدم هذه المنصة دروسًا وإرشادات للمبتدئين تساعدهم في إنشاء تطبيق أساسي. باستخدام منشئ التطبيق هذا ، يمكنك إنشاء تطبيق باتباع الخطوات الخمس السهلة:

اختر قالبًا



تصميم واجهة المستخدم من خلال ميزات السحب والإفلات



قم بتوصيل قاعدة البيانات



معاينة التطبيق



انشر التطبيق







بصرف النظر عن الإصدار التجريبي المجاني ، يقدم منشئ التطبيق هذا خطط الاشتراك الشهرية الأربعة التالية:

مبتدئ: 25 دولارًا / شهريًا



Pro: 70 دولارًا / شهريًا



الفريق: 135 دولار / شهرياً



النهائي: 500 دولار / شهريًا

الايجابيات

سحب وإسقاط مبنى التطبيق



القائم على السحابة



الواجهة الخلفية للجوّال

سلبيات

يتطلب Appery مهارات البرمجة الأساسية إذا كنت ترغب في إجراء تغييرات تفصيلية على تطبيقك.

10. MobAppCreator

MobAppCreator هو منشئ تطبيقات عبر الإنترنت يساعد الشركات على إنشاء تطبيقات محمولة أصلية باستخدام ميزات السحب والإفلات المضمنة. MobAppCreator يبني التطبيقات باستخدام الوحدات. يسمح هذا الأسلوب لأصحاب الأعمال بدمج الميزات المختلفة لجعل تطبيقاتهم أكثر قوة.

بصرف النظر عن الإصدار التجريبي المجاني ، فإن منشئ التطبيق هذا لديه أربع خطط اشتراك:

المبتدئ: 24.17 دولارًا في الشهر



أساسي: 40.83 دولار / شهر



Pro: 49.17 دولارًا في الشهر



متقدم: 82.50 دولار في الشهر

النقطة الملحوظة هي أن MobAppCreator يفرض هذه الأسعار على أساس سنوي.





الايجابيات:

قم بسحب وإسقاط تطوير التطبيق



واجهة بديهية



إنشاء تطبيق أسرع



أداة تسويقية لنجاح العلامة التجارية



تجربة مجانية



سلبيات:

تعد خطط الاشتراك في MobAppCreator مكلفة لأصحاب الأعمال الصغيرة.

11. فقاعة

بعد الاطلاع على أفضل عشرة منشئي تطبيقات ، قد تتساءل عن أسهل أداة إنشاء تطبيقات لجعل تطوير التطبيقات أكثر سلاسة. Bubble- الحل الأسهل للسحب والإفلات لإنشاء تطبيقات بدون رمز. من بين السلبيات ، أنت مقيد بالمنصة لأنها تستضيف تطبيقات الأجهزة المحمولة ، لذلك لا توجد طريقة لخادم الويب للاستضافة الخاصة.

بصرف النظر عن الإصدار التجريبي المجاني ، تقدم Bubble ثلاث خطط اشتراك تتيح لأي شخص إنشاء تطبيق في دقائق.

الخطة الشخصية: 25 دولارًا في الشهر



الخطة الاحترافية: 115 دولار / شهر

خطة الإنتاج: 475 دولار / شهر



الشيء الملحوظ هو أن المستخدمين يدفعون مقابل خطط الاشتراك هذه سنويًا.





الايجابيات:

واجهة سهلة الاستخدام ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة



لا حدود لحركة المستخدمين



تتطلب كلمة مرور لتسجيل الدخول



ادمج البريد الإلكتروني و SEO والتحليلات لتحسين الأداء



واجهة حلوى العين لجعل تجربة المستخدم أكثر تفاعلية

سلبيات:

تسمح لك الفقاعة فقط ببناء تطبيقات الويب. لإنشاء منتجات محمولة أصلية ، ستحتاج إلى استخدام خدمة جهة خارجية.

تكلفة تطوير التطبيق

بعد الاطلاع على الميزات والتسعير والإيجابيات والسلبيات لمنشئي التطبيقات المختلفين ، قد تتساءل عن تكلفة إنشاء تطبيق جوال. إذن ، الجواب هو أنه لا يوجد سعر ثابت لإنشاء تطبيق جوال. إنه مشابه لشراء سيارة أو هاتف محمول ، حيث تعتمد التكلفة على وظائف معينة. نفس الشيء هو الحال في تطوير المحمول. تعتمد تكلفة تطبيق الهاتف المحمول على العناصر المختلفة وفقًا لعملك أو أهدافك الشخصية. يمكن أن تساعدك العوامل التالية في تقدير تكلفة التطوير لتطبيق عملك:

1. نوع التطبيق

يساعد نوع التطبيق في تقدير تكلفة التطوير لتطبيق الجوال. إذا كنت تريد الميزات الأساسية في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ، فيمكنك الحصول عليها بعد دفع تكلفة قليلة. قد تتضمن تطبيقات الوظائف الأساسية هذه آلة حاسبة أو ساعة توقيت. يعد إنشاء هذه التطبيقات أمرًا سهلاً حقًا لأنها تتطلب برامج أساسية لعملهم.

من ناحية أخرى ، إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق بميزات متعددة ، فستزيد تكلفة التطوير. لذلك ، يؤثر تعقيد التطبيق بشكل مباشر على التكلفة الإجمالية للمشروع. لذلك إذا كنت ترغب في إضافة مدفوعات أو استخدام GPS في الوقت الفعلي أو إضافة إشعارات فورية ، فسيكون إنشاء التطبيق مكلفًا. يجب تحديد فئة تطبيق الهاتف ، سواء كنت تريد إنشاء تطبيق موسيقى أو تطبيق أخبار أو تطبيق للصحة واللياقة. النقطة الملحوظة هي أن تطبيقك الذي تبلغ قيمته 10000 دولار قد يزيد التكاليف إلى 50000 دولار إذا أضفت ميزات متقدمة مثل إشعارات الدفع أو نظام تحديد المواقع العالمي أو طرق الدفع.

2. عملية التنمية

يعد فهم عملية التطوير أمرًا ضروريًا لتطوير تطبيق جوال معقول. يأتي فهم عملية التطوير قبل التخطيط لتكلفة التطبيق والسوق المستهدف وتحديثات التطبيق والمزيد. إذا لم تكن لديك مهارات في البرمجة ، فستزيد تكلفة التطوير. السبب هو أنك ستقوم بتوظيف مطور أو فريق من المطورين أو الحصول على مساعدة من بناة التطبيقات عبر الإنترنت لبناء تطبيق جوال. إذا اخترت تطوير التطبيقات التقليدية وأشركت المزيد من المطورين ، فسيكون تطبيقك أكثر تكلفة. قد تتساءل عن رسوم المطور. مرة أخرى ، لا يوجد سعر ثابت. ومع ذلك ، فإن الموقع هو أحد العوامل التي يمكن أن تحدد رسوم مطور تطبيق الهاتف الخاص بك.

3. من يقوم بتطوير تطبيقك؟

هناك مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكنك وضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بتعيين مطور تطبيقات جوال. يمكنك التفكير في:

قم بسحب وإسقاط أدوات إنشاء التطبيقات



لحسابهم الخاص



شركة تطوير التطبيقات

يختلف السعر في كل الأحوال. يمكنك اختيار حل التطوير الذي يناسب متطلبات ميزانيتك.

قم بسحب وإسقاط أدوات إنشاء التطبيقات

بدلاً من تعيين مطور ، قد تفكر في أداة إنشاء تطبيقات السحب والإفلات مثل AppMaster لتلبية احتياجات عملك بتكلفة معقولة. يوفر مطورو التطبيقات تطبيقات محمولة أرخص بكثير. والسبب هو أنهم يقدمون قوالب تطبيقات لإنشاء تطبيق. بمجرد اختيار أفضل منشئ تطبيقات ، يمكنك اختيار قالب وبدء التطوير دون معرفة تقنية.

توفر منصات إنشاء التطبيقات حلولاً تجارية لرواد الأعمال أو أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعملون بميزانيات محدودة. لكن المشاريع الكبيرة أو الشركات الكبيرة تحتاج إلى تطوير مخصص عالي المستوى. لحسن الحظ ، فإن منصة AppMaster صديقة للمطورين. لذلك ، تتوفر خيارات مختلفة لإنشاء تطبيق جوال. يمكنك استئجار مطور أو خفض تكلفة التطوير باستخدام نظام أساسي لبناء التطبيقات.

نصائح لتقليل تكلفة التطوير

أهم شيء تحتاجه لخفض تكلفة التطبيق هو تبسيط فكرتك. أضف الميزات الضرورية فقط وتجنب الميزات باهظة الثمن.



علاوة على ذلك ، قم بتشغيل مكون واحد فقط من مفهوم أكثر تعقيدًا.



بعد اتباع هذه النصائح ، يمكنك إنشاء تطبيق جوال سهل الاستخدام بأقل من 10000 دولار.

افكار اخيرة

لم يكن إنشاء تطبيق بدون رمز ممكنًا قبل بضع سنوات. اليوم ، أصبح منشئو تطبيقات السحب والإفلات في أعلى مستوياتهم لمساعدة الشركات الصغيرة أو الطلاب على إنشاء تطبيق جوال لتلبية احتياجات أعمالهم أو احتياجاتهم الشخصية. نأمل أن تكون واضحًا بشأن أفضل عشرة منصات لإنشاء التطبيقات ، وميزاتها ، وأسعارها ، وأسهل أداة إنشاء تطبيقات مناسبة للمبتدئين. تتيح حلول التطوير هذه للمبتدئين إنشاء تطبيق جوال سهل الاستخدام حتى لو لم تكن لديهم مهارات في البرمجة.

يوفر منشئو تطبيقات السحب والإفلات حلول تطوير أسرع وأرخص من التطوير التقليدي. قبل كل شيء ، يوفر بعض منشئي التطبيقات قوالب تطبيقات مجانية لبناء التطبيقات. من بين جميع منصات إنشاء التطبيقات ، نقترح عليك تجربة AppMaster ، الذي يساعد رواد الأعمال على النمو من الشركات الصغيرة إلى مستوى المؤسسات. الشيء الملحوظ في هذا التطبيق الذي لا يحتوي على كود هو أنه يوفر كود المصدر للمستخدمين ، والوثائق التقنية ، وحل تطوير التطبيقات الأرخص. تعتمد تكلفة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على المطورين وعملية التطوير وأهداف تطبيقك. يمكنك تجربة أي حل تطوير يلبي احتياجات عملك بشكل أسرع وأرخص.