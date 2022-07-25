نظرًا لتوسيع دور واجهات السحب والإفلات ، زادت شعبيتها أيضًا بشكل كبير. يهتم المزيد من الأشخاص الآن بتعلم تطوير وإنشاء برامج مخصصة دون تعلم البرمجة ، لذلك ظهر عدد من واجهات السحب والإفلات الموثوقة في السنوات القليلة الماضية.

ومع ذلك ، هناك العديد من الاهتمامات الشائعة المرتبطة بواجهات السحب والإفلات وموثوقيتها في بناء برامج مخصصة فعالة. في هذه المقالة ، ستتعرف على كل شيء عن منصات السحب والإفلات وكيف يمكنها مساعدتك في إنشاء مجموعة واسعة من البرامج المخصصة التي تتضمن مواقع الويب وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وقواعد البيانات.

دعنا نستكشف أساسيات السحب والإفلات أولاً قبل الانتقال إلى هذه الأسئلة الشائعة.

ما هو السحب والإفلات؟

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) هي شكل من أشكال الواجهة التي تستخدم السحب والإفلات. غالبًا ما تُستخدم الإشارات السمعية والبصرية في واجهات المستخدم الرسومية لتسهيل التفاعل بين المستخدم والحاسوب. تتضمن أمثلة واجهة المستخدم الرسومية رموز البرامج الموجودة على سطح المكتب ، والقدرة على إعادة ترتيب عناصر واجهة المستخدم على هاتفك ، والقدرة على توصيل ملفين معًا. تتيح لك هذه الإشارات المرئية التعامل مع الكمبيوتر لتحقيق أهدافك دون الحاجة إلى إدخال كلمة واحدة من النص.

يمكننا التفكير في السحب والإفلات على أنه امتداد لواجهات المستخدم الرسومية حيث يستطيع المستخدمون تكوين علاقات بين الكائنات التي تتميز بالكائنات المرئية. الهدف من أدوات السحب والإفلات الحديثة هو السماح لجميع أنواع المستخدمين ، بما في ذلك غير المبرمجين ، بإنشاء برامج مخصصة من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

يمكن الحكم على أهمية أدوات السحب والإفلات من خلال النمو الهائل لسوق البرمجيات. في عام 2019 ، ذكر تقرير Drag & Drop App Builder Software Market أن سوق البرمجيات لأدوات السحب والإفلات بلغ 790.39 مليون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 1،128،82 مليون دولار بحلول عام 2027.

هل سيحل السحب والإسقاط محل الترميز؟

يتوفر للمستخدمين والشركات التي لا تمتلك مهارات البرمجة خيارًا بديلاً لاستخدام منشئي تطبيقات السحب والإفلات لإنشاء برامج مخصصة. علاوة على ذلك ، تتيح لك أدوات السحب والإفلات أيضًا إنشاء تطبيقات ومواقع ويب بسرعة بدلاً من إنشاء موقع ويب يدويًا من البداية.

لا يتطلب أيضًا منشئو مواقع الويب الحديثة بنظام السحب والإفلات أي ترميز وتصميم يدوي لموقع ويب. تحتوي الأنظمة الأساسية مثل Webflow و Wix على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المكونات الإضافية لدعم التطوير السريع حتى لموقع ويب معقد من خلال السحب والإفلات. نتيجة لذلك ، حتى غير المبرمجين قادرون على إنشاء مواقع الويب لأسباب مهنية وشخصية ، وهذا يقود شعبية منشئي تطبيقات السحب والإفلات.

ومع ذلك ، فإن أدوات السحب والإفلات لن تحل بالضرورة محل الترميز. يوفر أدوات إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات إمكانية وصول لا مثيل لها ولكن على حساب المرونة والاستقلالية ومستوى معين من التعقيد في تصميم مواقع الويب الخاصة بهم. الشركات التي تستخدم هذه الأدوات غير قادرة على إنشاء تصميمات معقدة مثل تلك التي يقدمها مطورو الويب لأنهم لا يرمزون وينشئون مواقعهم الإلكترونية من الألف إلى الياء.

من أجل توسيع تواجدهم عبر الإنترنت وتقديم خدماتهم ضمن حدود منشئي مواقع الويب هؤلاء ، يجوز للهواة ومالكي الشركات الصغيرة الاستفادة من هذه المواقع العامة. لن تتمكن مواقع الويب هذه من التنافس مع مواقع الويب التي تعمل بشكل كامل والتي أنشأها مطورو الويب المؤهلون من حيث المبيعات وحركة المرور والوظائف.

نظرًا لوجود عدد قليل من القوالب المتاحة للاختيار من بينها والتعديل ، لا توجد خيارات كثيرة لموقع ويب تم إنشاؤه باستخدام أدوات إنشاء السحب والإفلات للتميز عن الآخرين من هذا النوع. حيث أنه عندما يتم إنشاء موقع ويب بواسطة مصمم ويب أو مطور ، فإن كل ما تخيلته الشركة ، بغض النظر عن مدى طموحها ، يمكن تحويله إلى تنسيق موقع ويب.

لذلك ، حتى السنوات العديدة القادمة ، لن يؤدي سحب وإفلات منشئي مواقع الويب إلى التخلص تمامًا من ضرورة مطوري الويب ومصممي الويب. على الرغم من أن منشئي مواقع الويب بالسحب والإفلات هم رواد إمكانية الوصول إلى تطوير مواقع الويب ، إلا أنهم غير قادرين على استبدال عمالة مطور الويب الماهر.

كان تطوير الويب كمهنة موجودًا منذ فترة طويلة. ومع ذلك ، مع تقدم منشئي مواقع الويب هؤلاء ، سيكونون قادرين على توفير وظائف وتعقيد قد يتنافس في يوم من الأيام مع بناء الويب البشري.

كل ما سبق ينطبق على معظم الأنظمة الأساسية باستثناء AppMaster. AppMaster هي واحدة من أقوى منصات السحب التي تحاكي فريقًا من المطورين. عند إنشاء مشروعك على AppMaster ، يمكنك الاعتماد بالضبط على نفس الجودة ونطاق الوظائف التي يقدمها لك المطورون. يمكنك إنشاء لوحة إدارية لموقعك تلبي جميع متطلباتك.

ما هي أفضل أدوات إنشاء تطبيقات السحب والإفلات؟

هناك قائمة طويلة لمنشئي تطبيقات السحب والإفلات المتوفرة في السوق. هذه المنصات لها مجموعة من الإيجابيات والسلبيات. دعونا نناقش أفضل 7 شركات لإنشاء تطبيقات السحب والإفلات يمكنك استخدامها لإنشاء برامج مخصصة فعالة وآمنة.

AppyPie

بمساعدة صانع التطبيقات المعروف Appy Pie ، يمكن للمبتدئين إنشاء تطبيقات لتحقيق أهدافهم المهنية أو الشخصية. يمكن للمستخدمين التعامل مع الموقع بدون مقابل. يمكن للمستخدمين اختيار أي خطة عضوية تناسب احتياجاتهم بعد أن يكونوا على دراية بعملية التطوير.

علاوة على ذلك ، يقدم منشئ التطبيق هذا دروسًا لمساعدة المستخدمين في إنشاء ميزات داخل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الوصول إلى ميزة الدردشة المباشرة لمعالجة أي مشكلات قد تواجهك عند إنشاء تطبيقك.

يحتوي AppyPie على ثلاثة خيارات اشتراك شهري مختلفة تتضمن خطة أساسية (36 دولارًا لكل تطبيق) ، وخطة ذهبية (72 دولارًا لكل تطبيق) ، وخطة بلاتينية (120 دولارًا لكل تطبيق).

Mobincube

يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات باستخدام Mobincube ، وهو نظام أساسي مجاني لا يتطلب خبرة سابقة في البرمجة. Mobincube هو منشئ التطبيقات الأفضل الذي يقدم قيمة ؛ لا يوفر غالبية منشئي التطبيقات المجانية تطبيقات عالية الجودة. يوفر منشئ التطبيقات هذا واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من إنشاء مجموعة متنوعة من التطبيقات ، من الألعاب إلى الأعمال والتعليم المنزلي وغير ذلك الكثير. يمكنك إنشاء تطبيق باستخدام أداة إنشاء التطبيقات ، ويمكنك تشغيله مجانًا.

BuildFire

يعد BuildFire أحد أكثر أدوات السحب والإفلات موثوقية لإنشاء برامج وتطبيقات مخصصة. يمكنك نشر تطبيقك لتوفير الوصول إلى المستخدمين لديك باستخدام نظامنا الأساسي لبناء التطبيقات ذي السمعة الطيبة. شهدت BuildFire نموًا هائلاً في شعبيتها في السنوات الأخيرة بسبب واجهتها سهلة الاستخدام وإنشاء التطبيقات السريع وإمكانيات التخصيص الواسعة.

سريع

Swiftic هي أداة عبر الإنترنت تمكّن المؤسسات الكبيرة والصغيرة على حد سواء من نقل أنشطتها إلى المجال الرقمي. يمكن استخدام عدد التطبيقات التي تم إنشاؤها على هذا النظام الأساسي لتقييم شرعية منشئ التطبيق. اتخذت Swiftic قرارًا حكيمًا من خلال التركيز على كل من الشركات الكبيرة والصغيرة. تقدم Swiftic مساعدة على الشاشة لمساعدة الوافدين الجدد على تعلم كيفية إنشاء تطبيق باستخدام نظامهم الأساسي وتتيح للعملاء القيام بجولة إرشادية لمحررهم. حتى المبتدئ يمكنه إنشاء تطبيق باستخدام واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لمنصة إنشاء التطبيقات للأغراض التجارية.

AppMaster

AppMaster هو منشئ تطبيقات بدون كود يدعم توسيع المؤسسات من المستوى الصغير إلى المستوى الكبير من خلال التطبيقات الفعالة والخلفية القوية. ينتج منشئ التطبيقات هذا كود المصدر ، مما يجعله أكثر من مجرد نظام أساسي بدون كود. وبالتالي ، يحصل المستخدمون على تطبيق أصلي يعمل بكامل طاقته مع خيار تصدير الكود المصدري ، تمامًا كما في حالة التطوير التقليدي ، ولكن بسرعة أكبر ، وبتكلفة أقل ، وبساطة الصيانة.

لذلك ، يجمع AppMaster بين مزايا التطوير بدون رمز والتقليدية. توفر المنصة توثيقًا تقنيًا شاملاً ، مما يسرع بشكل كبير منحنى التعلم. تعد المرونة في إنشاء برامج مخصصة وتجربة مجانية وقابلية التوسع غير المحدودة وأدوات تحرير السحب والإفلات سهلة الاستخدام بعضًا من الفوائد العديدة لاستخدام AppMaster.

AppInstitute

بمساعدة ميزات السحب والإفلات ، يتيح AppInstitute منشئ التطبيقات المجاني لأصحاب الشركات الصغيرة الإعلان عن خدماتهم عبر الإنترنت. من خلال واجهة المستخدم البسيطة ، يساعد منشئ التطبيقات بدون رمز الشركات في إنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى تعيين طاقم برمجة. بالإضافة إلى ذلك ، توفر منصة تطوير التطبيقات قوالب تطبيقات مجانية لـ 20 فئة شركات مختلفة.

أبري

Appery هو منشئ تطبيقات مرن لا يحتوي على كود يوفر إمكانيات السحب والإفلات لبناء التطبيقات. يسهل منشئ التطبيقات المستند إلى السحابة إنشاء تطبيقات Windows Phone و iOS وحتى Android. لا يحتاج مستخدمو هذا النظام الأساسي إلى تنزيل أو تثبيت أي شيء لأنه قائم على السحابة. حتى تتمكن من البدء في إنشاء التطبيقات بسرعة. بمجرد إنشاء التطبيق ، يمكنك توزيعه على الفور على العملاء وأصحاب الشركات. يمكن للمبتدئين استخدام هذا النظام الأساسي بدون رمز نظرًا لأن واجهة المستخدم قد تم تصميمها باستخدام خيارات السحب والإفلات. بالإضافة إلى ذلك ، توفر هذه المنصة تدريبًا للمبتدئين وإرشادات حول كيفية إنشاء تطبيق بسيط.

من اخترع النقر والسحب؟

Jef Raskin ، المعروف بتصور وإطلاق أول مشروع Macintosh لشركة Apple في السبعينيات ، هو مخترع نظام السحب والإفلات. ومنذ ذلك الحين ، حل نموذج السحب والإفلات محل ما أسماه أولاً نموذج "النقر والسحب". أسس النموذج ، لكن بيل أتكينسون ، المحمي ، مسؤول في الغالب عن دمج التكنولوجيا في برنامج Macintosh. يقال أن Jef كان مصدر إلهام لتطوير السحب والإفلات بعد أن رأى كيف استخدم نظام المعلومات النجمي في Xerox PARC تقنية "النقر والتحرك والنقر".

هل من الصعب إنشاء تطبيق؟

من المؤكد أن إنشاء تطبيق من خلال طريقة تقليدية لاستخدام لغات البرمجة وبناء قواعد البيانات أمر صعب لأنه يتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت والصبر والطاقة والمهارات التحليلية لفهم التقنيات المختلفة.

ومع ذلك ، فإن منشئو تطبيقات السحب والإفلات يسهل على المستخدمين الذين ليس لديهم مهارات ترميز الحد بشكل كبير من منحنى التعلم المتضمن في تعلم أداة وتكنولوجيا جديدة. يمكن لأي شخص استخدام أدوات السحب والإفلات لإنشاء وتنفيذ برامج مخصصة بأقصى قدر من الدقة ووفقًا للتصميم المطلوب. لذلك ، أصبح إنشاء تطبيق أمرًا سهلاً للغاية باستخدام واجهات السحب والإفلات.

كيف أصنع تطبيقي الخاص؟

يمكنك إنشاء تطبيقك الخاص بمساعدة أداة إنشاء تطبيقات السحب والإفلات التي تمت مناقشتها أعلاه ، مثل AppMaster. الخطوات العامة المتضمنة في إنشاء تطبيق من خلال أدوات السحب والإفلات هذه هي:

احصل على فكرتك

من الأهمية بمكان أن يكون لديك فهم شامل لتطبيقك قبل التعاقد مع مطور تطبيق أو استخدام أداة إنشاء تطبيقات السحب والإفلات. ماذا تأمل في الخروج من هذا التطبيق؟ ما هي المجموعة التي تريد أن تناشدها؟ سيكون إنشاء تطبيق شامل مع جميع الميزات المطلوبة أسهل إذا كنت تأخذ الوقت الكافي لتطوير مفهوم واضح للتطبيق.

اختر قالبًا مناسبًا

أنت الآن على استعداد لاختيار قالب تطبيق يناسب متطلبات شركتك على أفضل وجه بعد أن يكون لديك مفهوم التطبيق. على سبيل المثال ، إذا كنت تمتلك مطعمًا ، فيجب عليك اختيار قالب تطبيق مطعم لإنشاء تطبيق جذاب بصريًا لعملائك.

أو يمكنك إنشاء الخاصة بك باستخدام الكتل والعناصر في المصمم.

يعدل أو يكيف

بعد اختيار قالب التطبيق ، يمكنك تخصيص الناتج النهائي بشكل أكبر عن طريق إضافة التخطيط ونظام الألوان والشعار الشخصي والمحتوى. ضع في اعتبارك أن الشكل والمظهر العامين للتطبيق يلعبان أيضًا دورًا مهمًا في علامته التجارية وتسويقه. لذلك ، يجب أن تركز بشكل خاص على أسلوب واتساق وتصميم التطبيق.

اختبار ونشر

إنها لفكرة رائعة اختبار تطبيقك والحصول على تعليقات المستخدمين قبل طرحه للجمهور. ستتمكن من إجراء التعديلات المطلوبة بعد الاختبار لتحسين تجربة المستخدم. بعد إجراء اختبار شامل ، حان الوقت لنشر البرنامج على Google Play أو App Store بمجرد إتمام التعديلات المطلوبة.

استنتاج

يزداد الطلب على المطورين حيث تستمر البرامج في اختراق كل قطاع من قطاعات الاقتصاد. تزداد الحاجة إلى البرامج بشكل أسرع مما يمكننا إنتاج مطورين ، وهناك عدم توافق متزايد بين العرض والطلب على المهارات الرقمية.

باستخدام منصات السحب والإفلات البسيطة وسريعة التعلم (يشار إليها غالبًا باسم "الأنظمة الأساسية بدون رمز") ، مثل AppMaster العادي ، يمكن لرجال الأعمال غير المتخصصين الآن إنشاء برامج وعمليات مخصصة لأنفسهم لكل من الأفراد والمهنيين أسباب. إنهم قادرون على تعلم كيفية إنشاء التطبيقات بدقة من خلال ميزات أداة السحب والإفلات التي يمكن الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك ، حتى عند إجراء التعديلات ، يمكنهم ببساطة الحفاظ عليها. وبالتالي ، إذا كنت ترغب في إنشاء برنامج مخصص ، فلا تتردد في استخدام نظام أساسي بدون رمز.