في الوقت الحاضر ، مع صعودها ، تأتي كل الأعمال إلى أتمتة سير العمل عاجلاً أم آجلاً. تعمل أتمتة سير العمل على حل العديد من مشاكل العمل في وقت واحد:

سرعة بطيئة في العمل

مبيعات صغيرة ودوران ؛

أخطاء متكررة بسبب العامل البشري ؛

إرهاق الموظفين بسبب الحمل الزائد وأداء المهام الروتينية الشاقة ؛

جمع إحصاءات رديئة الجودة ، ونتيجة لذلك ، التخطيط الخاطئ لأهداف العمل.

في طريقك إلى أتمتة سير العمل ، يمكنك استخدام طريقتين: دورة كاملة لتطوير التطبيق من البداية أو تقصير دورة تطوير التطبيق باستخدام بدون كود.

مع التطوير بدون كود ، لن تضطر إلى كتابة كود لتطبيقك من البداية. يمكنك إنشاء تطبيق أعمال بسرعة باستخدام قوالب جاهزة مع هذا النهج. بالإضافة إلى ذلك ، هناك منصات مع إنشاء كود المصدر في الوقت الحقيقي باستخدام الشبكات العصبية.

اليوم ، يتضمن مفهوم no-code القدرة ليس فقط على إنشاء تطبيقات الويب والجوال ولكن أيضًا لإنشاء الروبوتات والروبوتات ، والنشر التلقائي في العديد من المخازن السحابية ، وبناء قاعدة بيانات ومنطق الأعمال ، بالإضافة إلى التكامل مع عدد كبير من أشهر الخدمات وأنظمة الدفع. يقلل من وقت التطوير وميزانية التطوير عشرة أضعاف.

خطوات نجاح أتمتة سير العمل

حاولت هذه المقالة الكشف عن الخطوات على المسار إلى أتمتة سير العمل الناجحة لشركتك باستخدام تقنيات بدون تعليمات برمجية. استخدم قائمة التحقق هذه لتبدأ اليوم.

1. تحديد هدف لأتمتة سير العمل

قبل أتمتة سير العمل الخاص بك ، من الضروري تحديد الغرض منه. اسأل نفسك أسئلة:

ما هي المهمة الرئيسية التي يجب أن تحلها أتمتة سير العمل؟

بأي مؤشرات يمكنني أن أفهم أنني حققت هدفي؟

هل أحتاج الآن إلى أتمتة سير العمل بالكامل لشركتي أم مجرد مجموعة منفصلة من العمليات التجارية؟ اي واحدة؟

هل هي أتمتة مستقرة طويلة الأمد مع حل مستقبلي أم مؤقت؟

ما الميزانية التي يمكنني تخصيصها للأتمتة؟

هل يمكنني تحمل تكاليف تعيين فريق تطوير أم لا يزال يتعين علي خفض التكاليف؟

ستساعدك الإجابة عن هذه الأسئلة على تجنب المشاكل المستقبلية أثناء وبعد تنفيذ الأتمتة. إذا أجريت التحليل بشكل صحيح ، فلن تواجه موقفًا توجد فيه حقيبة بدون مقبض ، وهو أمر مؤسف للتخلص منه وغير مريح لمواصلة العمل.

2. قم بإنشاء قائمة بالعمليات التجارية

تتمثل المهمة الرئيسية لأتمتة العمليات التجارية في تنظيم العمل في كل جزء محدد من الشركة. لذلك ، قائمة العمليات التجارية التي تحتاج إلى الأتمتة في المقام الأول. ربما ، لا تحتاج جميع العمليات التجارية لشركتك إلى أتمتة من أجل تحقيق الهدف المنشود ، ولكن فقط القليل منها أو عمليات قسم واحد.

على سبيل المثال ، لديك أعمال خياطة الملابس الخارجية الخاصة بك: قسم التصميم ، وتوريد المواد الخام ، وورشة العمل والخياطات ، وقسم التسويق. وقد لاحظت أن الخياطات لم يعد بإمكانهم التعامل مع حجم الطلبات ، كما أن تاريخ تسليم الدُفعة يتغير. لقد أجريت استبيانًا وقررت أنه من الصعب عليهم التنقل في نطاق نموذج موسع والتعلم بسرعة لإنتاج نماذج جديدة عالية الجودة. ما الذي يمكن أن يساعد في مثل هذه الحالة: مراجعة جدول العمل ، وتغيير مدة وعدد المناوبات ، ومراجعة الأجور ، وتوظيف موظفين جدد؟

من الأفضل إنشاء تطبيق للتعمق في المهام خارج ساعات العمل ، وفي الطريق إلى العمل ، وفي سير العمل لتكون أكثر استعدادًا. يمكن أن يُظهر كل تحديث للصرف الصحي ، مقطع فيديو مع إنشاء عينة ، وتعليقات ، وتحميل الأنماط القديمة والجديدة في أي وقت ، بما في ذلك الدردشة المباشرة مع الرئيس والموظفين الآخرين.

حدد العمليات التجارية التي تحتاجها في التطبيق الخاص بك ، وبهذا الفهم ، يمكنك المضي قدمًا.

3. إنشاء خريطة لتفاعلات معالجة الأعمال

الآن بعد أن أصبح لديك قائمة بجميع العمليات التجارية ذات الصلة بالأتمتة ، ضعها على ورقة فارغة في شكل كتل لبناء الاتصالات بينها بشكل صحيح. في أي نقطة يتقاطعون وينضمون؟ كيف يرسوون ، بأية أدوات؟ كيف تتحكم في أن الإرساء كان ناجحًا وأن العمليات تستمر في العمل؟ سيساعدك التمثيل المرئي في شكل رسم تخطيطي على فهم أفضل لكيفية ترتيب العمليات التجارية لشركتك ، والمراحل الحاسمة ، وما الذي يجب الانتباه إليه في عملية الأتمتة.

4. توضيح قوائم المراجعة ومؤشرات الأداء الرئيسية لعمليات عملك

تحتاج هنا إلى رفع قوائم المراجعة ومؤشرات الأداء الرئيسية لموظفيك ، أو مراجعتها إذا كانت قديمة ، أو إنشائها إذا كانت مفقودة على الإطلاق. أجب عن مثل هذه الأسئلة لكل مشارك في العملية التجارية التي تريد أتمتتها:

ما هي الخطوات التي يتخذها كل مشارك في عملية الأعمال؟

ما هي البيانات المطلوبة لكل مشارك في العملية التجارية لأداء عمله؟

ما هي المعالم التي تحدد كيفية تقدمه؟

ما هي نتيجة عمل المشارك في عملية الأعمال التي تحصل عليها في المخرجات؟

كيف هي عملية التحرير إن وجدت؟

سيؤدي وجود قوائم مراجعة دقيقة ومفهومة ومؤشرات أداء رئيسية محددة إلى تسريع أي مشروع لتطوير البرامج.

5. تعيين موظف لديك لإدارة الأتمتة

تسمح مُنشئات بدون كود لموظفيك ببناء التطبيقات بأنفسهم أو الاتصال بمطوري بدون كود للتجميع والإشراف فقط على عملية إنشاء التطبيق. في أي حال ، سوف تحتاج إلى اختيار موظف مسؤول عن عملية الأتمتة. بالطبع ، من الأفضل أن يكون الشخص صاحب المعرفة التقنية الأساسية ، والأهم من ذلك أنه شخص يعرف ويفهم جميع عمليات أعمال الشركة جيدًا.

6. البحث عن خيارات منصة لا رمز

تتطور تقنيات عدم وجود كود في كل عام ، وهناك المزيد والمزيد من العروض في السوق للمنصات والمنصات التي لا تحتوي على كود. أيضًا ، تتوسع وظائفهم: يمكنك جمع كل من صفحة مقصودة بسيطة وموقع ويب كامل بمحتوى ديناميكي (على سبيل المثال ، تم إنشاء الواجهة الخلفية لموقعنا على نظامنا الأساسي بدون رمز) ؛ تطبيق لطلب الطعام ، والذي سيتم مزامنته بالكامل مع التطبيق الخاص بالبريد الإلكتروني ، وإدارة علاقات العملاء المعقدة من البداية ، وما إلى ذلك. تعرف على أفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز واختر النظام الذي يناسب مهمة أتمتة سير العمل لديك. جمعت المقالة أفضل المنصات والأدوات الخالية من التعليمات البرمجية في عام 2022.

7. اتصل بـ AppMaster.io للحصول على أفضل حل

نظامنا الأساسي الذي لا يحتوي على كود له مفهوم الكل في واحد ، لذا فإن AppMaster.io هو الحل الأفضل لبناء معظم أنواع التطبيقات. باستخدام مُنشئ no-code الخاص بنا ، يمكنك إنشاء خلفية حقيقية تكون مطابقة للواجهة الخلفية في التطبيقات المكتوبة باستخدام طريقة التطوير الكلاسيكية. ينشئ AppMaster.io كودًا يمكن للبشر قراءته ويمكن تصديره إذا لزم الأمر. لقد أنشأنا محرر عمليات أعمال مناسبًا لتجميع تطبيق معقد في غضون أيام قليلة. يستخدم التجميع أدوات إنشاء بسيطة بالسحب والإفلات: قم بسحب العناصر وإفلاتها على المسرح وتخصيصها. يمكنك ربط العديد من عمليات التكامل مع الخدمات الأخرى بتطبيقك. يوجد الآن أكثر من 40 وحدة نمطية على النظام الأساسي لتسريع تطوير التطبيق الخاص بك. يتم إجراء عمليات التحرير على التطبيق المجمع في الوقت الفعلي. بعد إجراء التعديلات ، لا يتعين عليك إعادة نشر تطبيق الهاتف المحمول في الأسواق ؛ سيتم نشر جميع التعديلات تلقائيًا. إنها مريحة بشكل لا يصدق. مراقب الرعاية الصحية ونظام الإبلاغ عن الأخطاء (السجلات) يبقي إصبعك على نبض التطبيق ويقوم بإصلاحات فورية. لهذا السبب ، في AppMaster.io ، يمكنك إنشاء تطبيق بأي تعقيد ، حتى "Facebook جديد".

استنتاج

يمكنك أتمتة سير عمل شركتك بشكل اقتصادي وسريع باستخدام أدوات إنشاء بدون أكواد وأدوات بدون تعليمات برمجية. مسبقًا ، يجدر اتباع عدة خطوات حتى تكون عملية الأتمتة مثالية وناجحة قدر الإمكان:

تحديد الهدف النهائي لأتمتة سير العمل ؛

تجميع قائمة العمليات التجارية لشركتك ؛

إنشاء خريطة تفاعل العمليات التجارية ؛

توضيح قوائم المراجعة ومؤشرات الأداء الرئيسية للعمليات التجارية ؛

تعيين شخص مسؤول عن الإشراف على الأتمتة ؛

التعرف على خيارات المنشئين والأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية ؛

اختيار النظام الأساسي الأكثر وظيفية ، مثل AppMaster.io.

يمكنك البدء في أتمتة سير عملك معنا على AppMaster.io . سنرافق العملية ونساعدك في كل خطوة وفقًا لرغباتك. أيضًا ، لدينا برنامج فرعي رائع للمطورين الذين لا يمتلكون أكواد. لا تتردد في الاتصال بنا لمعرفة المزيد.

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