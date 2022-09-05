المنظمات والمؤسسات الكبيرة لديها الكثير من المواعيد النهائية الصارمة للوفاء بها واللوائح التي يجب اتباعها. عليهم التعامل مع مجموعة واسعة من المهام على أساس منتظم. نتيجة لذلك ، من المهم تبسيط العمليات التجارية لتقليل الوقت والنفقات المالية.

تتمثل إحدى أفضل الطرق لتحسين الأعمال في دمج إجراءات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات بمساعدة التكنولوجيا الحديثة. تعتمد الغالبية العظمى من الشركات على مستوى المؤسسة على تطبيقات الشركات المحمولة لزيادة كفاءة كل من الموظفين والعملاء.

ومع ذلك ، من المفيد أن تضع في اعتبارك أن تطبيق المؤسسة يختلف عن التطبيقات التقليدية التي نستخدمها ونراها في حياتنا اليومية. تهدف غالبية التطبيقات المطورة للشركات الكبيرة إلى حل مشكلة معينة لشركة معينة. هناك العديد من الفروق الدقيقة والمزالق في إجراءات تطوير تطبيقات المؤسسة. لذلك ، تهدف هذه المقالة إلى مناقشة الجوانب المختلفة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات بالتفصيل.

ما هو تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات؟

تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات هو عملية تطوير ونشر تطبيقات محمولة قابلة للتطوير لتسهيل المؤسسات في تبسيط عملياتها التجارية وزيادة الإنتاجية . بخلاف زيادة الإنتاجية وخفض التكلفة ، فإن الغرض من استخدام تطبيقات المؤسسات المتنقلة هو توفير برامج موجهة للمستخدم للتفاعل مع العملاء والموظفين بأفضل طريقة ممكنة.

تختلف المزايا والميزات المحددة لتطبيق الأجهزة المحمولة الخاص بالمؤسسات بشكل كبير من موقف إلى آخر. يمكن إنشاؤه للأغراض الداخلية والخارجية. وبالمثل ، يمكن أن تكون هذه التطبيقات مشابهة للتطبيقات العديدة المتوفرة في السوق ، أو يمكن أن تكون حلول برمجية فريدة تمامًا لتلبية متطلبات معينة للمؤسسة.

أمثلة على تطبيقات المحمول للشركات

إذا كنت تريد أن يكون تطبيق مؤسسة المحمول الخاص بك ناجحًا وأن تتسلق المخططات في متاجر تشغيل الأجهزة المحمولة مثل متجر Google Play ومتجر iOS ، فيجب عليك إلقاء نظرة على بعض الأمثلة الشائعة لتطبيقات المؤسسات.

يعد التطوير الفعال والاختبار الشامل وتنفيذ استراتيجيات التسويق الموثوقة من أهم العوامل التي تجعل تطبيق المؤسسة متميزًا عن المنافسة ويجعل عملك ناجحًا للغاية. فيما يلي بعض تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات الشائعة العاملة في السوق.

تكبير

يعد Zoom أحد أكثر الخيارات المجانية شيوعًا التي تسمح للأشخاص بالتواصل في أي مكان في العالم وفي أي وقت. يمكنك تنزيله وتثبيته على أجهزة متعددة مثل Android و Windows و Mac. تستخدم العديد من الشركات الناجحة Zoom لأغراض الاتصال مثل الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت وما إلى ذلك.

يوضح الرسم البياني التالي عائدات Zoom على مدى السنوات الأربع. تعود الزيادة الهائلة في الربع الثاني من عام 2020 إلى جائحة الفيروس التاجي عندما بدأ الناس في جميع أنحاء العالم في استخدام Zoom لعقد مؤتمرات الفيديو.

ميل تشيمب

على الأرجح ، أنت معتاد على MailChimp. كان من بين الطرق الأولى والأبسط للأشخاص غير التقنيين لكتابة بريد إلكتروني. يواصل MailChimp تقديم خدمة ممتازة من خلال تحديث واجهة المستخدم الخاصة به بانتظام. تمكنت MailChimp من أن تصبح واحدة من أكثر منصات المؤسسات نجاحًا لأغراض التسويق والعلامات التجارية.

برقية

حاليًا ، يعد هذا البرنامج غير المخصص للألعاب هو الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم. يحتوي تطبيق المراسلة المستند إلى السحابة والمسمى Telegram بالفعل على ملايين المستخدمين. ما الذي يميز Telegram عن تطبيقات الدردشة الأخرى؟ يُظهر كل من السرعة والأمان أنه تم تصميمه بعد التفكير بعناية في العوامل التي تؤثر على تطبيق المؤسسة.

AppMaster لأنظمة CAD

تم إنشاء أتمتة نظام إدارة أوامر Autodesk بدون تعليمات برمجية. يسمح بتقديم الطلبات مع الموزعين على أنظمة Autodesk ، وتلقي اشتراكات الترخيص ، والوصول إلى العملاء المتوقعين ، والمزيد.

ما هي أهمية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات؟

يمكن الحكم على أهمية تطبيقات المؤسسات المتنقلة من خلال حقيقة أن الأبحاث التي أجرتها شركة Allied Market Research تظهر أن سوق تطبيقات المؤسسات العالمية بلغت قيمتها 238.36 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن تنمو إلى 527.40 مليار دولار بحلول عام 2030 .

تتسبب عدة عوامل مختلفة في زيادة هائلة في شعبية تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات المتنقلة. لقد أصبح ضروريًا لجميع الشركات الحديثة والقادة التنفيذيين الذين يرغبون في الاستمتاع بفوائد الثورة الرقمية.

يسمح تطبيق الأدوات والتقنيات والاستراتيجيات الرقمية الحديثة للشركات برقمنة عملياتها وتسريعها ، وزيادة الإنتاجية ونمو العملاء. ستتم مناقشة العديد من الفوائد الأخرى لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات خلال هذه المقالة.

كيف يمكن لتطوير تطبيقات المؤسسة تسريع نمو عملك؟

هناك العديد من العوامل المختلفة التي تحتاج الشركات بسببها إلى الاستثمار في إجراءات تطوير تطبيقات مؤسسية تتسم بالكفاءة والموثوقية. يمكن لتطبيق جوال مؤسسي مطور جيدًا تسريع نمو عملك من خلال تحسين عملك بعدة طرق.

لا يؤدي تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات إلى زيادة إنتاجية الموظفين فحسب ، بل يقلل أيضًا من نفقات الشركة إلى حد كبير. يسمح لك بتخزين وتنظيم البيانات الضخمة وتحليلها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. استمر في القراءة للتحقق من الفوائد المختلفة لتطوير تطبيقات المؤسسة التي تساعدك على تنمية عملك.

زيادة إنتاجية الموظف

بمساعدة تطبيقات الأعمال المتنقلة ، يمكن للعمال والشركات تحميل جميع البيانات المهمة في أي وقت ، مما يمكنهم من الوصول إلى المعلومات المخزنة من أي مكان. علاوة على ذلك ، نظرًا لأنه يمكن الوصول إلى البيانات بسهولة في بيئة الوقت الفعلي ، مما يوفر الوقت في معالجة البيانات وترتيبها ، تزداد إنتاجية الموظف. كما أنه يمنع الموظفين من الحفاظ على البيانات بانتظام ، مما يزيد من مستوى إنتاجيتهم يدويًا.

السجلات المحدثة

بغض النظر عن مكان وجودهم ، يجب دائمًا ربط الشركات التي تعتمد بشكل كبير على السائقين أو الفنيين أو فتيان التوصيل. الإجابة عن كيفية تنمية شركة خدمات هي عبر تطبيقات المؤسسة المتنقلة. تربط هذه التطبيقات الموظفين والعمل مع إبقاء المستهلكين على اطلاع.

زيادة الربحية

من أجل توفير تجربة مستخدم سلسة وتنقلًا بسيطًا ، تستثمر الشركة المزيد من الأموال في التصميم بالإضافة إلى تطوير التطبيق. يصبح الأمر أكثر أهمية بالنسبة للشركات الكبيرة لأنها يجب أن توفر تجربة مستخدم مرضية لتأسيس عمل تجاري كبير ناجح. تعد نفقات الصيانة الأقل ، والترقيات المتكررة ، ومشاركة المستخدم العالية مع تطبيقات المؤسسة من العناصر المذهلة لتعزيز عائد استثمار شركتك.

إدارة المهام بسرعة وسهولة

تصبح القدرة على تنظيم المهام وتعيينها بسهولة ممكنة عندما تكون جميع المعلومات في متناول يدك.

علاوة على ذلك ، من خلال وجود خيارات لمراقبة الموظفين والاجتماعات وعمليات الشركة ، على سبيل المثال لا الحصر ، يمكن للإدارة اتخاذ قرارات مستنيرة بدلاً من ترك آراء الناس تؤثر عليهم. في النهاية ، يعد تبسيط مهام الإدارة العادية فائدة رئيسية لتطبيقات الشركات المحمولة.

أتمتة سير العمل

يساعد تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI) ، الذي يدمج وظائف التطبيق الأساسية في واجهة سهلة الاستخدام ، في تحسين عمليات الشركة. علاوة على ذلك ، فهو يحسن عملية الانفتاح والتعاون عبر الإدارات. بدون إنشاء واجهات خاصة بالتطبيق وربطها من نقطة إلى نقطة ، تعمل أتمتة العمليات مع EAI على تعزيز التعاون داخل المجموعات والفرق.

تعزيز الإنتاجية

قد ينبه تطبيق المؤسسة الموظفين إلى الاجتماعات والإلغاءات والإعلانات والأحداث المهمة الأخرى. يتم استخدام برامج مماثلة لتقديم تحيات أعياد الميلاد أو المعلومات المتعلقة بالحدث. كل هذه الأنشطة لا تعزز إنتاجية الشركة بسرعة أكبر فحسب ، بل تعزز أيضًا ثقافة مؤسسية إيجابية.

تحليل رؤى البيانات

قد تحصل الشركات على معلومات جديدة لتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال دمج أحدث التقنيات. تطبيقات المؤسسة هي المفتاح لتنمية منظمة قائمة على الخدمة. البيانات التي تحصل عليها مؤسسات الخدمة هي ما تستخدمه للعمل ، وبمساعدة التطبيقات ، يمكن استخدام هذه البيانات لتحديد مقدار النمو وتكتيكات إدارة المخاطر وغير ذلك الكثير.

تحسين رضا العملاء

إن الجمع بين جميع المزايا التي قرأتها للتو والعناصر الحاسمة مثل الأمان غير القابل للاختراق ، وتشفير البيانات ، وإمكانية التشغيل البيني ، والوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي ، يُمكِّن الشركات من توفير تجربة عميل حقيقية. يعني تطبيق الأجهزة المحمولة سهل الاستخدام والآمن للمؤسسات أنه يمكنك الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء مخلصين.

كيف أجعل تطبيق Mobile Enterprise الخاص بي أسرع؟

قبل الانتقال إلى العملية الفعلية السريعة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات ، من الأهمية بمكان مراعاة بعض العوامل الحاسمة.

عوامل يجب مراعاتها قبل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات

فيما يلي العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها قبل بدء عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات :

تجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI)

واجهة المستخدم وتجربة المستخدم متداخلة ، وتمثل تجربة المستخدم الخاصة بك علامتك التجارية للعملاء والآفاق. لقد غيرت لوحة اللمس بشكل أساسي كيفية استخدام الأشخاص للأجهزة الرقمية. بفضل الشعبية المتزايدة للهواتف الذكية ، تمكن مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة من توفير مشاركة وتجربة مذهلة للمستخدم بنقرات قليلة فقط. وبالتالي ، أصبحت UI / UX الآن نعمة للمؤسسات والمطورين على حد سواء.

لنفترض أن أحد التطبيقات ، وخاصةً تطبيق الأجهزة المحمولة الخاص بالمؤسسات ، لا يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام وتجربة مستخدم مرضية. في هذه الحالة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بسمعة المؤسسة وقد يتسبب في توقف المستخدم عن استخدام تطبيقك.

تحليل الجمهور المستهدف

من أهم العوامل التي يجب على أصحاب الأعمال أخذها في الاعتبار قبل بناء وتطوير تطبيق المؤسسة الخاص بهم هو فهم قاعدة العملاء.

يعد المستخدمون الذين سيستخدمون التطبيق وفئتهم العمرية والأمة التي تريد استهدافها اعتبارات مهمة أثناء إنشاء تطبيقات المؤسسة ونشرها.

اهداف العمل

من الأهمية بمكان تحديد أهدافك التنموية أولاً ، بما في ذلك المشكلات التي ستعالجها والفوائد التي تعود على عملك. على سبيل المثال ، إذا كنت تنوي إنشاء تطبيق مؤسسة متنقلة لعملائك ، فأنت بحاجة إلى إنشاء قائمة بجميع المشكلات التي تحتاج إلى حل. ضع في اعتبارك توقعات العاملين لديك واحتياجاتهم لتطبيق أعمال على الأجهزة المحمولة أثناء تطوير حل لهم.

حدد النظام الأساسي

تتأثر خصائص تطبيقات الشركات الأخرى بالمنصة التي تختارها. لنفترض أنك قررت إنشاء تطبيق. في هذه الحالة ، حاول الحصول على أوسع جمهور ممكن. النظامان الأساسيان الأكثر استخدامًا في الوقت الحالي هما iOS من Apple و Android من Google.

اندماج

نظرًا لأن الغرض الأساسي من إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات هو ضمان إدارة أعمال أفضل ، فمن الأهمية بمكان أن تفكر في نوع عمليات الدمج التي ستحتاجها في المستقبل. على سبيل المثال ، يعد دمج التطبيق مع بوابات الدفع الشائعة مثل PayPal ضروريًا لمعظم الشركات التي تقدم منتجات وخدمات عبر الإنترنت.

من المرجح أنك تستخدم بالفعل نظامًا مؤسسيًا لعمليات الشركة العادية. يجب أن يتكيف تطبيق الجوّال الجديد لشركتك مع البنية التحتية للمؤسسة لتجنب الاضطرابات الكبيرة. لهذا السبب ، فإن وجود واجهات برمجة تطبيقات قابلة للتكيف تجعل من السهل على الأطراف الثالثة الاندماج مع إجراءات التشغيل الحالية أمرًا ضروريًا.

حماية

بعد أن تقرر إنشاء تطبيق مؤسسة متنقلة ، يجب أن تفكر في الأمور المهمة ، بما في ذلك استخدام بيانات الشركة ونقلها وتخزينها. يتم حفظ البيانات الشخصية والتجارية للموظفين على نفس الهاتف الذكي لتثبيت تطبيقات شركة الهاتف المحمول. تحقيقا لهذه الغاية ، يجب أن تتوقع كل سيناريو وإنشاء نظام لا يمكن اختراقه. لا يُسمح باستخدام كلمات المرور البسيطة لأنها قد تعرض الاستقرار المالي للشركة وأمانها للخطر.

تحليلات البيانات

تساعدك أداة التحليلات على تحديد ميزات وإمكانيات تطبيقك. إنه يؤثر على عوامل حاسمة مثل تفاعل المستخدم مع أحداث معينة ويساعد في الاحتفاظ بالمستخدمين. قد تستخدم العلامات التجارية التحليلات لتحسين أداء التطبيق واسع النطاق ككل. من الممكن تحديد المتطلبات الوظيفية المحددة للمستخدمين والتفضيلات من خلال بحث دقيق. يمكنك استخدام تحليلات الهاتف المحمول لحفظ البيانات والاستفادة منها بذكاء من أجل زيادة أداء تطبيقك وفعاليته.

تطوير البرامج بتقنية أجيل

هذه العملية تعني تطوير البرامج التدريجي والمنهجي. نظرًا لأن منهجية Agile تحدد أنظمة تقنيات التصميم والتطوير والاختبار طوال دورة حياة البرنامج بأكملها ، فهي مثالية لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للشركات.

تمكن تقنية التطوير هذه الشخص من العودة وإجراء تغييرات مع الاستمرار في بناء المشروع. وبالتالي سيكون من الأفضل استخدام تقنية Agile أثناء تطوير تطبيق أعمال على الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك ، باستخدام هذه التقنية ، ستتمكن من اختبار إصدار MVP الأولي للتطبيق.

إنشاء تطبيق جوال خاص بالمؤسسات بسرعة

أصبح إجراء تطوير التطبيق التقليدي غير فعال إلى حد كبير لأنه يتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت والطاقة والمال. في الوقت الحاضر ، تتيح لك مجموعة واسعة من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster إنشاء تطبيقات محمولة قابلة للتطوير وآمنة ومتطورة وسهلة الاستخدام للمؤسسات .

أهم خمس خطوات متضمنة في التطوير الشامل والسريع لتطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات هي:

الخطوة 1 - تحليل المتطلبات والمواصفات

الفكرة هي أساس أي نوع من تطبيقات الهاتف المحمول. يجب عليك تحليل متطلباتك بدقة وإنشاء مستند مواصفات التطبيق التفصيلي لإكمال عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات بكفاءة. تأكد من أنك تحدد بدقة الأهداف والمتطلبات. ابحث في توقعات جمهورك المستهدف للتأكد من أنك تطور تطبيق مؤسسة متنقلة يجعلهم سعداء وراضين.

الخطوة 2 - اختيار المنصة

نظرًا لأنه يجب عليك اختيار النظام الأساسي لعملك ، فهي خطوة قياسية في كل عملية تطوير للهاتف المحمول.

لا يعد إنشاء تطبيقات المؤسسة استثناءً. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، يجب أن تقرر نظامي iOS و Android في نفس الوقت. لماذا ا؟ من المشكوك فيه أن تكون جميع الهواتف الذكية لعمالك تعمل بنظام iOS أو Android. قبل تطوير تطبيق جوال لهم ، يجب أن تفكر في هذا الأمر.

الخطوة 3 - إنشاء إطار سلكي / نموذج أولي

النموذج الأولي لتطبيق الهاتف المحمول هو نموذج يوضح ميزات التطبيق والاستخدامات المحتملة. هذه المرحلة ضرورية لأنها تتيح لك معاينة كيف يمكن أن تبدو تطبيقات الأجهزة المحمولة للشركات في المستقبل. يمكن إجراء تعديل دائمًا طوال مرحلة التطوير. يمكنك توفير الوقت والمال على التطوير بعد اختبار نموذج وظيفي. تعد النماذج الأولية مهمة لكل تطبيق آخر تقريبًا ، ولكنها مهمة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات للحصول على أفضل النتائج. من المحتمل أن تقوم شركة كبيرة الحجم بإنشاء نموذج أولي واختباره أيضًا مع بعض الأشخاص من الجمهور المستهدف للحصول على تعليقات قبل الشروع في التطوير والنشر الكامل لتطبيق مؤسسة متنقلة.

النموذج الأولي لتطبيق الهاتف المحمول هو نموذج يوضح ميزات التطبيق والاستخدامات المحتملة. هذه المرحلة ضرورية لأنها تتيح لك معاينة كيف يمكن أن تبدو تطبيقات الأجهزة المحمولة للشركات في المستقبل. يمكن إجراء تعديل دائمًا طوال مرحلة التطوير. يمكنك توفير الوقت والمال على التطوير بعد اختبار نموذج وظيفي. تعد النماذج الأولية مهمة لكل تطبيق آخر تقريبًا ، ولكنها مهمة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات للحصول على أفضل النتائج. من المحتمل أن تقوم شركة كبيرة الحجم بإنشاء نموذج أولي واختباره أيضًا مع بعض الأشخاص من الجمهور المستهدف للحصول على تعليقات قبل الشروع في التطوير والنشر الكامل لتطبيق مؤسسة متنقلة. الخطوة 4 - إنشاء واجهة سهلة الاستخدام

ما الذي يأمل المستهلكون أن يقدمه التطبيق الجديد؟ يرغبون أولاً في الحصول على تصميم سهل الاستخدام وواضح. حتى الأداء عالي الجودة لن يكون ممكنًا بدون هذين الجزأين. يجب ألا يقوم فريق التصميم الخاص بك بتضمين معلومات زائدة في تطبيق الشركة. من الأفضل ارتداء البساطة. هذا البرنامج مخصص للاستخدام الاحترافي فقط ؛ ليس للتمتع. تحمله في العقل. الشيء الجيد هو أن تصميم تطبيق جوال مؤسسي فعال أصبح أسهل الآن مع منشئي تطبيقات السحب والإفلات مثل AppMaster. يوفر لك مجموعة واسعة من أدوات ووظائف الترميز المرئي التي يمكنك من خلالها تطوير تطبيق متطور.

ما الذي يأمل المستهلكون أن يقدمه التطبيق الجديد؟ يرغبون أولاً في الحصول على تصميم سهل الاستخدام وواضح. حتى الأداء عالي الجودة لن يكون ممكنًا بدون هذين الجزأين. يجب ألا يقوم فريق التصميم الخاص بك بتضمين معلومات زائدة في تطبيق الشركة. من الأفضل ارتداء البساطة. هذا البرنامج مخصص للاستخدام الاحترافي فقط ؛ ليس للتمتع. تحمله في العقل. الشيء الجيد هو أن تصميم تطبيق جوال مؤسسي فعال أصبح أسهل الآن مع منشئي تطبيقات السحب والإفلات مثل AppMaster. يوفر لك مجموعة واسعة من أدوات ووظائف الترميز المرئي التي يمكنك من خلالها تطوير تطبيق متطور. الخطوة 5 - الاختبار

خلال هذه المرحلة ، قد تطلب من موظفيك اختبار التطبيق. أفضل مختبري الإصدارات التجريبية هم موظفوك لأنهم مستخدمون نهائيون. غالبًا ما يكون قسم ضمان الجودة موجودًا في المؤسسات التي تبني التطبيقات. يقوم مهندسو ضمان الجودة باختبار تطبيقات الهاتف المحمول لاكتشاف جميع المشكلات وتصحيحها. ومع ذلك ، يمكن للموظفين الانغماس تمامًا في أداة العمل الجديدة الخاصة بهم أثناء الاختبار التجريبي. أنت فقط بحاجة إلى شيء لتبدأ. قد تختلف تكلفة ومدة الإجراء حسب احتياجاتك.

ما هو مستقبل تطبيقات المؤسسة؟

من المتوقع أن تستمر شعبية ووظائف تطبيقات الأجهزة المحمولة للمؤسسات في الازدياد مع إدراك المزيد والمزيد من المؤسسات والشركات لقوة التكنولوجيا الحديثة.

فيما يلي بعض أهم التقنيات التي من المتوقع أن تصبح شائعة في تطبيقات المؤسسات:

الذكاء الاصطناعي (AI)

يمتد استخدام الشركة للذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من تعزيز تجربة المستهلك. تمتلك التكنولوجيا القدرة على التأثير عمليًا على كل جانب من جوانب الشركة ، بما في ذلك الموارد البشرية والتسويق والعمليات والتمويل. يدفع تطور أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي العديد من الشركات إلى تعزيز تطوير تطبيقات المؤسسات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

الواقع المعزز والافتراضي

منذ بضع سنوات مضت ، أصبحت عمليات العمل المعقدة تفاعلية بفضل تقنية AR / VR ، مما يمكّن العمال من استكشاف الفروق الدقيقة في وظائفهم بصريًا. يُظهر المزيج التكنولوجي من خلال نموذج العمل الخاص به أنه يغير قواعد اللعبة في مجال التدريب والتطوير.

ستعمل تطبيقات الأعمال المستقبلية كعقل وقلب أي شركة عندما يستخدم المطورون أعظم تقنيات تطوير تطبيقات المؤسسات المتاحة. مع تقدم التكنولوجيا ، لن يكون مفاجئًا إذا قامت التطبيقات في النهاية بإدارة كل جانب من جوانب عمليات الشركة. يتطور التنقل المؤسسي بسرعة.

حوسبة سحابية

ستستمر الحوسبة السحابية في التطور بسرعة لتلبية متطلبات وتوقعات المستخدمين المتغيرة. وبالتالي سيتم تعزيز الوظائف عبر العديد من القطاعات. يصبح الانتقال إلى السحابة أمرًا بالغ الأهمية والطريقة الأكثر عملية لتحليل البيانات بالنسبة للشركات عند اعتماد التحول الرقمي. ومع ذلك ، نظرًا للتوقعات المتغيرة التي أحدثتها عمليات النقل هذه ، فإن التكنولوجيا السحابية المتقدمة ، فضلاً عن تدابير الأمان الأكثر قوة ، مطلوبة.

تحليلات البيانات الضخمة

غالبًا ما يتم استخراج البيانات المعقدة على نطاق واسع باستخدام أدوات وقواعد بيانات لدينا بالفعل ، وهي عملية غير مكلفة إلى حد ما ولكنها مفيدة للغاية ويمكن تنفيذها من خلال مراقبة سلوك العملاء. سيستمر قطاع الأعمال في رؤية ارتفاع في تقييم كميات هائلة من البيانات غير المهيكلة في مجموعة متنوعة من الأشكال والإضافات. يُقال ببساطة ، إنه يدفع لك من خلال تمكينك من الاستجابة بسرعة أكبر ، وتعزيز المبيعات عبر الإنترنت ، وتلبية طلبات العملاء بشكل أفضل.

منصات بدون كود

من المتوقع أن يستمر الاتجاه المتمثل في استخدام الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية لجعل تطبيقات المؤسسات المحمولة بسرعة والكفاءة أكثر وأكثر شيوعًا. يسمح لجميع أنواع الشركات بإنشاء تطبيقات فعالة وسهلة الاستخدام في أي وقت من الأوقات.

استنتاج

هناك عدد لا يحصى من الفوائد لتطوير ونشر تطبيقات المؤسسات سهلة الاستخدام. يمكن أن يكون دفعة كبيرة لعملك الذي كنت تبحث عنه. ومن ثم ، يجب أن تفكر بالتأكيد في تطوير تطبيق مؤسسة متنقلة لعملك للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والعصر الرقمي.

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