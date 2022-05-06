كل عام يتزايد عدد تطبيقات الهاتف المحمول. أصبح الوباء والكوارث العالمية والحروب دفعة لتطوير التقنيات. اليوم ، نحن جاهزون للتخلص من حياتنا بأكملها: يتوفر 2.110.063 تطبيقًا للتنزيل من App Store ، و 3298329 تطبيقًا متاحًا للتنزيل على Google Play Market في الربع الأول من عام 2022 ، وفقًا لموقع statista.com. تقدر شركة Statista Digital Market Outlook أن الإيرادات في معظم القطاعات ستنمو خلال السنوات القليلة المقبلة ، لتصل إلى حوالي 613 مليار دولار بحلول عام 2025.

هل أنت مستعد لإنشاء تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك؟ لتبدأ ، اقرأ هذا المقال.

أنواع تطبيقات الجوال

في المرحلة الأولية ، تواجه الشركات والعملاء الأفراد الذين قرروا إنشاء تطبيق جوال للأعمال أو احتياجاتهم اختيار نوع التطبيق - تطبيق أصلي أو تطبيق ويب أو مختلط. ستساعدك هذه المقالة في التعامل مع هذه المشكلة والتركيز على التطبيقات الأصلية واختلافها عن جميع التطبيقات الأخرى.

التطبيقات الأصلية

تطبيق الهاتف المحمول الأصلي هو تطبيق تم إنشاؤه لمنصة معينة. تمت كتابة تطبيق الهاتف المحمول الأصلي بلغة البرمجة الأصلية للنظام الأساسي: لنظام Android - Kotlin و Java ، لنظام Apple iOS - Objective-C و Swift. يتمتع تطبيق الهاتف المحمول الأصلي بإمكانية الوصول إلى جميع التقنيات وقدرات الأجهزة الأصلية لمنصة معينة. يجب تنزيل تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية وتثبيتها على الجهاز ، على سبيل المثال ، من خلال متجر Google Play Market و App Store الرسمي.

الايجابيات:

الوصول إلى أجهزة الجهاز (تحديد الموقع الجغرافي ، والكاميرا ، والميكروفون ، ومقياس التسارع ، وأجهزة استشعار الضوء ، والتقويم ، وإشعارات الدفع) والوظائف الواسعة بسبب ذلك ؛

يمكن أن تلبي المزيد من الطلبات المختلفة من العملاء والمستخدمين ؛

يمكن جمع بيانات المستخدم وتحليلها بسهولة ؛

عادة ، يعملون بشكل أكثر استقرارًا وكفاءة مع أي أجهزة مستخدمة على نظام التشغيل الخاص بهم ؛

لا توجد قيود على وظيفة سرعة وجودة اتصال الإنترنت - يمكن أن يعمل التطبيق دون الوصول إلى الشبكة ؛

أكثر ملاءمة للتطبيقات ذات الواجهات المخصصة ومنطق الأعمال المعقد.

سلبيات:

تنمية باهظة الثمن

يستغرق التطوير الكثير من الوقت ؛

يجب على كل متجر تطبيقات التحقق من التطبيقات المحلية ؛

تغطية عدد قليل من الأنظمة الأساسية وغير متوافقة مع أنظمة التشغيل الأخرى ؛

حتى التغييرات الطفيفة تتطلب تحديثات منتظمة.

تطبيقات الويب

إنهم يعملون من خلال متصفح الويب على جهاز المستخدم. هذه مواقع ويب مخصصة تشبه التطبيقات الحقيقية ولكنها غير مستضافة على جهاز المستخدم. تفتح من هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي (لا يقتصر تطبيق الويب بالضرورة على الأجهزة المحمولة فقط) على صفحة على الإنترنت "تقص" ضمن التطبيق. إنه مشابه لتخزين البيانات في السحابة أو على القرص الصلب للكمبيوتر. غالبًا ما يكمل تطبيق الويب تطبيقًا أصليًا للجوال والعكس صحيح. مع تطوير الجودة ، تعمل تطبيقات الويب تقريبًا مثل التطبيقات الأصلية. دعونا نفهم هذا "تقريبا" ما هو الفرق.

الايجابيات:

يمكن أن تعمل تطبيقات الويب على نظام أساسي مع أي نظام تشغيل ؛

لا يحتاج المطورون إلى الموافقة على التطبيق مع المتاجر ؛

تسير دورة تطوير CSS و HTML و JavaScript عدة مرات أسرع.

سلبيات:

لا يوجد وصول إلى أجهزة أجهزة المستخدم ، مما يقلل بشكل كبير من وظائف تطبيقات الويب (على سبيل المثال ، من المستحيل إنشاء تطبيق ويب يستخدم مقياس التسارع على الجهاز أو يقوم بتشغيل الكاميرا) ؛

لا يمكن الاستخدام إلا عبر الإنترنت ويعتمد على توفره وسرعته وتشغيله المستقر ؛

لا يتم فهرسة التطبيقات في مكان واحد ويصعب العثور عليها.

تطبيقات هجينة

التطبيقات المختلطة هي حل وسط بين التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب. يتم وضعها داخل التطبيق الأصلي والعمل من خلال WebView. لديهم حق الوصول إلى المعلومات الموجودة على جهاز المستخدم.

تبدو وتعمل مثل التطبيقات الأصلية: يمكن تنزيلها من المتجر وتثبيتها على الجهاز. يمكن أن يكون التثبيت اسميًا ، حيث تتمتع هذه التطبيقات بإمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم ولكنها غالبًا لا تخزن بياناتها مباشرة على جهاز المستخدم.

WebView هو أحد مكونات النظام الذي يفتح صفحات الويب داخل التطبيقات الأخرى. عندما تفتح رابطًا معينًا في شبكة اجتماعية أو عميل بريد إلكتروني ، فإنه يبدأ في واجهة الشبكة الاجتماعية أو عميل البريد الإلكتروني نفسه بدلاً من الانتقال إلى المتصفح. إنها وظيفة WebView.

الايجابيات:

وظائف شاملة ودرجة عالية من التخصيص ؛

يمكنك إنشاء تطبيق يعمل مع منصات متعددة ؛

تقليل التكلفة وتسريع تطوير MVP أو منتج نهائي بسيط للعملاء ؛

هي حل وسط بين وظائف وأداء تطبيق أصلي والتكلفة المنخفضة لتطبيق ويب.

سلبيات:

من الأفضل إنشاء التطبيقات المعقدة للغاية ، وكذلك التطبيقات ذات الحلول المرئية المرهقة مثل الألعاب ؛

سيتطلب التطوير مزيدًا من الوقت والجهد لجعل التطبيق الهجين يبدو وكأنه مواطن ؛

المتاجر ترفض التطبيقات التي لا تعمل بشكل جيد ، ومن الضروري تلبية معايير الجودة.

تطبيقات عبر الأنظمة الأساسية

يعني تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية أن التطبيق تم تطويره باستخدام تقنية / لغة / إطار عمل يسمح باستخدامه على العديد من أنظمة التشغيل المختلفة - Android و iOS و Windows و Linux ، إلخ. على سبيل المثال ، يمكن أن تعمل تطبيقات React-Native على Android و iOS.

يعني تطوير التطبيق الهجين أنه تم تطوير التطبيق باستخدام لغات / تقنيات متعددة ، ولكن هذا لا يعني دائمًا أنه سيكون عبر الأنظمة الأساسية. يمكن أن تكون التطبيقات مختلطة ولكن لن يتم اعتبارها بالضرورة عبر الأنظمة الأساسية.

يمكن اعتبار التطبيق متعدد الأنظمة الأساسية ، لكن لا يجب أن يكون مختلطًا. يمكن أن يكون تطبيق ويب أو حتى أصليًا (على سبيل المثال ، يستخدم إطار عمل React Native وقت تشغيل JavaScript لعرض كود JavaScript ثم نشر التطبيق في كل من Google Play Market و App Store).

وبالمثل ، يمكن أن تكون التطبيقات هجينة ومتعددة الأنظمة في وقت واحد (على سبيل المثال React-Native + لغة النظام الأساسي الأصلية).

يمكن الجمع بين مناهج تطوير تطبيقات الهاتف المحمول. على سبيل المثال ، قم بإنشاء شاشات ذات أداء حرج على التقنيات الأصلية والثانوية على تلك التي تعمل عبر الأنظمة الأساسية.

الايجابيات:

يعد التطوير عبر الأنظمة الأساسية أسرع بكثير من تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية للعديد من الأنظمة الأساسية المختلفة في وقت واحد ؛

رائع للشركات الناشئة التي تحتاج إلى الوصول إلى السوق بشكل أسرع مع MVP لاختبار النظرية ؛

مناسب لإنشاء تطبيقات الأحداث ، على سبيل المثال ، لمؤتمرات الأعمال والمعارض وما إلى ذلك ، نظرًا لسرعة الإنشاء ؛

غالبًا ما يساهم التطوير عبر الأنظمة الأساسية في التطوير الأكثر فعالية للمطورين ، حيث يتضمن العمل مع العديد من التقنيات والبيئات ويحفز أيضًا مهارات حل المشكلات ؛

تعد الأنظمة الأساسية المتقاطعة مفيدة عند كتابة تطبيق بسيط مع عدد صغير من الشاشات لمنصات متعددة (تعتبر لعبة الهاتف المحمول البسيطة مثالية لمنصات متعددة).

سلبيات:

يختلف iOS و Android بشكل كبير ، وهذا يسبب صعوبات في التطوير والعديد من التأخيرات في عمل التطبيق النهائي (في كثير من الأحيان ، هذه الأمور تتعلق بعناصر الواجهة ويمكن أن تختلف مؤشرات العرض ، Animation FPS ، و Animation RAM بمقدار 3-5 مرات) ؛

تتعطل التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية في كثير من الأحيان وتتباطأ ؛

من الصعب الحفاظ على الكود عبر الأنظمة الأساسية - يؤدي تحديث الأنظمة إلى التحديث المتكرر لواجهات البرمجة ، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الوقت ؛

في عالم الأنظمة الأساسية ، يوجد مجتمع صغير ، وغالبًا ما يتعين عليك حل المشكلات بنفسك. هناك مخاطرة كبيرة في مواجهة مشكلة لا يعرف عنها سوى قلة من الناس ؛

يمكن أن يؤدي تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية إلى تبسيط الحياة بشكل كبير وتوفير الأموال للعملاء وأصحاب الأعمال المحدودين بموارد مالية ، ويمكن أن يضيف متاعب للمطور ؛

ولكن قد يتطلب التطبيق عبر الأنظمة الأساسية جهودًا كبيرة من المطورين واستثمارات كبيرة من العميل عند الانتقال من المنتج النهائي إلى المنتج النهائي وعند توسيع نطاق المنتج ؛

يمكن للتطبيق عبر الأنظمة الأساسية استخدام عمر بطارية أطول لجهاز المستخدم ، وحتى مرة ونصف ، وهو أمر غير مريح إذا تم استخدام التطبيق بشكل متكرر.

وبالتالي ، تعد الأنظمة الأساسية بمثابة خاصية أكثر من كونها نوعًا من تطبيقات الهاتف المحمول. يمكن أن تكون الأنواع المختلفة من تطبيقات الأجهزة المحمولة متعددة المنصات وغير مشتركة بين الأنظمة الأساسية. تخلط العديد من المصادر وتستخدم هذه المصطلحات ("تطبيق عبر الأنظمة الأساسية" و "تطبيق مختلط") كمرادفات ، على الرغم من وجود اختلاف بينهما.

كيف تختار نوع التطبيق لمشروعك؟

من الضروري فهم أنواع وميزات تطبيقات الهاتف المحمول لتحديد وتحديد أي منها يحقق أقصى فائدة لكل من عميل التطبيق ومستخدميه النهائيين.

ضع في اعتبارك عدة عوامل في وقت واحد عند اختيار نوع التطبيق:

ميزانية التطوير - ستعمل الميزانية الصغيرة على إعادة توجيهك إلى تطبيق ويب ، وستسمح لك الميزانية المتوسطة بالتركيز على خيارات مختلفة للتطبيقات الهجينة ذات الإمكانات عبر الأنظمة الأساسية ، وستسمح لك الميزانية المرتفعة بإنشاء تطبيق أصلي للهاتف المحمول بأقصى سرعة والأداء أهداف المشروع ومرحلة المشروع - إذا كنت ترغب فقط في اختبار فكرة بدء التشغيل وإصدار MVP ، فلا يجب عليك إنفاق الأموال على الفور على دورة التطوير الكاملة للتطبيق المحلي ؛ هل تحتاج إلى نظام أساسي مشترك ، وبمساعدة التقنيات التي سيكون من الأسهل عليك تنفيذها في مشروعك ؛ الجمهور المستهدف للمنتج واحتياجاتهم الحقيقية مقابل توقعاتهم المحتملة. هل سيستخدم المستخدمون هذا التطبيق كثيرًا؟ هل تحتاج إلى رسومات ورسوم متحركة؟ هل تحتاج سرعة عالية للتطبيق للمستخدم؟ هل تحتاج إلى إمكانيات تعدد المستخدمين أو الوصول إلى ميزات أجهزة الجهاز؟ كم عدد الشاشات التي سيحصل عليها التطبيق؟ سرعة إصدار المنتج - يمكن أن تستغرق دورة التطوير الكاملة لتطبيق جوال محلي شهورًا ؛ للحصول على إصدار سريع ، تحتاج إلى تنفيذ تطبيق مختلط أو تطبيق ويب ؛ خطط لتوسيع نطاق المنتج - هل من الممكن توسيع نطاق منتجك وفقًا لنوع التطبيق المحدد مبدئيًا (الويب أو المختلط) ، أم سيتعين عليك التبديل إلى التطوير المحلي في المستقبل.

ستساعد كل هذه الإجابات بشكل مناسب في بدء بداية المشروع والتحرك في الاتجاه الصحيح.

هل هناك طريقة للاحتفاظ بأفضل صفات جميع التطبيقات؟

منصة لا تحتوي على كود يقدم AppMaster.io مفهوم الكل في واحد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

الميزة الحاسمة لتطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية هي أنها مُحسَّنة لنظام تشغيل معين ويمكنها استخدام إمكانات أجهزة الأجهزة. كما تعلم بالفعل ، يؤدي هذا إلى المزيد من وقت التطوير والمال وجهود المطور. يقدم بعض المطورين تطبيقًا لنظام Android وآخرون لنظام iOS.

في السوق الحالي لمنشئي التطبيقات بدون رمز ، لا تهتم الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية بهذا الأمر لأن إنشاء تطبيقات أصلية لا تحتوي على تعليمات برمجية يعد عملية معقدة للغاية. نتيجة لذلك ، توفر الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية لعملائها إنشاء تطبيقات ويب أو تطبيقات هجينة تنجذب نحو الويب ، والتي يمكن أن تعمل في كل مكان. ومع ذلك ، فإن وظائفها محدودة لأنه لا يمكن استخدام قدرات الأجهزة الخاصة بالأجهزة.

يستخدم AppMaster.io نهجًا أكثر تقدمًا:

فصل تطبيقات الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية ، والذي من خلاله يمكن إنشاء تطبيقات الخادم بشكل منفصل للواجهة الخلفية وتطبيقات المستخدم للواجهة الأمامية ، والتي بدورها تنقسم إلى تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ؛ يعمل تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إنشاؤه على النظام الأساسي فيما يتعلق بالجهاز ويمكنه استخدام إمكانات الأجهزة الخاصة به ؛ يمكنك إنشاء تطبيق عالمي يكون مبدئيًا متطابقًا تقريبًا على iOS و Android - يمكنك إضافة ميزاتك إليه ، على سبيل المثال ، إجراء تغييرات على واجهة أحد أنظمة التشغيل.

يوفر الوصول إلى أجهزة الجهاز وظائف مذهلة في تطبيقات الهاتف ، على سبيل المثال:

التفاعل مع مستشعرات الضوء - يمكن للتطبيق تلقي معلومات حول مستوى الإضاءة في الغرفة من الجهاز ، وبناءً على هذه البيانات ، قم بتغيير المظهر من الليل إلى النهار ؛

الوصول إلى كاميرا الجهاز - استخدمها لماسح رمز الاستجابة السريعة ، المتاح على AppMaster.io كوحدة نمطية مجانية ؛

الغرض من إجراء التشغيل على الجهاز الذي سيحدث في حالة اهتزاز الجهاز ؛

القدرة على تشغيل أي مشغلات عند تصغير التطبيق أو حتى إيقاف تشغيل الجهاز ؛

الحصول على معلومات حول الموقع الجغرافي للجهاز واستخدامه في التطبيق الذي تم إنشاؤه ؛

تحقق من مستوى البطارية واضبط التطبيق وفقًا لذلك.

تم بالفعل إنشاء مصدر الشفرة ، ويتم إنشاء الكود تلقائيًا حسب متطلبات التطبيق. ليست هناك حاجة للبحث عن مطورين أو تعلم لغة جديدة. يُسهل منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة تطويره لمنصات مختلفة ، ويستغرق الأمر عشر مرات أقل من التطوير الكلاسيكي لأي تطبيق جوال. لا تعتمد التكلفة على اختيار نظام التشغيل - تعريفة نظام التشغيل iOS و Android هي نفسها ، وسعر الاشتراك أقل بكثير مقارنة بتكلفة التطوير الكلاسيكي لتطبيق الهاتف المحمول الأصلي.

تعمل واجهة المستخدم المعتمدة على الخادم على إزالة الاعتماد على التحديثات لتغيير واجهة المستخدم. يكفي نشر تطبيق مرة واحدة على AppStore أو PlayMarket ، وسيتم تسليم جميع تحديثات الواجهة والمنطق للمستخدمين على الفور. تحتاج إلى إجراء تغييرات على النظام الأساسي AppMaster.io وإعادة نشر الواجهة الأمامية والخلفية بنقرة واحدة.

إنه مستوى جديد تمامًا لمنصة عدم وجود رمز ، والذي يجلب عدم وجود رمز لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية ولكن بدون العيوب الرئيسية للتطوير الكلاسيكي لتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. يمكنك فقط استخدام مزاياها - احصل على كل شيء مرة واحدة.

خاتمة

هناك عدة أنواع من تطبيقات الهاتف المحمول. يعتمد اختيار تطبيق الهاتف المحمول على احتياجات العميل والمستخدمين المستقبليين. أيضًا ، يتم إجراء هذا الاختيار مع مراعاة عيوب ومزايا كل نوع من تطبيقات الهاتف المحمول لمشروع مستقبلي.

افترض أنه يمكن تحديد تطبيق ويب أصلي بالكامل وكامل بشكل واضح. في هذه الحالة ، يمكن تمثيل درجة تهجين التطبيق كطيف - يمكن أن ينجذب نحو المحتوى الأصلي أو يعتمد على وظائف الويب.

يمكنك محاولة إنشاء أول تطبيق لك من أنواع مختلفة الآن على النظام الأساسي بدون كود AppMaster.io دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، فقط بمساعدة محرر مرئي مناسب.