صيانة البرامج باهظة الثمن. فترة. بغض النظر عن نوع البرنامج الذي تقوم بتشغيله ، ستزداد تكاليف الصيانة مع نمو عملك وإضافة ميزات جديدة إلى البرنامج. ليس من المستغرب إذن أن تبحث كل شركة عن طرق لتقليل تكلفة صيانة البرامج ، سواء الترقية إلى إصدار البرنامج أو استخدام إصدار جديد. الخبر السار هو أن هناك الكثير من الطرق لخفض تكلفة صيانة البرامج دون كتابة أي كود. في منشور المدونة هذا ، سنستكشف بعض الاستراتيجيات لتقليل تكلفة الصيانة مع الحفاظ على برامجك آمنة ومتوافقة مع معايير الصناعة في نفس الوقت.

ما هو برنامج no-code / low-code؟

برنامج بدون رمز / رمز منخفض هو نظام أساسي يمكّن المستخدمين أو المطورين من إنشاء تطبيقاتهم أو برامجهم الخاصة مع القليل من الترميز (رمز منخفض) أو بدون أي تشفير (بدون رمز). يوفر النظام الأساسي واجهة سحب وإفلات وأدوات مدمجة للتطوير والاختبار والنشر. هذا النوع من البرامج مثالي لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول أو تطبيقات الويب.

تعود شعبية هذا النوع من البرامج إلى بساطته وحقيقة أنه يمكن استخدامه من قبل المطورين من جميع المستويات لإنشاء أي تطبيق لاحتياجات العمل. بالإضافة إلى ذلك ، توفر الأنظمة الأساسية مجموعة واسعة من الميزات ، بما في ذلك دعم مصادقة المستخدم وتخزين البيانات.

مزايا البرامج ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وغير البرمجية

أصبحت البرامج منخفضة الشفرة وغير البرمجية أكثر شيوعًا في عالم التطوير. أنها توفر عددًا من الفوائد ، بما في ذلك:

انخفاض تكاليف التطوير

غالبًا ما يكون تطوير البرامج منخفضة الشفرة وغير المشفرة أرخص بكثير من تطوير تطبيقات البرامج التقليدية.

تقليل وقت الوصول إلى السوق

يمكن تطوير البرامج ذات الأكواد المنخفضة وغير البرمجية بسرعة ، مما يساعدك على تسويق منتجك بشكل أسرع والوصول إلى جمهور أوسع.

زيادة المرونة والتخصيص

نظرًا لأن البرامج منخفضة الكود وغير الشفرة مرنة جدًا ، يمكنك تخصيصها بسهولة لإنشاء حل التطبيق الدقيق الذي تحتاجه دون الحاجة إلى الكود من البداية. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء إصدارات من تطبيقك بسرعة لجماهير أو أنظمة أساسية مختلفة دون الحاجة إلى التخلي عن رؤيتك الأصلية تمامًا.

يسمح البرنامج منخفض الشفرة وغير المشفر بإجراء عملية أكثر بساطة ويمكن أن يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة ، ليس فقط للمشاريع الصغيرة.

كم تكلفة صيانة البرنامج؟

غالبًا ما يتم حساب تكاليف الصيانة من خلال عدد مطوري الدوام الكامل اللازمين لبرنامجك. الطريقة القياسية لحساب ذلك هي فحص مقدار التكلفة لكل ساعة مطور. ومع ذلك ، فإن بعض الشركات لديها قدرة زائدة في فريق التطوير ، والبعض الآخر يعمل بعقود مؤقتة.

على سبيل المثال ، إذا قدم فريق مكون من 5 مطورين الصيانة والدعم لمشروع 3 أشهر بمعدل 25 دولارًا بالساعة ، فستكلف حوالي 20000 دولار لمدة 3 أشهر.

كم تكلفة الكود المنخفض؟

يمكن أن تكلف منصات البرامج منخفضة الكود من 5 دولارات شهريًا إلى 1000 دولار شهريًا مع تطوير تطبيقات غير محدود. عادةً ما تختلف تكلفة النظام الأساسي منخفض الكود أو بدون رمز بناءً على الميزات والقدرات المحددة المضمنة. بشكل عام ، النظام الأساسي منخفض الكود أو بدون رمز ، حتى مع المستوى الأعلى ، أرخص بكثير من طرق تطوير البرامج التقليدية.

ما هي العوامل التي تؤثر على تكلفة صيانة البرنامج؟

يمكن أن تكون صيانة البرامج مكلفة لسببين رئيسيين: تتطلب الكثير من الوقت والجهد للحفاظ على الإصدار الحالي من برنامجك محدثًا ، وغالبًا ما يكون من الصعب تتبع ما يكلف المال عندما يتم تشغيل كل شيء من خلال عملية آلية . إذا كان لديك عدد متزايد من المستخدمين ، أو تضيف باستمرار ميزات جديدة ، أو تعمل في صناعة شديدة التنظيم مثل الخدمات المصرفية حيث يجب تدقيق كل سطر من التعليمات البرمجية بدقة قبل الإصدار ، فإن أولوية صيانة أنظمة البرامج الخاصة بك ستكلف أكثر مما لو كنت كانوا يعملون في قطاع أقل تعقيدًا بقواعد أقل.

في الماضي ، كان إصدار البرنامج غالبًا مرتبطًا بزيادة تكاليف الصيانة. ومع ذلك ، لم يعد هذا الافتراض صحيحًا دائمًا: إذا اختارت إحدى المؤسسات نهج عدم وجود تعليمات برمجية أو ذات رمز منخفض ، فإنها تقلل من العمل اليدوي المطلوب لترقيات البرامج وتكاليف الصيانة. باختصار ، تؤثر العوامل التالية على تكلفة صيانة البرنامج:

حجم عملك

نوع البرنامج أو الإصدار الذي تقوم بتشغيله

عدد وأنواع الميزات (وظائف التطبيق) التي يمتلكها

كم مرة يستخدم المستخدمون البرنامج (حركة المرور)

كم من الوقت يستغرق تطوير هذه الميزة ونشرها.

كيف تتحكم في تكاليف صيانة البرامج؟

تتمثل الخطوة الأولى في تقليل تكاليف صيانة البرامج في تحديد المهام المحددة المطلوبة لصيانة البرامج على أساس يومي. ينقسم هذا عادة إلى ثلاث فئات:

الحفاظ على بياناتك نظيفة والتأكد من أن أنظمتك محدثة

تأكد من أن البرنامج يعمل بشكل صحيح إذا تمت ترقيته إلى إصدار جديد

تعقب المشكلات التي تظهر أو تتطلب إجراء تغيير

برنامج بدون رمز أو رمز منخفض هو حل تطوير يسمح للمطورين ببناء ونشر المشاريع دون كتابة تعليمات برمجية. يمكن تسريع العملية باستخدام القوالب ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الوقت المستغرق لتطوير هذه المشاريع.

بدون قضاء الوقت في كتابة التعليمات البرمجية ، يمكنك توفير ساعات عمل فريقك كل شهر بينما يركز فريقك على وظائف التطبيق. يقلل البرنامج بدون رمز أو رمز منخفض أيضًا من تكلفة صيانة البرنامج لأنك لست مضطرًا للدفع لشخص آخر لكتابة الرمز نيابة عنك. كما أنه يساعد في الحفاظ على أنظمتك محدثة بأحدث التغييرات في المعايير التنظيمية. عندما تستخدم برنامجًا بدون رمز أو رمز منخفض ، يمكنك الحفاظ على الامتثال لمعايير الصناعة مع تقليل التكلفة الإجمالية المرتبطة بصيانة برنامجك.

لماذا تحتاج إلى نظام إدارة قائم على القواعد؟

القواعد ضرورية للتحكم في تكاليف صيانة البرامج لأي عمل لأنه بدونها سيكون هناك درجة عالية من عدم الاتساق في كيفية صيانة المؤسسات المختلفة لبرامجها أو تطبيقاتها. سيؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف ، حيث سيتعين على المؤسسات المختلفة توظيف عدة أفراد للحفاظ على برامجها بنفس الطريقة.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تختار بعض المؤسسات عدم الحفاظ على وظائف التطبيقات الخاصة بها على الإطلاق بسبب التكلفة المرتبطة بذلك. يساعد استخدام الإدارة المستندة إلى القواعد عملك على المدى الطويل في استخدام مجموعة من التعليمات (القواعد) المحددة التي تحكم كيفية استخدام البرنامج وصيانته. عادةً ما يتم تخزين هذه التعليمات في شكل يدوي أو إلكتروني ويستخدمها مسؤولو النظام أو خبراء آخرون عندما يحتاجون إلى إجراء تغييرات أو إصلاحات. باتباع هذه القواعد ، يمكن للمسؤولين التأكد من إجراء التحديثات والإصلاحات بشكل صحيح وتوفير الوقت والمال على المدى الطويل.

كيف تبدأ مع برمجيات ذات كود منخفض / بدون كود

إذا كنت تريد البدء باستخدام رمز منخفض أو بدون رمز ، فحدد نوع التطبيق الذي تقوم بتشغيله وعدد المستخدمين لديه. أيضًا ، ضع في اعتبارك جميع الميزات التي قد يحتاجها تطبيقك قبل المضي قدمًا في مشروعك. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل تكلفة صيانة البرامج باستخدام الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة أو الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم نظامًا أساسيًا للبرامج بدون رمز مثل AppMaster ، فستحتاج إلى القليل من الوقت والجهد للحفاظ على تطبيقك.

تتمتع هذه المنصة التي لا تحتوي على رمز بأقوى خلفية بين جميع الأنظمة الأساسية. لذلك ، سواء كنت ترغب في تطوير تطبيقات الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول ، فمن الأفضل أن تبدأ بـ AppMaster ، مما يعني أنه على المدى الطويل ، ستكون قادرًا على التوفير بشكل كبير في التطوير ، أو الحفاظ بشكل صحيح أو التأكد من أن وظائف التطبيق الخاصة بك من الدرجة الأولى مع عدم وجود أخطاء وتقليل تكاليف الصيانة في نهاية المطاف.