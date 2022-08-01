تعد Low-code و No-code طريقة حديثة لتطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون معرفة فنية وخلفية. ليس عليك أن تكون لديك مهارات برمجة أو خلفية للعمل على تلك المنصات التي لا تحتوي على كود. يساعد في توفير الوقت والمال ويوفر الراحة لغير المبرمجين. يمكنك استئجار مطور لا يحتوي على كود لهذه الأنظمة الأساسية إذا كنت تريد تغطية احترافية. الفرص هائلة ، لكن معرفة كيفية الاختيار وما الذي يجب الاستفسار عنه أمر صعب قبل التعاقد مع مطور لا يحتوي على كود يتمتع بمهارات فنية.

تركز وكالة راسخة وشركات ناشئة على تطوير المواقع والتطبيقات بدون رمز ، على أمل توفير تطبيقات بدون خبرة في الترميز ومهارات متنوعة مطلوبة لتوفير الوقت والمال. ومع ذلك ، للحصول على أفضل مطور بدون كود لشركتك ، يجب أن تعرف كيفية إجراء مقابلة مع المرشحين قبل تعيينهم.

قبل التعمق في عملية المقابلة مع مطوري برامج بدون أكواد ، تعرف على ما يجب الاستفسار عنه في المرشحين وكيفية العثور عليه. تشرح هذه المقالة النقاط الواضحة: تحتاج إلى معرفة المرشحين واستجوابهم قبل إجراء مقابلات مع هؤلاء المطورين الذين لا يمتلكون كود للتأجير.

هل مطورو الويب لديهم مقابلات حول البرمجة؟

نعم ، يُجري مطورو الويب مقابلات حول الترميز قبل أن تتمكن أي وكالة من توظيفهم كمطورين بدوام كامل أو بدون كود. في هذه المقابلة ، تتساءل هيئة التوظيف عن قدرة المطورين على تقييم المهارات الشخصية والمعرفة التقنية ومهارات الاتصال. عادةً ما يحتوي اختبار الجزء الفني على اختبار عملي أو رعاية العمل السابق للمطور. عادة ما تكون بقية المقابلة شفهية وسيتم الوصول إليها وفقًا لمعايير الأهلية الخاصة بالشركة.

كيف تقترب من مقابلة البرمجة؟

مقابلة البرمجة مقسمة إلى جزأين ؛ يحتوي أحدهما على المهارات الفنية والآخر يحتوي على المهارات الشخصية.

بالنسبة للمهارات الشخصية ، تكون المقابلة لفظية يتم فيها الحكم على مهارات الاتصال والسلوكيات والإبداع وما إلى ذلك وتحليلها.

يتم تحليل الخبرة الفنية وكذلك اختبار صغير لتحليل كفاءة المطور.

ما الذي يبحث عنه المحاورون في مقابلة التشفير؟

بعد تدوين متطلباتك أو النقاط ذات الصلة ، فإن الشيء التالي هو إجراء المقابلة. لذلك ، اختر من بين مطوري البرامج بدون كود عدة مرشحين. وقبل إبرام الصفقة ، تأكد من مقابلة المرشحين. من خلال هذا ، ستتمكن من فهم مؤهلاتهم. كما أنه يسمح بإجراء محادثة شخصية مع أولئك الذين يلعبون دورًا حيويًا في نجاح مشروعك.

تساعدك المقابلة المنظمة جيدًا على فهم براعة المطور ، خاصة في مرحلة تطوير التطبيق والموقع الخالي من التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك ، ستتمكن من التمييز بين المرشحين الموثوقين والمتوسطين. هذا ممكن ، من خلال المقابلة ، ستستمع إلى كيفية وصفهم لمشاركتهم في مشاريع مختلفة. أفضل المرشحين سيجيبون على الأسئلة باحترافية وهدوء.

يتطلع القائم بإجراء المقابلة الترميزية إلى المرشحين للوكالة الذين يستوفون متطلبات دورهم وسيكونون قادرين على تلبية توصيفاتهم الوظيفية. يستجوب معظم المحاورين المطورين عن بعض الأشياء المحددة.

فيما يلي المعايير العامة للوكالة العليا عندما يطلبون من شخص ما مقابلة الترميز. ومع ذلك ، قد تختلف من وكالة إلى وكالة ، ولكن بشكل عام تبحث عن:

مهارات تقنية

مهارات التواصل

مهارات حل المشاكل

الخبرات والمشاريع السابقة

ما هي أسئلة المقابلة للمطورين؟

يعد تعيين مطور لشركتك أمرًا بالغ الأهمية ، خاصة إذا كنت تقوم ببناء علامة تجارية رقمية. تبحث الوكالة عن المهارات الشخصية والمهارات التقنية عند الشروع في التوظيف لهذا المنصب.

يجب أن يكون لدى المطور نهج متعدد التخصصات ، ومهارات متنوعة لحل المشكلات ، ومهارات اتصال رائعة حيث سيعمل مع أصحاب الأعمال والمحللين ومصممي الرسوم ، وما إلى ذلك.

فيما يلي بعض أسئلة المقابلة الأساسية للمطورين ، خاصةً المطورين الذين لا يمتلكون أكواد ، أثناء تعيينهم في الشركة:

كيف تنظم مشروعك؟

ابدأ في إجراء مقابلات مع المرشحين حول كيفية تنظيم المشروع في أجزاء صغيرة قبل البدء. على سبيل المثال ، كيفية حل المشكلات والاستجابة للمراجعات وتوفير ضمان الجودة والعمل في إطار الفريق.

لماذا اخترت أن تكون مطورًا بدون كود؟

مع تزايد شعبية عدم وجود رمز ، أصبح لديها الآن نهجًا معترفًا به لتطوير الويب ومشاريع تطوير التطبيقات من البداية إلى الإطلاق. لذلك ، اسأل مرشحك عن سبب اختياره عدم وجود مبرمج وما هي المهارات التي يمتلكها.

ما هي منصات الكود التي عملت عليها؟

ظهرت العديد من المنصات غير المشفرة إلى الوجود. اسأل المرشح عن عدد المنصات التي عمل عليها ومدى معرفته بها.

أي منصة لا كود / منصة منخفضة الكود هي الأفضل؟

يعد AppMaster أحد أفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود ومنخفض التعليمات البرمجية. دع المرشحين يخبرك عن منصاتهم المفضلة التي لا تحتوي على كود ولماذا.

أخبرني عن تجاربك السابقة في العمل بالتفصيل

على الرغم من إزالة الرموز ، يجب أن يكون المرشحون الذين تمت مقابلتهم ماهرين في العمل مع العديد من الأدوات لإعداد تطبيق وظيفي. أنا لا أقصد ضمنيًا أن المطورين الذين لا يمتلكون كودًا يجب أن يتعاملوا مع آلاف الأدوات. ومع ذلك ، يجب عليهم إظهار أنهم تعاملوا مع أكثر من حفنة منهم بنتائج جيدة. بصرف النظر عن إتقان الأداة ، ستحتاج إلى توظيف مطور لا يحتوي على كود يتمتع بمهارات متنوعة في الترميز التقليدي. في حين أنه من الأسهل إعداد أي موقع ويب أو تطبيق باستخدام النظام الأساسي بدون رمز ، فمن المهم أن يكون لديك مطور بدون رمز يمكنه مساعدتك عند الحاجة إلى تخصيص الوظائف منخفضة المستوى.

ما هي بنية مشروع المرشح الأخير؟ تمنحك معرفة حالة وبناء مواقعهم الإلكترونية أو تطبيقاتهم الحديثة نظرة ثاقبة لمهاراتهم أكثر من مجرد تغطية لاحقًا. قم بإشراكهم في محادثة لتحديد نوع العمال الذين هم. يساعدك هذا في العثور على المرشح المناسب للتعاون مع بقية الموظفين.

كيف تشرح المشروع لعميل ليس لديه معرفة؟

يجب أن يكون المطور المعين قادرًا على التفاعل بشكل فعال مع الأقسام غير التقنية في الشركة ، مثل المبيعات. اختبر قدرتهم ومهاراتهم على التواصل بلغة بسيطة مع شخص ليس لديه أي معرفة تقنية.

ما هو أسوأ ملاحظاتك التي تلقيتها حتى الآن؟

يجب أن يكون المطورون قادرين على التعامل مع التعليقات والتعليقات السلبية التي قد تكون محبطة. يجب أن يحتاج المرشح المثالي للمنصب إلى معرفة كيفية التعامل مع هذه التعليقات بشكل إيجابي وتحسينها. اسأل كيف سيتعاملون ويتوصلون إلى حل.

هل يمكنك العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية؟ شرح الوضع

القدرة على العمل تحت الضغط ووقت الاجتماع والميزانية أمر لا بد منه للمطور. اسألهم كيف يتحملون الضغط خلال المواعيد النهائية ، وجدول الوقت وما هي أخلاقيات العمل التي يتبعونها. تساعد هذه المهارات المتنوعة المرشح على تلبية مهارات تقنية وشخصية رائعة لتقديم تجربة رقمية رائعة.

ما رأيك في تطوير بدون كود شخصيًا؟

اسأل المرشح عن آرائه حول تطوير عدم وجود كود وكيف يعتقدون أنه يختلف وما هي إيجابياته وسلبياته على تطوير مواقع الويب والتطبيقات القائمة على الترميز.

ما رأيك سيكون مستقبل تطوير الويب وتطوير التطبيقات؟

يجب أن تسأل في مقابلة عن معرفة وآراء المرشح حول مستقبل الترميز وعدم وجود تطورات في الترميز. على سبيل المثال ، الذكاء الاصطناعي (AI) ، metaverse ، إلخ. سيتيح لك ذلك معرفة كيف يخططون لترقية أنفسهم للمستقبل ووضع توقعات طويلة الأجل.

هل لديك أي خبرة في SQL؟

يرجى الاستفسار عن نهج المرشح في إدارة قواعد البيانات والنظر في الأشخاص المهتمين للغاية والمستعدين لفعل ما يلزم للتعامل معها. يجب أن يفهم المرشح الفرق بين قواعد بيانات SQL و NoSQL.

كنت ترغب في تعيين شخص يعرف كيفية بناء إدارة قاعدة البيانات والحفاظ عليها وظيفية ومحدثة ، بما في ذلك الأسئلة الأساسية المتعلقة بنهجهم في إدارة قاعدة البيانات في عملية المقابلة.

كيف تشرح عمل الفريق ولماذا هو مهم؟

تريد إجراء مقابلة مع تجاربهم الشخصية وعملهم الجماعي ومعرفتهم التقنية للحصول على شخص لطيف ومنتج.

غالبًا ما يغفل الكثير من الناس فحص المراجع. ومع ذلك ، فهذه خطوة واضحة. تمنحك ردود العملاء الأخيرة فكرة واضحة عن مدى سهولة التعاون مع المرشح. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر معلومات تتعلق بالإنتاجية والاستجابة ومدى الكمال مع طلبات التغيير والتعديلات والمراجعات. أيضًا ، تشمل سماتهم الأخرى التي يجب مراعاتها العمل الجماعي ، والانفتاح الذهني ، والافتقار إلى الأنا ، والاستعداد للاعتياد على طرق جديدة لأداء الأنشطة المختلفة.

هل مهارات الاتصال مهمة؟ و لماذا؟

يحتاج إنشاء موقع ناجح إلى مزيد من التنسيق مع أصحاب المصلحة. تأكد من إجراء مقابلة مع شخص يمكنه توصيل حالة المشروع أو حالة أي حاجز قد يواجهه. لتجنب هذه المشكلات المتعلقة بالاتصال ، افحص المرشح ولغة جسده وتأكد من أنه يمكنهم استخدام مصطلحات سهلة الفهم. هل يمكنهم صياغة مناهج البناء الخاصة بهم وشرح العملية بوضوح؟

هل تقدمون أي خدمات إضافية أخرى؟

اسأل عما إذا كان المطور الخاص بك يقدم بعض الخدمات الإضافية التي ستزودك بحزمة كاملة تعزز المشاركة طويلة الأجل وعائد الاستثمار المرتفع. لاحظ رواد الأعمال الموسميون أن العديد من عمليات المتابعة مهمة ، بما في ذلك الحلول السريعة للمشكلات وتحديثات الميزات الجديدة وأبحاث السوق المتسقة. لذلك ، قبل المقابلة ، تحتاج إلى تحديد ما إذا كان المطورون الذين لا يملكون كودًا أو العاملون لحسابهم الخاص سيقدمون خدمات إضافية أم لا. إذا فعلوا ذلك ، فستكون هذه نقطة إيجابية.

هل هناك أدوات أخرى جربوها؟

يمكن أن تساهم بعض الخدمات الإضافية في نمو مشروعك. التعاقد مع مطور بأدوات مختلفة لتقديم خدمات إضافية.

هل هم حريصون على التعلم؟

استفسر عن المشاريع التي يتعلمها المطور حاليا أو يعمل معها. قد تشمل المشاريع:

القفز إلى لغة البرمجة.

اللعب بأدوات الخبرة الجديدة التي تم تطويرها مؤخرًا.

التعامل مع مشروع شخصي.

يُنصح بإجراء مقابلة مع مرشح ذي خبرة في الأدوات المطورة حديثًا. تتطور صناعة عدم وجود رمز باستمرار. على هذا النحو ، تحتاج إلى البقاء على اطلاع. لذلك من المهم أن توظف شخصًا منفتحًا على أدوات وأفكار وقاعدة بيانات جديدة للتجربة الجديدة.

كنت ترغب في العمل مع مطور يرغب في البقاء في المقدمة ويمكنه تحديث تطبيقك أو موقعك الإلكتروني باستمرار. يُظهر البيان "لست خبيرًا في هذه الأداة ، لكنني أرغب في اللعب بها" أن المرشحين على استعداد لاستخدام أدوات وأفكار جديدة لتنمية موقعك.

هل هم فعالون في حل المشكلات؟

غالبًا ما يعمل مطورو البرامج بدون أكواد أو المستقلون كمحللين للمشكلات. سيكون من المفيد أن يكون لديك شخص يمكنه حل المشكلات المعقدة وتحويلها إلى أجزاء قابلة للتنفيذ. لذا ، تحقق من قدراتهم. إذا كان ذلك ممكنًا ، قم بإجراء دراسة حالة لهم لتحديد قدرتهم على تحديد المشكلات وحلها أثناء توضيح مناهجهم. يمكنك أيضًا أن تطلب منهم أداء الأنشطة ذات الصلة ، مثل الحصول على نظرة ثاقبة من جدول بيانات معقد.

ما هي المعرفة التي يمتلكونها عن UX و UI؟

يجب أن يكون منتج البرنامج المثالي عمليًا وأن يقدم وظائف بطريقة سهلة الوصول وبديهية وودية. على الرغم من أننا لا نتوقع أن يكون المطورون الذين لا يمتلكون أكواد أو العاملين لحسابهم الخاص مصممين خبراء ، يجب أن يفهموا ما يعنيه التصميم الجيد وكيفية إدراجه في منتج البرنامج النهائي.

لاختبار إحساس المرشحين بالتصميم ، زودهم بمنتجات افتراضية ودعهم يرسمون واجهة تلك المنتجات. قد تحتاج أيضًا إلى معرفة ما يحلو لهم وما لا يحبونه في بعضهم البعض. تمنحك هذه الممارسة رؤية واضحة لفهم المطورين لخاصية التصميم الأساسية.

بصرف النظر عن الجوانب الفنية ، يجب أن يكون الوصول إلى المطورين الذين لا يمتلكون تعليمات برمجية أو العاملين المستقلين. قد يتم الضغط على المشاريع في بعض الأحيان ، ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحصول على رد من المطور الخاص بك.

نظرًا لأن المشروع قد يستغرق وقتًا طويلاً ، يجب أن تكون مرتاحًا أثناء إجراء مطور لا يحتوي على تعليمات برمجية. وهذا يعني العمل مع مطورين استباقيين وحساسين.

الاتصال هو تنازل متبادل. العمل على المتطلبات وحدها لا يكفي. يجب أن يبذل مطورو البرامج أو العاملون لحسابهم الخاص بعض الجهد لتقديم اقتراحات عند الضرورة. على سبيل المثال ، يجب أن توفر السبل لجعل المشاريع أكثر كفاءة وتساعد في تجاوز العقبات المختلفة.

هل لديهم حافظات رقمية؟

سيعرض أي مطور محتمل بدون رمز أعماله على موقعه على الويب. يقوم معظم المطورين بمشاركة المعلومات المتعلقة بالتطبيقات أو المواقع التي قاموا بإنشائها مؤخرًا.

يمكن للمطورين المحتملين بدون كود جمع العديد من السمات من عملهم الأخير. يُظهر إكمال تطوير معقد قدرة المرشحين ومعرفتهم بالصناعة. كما أنه يعطي فكرة واضحة عن الشكل الذي سيبدو عليه تطبيقك أو موقعك الإلكتروني المستقبلي إذا قمت بتعيين مطور معين بدون كود.

إحدى الميزات الرئيسية لتطوير بدون رمز هي مجموعة من القوالب والمكونات الإضافية. يعطي الفريق المتطور الذي يستخدم الوحدات النمطية الأولوية للكفاءة والمرونة. من الجيد معرفة ما إذا كان المطور قادرًا على إنشاء مثل هذه التطبيقات أو المواقع في مجال عملك. يمكن لتجربة إنشاء تطبيقات أو مواقع مماثلة أن تكون في صالح صناعتك. قد يقرر المطور المحتمل استخدام قوالب مماثلة وأدوات خبرة أخرى لتحفيز العملية.

الخط السفلي

لن يكون هناك رمز في المستقبل قريبًا ، وسيكون الترميز مترددًا إلى حد ما. على الرغم من أن هذا قد يبدو حقيقة ، إلا أن الترميز قد يظل ضروريًا وسيتم استكماله بحلول منخفضة الشفرة. ومع ذلك ، لا يمكن تجاهل شعبية الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster. إذا كنت تبحث عن منصة حل تطوير الويب للتشفير ، فإن AppMaster سيكون الحل الأول لك. إذا كنت تستأجر مطورًا بدون رمز أو تفعل ذلك بنفسك ، فإن AppMaster هو أسهل نظام أساسي لتطوير التطبيقات. هل لديك استفسارات؟ اتصل بنا ، وسيقوم فريق الخبراء لدينا بإرشادك من خلالها.

لذلك ، هذا كل شيء عن الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل بدء عملية المقابلة للمطورين الذين لا يمتلكون أكواد. النقاط المذكورة أعلاه مدروسة جيدًا وستساعدك على توظيف المطور المناسب بدون كود. يعد اختيار المطور المناسب بدون رمز هو الخطوة الأولى لإنشاء تطبيق مثالي بدون رمز بواسطة AppMaster. مع الأنظمة الأساسية المتميزة مثل AppMaster ، يمكنك إنشاء: