كما لاحظت بالفعل ، أصبحت منصات بث محتوى الفيديو أكثر شيوعًا عبر الإنترنت. عند الحديث عن المنصات التي تجني المال ، علاوة على ذلك ، تبدو تطبيقات بث محتوى الفيديو أعظم فرصة لكسب المال في هذا العقد.

لاحظ العديد من المبرمجين هذا ولكنهم يعتقدون أن تطبيق دفق محتوى الفيديو معقد للغاية ولا يمكن إنشاؤه ، والمنافسة عالية جدًا ، ولن يتمكنوا أبدًا من جني أموال حقيقية باستخدام تطبيقات استنساخ Netflix التي قاموا بإنشائها.

صحيح أن المنافسة عالية جدًا ، ولكن يمكنك دائمًا العثور على مكان مناسب حيث يمكنك العثور على الجمهور الذي يحتاجه منتجك (والعكس صحيح). فيما يتعلق بتعقيد عملية البدء في إنشاء نسخة من Netflix ، هناك بالفعل حدود جديدة للترميز والبرمجة التي يمكن أن تجعل هذا النوع من المشاريع الضخمة يصل إلى مطورين مثلك! إنه ليس رمز. في هذه المقالة ، سنوجهك خلال عملية إنشاء نسخة Netflix الخاصة بك باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية دون الحاجة فعليًا إلى كتابة أي رمز! إذا بدا الأمر مستحيلًا ، فاعلم أنه ليس كذلك ، واستمر في القراءة!

ما هو استنساخ Netflix؟

قبل مناقشة كيفية إنشاء نسخة من Netflix ، دعنا نوضح ما هو استنساخ Netflix. إذا كنت معتادًا على Netflix ، أحد منصات بث محتوى الأفلام الرئيسية في العالم ، فمن السهل فهمه. استنساخ Netflix هو تطبيق ويب ، تمامًا مثل Netflix ، يوفر للمستخدمين قاعدة بيانات للأفلام (أو المسلسلات التلفزيونية) يمكنهم مشاهدتها وقتما يريدون. تمامًا مثل Netflix ، يمكن أن تتطلب نسخ Netflix رسومًا شهرية: وبهذه الطريقة ، مع بضعة دولارات شهريًا ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى أرشيف واسع من الأفلام ، وستقوم بتحقيق الدخل من تطبيق Netflix clone الخاص بك على الويب.

هل يمكن استنساخ Netflix؟

نتحدث عن استنساخ Netflix في هذه المقالة (وهو نفس الشيء عندما تصادف هذا المصطلح على الويب) للإشارة إلى الأنظمة الأساسية التي تعمل تمامًا مثل Netflix. بالطبع ، لا يمكن لأي شخص اختراق Netflix بشكل قانوني ، وتوفير الوصول إلى منصة استنساخ Netflix ، والحصول على أموال مقابل ذلك: هذا ليس ما نتحدث عنه هنا.

في هذه المقالة ، وعندما نتحدث عن استنساخ Netflix ، نتحدث عن الأنظمة الأساسية القانونية ، حيث يمكنك قانونيًا وضع محتوى الفيديو والأفلام تحت تصرف المستخدمين ويمكنك تحقيق الدخل بشكل قانوني. لذا ، هل يمكنك إنشاء نسخة من Netflix؟ هل يمكننا إنشاء تطبيق دفق فيديو واستثماره؟ نعم ، يمكننا إنشاء نسخة من Netflix بشكل قانوني بنسبة 100٪. حان الوقت الآن لمعرفة كيف.

ما هو عدم وجود كود؟

لا تزال هناك معلومات أولية أخرى نحتاج إلى مشاركتها قبل الانتقال إلى دليلنا خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء نسخة من Netflix. لقد تحدثنا عن إنشاء نسخة من Netflix بدون استخدام رمز ، ولكن كيف يكون ذلك ممكنًا؟

لا يوجد رمز هو الحل. No-code هي طريقة جديدة للترميز تتيح لعدد متزايد من الأشخاص البدء في إنشاء تطبيقات الويب والجوال الخاصة بهم ، بما في ذلك استنساخ Netflix. تعني كلمة No-code فقط ما تتخيله: إمكانية إنشاء نظام أساسي معقد مثل استنساخ Netflix بدون كتابة كود واستخدام لغة برمجة ولكن باستخدام واجهة مرئية توفرها أداة بدون تعليمات برمجية.

إلى جانب توفير واجهة مرئية ، توفر أدوات عدم وجود تعليمات برمجية عناصر ما قبل الإنشاء التي يمكن للمطور تجميعها للحصول على النتائج المرجوة. كما يمكنك التخمين بسهولة ، مع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، تصبح البرمجة متاحة لعدد متزايد من الأشخاص ، وتصبح تكاليف تطوير التطبيقات الجديدة أقل فأقل. بينما أنت على وشك الاكتشاف ، تصبح هذه الجوانب مهمة للغاية عندما تبدأ في إنشاء نظام أساسي معقد مثل استنساخ Netflix.

هناك أكثر من أداة لا تحتوي على كود متاح ، والاختيار بينها أكثر أهمية مما تعتقد. تؤثر جودة رمز no-code الذي تختاره على جودة استنساخ Netflix الذي تقوم ببنائه. ما تريده من تطبيقك بدون كود هو أنه يمكن أن يوفر لك التحكم الكامل في ما تقوم ببنائه ؛ تذكر دائمًا أن الأداة الخالية من التعليمات البرمجية يجب أن تعزز إبداعك ، لا أن تحدها!

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يعد AppMaster أحد أكثر التطبيقات التي لا تحتاج إلى رمز موصى به في السوق اليوم ، وأحد ثرواته هو هذا فقط. بينما ينشئ رمزًا خلفيًا تلقائيًا ، فإنه يضمن أيضًا الوصول إليه. تحتاج إلى البحث عن هذا في تطبيق بدون رمز عند إنشاء نسخة Netflix الخاصة بك أو العمل في أي مشروع آخر.

دليل خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء نسخة Netflix الخاصة بك بدون تشفير

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كما ناقشنا للتو ، إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق استنساخ Netflix بدون تشفير ، فأنت بحاجة إلى أداة لا تحتوي على تعليمات برمجية. هيا بنا إلى العمل. في هذا القسم ، سنقوم بتحليل كل خطوة ستنقلك إلى إنشاء نسخة Netflix الخاصة بك.

شكل واجهة المستخدم

كيف سيتصفح المستخدم المحتوى المتاح على منصة استنساخ Netflix الخاصة بك؟ حسنًا ، ستكون هناك صفحة رئيسية بها المحتوى الأكثر شهرة ومعاينة ديناميكية للصفحة ستظهر بمجرد نقر المستخدم على محتوى معين. ستحتاج أيضًا إلى مدخل مسؤول ستستخدمه أنت وفريقك لتحميل المحتوى إلى منصات استنساخ Netflix.

لذا ، فإن الصفحة الرئيسية وصفحة المعاينة والبوابة الإلكترونية هي العناصر الثلاثة التي تشكل أول مسودة rax لنسخة Netflix الخاصة بك ، وستقوم بالبناء من هناك.

قاعدة البيانات

إذا كنت تفكر في Netflix ، فيمكنك اعتباره قاعدة بيانات للأفلام. يتم تصنيف كل واحد منهم حسب الاسم والوصف والنوع وغير ذلك. لذلك ، بالطبع ، إذا كنت تقوم بإنشاء نسخة من Netflix ، فأنت بحاجة إلى قاعدة بيانات محتوى.

يعد إنشاء قاعدة بيانات باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster أمرًا سهلاً: يمكنك استخدام قوالب قواعد البيانات سابقة الإنشاء ثم البدء في بنائها عن طريق سرد أنواع البيانات وإضافة الحقول الضرورية. على سبيل المثال ، يمكنك إعداد المحتوى ونوع البيانات ثم إضافة الحقول التالية:

فيلم أو برنامج تلفزيوني

عنوان الفيلم أو العرض

الفيلم أو عرض الوصف

صورة مصغرة

النوع

فئة

ملف المحتوى

سيكون من المفيد إذا كان لديك أيضًا قاعدة بيانات أخرى. إذا عدنا إلى Netflix ، فمن ناحية ، لدينا قاعدة بيانات للمحتوى المتاح ؛ من ناحية أخرى ، لدينا قاعدة بيانات للمستخدمين. إذن ، قاعدة البيانات الثانية التي تحتاجها هي قاعدة بيانات المستخدمين.

قم بإعداد مستخدم كنوع بيانات ، ثم أضف - على الأقل - الحقول التالية

اسم المستخدم

البريد الإلكتروني

نوع الاشتراك

صفحة تحميل المحتوى

حان الوقت الآن لبدء بناء جوهر استنساخ Netflix الخاص بك: المحتوى نفسه. بمجرد إعداد قواعد البيانات التي تحتاجها ، ستحتاج إلى البدء في تحميل المحتوى. ومع ذلك ، هناك مقطع تمهيدي مهم للغاية.

قبل البدء في تحميل المحتوى ، تريد إنشاء البوابة الخلفية (شيء لن يراه المستخدمون أبدًا) لتحميل وإدارة المحتوى الذي سيتم بثه على منصة استنساخ Netflix. باستخدام بوابة إدارة المحتوى هذه ، يمكنك إنشاء سير العمل الذي سيعمل على تشغيل Netflix Clone.

لا ينبغي أن يكون مسؤولو استنساخ Netflix قادرين على تحميل المحتوى من خلال البوابة الخلفية فقط. ومع ذلك ، يحتاجون أيضًا إلى أن يكونوا قادرين على إدارته ، مما يعني أنه يجب أن يكون أداة خلفية تسمح لهم بهيكلة المحتوى حسب الحقول ذات الصلة عبر مكتبة الأفلام والمحتوى. ما تريد إنشاءه باستخدام أداة no-code الخاصة بك هو صفحة "تحميل المحتوى" حيث يمكنك ملء جميع الحقول التي أعددتها في قاعدة البيانات الخاصة بك وإضافة محتوى إلى المكتبة.

عرض المحتوى

لقد قمت الآن بإنشاء جميع "أدوات" الإدارة التي تحتاجها ، ولكن يجب أن يتمكن المستخدمون من تصفح المحتوى. تحتاج إلى إنشاء صفحة ديناميكية لعرض المحتوى. بادئ ذي بدء ، ماذا تعني الديناميكية؟ في نظام استنساخ Netflix الخاص بك ، سيكون لديك صفحة معاينة (أو صفحة وصف) لكل محتوى متاح.

هذا لا يعني أنك بحاجة إلى إنشاء صفحة وصف واحدة يدويًا لكل محتوى قمت بتحميله. على العكس من ذلك ، تحتاج إلى إنشاء صفحة وصف محتوى واحدة يتم تخصيصها تلقائيًا وفقًا للمحتوى المشار إليه. بهذا المعنى ، تكون صفحة عرض المحتوى ديناميكية لأنك تنشئ نوعًا من القالب يتم تعديله وفقًا لبعض المعلمات (في هذه الحالة ، وفقًا للفيلم أو المحتوى المشار إليه).

قد يبدو إنشاء هذا الأمر معقدًا ، ولكن باستخدام أداة بدون تعليمات برمجية ، تكون المهمة أسهل: يمكنك استخدام الميزة المحددة المصممة لإنشاء صفحات ديناميكية ، وإعداد العناصر الديناميكية ، وربط هذه العناصر بحقل قاعدة البيانات الخاصة بك ، فعله.

المنطق الكامن وراء هذا المقطع هو ما يلي: أنت تقول لنسخة Netflix الخاصة بك ، على سبيل المثال ، في حقل معاينة الصورة ، تحتاج إلى عرض محتوى حقل قاعدة البيانات المسمى "معاينة الصورة". سيتحقق البرنامج من قاعدة البيانات لكل محتوى ويعرض معاينة IMage المرتبطة بكل فيلم.

إذا كنت تعمل باستخدام صفحات ثابتة بدلاً من وجود صفحات ديناميكية ، فستحتاج إلى إنشاء صفحة وصف محتوى واحدة لكل فيلم وتحديد البيانات التي يجب عرضها في كل حقل من حقول الصفحة الثابتة.

البحث في المحتوى

على الجانب الأمامي ، تحتاج أيضًا إلى صفحة بحث عن المحتوى. هو الذي سيستخدمه المستخدمون للبحث عن محتوى معين. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، أكثر من مجرد صفحة بحث محددة ، فأنت تريد إنشاء شريط بحث يسمح للمستخدمين بالبحث في المحتوى حسب العنوان.

باستخدام أداة الترميز المرئية الخاصة بك ، يمكنك البدء في إنشاء أداة البحث الخاصة بك عن طريق إضافة شريط بحث وإعداده. ليست هناك حاجة لتقديم العديد من المجالات ؛ عادة ما يكون العنوان هو الذي يهم. ستوفر أداة no-code بعض الخيارات لتخصيص شريط البحث الخاص بك ؛ والأهم هو الذي يسمى "حقل البحث". هنا تريد إعداد "عنوان". سيقارن الرمز المحتوى الذي كتبه المستخدم مع حقل العنوان في قاعدة البيانات الخاصة بك ويقدم النتائج.

ميزات إضافية

في هذه المرحلة ، يعمل Netflix Clone بالفعل:

لديك قاعدة بيانات بالمحتوى المتاح.

لديك أداة الواجهة الخلفية لمواصلة تحميل المحتوى وإدارته.

لديك أيضًا أدوات الواجهة الأمامية التي تسمح للمستخدمين باستخدام استنساخ Netflix ، مما يعني التنقل عبر المحتوى وتصور وصف المحتوى وتدفق المحتوى.

ومع ذلك ، هناك المزيد من الميزات التي يمكنك إضافتها إذا كنت تريد نقل محتوى Netflix الذي أنشأته للتو إلى مستوى آخر.

قائمة محفوظة

Netflix هو المثال المثالي لمنصة بث محتوى الفيديو ، ولهذا السبب نستمر في أخذ ذلك كمثال. إحدى الميزات التي نستخدمها جميعًا على Netflix هي قائمة المحتوى المحفوظ: عندما تتعثر في محتوى ترغب في مشاهدته ، ولكن لاحقًا ، نحفظه في قائمتنا حتى نتمكن من العثور عليه بسهولة عندما ننتقل بالفعل لمشاهدته.

يمكنك أيضًا إضافة نفس الميزة إلى استنساخ Netflix الخاص بك لجعله أكثر قابلية للاستخدام. أفضل طريقة لتنفيذ هذه الميزة هي إضافة سير عمل يتم تشغيله عندما يقوم المستخدم بالضغط على الزر "إضافة إلى قائمتي". مهام سير العمل هي سلسلة من الإجراءات التي تنتج عن المشغل. في هذه الحالة ، يكون المشغل هو النقر فوق الزر "إضافة إلى قائمتي" ، ويكون سير العمل كما يلي: تتم إضافة المحتوى الحالي إلى قائمة مراقبة المستخدمين.

تشغيل المحتوى

لقد مررنا بكل جانب أساسي تحتاج إلى تنفيذه عندما تبدأ في إنشاء تطبيق Netflix clone الخاص بك ، لكننا تركنا أخيرًا الأهم من ذلك كله: ميزة تشغيل المحتوى. ستحتاج نسخة Netflix الخاصة بك ، بالطبع ، إلى مشغل محتوى فيديو.

تسمح لك بعض أدوات عدم وجود رمز باستخدام المكونات الإضافية في عملية بناء التطبيق. المكونات الإضافية هي أجزاء من برامج تابعة لجهات خارجية يمكنك استخدامها في مشروعك. إذا كنت تتصفح المكونات الإضافية المتاحة ، فستجد بالتأكيد مشغل الفيديو الذي يمكن أن يعمل من أجلك. على الرغم من أن هذه المكونات الإضافية تأتي من الخارج (يمكن برمجتها وتوفيرها من قبل مطور خارجي). متى يجب أن تختار استخدام مكون إضافي تابع لجهة خارجية؟ عندما تبحث عن ميزة (أو ميزات) معينة قد لا تتوفر في مشغل الفيديو الأصلي.

ما هي تكلفة البدء في إنشاء نسخة من Netflix؟

في دليلنا ، قمنا بتقسيم المهمة المعقدة المتمثلة في البدء في بناء استنساخ Netflix الخاص بك إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. هذا لا يعني أن البدء فجأة في إنشاء نسخة من Netflix أصبح أمرًا سهلاً. لا يزال مشروعًا معقدًا ، وقد أصبح أسهل من خلال حقيقة أنك تستخدم أداة بدون تعليمات برمجية ، ولكنك لا تزال معقدة. التعقيد هو دائمًا أحد الجوانب الرئيسية التي تؤثر على سعر الخدمة. إذن ، ما هي تكلفة البدء في إنشاء نسخة من Netflix؟

الحقيقة هي أنك إذا لم تستخدم نظامًا أساسيًا بدون رمز وتوظيف مطور لا يستخدمها ، فستكون العملية طويلة ومكلفة للغاية بحيث ستكون الخدمة باهظة الثمن (بعشرات الآلاف من الدولارات). لكن إحدى المزايا العديدة لاستخدام أدوات عدم وجود كود هي: تقليل تكاليف البرمجة. سواء بدأت في إنشاء استنساخ Netflix الخاص بنا أو استأجرت شخصًا للقيام بذلك يستخدم نظامًا أساسيًا بدون رمز مثل AppMaster ، في كلتا الحالتين ، سيتم تخفيض التكاليف بشكل كبير ، وهذا سبب آخر لبدء إنشاء نسخة Netflix الخاصة بك بدون رمز!