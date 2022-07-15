كيفية اختيار قاعدة بيانات تطبيقات الهاتف المحمول المناسبة لتطبيقك

كما تعلم بالفعل ، يعد اختيار خدمة قاعدة البيانات الخلفية خطوة حاسمة في عملية تطوير تطبيق الهاتف المحمول. في بعض الأحيان ، قد يبدو الاختيار صعبًا نظرًا لوجود العديد من الخيارات.

ما هو التطبيق بدون كود؟



بادئ ذي بدء ، دعنا نوضح ما هو التطبيق الذي لا يحتوي على كود. No-code هي عملية تطوير لا تتطلب من المطور كتابة كل سطر من التعليمات البرمجية. في الواقع ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات جوال كاملة وعاملة دون كتابة أي رمز! هذا لا يعني أن الكود غير موجود. هذا يعني فقط أنه تم إنشاؤه تلقائيًا ، وإذا كانت أداة إنشاء التطبيق بدون رمز التي تستخدمها تسمح بذلك ، فيمكنك حتى تصديره!

أصبح هذا ممكنًا بفضل منصات البناء التي لا تحتوي على كود: أدوات برمجية مصممة خصيصًا للهدف الذي وصفناه للتو ، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول أو تطبيقات الويب دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. يعد AppMaster أحد أكثر الأمثلة المعروفة والموصى بها لهذا النوع من الأدوات: فهو عبارة عن نظام أساسي لإنشاء التطبيقات بدون رمز يمكنك من خلاله إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول أو الويب.

جعل AppMaster عملية تطوير التطبيق أسهل كثيرًا: من المحتمل ، حتى المبتدئين الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة يمكنهم البدء في العمل معها وإنشاء التطبيق الخاص بهم ؛ ومع ذلك ، يعد AppMaster مفيدًا للغاية أيضًا للمطورين الخبراء: فهو يجعل عملية التطوير أسرع وأسهل وأقل استهلاكا للوقت. عندما تحتاج إلى الوصول إلى رمز الواجهة الخلفية ، يمكنك ببساطة الوصول إليه وتصديره وتعديله واستخدامه على نظام أساسي آخر وما إلى ذلك.

لماذا تحتاج إلى خدمة قاعدة بيانات خلفية لتطبيقك بدون رمز؟



بغض النظر عن سبب قيامك بإنشاء تطبيق جوال (للاستخدام الشخصي ، لعملائك ، لإدارة أعمالك) عندما تقوم بتطوير تطبيق ، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى البيانات. يمكنك تخزين بياناتك في أماكن مختلفة ، ولكن ما يهم هو أنك بحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات خلفية والوصول إليها.

ما هي قاعدة البيانات الخلفية؟



كما تعلم ، تتكون أنظمة البرامج من جانبين: الواجهة الأمامية والخلفية. الجبهة هي ما يراه المستخدمون ؛ الواجهة الخلفية هي المكان الذي يتم فيه تخزين جميع البيانات والوصول إليها واستردادها. الخلفية هي ، بعبارة أخرى أبسط ، أي شيء يحدث خلف الكواليس. قاعدة البيانات الخلفية هي المكان الذي يتم فيه تخزين جميع بياناتك. يمكن بعد ذلك استرداد البيانات من قاعدة البيانات (بخلاف تحديثها أو حذفها) للسماح لموقع الويب أو التطبيق أو النظام الأساسي بالعمل. إلى جانب قواعد البيانات ، فإن الواجهة الخلفية مصنوعة أيضًا من الخوادم وواجهة برمجة التطبيقات (واجهة برمجة متقدمة).

أهمية البيانات



السبب وراء احتياجك إلى قاعدة بيانات خلفية هو أن أي منصة برمجية (سواء كانت موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا بدون رمز) يتم تشغيلها بواسطة البيانات. تعتمد جودة التطبيق وأدائه على قدرته على جمع البيانات والوصول إليها بسرعة وكفاءة.

أهمية اختيار خدمة قاعدة البيانات الخلفية المثالية



الآن بعد أن عرفت ما هي قاعدة البيانات الخلفية ومدى أهمية ضمان الأداء الصحيح لأي برنامج ، يمكنك أن تفهم بشكل أفضل مدى أهمية اختيار خدمة قاعدة البيانات الخلفية الصحيحة. بادئ ذي بدء ، دعنا نفهم ما نعنيه بخدمة قاعدة البيانات الخلفية.

خدمات قاعدة البيانات الخلفية هي عروض تتيح لك تخزين البيانات وإدارتها من خلال تطبيقات خارجية. يستخدم معظم المطورين هذه الأنواع من خدمات قواعد البيانات لأن هذا الحل أكثر ملاءمة من البديل: الإنشاء والتثبيت. أنت تقوم بتكوين وصيانة خادم خاص.

لنأخذ بعض الوقت للنظر في مزايا خدمة قاعدة البيانات الخلفية الخارجية:

مع أنظمة خدمة قواعد البيانات الخلفية ، يمكن الوصول إلى البيانات من أي مكان

لديك إمكانية الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت وغير متصل

خدمة قاعدة بيانات الهاتف المحمول أسهل في الصيانة ، وعادة ما تتطلب الحد الأدنى من الجهد من المطور (يقوم مزود خدمة قاعدة البيانات الخلفية بالعمل الشاق)

نظرًا لأن نظام قاعدة البيانات متزامن ، فإنه يساعد العديد من المستخدمين على الوصول إلى البيانات في ذلك الوقت

مع خدمات قاعدة البيانات الخلفية ، من الأسهل أيضًا مزامنة البيانات عبر أجهزة متعددة (أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، والهواتف الذكية ، والأجهزة اللوحية ، والمزيد)

كما هو الحال دائمًا ، عندما تعتمد على خدمة خارجية ، فأنت تريد التأكد من أنها تقدم بالضبط ما تحتاجه وموثوقًا به. سيساعدك هذا القسم على فهم كيفية البحث من خلال خدمات قاعدة البيانات الخلفية والعثور على الأنسب لك.

أنواع قواعد بيانات تطبيقات الجوال



دعنا نلقي نظرة على البدائل المتاحة لك عندما يتعلق الأمر بخدمات قاعدة البيانات الخلفية.

مستودعات البيانات



تم تصميم أنظمة مستودعات البيانات لدعم أنشطة التحليلات: فهي أماكن افتراضية ضخمة حيث يتم تخزين أطنان من البيانات التاريخية. يتم اشتقاق البيانات من موارد مختلفة: تطبيقات الأجهزة المحمولة وملفات السجل والنماذج والمزيد.

الغرض الأساسي من قواعد بيانات المستودعات هو جمع أطنان من البيانات ثم إجراء الاستعلامات وتحليل تلك البيانات. عادةً ما تستخدمها الشركات لاستخلاص رؤى من البيانات التي تجمعها ، وبناءً على تلك الرؤى ، تتخذ القرارات ، وتصميم الاستراتيجيات ، وإجراء الاستثمارات ، وما إلى ذلك.

متى يجب عليك اختيار مستودع بيانات؟



من المنطقي أن يكون الغرض الأساسي من تطبيقك للجوّال بدون رمز هو جمع البيانات التي يمكنك تحليلها في وقت لاحق.

المستودعات الموزعة



كما يوحي الاسم ، توجد مستودعات البيانات الموزعة جغرافيًا في مواقع بعيدة بدون موارد مشتركة مادية. هذا هو الحل المثالي إذا كان المستخدمون منتشرون في بلدان مختلفة.

كما تعلم ، فإن المسافة الفعلية بين المستخدم والخادم حيث توجد البيانات مهمة عندما يتعلق الأمر بالأداء. بضع عشرات من الكيلومترات لن تحدث أي فرق. ومع ذلك ، عندما يكون المستخدمون في شرق أوروبا وخوادمك في أمريكا الشمالية ، يمكن أن تصبح مشكلة (حتى لأن منافسك الذي لديه خوادم موجودة في أوروبا قادر على تقديم خدمة أكثر كفاءة وتطبيق جوال أسرع وأكثر أداءً).

متى يجب أن تختار مستودع البيانات الموزع؟



يجب عليك اختيار مستودع بيانات موزع إذا كان مستخدمو تطبيقك للجوال منتشرين في بلدان مختلفة. بهذه الطريقة ، يمكنك ضمان حصول كل مستخدم على نفس تجربة استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة عالية الجودة ، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

قاعدة البيانات التشغيلية



تسمح قاعدة البيانات التشغيلية لمستخدمي تطبيق الهاتف الخاص بك بتحرير البيانات أو إزالتها في الوقت الفعلي. عندما يكون تطبيق الجوال تفاعليًا للغاية ، فإنه يحتاج إلى قاعدة بيانات خلفية يمكنها باستمرار استرداد البيانات وتحريرها أو حذفها وفقًا لاحتياجات المستخدم. لن تكون خيارات قاعدة البيانات الأخرى التي رأيناها حتى الآن مناسبة لتطبيق جوّال تفاعلي للغاية لأن استرداد البيانات سيكون بطيئًا للغاية ، وبالتالي ، سيكون مستخدمو تطبيقات الأجهزة المحمولة بطيئين وغير فعالين.

متى يجب عليك اختيار خدمة قاعدة البيانات الخلفية التشغيلية؟



إذا كنت تقوم بتطوير تطبيق جوال يمكن اعتباره نظامًا أساسيًا حيث يمكن للمستخدمين إدارة الخيارات والبيانات والمعلومات وغير ذلك ، فعليك اختيار قاعدة بيانات تشغيلية. يجب أن يكون لتطبيق الهاتف المحمول الذي يسمح ببعض التفاعل والتخصيص نظام خدمة قاعدة بيانات تشغيلية.

قاعدة بيانات علائقية



هناك خيار آخر مناسب لمشاريع تطبيقات الأجهزة المحمولة المعقدة ، وهو قاعدة بيانات علائقية . ينظمون البيانات في جداول مرتبطة ببعضها البعض من خلال نقاط البيانات المشتركة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين استرداد أكثر من جدول بيانات باستعلام واحد.

متى يجب عليك اختيار قاعدة بيانات علائقية؟



تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لقواعد البيانات العلائقية في أنها تزيل التكرار. إذا كان مشروع تطبيق الجوال الخاص بك معقدًا بشكل خاص ويحتاج إلى إدارة كميات كبيرة من البيانات ، فقد ترغب في اختيار قاعدة بيانات علائقية.

ما هو جدول البيانات ، وهل تحتاج واحدًا؟



خاصة بالنسبة للمبتدئين ، يمكن أن تبدو قواعد البيانات وجداول البيانات متشابهة أو قابلة للتبديل. كلاهما يخدم نفس الأغراض: تسمح لك كل من قواعد البيانات وجداول البيانات بتخزين البيانات أو إنشائها أو قراءتها أو تحديثها أو حذفها ، ولكن إذا نظرنا بشكل أعمق قليلاً ، فيمكنهما إظهار اختلافات مهمة. يجب أن تكون على دراية بهذه الاختلافات لاختيار ما إذا كنت بحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات خلفية أو جدول بيانات لمشروع تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بدون رمز.

ما هو جدول البيانات؟



تعد جداول البيانات أسهل في الفهم والتنفيذ من قواعد البيانات ، على الرغم من أنها قد تحتوي على بعض القيود. كما يوحي الاسم ، تعد جداول البيانات أدوات أساسية تستخدم تنسيق الصف والعمود. أبسط الأمثلة هي جداول بيانات Google أو Excel: تسمح جداول البيانات التي تم إنشاؤها باستخدام هذه الأنظمة الأساسية بإدخال البيانات ومعالجتها بطريقة بسيطة للغاية ، ولكن هل تحد من أداء تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك؟ دعنا نفحص مزايا وعيوب استخدام جدول بيانات.

مزايا استخدام جداول البيانات

الفائدة الرئيسية من استخدام جداول البيانات بدلاً من قاعدة البيانات هي أنها بسيطة للغاية وتتكامل مع تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. بعد كل شيء ، يعد استخدام جدول بيانات بنفس سهولة ملء نموذج.

لا تعد جداول البيانات أيضًا أنظمة لإدارة بيانات التعليمات البرمجية ، وهي واحدة من أفضل الخيارات للطلاب والمبتدئين.

عيوب استخدام جداول البيانات



بالطبع ، جداول البيانات لها العديد من القيود. بمجرد أن تبدأ في إدارة الكثير من البيانات ، لن تعد جداول البيانات مناسبة. يمكن أن تحتوي جداول البيانات فقط على كمية محدودة من البيانات ، أو استرداد البيانات ، وستصبح عملية التحرير طويلة جدًا وغير فعالة. ومع ذلك ، لا يزال بإمكان الخبراء استخدام جداول البيانات لالتقاط أفكارهم الأساسية أو بناء نماذج أولية بسيطة قبل الانتقال إلى عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الحقيقية.

القيد الرئيسي عندما يتعلق الأمر بجداول البيانات هو أنها لا تستطيع معالجة الوظائف المعقدة. إذا كان تطبيق الهاتف المحمول الذي تقوم بتطويره بسيطًا للغاية ، فلا يزال بإمكانك استخدام جداول البيانات ، ولكن إذا كان تطبيق الجوال الخاص بك مخصصًا لأي شخص آخر غيرك ، فستحتاج إلى نظام قاعدة بيانات.

كيف تختار الأنسب لاحتياجاتك



هيكل البيانات



تعتمد بنية البيانات على متطلبات تطبيقات الأجهزة المحمولة. تتطلب تطبيقات الأجهزة المحمولة المختلفة أنواعًا مختلفة من هياكل البيانات ، وبالطبع تحدد بنية البيانات التي صممتها اختيارك لنظام قاعدة البيانات وخدمة قاعدة البيانات الخلفية.

حجم البيانات



يعتمد حجم البيانات على متطلبات التخزين. إذا كان تطبيق الهاتف المحمول بدون رمز الذي تطوره بسيطًا جدًا ، فربما تحتاجه فقط للاستخدام الشخصي ، ثم يمكنك الاستغناء عن قاعدة بيانات واختيار جدول بيانات أبسط. ولكن عندما يكون لديك كميات كبيرة من البيانات ، فأنت بحاجة إلى تحديد خدمة قاعدة بيانات خلفية لديها القدرة على تخزينها وقدرات الأداء لاستردادها وتحريرها بسرعة وكفاءة.

أمن البيانات



أمن البيانات هو موضوع مهم. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للاعتماد على خدمة قاعدة بيانات خلفية خارجية في أنك لست مضطرًا إلى الاهتمام بالأمان من منظور الشخص الأول. عادةً ما يكون مزود الخدمة مسؤولاً عن أمان البيانات ، والأمان جزء من عرضه.

من المهم أيضًا إبراز مدى أهمية أمان البيانات بالنسبة للمستخدم: عندما يستخدم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ، فإنهم يأتمنون عليك ببياناتهم ؛ في بعض الأحيان ، تكون بيانات شخصية ومعقولة مثل أرقام بطاقات الائتمان أو المعلومات الصحية. من المفيد أن تضمن للمستخدمين أن البيانات التي يقدمونها ستكون آمنة ولا يمكن لأي مهاجم الوصول إليها. لا يمكنك القيام بذلك إلا من خلال الاستعانة بخدمة قاعدة بيانات خلفية موثوقة. إذا كنت بحاجة إلى إنفاق أكثر قليلاً مع الحصول على خادم أكثر أمانًا ، فإن السعر الأعلى يستحق ذلك دائمًا عندما يتعلق الأمر بالأمان.

مرونة نموذج البيانات



عند اختيار خدمة قاعدة البيانات الخلفية ، تأكد من أنها تتيح بعض المرونة. لن يكون هناك نموذج قياسي واحد هو بالضبط ما تحتاجه لمشروع تطبيق الهاتف المحمول الذي لا يحتوي على كود ، لذلك تريد التأكد من أن لديك مساحة لبعض التعديلات.

بحاجة إلى دعم



في خدمة قاعدة البيانات الخلفية ، يمكن أو لا يمكن تضمين السعر في خدمة دعم العملاء. الدعم مهم دائمًا عند شراء هذه الأنواع من الخدمات (خدمات قواعد البيانات أو استضافة الويب أو غيرها). لكن مقدار الدعم الذي تحتاجه يعتمد على خبرتك. إذا كنت مبتدئًا ، فقد تحتاج إلى شخص يرشدك خلال كل خطوة من خطوات تكوين قاعدة البيانات الخاصة بك: في هذه الحالة ، تأكد من الحصول على مزود قاعدة بيانات يقدم هذه الخدمة. إذا كنت بحاجة إلى الدعم فقط في الحالات القصوى لأنك قادر على إدارة المهام القياسية بنفسك ، فيمكنك حينئذٍ توفير بعض المال على الدعم.

قابلية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة



لنفترض أنك بدأت صغيرة ولكنك تخطط بالفعل لتوسيع نطاق تطبيقك للجوال الذي لا يحتوي على كود. في هذه الحالة ، يجب عليك اختيار خدمة قاعدة بيانات خلفية تسمح بمثل هذه القابلية للتوسع بحيث لا تحتاج ، عندما تأتي اللحظة ، إلى تغيير مزود الخدمة الخاص بك ولكن يمكنك توسيع نطاق الخدمة التي تستخدمها بالفعل.

عدد الأجهزة



لنفترض أنك تقوم بتطوير تطبيق جوال بدون رمز يمكن للمستخدمين استخدامه على أجهزة مختلفة. في هذه الحالة ، تريد التأكد من أن قاعدة البيانات التي تختارها تحتوي على ميزة مضمنة لحل التعارضات التي قد تنشأ بين الأجهزة.

في هذه الأيام ، يمكن مزامنة معظم تطبيقات الأجهزة المحمولة على أجهزة متعددة (يستخدم العديد من المستخدمين نفس التطبيقات على كل من هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية). لهذا السبب ، تصبح هذه ميزة مهمة يجب مراعاتها.

أمثلة على عدم وجود قواعد بيانات كود الهاتف المحمول



عالم DB

Realm DB هي قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر ، كما ذكرنا ، مناسبة حتى لمشاريع تطبيقات الهاتف المحمول المعقدة.

MongoDB

هذه قاعدة بيانات أخرى مفتوحة المصدر مصممة لمشاريع تطبيقات الأجهزة المحمولة. إنه برنامج قاعدة بيانات NoSQL قابل للتطوير بدرجة كبيرة ويعتمد على النموذج العلائقي. لقد رأينا أن قواعد البيانات العلائقية قابلة للتطوير للغاية ومناسبة للمشاريع المعقدة. حتى إذا كنت تبدأ صغيرًا ولكنك تنوي توسيع نطاق تطبيقك ، فإن توصيتنا هي أن تبدأ بقاعدة بيانات علائقية ، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت الإضافي لتكوينها مقارنة بجدول بيانات بسيط. هذا يسمح لك بتسهيل عملك في المستقبل.

استنتاج



في هذه المقالة ، تعلمت ماهية قاعدة البيانات وسبب أهميتها لمشروع تطبيق الهاتف المحمول الذي لا يحتوي على كود. يعد اختيار قاعدة البيانات الأنسب هو أول قرار مهم يتعين عليك اتخاذه عند البدء في تطوير تطبيق جوال. مع هذه المقالة ، نأمل أن نكون قد بسطنا عملية اتخاذ القرار الخاصة بك.