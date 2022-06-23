فيما يتعلق بالتحول الرقمي ، يعد تطوير التطبيق جزءًا لا مفر منه من اللعبة. قبل وصول الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ، أمضى المطورون وقتًا طويلاً في كتابة الأكواد الخاصة ببرنامج موقع الويب ، وهو تمرين محير للعقل يتطلب الكثير من التركيز. ولكن مع توفر أدوات بدون كود ، تغيرت عمليات برمجة مواقع الويب بشكل كبير. نظرًا لهذه التغييرات السريعة ، بدأ المطورون في الاعتماد على أدوات تطوير البرامج الخالية من التعليمات البرمجية ، حيث تتيح لهم الحلول الخالية من التعليمات البرمجية تنفيذ مهامهم دون الكثير من المتاعب وقضاء الكثير من الوقت في العمليات.

يعتقد الناس عادةً أن تطوير البرامج دائمًا ما يكون شاقًا ، ويستغرق وقتًا طويلاً ، ومرهقًا ، ويحتاج إلى مهارات مطور متمرس حتى وصول الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية. مما لا شك فيه أن الحلول الخالية من الأكواد تعد بمثابة وعد لتبسيط وتسريع العمليات الشاقة لمنشئ مواقع الويب لتطوير البرامج. توفر إستراتيجية عمليات التطوير بدون رمز الأدوات الأساسية ومجموعة الأدوات للاستفادة من نهج عدم وجود رمز. اطلع على بعض الحقائق حول عمليات تطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية أدناه.

هل لا يوجد كود منخفض هو مستقبل تطوير البرمجيات؟

قد تكون الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة هي مستقبل تطوير برامج مواقع الويب أو عمليات تطوير التطبيقات. بطبيعة الحال ، فإن منشئ مواقع الويب أو مجموعة من مطوري التطبيقات بمساعدة أدوات عدم وجود تعليمات برمجية سيطورون المزيد والمزيد من التطبيقات في الأوقات القادمة. ومع ذلك ، أثناء العمليات ، لا يحتاج الجميع إلى امتلاك مهارات مطوري البرامج ذوي الخبرة ، وتغير السيناريو بعد وصول أدوات عدم وجود تعليمات برمجية. لذلك ، فإن تبني عمليات تطوير تطبيقات مواقع الويب ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية من قبل المُنشئ سيكون أكثر في المستقبل. أيضًا ، سيزداد الطلب على عمليات مواقع الويب / التطبيقات منخفضة الشفرة وغير المشفرة بشكل كبير.





يعد تطوير تطبيق موقع الويب بدون تعليمات برمجية وأكواد منخفضة أمرًا سهل الاستخدام والفهم والتكيف دون استهلاك وقتك الثمين. تساعد الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية وتقنيات التعليمات البرمجية المنخفضة مطوري التطبيقات / منشئي مواقع الويب في تصميم التطبيقات دون إضاعة الوقت والحاجة إلى الكثير من الخبرة في تطوير البرامج. الحلول الخالية من الأكواد هي شيء تسير فيه التكنولوجيا وتصميم التطبيقات جنبًا إلى جنب لجعل تطوير ترميز منشئ موقع الويب الخاص بك أمرًا سهلاً ويأخذك إلى عالم جديد من تجربة التعليمات البرمجية المنخفضة / بدون تعليمات برمجية. العالم على عتبة عصر عدم وجود رمز ، بداية جديدة ، وقريبًا ، سنصل إلى مرحلة حيث سيجد منشئ مواقع الويب تطوير الترميز شيئًا من الماضي.

مع توفر أدوات بدون تعليمات برمجية منخفضة ، أصبح تطوير التطبيقات تجربة مدهشة. هناك عدة أسباب لاعتماد تطوير تطبيقات بدون كود منخفض لتطوير البرمجيات وهي كما يلي:

جعلت التكنولوجيا السحابية كل شيء في متناول الجميع

كانت هناك أيام عندما كان بإمكان الشركات الكبيرة فقط تطوير التطبيقات عن طريق شراء الأجهزة حتى وصول أدوات بدون كود من AppMaster و SeaTable و Mendix و OutSystems وما إلى ذلك. في ذلك الوقت ، عانت الشركات الصغيرة بشدة بسبب نقص الأموال. ومع ذلك ، فإن تطوير البرامج في التكنولوجيا السحابية ، مثل إمكانية البحث ، و Mendix ، و OutSystems ،

AppMaster ، وما إلى ذلك ، جعلت الأمور سهلة لجميع أنواع الأعمال. كل ما تحتاجه هو اتصال بالإنترنت لإنشاء تطبيق دون القلق بشأن البنية التحتية أو التكاليف باستخدام خدمات تطوير برامج النظام الأساسي بدون رمز / رمز منخفض. أدى تدفق أدوات التطوير بدون رمز مثل AppMaster و SeaTable و Mendix و OutSystems وما إلى ذلك إلى تسهيل جهود تطوير التطبيقات باستخدام أداة no-code.

تلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الشركة

مما لا شك فيه أن الطلب على تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على كود يتزايد بمعدل 5 مرات أسرع من قدرة تكنولوجيا المعلومات. باستخدام أنظمة تطوير تطبيقات لا تحتوي على تعليمات برمجية ، أي شيء مساوٍ لـ Mendix و OutSystems و SeaTable و AppMaster ، يمكن تلبية الاحتياجات المتزايدة بسرعة لتطوير التطبيقات. تساعد الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية المطورين على تحرير ضغط العمل لديهم للتركيز على المشكلات الحرجة الأخرى.





تقليل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات

قبل وصول أدوات no-code ، احتاجت نماذج أعمال تطوير التطبيقات التقليدية إلى ترميز في كل خطوة لتطوير تطبيق يطابق معايير العمل. الآن ، أدى توافر العديد من أدوات البرمجة السحابية وعدم وجود تعليمات برمجية منخفضة إلى تحويل النموذج وتقليل مشاركة محترفي برمجة تكنولوجيا المعلومات. لن تضغط أدوات التطوير التي لا تحتوي على تعليمات برمجية على فرص محترفي برمجيات تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك ، فإن أدوات عدم وجود رمز ستساعد محترفي البرمجة على تسريع العمليات وتنفيذ المشاريع بسرعة. ليس ذلك فحسب ، فبمساعدة أدوات عدم وجود تعليمات برمجية منخفضة ، يمكن لأي شخص أن يصبح مطورًا. هذا هو جمال أدوات عدم وجود كود منخفض.

يجلب الرشاقة

البرمجيات الخالية من الأكواد هي الحاجة إلى وقت لكي تكون الأعمال مرنة مع احتياجات العملاء وظروف العمل المتغيرة باستمرار. لا تسمح أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة لمستخدمي الأعمال بإنشاء التطبيقات بسهولة وبسرعة دون معرفة الترميز / البرمجة. تحتاج إستراتيجية معرفة البرمجة بدون كود إلى السحب والإفلات البسيط لإعادة تصميم التطبيقات وتحديثها دون عناء. تعد الميزات القوية لأدوات عدم وجود تعليمات برمجية داعمة جدًا لأي تطبيق أو مطور أو رائد أعمال.

خفض التكاليف

في الوقت الحاضر ، مع وصول أدوات البرمجة بدون كود ، ليست هناك حاجة للانتظار لفترة طويلة لإجراء تغييرات على التطبيقات أو إنفاق مبلغ كبير من المال في ترميز المشروع. يمكن أن تقلل المعرفة ببرمجة التطبيقات بدون رمز ورمز منخفض من فترة دورة تطوير البرامج ، وتقليل الحاجة إلى توظيف مطوري برامج باهظين ، وتحمل تكاليف صيانة منخفضة للتطبيق.

ما هي التعليمات البرمجية المنخفضة وغير التعليمات البرمجية دليل لمنصات التنمية؟

تعتبر أدوات التطبيق منخفضة الكود وبدون تعليمات برمجية مثالية للشركات الناشئة التي ترغب في الحصول على برامج سريعة لمشاريعها بسرعة. يسمح برنامج بدون رمز للشركات بتبني الفكرة بسرعة في أقل وقت ممكن لإطلاق منتج مباشر. يساعد البرنامج منخفض الكود الذي لا يحتوي على كود أيضًا المنشئ في الحصول على بديل غير مكلف لإنشاء فريق من المطورين والمصممين.

AppMaster هي واحدة من الأدوات الشائعة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تتيح لك إنشاء نظام بيئي فريد للتطبيق بدون مهارات تشفير ، على غرار قوالب SeaTable. تمت برمجة الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود لمساعدة المستخدمين على تصميم وبناء وتشغيل تطوير تطبيقات بدون كود بسهولة وبسرعة دون القلق بشأن درجات متطلبات قابلية التوسع الأساسية أو أنظمة التشغيل. من لمحة حلول عدم وجود رمز ، تم تحديد نطاق ميزة الرمز المنخفض / عدم وجود رمز بدقة في مدونات AppMaster. فيما يلي النقاط البارزة لأدوات تطوير AppMaster التي لا تحتوي على كود:

رمز المصدر مضمن: يستخدم التطبيق بدون رمز ميزات متقدمة للذكاء الاصطناعي ويقدم شفرة المصدر للمُنشئ ؛ وبالتالي ، لا يحتاج المستخدمون إلى مهارات تقنية. يعد تشفير المصدر أساس أي برنامج / موقع ويب / تطبيق ويوضح كيفية هيكلة البرنامج. في التطبيق الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية ، سيكون الكود المصدري قابلاً للقراءة ويتم تطويره بنص عادي لفهم المبرمجين. يوفر AppMaster بدون كود كود المصدر لمنشئ التطبيق ، مما يجعل الأمور سهلة بحيث لا يضطر المطورون إلى بذل جهد كبير في ترميز المشروع.



يستخدم التطبيق بدون رمز ميزات متقدمة للذكاء الاصطناعي ويقدم شفرة المصدر للمُنشئ ؛ وبالتالي ، لا يحتاج المستخدمون إلى مهارات تقنية. يعد تشفير المصدر أساس أي برنامج / موقع ويب / تطبيق ويوضح كيفية هيكلة البرنامج. في التطبيق الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية ، سيكون الكود المصدري قابلاً للقراءة ويتم تطويره بنص عادي لفهم المبرمجين. يوفر AppMaster بدون كود كود المصدر لمنشئ التطبيق ، مما يجعل الأمور سهلة بحيث لا يضطر المطورون إلى بذل جهد كبير في ترميز المشروع. خلفية حقيقية يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: ينفذ منشئ مواقع الويب بدون رمز ومنخفض الشفرة جيلًا خالصًا من الترميز باستخدام أفضل الممارسات دون مشاركة البشر. تم تطوير تطبيق no-code باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة دعم البرنامج لتجعلك تشعر بالراحة عند استخدام منصة AppMaster التي لا تحتوي على كود.



ينفذ منشئ مواقع الويب بدون رمز ومنخفض الشفرة جيلًا خالصًا من الترميز باستخدام أفضل الممارسات دون مشاركة البشر. تم تطوير تطبيق no-code باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة دعم البرنامج لتجعلك تشعر بالراحة عند استخدام منصة AppMaster التي لا تحتوي على كود. برنامج شريك المطور: حتى أن منشئ التطبيقات بدون رمز من AppMaster يسمح لمنشئ مواقع الويب بكسب مكافآت عن طريق إنشاء تطبيقات لعملائك. أدوات بدون كود هي صديقة للعملاء ، صديقة للمطورين ، وشركاء في الوقت الفعلي لتعزيز نموك المهني.



حتى أن منشئ التطبيقات بدون رمز من AppMaster يسمح لمنشئ مواقع الويب بكسب مكافآت عن طريق إنشاء تطبيقات لعملائك. أدوات بدون كود هي صديقة للعملاء ، صديقة للمطورين ، وشركاء في الوقت الفعلي لتعزيز نموك المهني. أدوات التحرير المرئية فقط: تحتوي أداة إنشاء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية على أدوات تحرير مرئية ، ويمكنها الاعتناء بكل شيء دون أي مخاطرة أو متاعب أو استخدامها لمشروعك مع التغييرات الضرورية المطابقة لمتطلبات موقع الويب / التطبيق. تأتي معظم أدوات عدم وجود تعليمات برمجية مزودة بميزات سحب وإفلات سهلة التنقل ، مما يجعل تطوير التطبيقات عملاً سهلاً.

هل ستحل No-Code محل المطورين؟





أولاً ، لاحظ أنه تم تصميم no-code المستندة إلى قاعدة البيانات للأشخاص من جميع الخلفيات لإنشاء تطبيقات مواقع الويب أو حلول برمجية مع ميزات chatbot أو بدونها. توفر أدوات تطوير الويب الخالية من التعليمات البرمجية والقائمة على قاعدة بيانات AppMaster عناصر السحب والإفلات المبنية مسبقًا. يمكنك العثور على مشابه في SeaTable تم ترميزه بالفعل من أجل القياس والاستخدام وإعادة الاستخدام والتعديل وفقًا لمتطلبات المشروع. يمكن للأنظمة الأساسية التي لا تعتمد على قواعد البيانات والمزودة بميزات chatbot أن تساعد المبرمجين. يمكن للمُنشئ المبتدئ أيضًا تطوير أي شيء يريده بسهولة مساوية لتلك الموجودة في SeaTable Mendix و OutSystems والبرامج الأخرى.

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بإنشاء روبوت محادثة في المشروع ، والذي سيكون تطبيق ويب أكثر تعقيدًا ، فستحتاج إلى مبرمجين أو مطورين للتشفير. لكن استخدام منصات وقوالب لا تحتوي على كود قائمة على قواعد البيانات ، وخاصة من AppMaster ، الشركة الرائدة في السوق الأمريكية ، يميل جدول التصميم لصالحك لتضمين روبوت محادثة في المشروع.

يسمح المشروع الذي يحتوي على ميزة chatbot مع منصات تطوير بدون رمز لمنشئ الويب بتطوير تطبيقات تتوافق مع قوالب SeaTable بدون تشفير. قد يعتمد مطورو الويب الذين يرغبون في تضمين روبوت محادثة على حلول برمجية بدون رمز منخفض لتقديم منتجات رائعة بشكل أسرع ، على غرار قوالب SeaTable ، على الرغم من أن الحلول الخالية من التعليمات البرمجية ليست مثالية. ومع ذلك ، لا يُقبل أي رمز إلى حد كبير ما لم تكن تطور حلولًا لمنشئ تطبيقات الويب التي تتطلب ترميزًا يدويًا.

لم يتم تصميم تطبيقات الويب التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مع ميزات chatbot لتحل محل المطورين ولكن لمساعدة الأشخاص من أي خلفية على إنشاء العديد من التطبيقات السهلة. تعمل حلول برامج الويب الخالية من التعليمات البرمجية المزودة بميزات chatbot على تسهيل جهود المطورين لكتابة البرمجة البرمجية لمشاريع الويب الخاصة بهم باستخدام ميزة chatbot. تجعل الحلول البرمجية بدون تعليمات برمجية مثل قالب SeaTable تطوير التطبيقات أمرًا سهلاً. يساعد No-code حتى المنشئ العادي في تطوير تطبيق يتوافق مع ميزة تكامل SeaTable ، سواء كانت على شبكة الإنترنت أو الهاتف المحمول.

تعد منصات الويب الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster و SeaTable و Mendix و OutSystems وما إلى ذلك ، رائعة لمنشئي الأعمال لإنشاء تطبيقات باستخدام روبوت محادثة بدون برمجة. بالطبع ، يمكن لمطوري الويب استخدام أدوات إنشاء التطبيقات بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster و SeaTable و Mendix و OutSystems وما إلى ذلك ، لإنهاء مشاريع chatbot بشكل أسرع باستخدام كود منخفض أو برمجة بدون كود. كما أنه سيساعدهم على توفير وقتهم للاضطلاع بمهام ذات مستوى أعلى.

هل يمكنني إنشاء تطبيق دون معرفة الترميز؟

من السهل جدًا على أي شخص تحويل أفكار تطبيقاته إلى واقع ملموس ، وأيضًا للموظفين المهتمين تقنيًا باستخدام حلول إنشاء التطبيقات بدون رمز لمشروعهم. نظرًا لوجود العديد من أدوات التطبيق التي لا تحتوي على كود ، بصفتك منشئًا جديدًا ، فأنت لا تحتاج إلى أي معرفة برمجية سابقة أو خبرة في معرفة البرمجة لتحقيق حلمك في جعل حلول التطبيقات حقيقة.

توفر أدوات No-code ميزات تحرير مرئية قوية لإنشاء تطبيقات جوال رائعة دون كتابة سطر واحد من الترميز للبرمجة. تأتي الأدوات التي لا تحتوي على كود برموز مكتوبة مسبقًا قابلة للقراءة. الشيء المثير في حلول البرمجة بدون رمز منخفض هو أنها صُنعت أيضًا لمنشئ مبتدئ ، حتى لو لم يكن مهتمًا تقنيًا. لذلك ، لا يحتاج الأفراد غير المهتمين من الناحية الفنية إلى قضاء وقت لإعادة اختراع العجلة للعثور على المفاتيح المناسبة للمشروع. ومع ذلك ، قد يمثل AppMaster تحديًا قليلاً للمستخدمين غير التقنيين لأنه نظام أساسي أكثر قوة ومناسب لحلول المؤسسات.

يمكن لأدوات برمجة التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية الاهتمام بكل جزء من مشروعك بعناية ، مثل منطق الأعمال ، وهياكل البيانات ، والويب ، والخلفية ، وتطبيقات الهاتف المحمول ، وواجهة برمجة التطبيقات. علاوة على ذلك ، تسمح أدوات الاستضافة بدون رمز ذاتية الاستضافة للموظفين المهتمين تقنيًا والمنشئ بنشر المشروع تلقائيًا إلى AWS أو Azure أو السحابة الخاصة أو سحابة AppMaster أو SeaTable cloud أو GCS. بصرف النظر عن هذا ، تتيح لك هذه الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية المستضافة ذاتيًا توصيل سير عملك بمئات الخدمات المفضلة لديك مثل AppMaster cloud و SeaTable cloud والتطبيقات أو الوصول إلى المحتوى الخاص بك باستخدام API برمجيًا.

جدول مقارنة لوظائف أكثر الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض

AppMaster مقابل. Mendix و OutSystems و Adalo و BettyBlocks و Bubble و FlutterFlow





افكار اخيرة:

بصفتك رائد أعمال ، يجب أن تفهم الاختلافات بين عدم وجود رمز ورمز منخفض حيث يستهدف المطورون السابقون المطورين ومستخدمي الأعمال اللاحقين. إن الفهم الجيد لاختلافات الميزات بين عدم وجود رمز ورمز منخفض يساعد المبرمج الجيد على فهم المعرفة التقنية للمنصات والعمل على المشاريع بسرعة.

توفر منصات تطوير برامج البرمجة منخفضة الكود / بدون رمز فرصًا ومفاتيح رائعة للشركات من جميع الأحجام. ومع ذلك ، لا يمكن إنشاء التطبيقات بسهولة إلا من خلال الأنظمة الأساسية الصحيحة الخالية من التعليمات البرمجية وأدوات AppMaster التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي يمكنها القيام بعملك بشكل صحيح. لذا ، استعد لتطوير تطبيقك في أي وقت من الأوقات وانتقل بعملك إلى المستوى التالي بدعم من AppMaster ، الشركة الرائدة في السوق الأمريكية للمنصات الخالية من التعليمات البرمجية ومنخفضة الكود. قبل كل شيء ، يمكنه تكييف فكرة التطبيق الخاص بك بتصميم ممتاز على النظام الأساسي الذي لا يحتوي على كود ومنخفض الكود ، مما يوفر المزيد من المال والوقت. تتطلع حلول AppMaster no-code إلى المستقبل ، ودعنا نفهم الموضوع بدقة وكيف يساعد رواد الأعمال.