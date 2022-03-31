تعتبر نقاط النهاية جزءًا أساسيًا من عمليات الأعمال وتطوير التطبيقات بشكل عام. في هذه المقالة ، نحدد ما هي نقاط النهاية ، ولماذا نحتاج إليها وكيفية إنشائها على منصة AppMaster.io.

ما هي نقطة النهاية؟

نقطة النهاية هي عبارة عن بوابة تربط عمليات خادم التطبيق بواجهة خارجية. بمعنى آخر ، هذا هو العنوان الذي يتم إرسال الطلبات إليه.

من المهم ذكر كيفية عمل API لفهم ما هي نقاط النهاية. API هو اختصار لواجهة برمجة التطبيق. تستخدم التطبيقات واجهات برمجة التطبيقات للتفاعل مع خدمات الجهات الخارجية ومستخدميها.

للاتصال بواجهة برمجة التطبيقات ، تحتاج إلى إرسال طلب. من أجل المعالجة الصحيحة للطلب ، يجب على العميل توفير مؤشر مورد عالمي (URL) ، وطريقة HTTP ، واعتمادًا على الطريقة ، إضافة الرؤوس والجسم ومعلمات الطلب. توفر الرؤوس بيانات وصفية حول الطلب ، بينما يحتوي النص الأساسي على بيانات ، مثل حقول الصفوف الجديدة في قاعدة البيانات.

ستقوم واجهة برمجة التطبيقات بمعالجة الطلب وإرسال الاستجابة المستلمة من الخادم. ستحتوي الاستجابة على رمز الحالة ، وهو جزء من رسالة استجابة HTTP لإعلام العميل بنتيجة الطلب. على سبيل المثال ، يتم استخدام الرمز 200 في حالة اكتمال العملية بنجاح ، 500 في حالة حدوث خطأ داخلي في الخادم.

تعمل نقاط النهاية مع طرق API. هذه عناوين URL محددة يستخدمها التطبيق للتواصل مع خدمات الجهات الخارجية ومستخدميها. عنوان URL هو مسار يمكنه التعامل مع طرق طلب مختلفة. كل نوع طلب هو نقطة نهاية منفصلة. هناك خمسة أنواع رئيسية:

GET - يحصل على المعلومات من الخادم ؛ لا يتطلب هيئة طلب ؛

POST - يُنشئ كائنًا جديدًا في قاعدة البيانات ، ويتطلب هيئة طلب بها حقول هذا الكائن ؛

PUT - يعيد تعيين كائن معين بالكامل في قاعدة البيانات ؛

PATCH - على غرار PUT ، يعيد تعيين كائن معين في قاعدة البيانات ، لكنه لن يقوم إلا بتحديث الحقول المذكورة في نص الطلب ؛

حذف - يحذف الكائن من قاعدة البيانات.

عند إنشاء طلب محدد ، يمكن إضافة العديد من المعلمات إليه. يمثل الجمع بين هذه المعلمات وعنوان URL URI - معرّف الموارد المنتظم. يشير إلى مكان وكيفية العثور على المورد.

كيف يمكنك تكوين نقاط النهاية على النظام الأساسي AppMaster.io؟

في قسم Endpoints لمنصة AppMaster.io ، يمكنك رؤية جميع نقاط النهاية التي تم إنشاؤها تلقائيًا ونقاط نهاية مشروعك. إذا تم تمكين إنشاء الشاشات والصفحات تلقائيًا في مشروعك ، فسيتم إنشاء نقاط النهاية المقابلة تلقائيًا لأي نموذج بيانات تم إنشاؤه. أيضًا ، يمكن إنشاء نقاط النهاية تلقائيًا عند تثبيت بعض الوحدات ، على سبيل المثال ، التخويل (المصادقة) والبلدان والمدن وغيرها.

يتيح لك AppMaster.io العمل مع عدة أنواع من واجهات برمجة تطبيقات نقطة النهاية:

API للوصول إلى الواجهة الخلفية من العميل وأنظمة الطرف الثالث ؛

خطافات الويب لتلقي الإخطارات من أنظمة الجهات الخارجية ؛

WebSockets ، لفتح جلسة اتصال تفاعلية ثنائية الاتجاه بين المستعرض والخادم دون طلب استجابة من الخادم.

يتم تجميع كافة نقاط النهاية. داخل كل مجموعة ، ستجد جميع نقاط النهاية المقابلة وأنواع الطلبات وعناوين URL والعمليات التجارية المرتبطة بها. يمكن حذف جميع نقاط النهاية وتحريرها بواسطتك.

عند إنشاء نقطة نهاية أو تحريرها ، تتوفر الخيارات التالية في نافذة التكوين:

طريقة الطلب. الحصول عليها أو نشرها أو وضعها أو حذفها أو تصحيحها. طلب URL. لم يتم تحديد الجزء الأول الذي يحتوي على المسار إلى الخادم لأنه هو نفسه لجميع نقاط نهاية التطبيق. يكفي تحديد النهاية ، على سبيل المثال ، المستخدمين. يتم تحديد معلمة URL هنا أيضًا. افترض أن نقطة النهاية مصممة لتلقي معلومات حول مستخدم معين. في هذه الحالة ، يجب كتابة معرفه بعد ":" (/ users /: id) وتمريره كمعامل. مجموعات نقاط النهاية. تهدف هذه المعلمة إلى تنظيم وتنظيم العمل بنقاط النهاية. يمكن تقسيم جميع نقاط النهاية إلى مجموعات (مجلدات). طريقة العمل. أحد أهم المعلمات التي تحدد ما ستفعله نقطة النهاية. في الوقت نفسه ، يمكن أن تظل نقطة النهاية نفسها بدون تغيير. ستتلقى جميع الطلبات نفسها على العنوان القديم ، وإذا تم استبدال عملية الأعمال ، فستؤدي وظيفة مختلفة. يتم إنشاء عمليات الأعمال لعمليات قاعدة البيانات الأساسية تلقائيًا. لا يمكنك تحريرها ، ولكن إذا لزم الأمر ، يمكنك استبدالها بمعرفات BP المخصصة.

يمكنك أيضًا إعداد برمجيات وسيطة. الوسيط هو برنامج وسيط يعمل كمرشح عند معالجة طلبات التطبيق. تُستخدم البرمجيات الوسيطة للتحقق من أي شروط قبل تنفيذ الطلب. على سبيل المثال ، إذا قمت بإنشاء برمجية وسيطة للتحقق من مصادقة المستخدم ، فستقوم البرامج الوسيطة بإعادة توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول إذا لم يتم تسجيل دخول المستخدم. إذا قام بتسجيل الدخول ، فلن تتداخل البرامج الوسيطة مع معالجة الطلب ، وتمريرها إلى الزبون.

إنشاء نقطة نهاية في AppMaster.io

دعنا نفكر في تكوين نقاط النهاية عمليًا ونحللها من خلال مثال مشروع Aviato. يمكنك العثور على العملية الكاملة لإنشاء هذا المشروع في الدورة التدريبية AppMaster.io.

ضمن المشروع ، أنشأنا عمليتين تجاريتين:

التحقق من صحة الرحلات الجوية وإنشاؤها - العملية التي سيتم استخدامها لتحل محل عملية إنشاء رحلة طيران ؛

تسجيل راكب - لتسجيل راكب في رحلة معينة.

الآن يمكننا استخدام هذه العمليات لإعداد نقاط النهاية في المشروع.

لنبدأ بعملية التحقق من الصحة وإنشاء رحلات الطيران. تمتلك مجموعة الرحلات بالفعل نقطة نهاية POST / الرحلات لإنشاء رحلة. الآن نحن بحاجة إلى استبدال عملية الأعمال المرفقة بأخرى جديدة. للقيام بذلك ، نحتاج إلى تحرير نقطة النهاية.

في نافذة التكوين ، حدد عملية الأعمال المطلوبة. في حالتنا ، هذا هو التحقق من صحة وإنشاء رحلات BP. بعد ذلك ، نحتاج إلى تحديد جميع متغيرات الإدخال المطلوبة وحفظ التغييرات.

الآن يمكننا إعداد نقطة النهاية التالية لعملية تسجيل الركاب.

هدفنا هو إنشاء قسم لعرض رحلة معينة والركاب المرتبطين بها وإعداد عملية لتسجيل الركاب الجدد.

في مجموعة نقطة نهاية الرحلات ، نحتاج إلى إنشاء نقطة نهاية جديدة: / Flights /: id / register ، حيث يشير المعرف إلى رحلة معينة يمكننا استخدامها كمدخلات في عملية تجارية.

من خلال النقر على أيقونة Plus ، يمكننا إضافة نقطة نهاية جديدة. ستكون طريقة الطلب POST نظرًا لأننا نقوم بإنشاء كائن جديد. نختار عملية تسجيل الركاب الخاصة بشركة BP الخاصة بنا ونحفظ جميع التغييرات التي تم إجراؤها.

هذا هو مدى سهولة إنشاء نقاط نهاية على منصة AppMaster.io. فيديو تعليمي كامل:

خاتمة

تلعب نقاط النهاية دورًا حيويًا في تشغيل API ، والتي بدورها ضرورية لتوسيع المشاريع والتكامل المريح للخدمات والتطبيقات. منصة لا تحتوي على كود ، AppMaster.io يجعل من السهل العمل مع نقاط النهاية التي تقوم بإنشائها وتكوينها. يمكنك دائمًا التسجيل في النظام الأساسي والتحقق من جميع الوظائف.