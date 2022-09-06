نظرًا لأن تطبيقات الويب أصبحت شائعة بشكل متزايد وأكثر أهمية في حياتنا ، فقد أصبحت البرمجة والتطوير أسهل أيضًا.

يتحدث الخبراء عن "إضفاء الطابع الديمقراطي على الترميز والتكنولوجيا" ، مما يعني أنه حتى قبل بضع سنوات ، كان الترميز والبرمجة متاحين فقط لأولئك القلائل الذين لديهم تعليم قوي وطويل حول هذه المسألة ، اليوم ، المزيد والمزيد من الناس - مع أقل معرفة محددة - قادرون على إنشاء البرامج.

هذا ممكن لأنه ، ببساطة ، أصبح تطوير البرامج أسهل: يوجد اليوم الكثير من الأدوات تحت تصرف المطورين والتي تجعل الأمور أسهل للمبتدئين والخبراء على حد سواء. تعد أطر الويب الخلفية من بين أهم أدوات البرمجة التي يمكن للمطورين الاعتماد عليها اليوم. في هذه المقالة ، لا نتناول فقط ماهية إطار عمل الويب الخلفي وكيف يمكنه تسهيل وتسريع عملية البرمجة ، ولكن أيضًا ما هي أفضل 10 أطر عمل للويب الخلفية في عام 2022.

ما هو إطار عمل الويب الخلفي؟

إطار عمل الويب الخلفي هو أداة برمجية يمكنها أتمتة بعض جوانب عملية تطوير الويب ، مما يجعلها أسهل وأسرع. بتعبير أدق ، يعد إطار عمل الويب الخلفي مكتبة من النماذج والأدوات التي يمكن أن تساعد المطور في بناء بنية موقعه على الويب أو تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو البرامج.

للتوضيح ، يمكننا تقديم مثال: فكر في إطار ويب خلفي مثل قالب لمشروع تصميم رسومي. بدون إطار العمل ، لديك لوحة قماشية بيضاء حيث تحتاج إلى بناء كل قطعة ، وتصميم كل عنصر يدويًا ، واختيار أي لون وموضع ، والتأكد من أن كل شيء يمكن أن يعمل معًا. باستخدام قالب (أو إطار عمل) ، لديك نصف المهمة بالفعل: لديك هيكل معين يمكنك تخصيصه كما تريد ، ولديك أيضًا عناصر مسبقة الصنع يمكنك استخدامها ودمجها معًا بدلاً من بنائها بواحد ثم دمجها.

باستخدام إطار عمل الويب الخلفي ، يكون عمل المطور أسهل بنفس الطريقة: بدلاً من الاضطرار إلى كتابة كل سطر بلغات برمجة مختلفة ، يمكن للمطور استغلال بنية معينة وأدوات ووحدات معينة لبناء تطبيقه.

فوائد استخدام إطار عمل الويب الخلفي

تتجاوز فوائد استخدام إطار عمل الويب الخلفي سهولة وسرعة عملية البرمجة. نعم ، يعد استخدام إطار عمل موفرًا للوقت ، ونعم ، فإنه يجعل الأمور أسهل لكل من المطورين الخبراء والمبتدئين ، ولكن يوفر إطار عمل الويب الخلفي أيضًا:

الأمان : يوفر إطار العمل الأمان من عدة وجهات نظر. قد يؤدي الأمان من الهجمات والمشكلات الخارجية ، والأعطال ، والبطء ، والجوانب السلبية الأخرى إلى تقليل جودة التطبيق الذي تقوم ببنائه.

: يوفر إطار العمل الأمان من عدة وجهات نظر. قد يؤدي الأمان من الهجمات والمشكلات الخارجية ، والأعطال ، والبطء ، والجوانب السلبية الأخرى إلى تقليل جودة التطبيق الذي تقوم ببنائه. قابلية التوسع : الأطر مرنة للغاية. بمجرد اختيار إطار العمل الخلفي المناسب لمشروعك - وفي هذه المقالة ، نساعدك في اختيارك - يمكنك استخدام نفس إطار العمل أثناء إنشاء تطبيق الويب الخاص بك من أداة برمجية بسيطة جدًا إلى أكثرها تعقيدًا منصة الويب.

: الأطر مرنة للغاية. بمجرد اختيار إطار العمل الخلفي المناسب لمشروعك - وفي هذه المقالة ، نساعدك في اختيارك - يمكنك استخدام نفس إطار العمل أثناء إنشاء تطبيق الويب الخاص بك من أداة برمجية بسيطة جدًا إلى أكثرها تعقيدًا منصة الويب. عمليات الدمج : تعمل الأطر أيضًا على تسهيل عمليات الدمج لأنها توفر أدوات ما قبل الإنشاء للتعامل مع هذا الجانب أيضًا.

أنواع أطر الويب الخلفية

هناك نوعان رئيسيان من أطر عمل الويب الخلفية:

إطار عمل الويب من جانب العميل

هذه هي الأطر التي تركز بشكل أكثر صرامة على واجهة المستخدم. كما تعلم ، يتضمن جانب العميل جميع الجوانب المتصلة بما يراه المستخدم ويتخيله وكيف يمكنه التفاعل مع التطبيق.

إطار عمل الويب من جانب الخادم

بدلاً من ذلك ، يتم استخدام إطار العمل من جانب الخادم لوظائف الواجهة الخلفية: معالجة قاعدة البيانات ، وإدارة البيانات ، وإدارة خادم الويب ، وما إلى ذلك. هناك أيضًا طرق أخرى لتصنيف أطر عمل الويب: تتمثل إحدى طرق تحديد الأنواع المختلفة ، على سبيل المثال ، في مراعاة لغات البرمجة التي تستند إليها: Python و Javascript و PHO و .NET هي الأكثر شيوعًا ، ولكن هناك أيضًا بديل آخر: يتم توفيره من خلال نهج عدم وجود رمز. يمكن للمنصات مثل AppMaster توفير إطار عمل بدون رمز لتطبيق هاتفك المحمول أو الويب. عن ماذا يتكلم؟

أطر عمل بدون رمز: ما هي؟

توفر الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster إطار عمل قويًا ومرنًا: متين لأنه يوفر الأمان ولأنه يسمح لك باستخدام ودمج العناصر التي تم إنشاؤها مسبقًا والتي يمكن أن تكون معقدة للغاية ؛ مرن لأن AppMaster يوفر أعلى مستوى من الحرية والتخصيص.

ولكن ، لنعد خطوة إلى الوراء: كيف يمكنك تطوير تطبيق الويب الخاص بك باستخدام AppMaster؟

مع AppMaster ، يتم تزويدك بالبنية وعناصر ما قبل الإنشاء التي يمكنك دمجها واستخدامها باستخدام واجهة مرئية. لهذا السبب ، يمكنك إنشاء تطبيق دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. لست بحاجة إلى معرفة أو تعلم لغات البرمجة ، ولا داعي لذلك. عملية البرمجة أسرع وأسهل.

علاوة على ذلك ، يقوم AppMaster بإنشاء رمز الواجهة الخلفية تلقائيًا. كما يوفر لك الوصول إلى الكود المصدري بحيث يمكنك تصدير أو حفظ أو تحرير أو القيام بأي شيء تريده. من خلال العمل على الكود نفسه ، يمكنك التحكم الكامل في البرنامج الذي تقوم بإنشائه.

أفضل أطر عمل الويب الخلفية في عام 2022

الآن بعد أن عرفت ما هو إطار عمل الويب الخلفي ، وكيف يمكن أن يسهل عملك كمطور ، وما هي أنواع الأطر المختلفة ، يمكننا المضي قدمًا في التوصية بأفضل 10 أطر عمل خلفية للويب.

جانغو

إذا كنت بحاجة إلى إنشاء موقع ويب ، خاصةً إذا كان معقدًا بشكل خاص ، فيمكنك اختيار Django. إنه إطار عمل ويب يستند إلى Python ويركز على إنشاء مواقع ويب معقدة تعتمد على قواعد البيانات. إذا كان امتلاك موقع ويب عالي الأداء يمثل أولوية بالنسبة لك ، فعليك اختيار Django.

مزايا استخدام Django

تشتهر Django بكونها قابلة للتطوير للغاية. على وجه الخصوص ، تسهل ميزة إعادة استخدام الكود على المطورين التكيف مع زيادة حركة المرور على موقع الويب.

إن Django موجه نحو تحسين محركات البحث ، مما يعني أن المواقع التي تعتمد عليها أسهل في التحسين وجعلها صديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أنه يمكنك الاحتفاظ بالتطبيقات المستندة إلى Django على الخوادم عبر عناوين URL بدلاً من عناوين IP.

نظرًا لكونه إطارًا خلفيًا شائعًا جدًا ، يمكن لـ Django الاعتماد على مجتمع كبير جاهز لتقديم الدعم لكل شخص يستغل الأداة.

بدون تعليمات برمجية: Django ليس إطار عمل لا يحتوي على كود ، لكنه يحتوي على بعض الميزات التي لا تحتوي على كود. هناك حزم يمكن للمطور استخدامها دون استخدام أي كود.

تعدد الاستخدامات: كما ذكرنا ، فإن Django مناسب بشكل خاص للمواقع التي تعتمد على قواعد البيانات ، ولكن ، مع ذلك ، فهي متعددة الاستخدامات. يمكنك استخدامه لإنشاء أي نوع من مواقع الويب.

ما هو Django الأنسب؟

إذا كنت تقوم بإنشاء موقع ويب يعتمد على قاعدة البيانات ، فإن Django هو أحد أفضل أطر تطوير الويب لهذا الغرض.

AppMaster

لقد ذكرنا بالفعل AppMaster كمثال على إطار عمل تطوير الويب بدون كود. في الواقع ، عندما يتعلق الأمر بعدم وجود رمز ورمز منخفض ، فإن AppMaster هو نقطة مرجعية حقيقية للعديد من المطورين.

يوفر AppMaster بنية إطار عمل لمشاريعك تتيح لك ، إذا أردت ، تجنب استخدام الأكواد ولغات البرمجة على الإطلاق. من خلال الواجهة المرئية ، ستتمكن من إنشاء تطبيق الويب أو تطبيق الجوال وإضافة وظائف ونشره والمزيد.

مزايا استخدام AppMaster

يعد AppMaster مثاليًا للمبتدئين لأنه لا يتطلب من المطور أن يكون خبيرًا في استخدام لغات البرمجة.

يعد AppMaster مفيدًا أيضًا للمطورين الخبراء: فهو يساعدهم في تسهيل عملهم وتثبيته لأنه يمكنهم أتمتة بعض العمليات (على سبيل المثال ، يمكنهم إنشاء الكود تلقائيًا أثناء استخدام الواجهة المرئية ، والتي تكون دائمًا أسرع من الكتابة اليدوية لكل سطر من التعليمات البرمجية. مع لغات برمجة مختلفة)

يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر ويسمح للمطور بتحريره. يمكنك تعديل كود الواجهة الخلفية إذا كنت تعرف لغات برمجة التطوير.

يوفر AppMaster أيضًا ميزات تساعد أثناء عملية التشغيل عندما تحتاج إلى نشر تطبيق الهاتف المحمول أو تطبيق الويب والتحديثات التالية أخيرًا.

لمن يتناسب AppMaster؟

AppMaster عبارة عن نظام أساسي بدون رمز مصمم لإنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة . إذا كنت بحاجة إلى إنشاء أحدهما ، فسيكون AppMaster هو خيارك المثالي ، سواء كنت مبتدئًا أو هاوًا أو مطورًا محترفًا.

Express.js

Express.js هو إطار عمل لتطبيق ويب Node.js. تمامًا مثل AppMaster ، فهو يهدف إلى إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة ، ولكن هذا ليس نظامًا أساسيًا بدون رمز ، لذلك إذا لم تكن على دراية بلغات برمجة التطوير ، فيجب أن يظل اختيارك يقع على AppMaster. من بين المطورين المطلعين ، يعد Express.js إطارًا خلفيًا شائعًا جدًا ، وقد تم استخدامه لإنشاء تطبيقات ويب شهيرة مثل MySpace و Uber.

مزايا استخدام Express.js

تتوفر العديد من ميزات Node.js القياسية التي يمكن أن تسهل عمل المطور ؛

تقدم Express بعض القوالب التي تساعدك في إنشاء صفحات الويب

أصبح التصحيح أسهل في Express.js لأنه من الأسهل التعرف على الأجزاء الدقيقة من التعليمات البرمجية التي تحتوي على أخطاء ؛

يعد Express.js إطارًا قابلاً للتطوير بدرجة كبيرة ؛ كما ذكرنا ، تسمح لك قابلية التوسع بالبقاء مع نفس إطار العمل الخاص بمشروعك وتزداد احتياجاتك ؛

نظرًا لأن Express.js هو إطار عمل خلفي شائع جدًا ، يمكن للمطورين الاعتماد على مجتمع كبير لدعم عمل بعضهم البعض وتقديم المساعدة عند الحاجة ؛

باستخدام Express.js ، يمكنك استخدام نفس لغة البرمجة (JavaScript) لتطوير الويب للواجهة الأمامية والخلفية.

لمن يناسب Express-js؟

إذا كنت معتادًا على JavaScript ولكنك تشعر بعدم الأمان مع لغات البرمجة الأخرى ، يمكن أن يكون Express.js هو إطار العمل الخلفي المثالي لك.

قارورة

من إطار عمل للخلفيات مبني على JavaScript ، دعنا ننتقل إلى إطار عمل خلفي قائم على Python: إنه Flask. Flask هو ، على وجه الخصوص ، إطار عمل WSGI: فهو يقوم بتشغيل خادم الويب بدلاً من متصفح المستخدم. تعمل الكثير من تطبيقات الويب الحديثة على Flask لأنها تتيح لهم إنشاء مشاريع مخصصة للغاية تعمل بسلاسة.

مزايا استخدام القارورة

باستخدام Flask ، يتم تزويدك بخادم تطوير ويب مدمج: فهو يجعل تصحيح الأخطاء أسهل ، ويسمح للمطورين بتنفيذ كود Python في المتصفح عند حدوث أخطاء في الطلب.

نظرًا لكونك يستند إلى Python ، يتيح لك FLask تطوير تطبيقك بسرعة. تشتهر Python بأنها تتطلب ترميزًا أقل من لغات برمجة التطوير الأخرى.

باستخدام Flask ، يمكنك بسهولة إعداد خوادم الويب.

منحنى التعلم السريع: لا يُعرف Flask بكونه سهل التعلم ؛ المجتمع حول Flask كبير جدًا بحيث يمكنك العثور على الكثير من الوثائق والبرامج التعليمية. يأتي الكثير من الوثائق من مطوري Flask أنفسهم. حتى المبتدئين يمكنهم التعلم بسرعة.

لمن يناسب Flask؟

يمكن لأي مطور على دراية بلغة برمجة Python استخدام Flask بسهولة. علاوة على ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى التركيز على تطوير الويب من جانب الخادم ، فإن Flask هو إطار الخلفية المثالي.

Laravel

من Python ، يمكننا الآن الانتقال إلى PHP. إذا كنت تبحث عن إطار عمل قائم على PHP ، فمن المعروف أن Laravel هو الخيار الأمثل. إنه مفتوح المصدر ، وهو مصمم خصيصًا لإنشاء تطبيق ويب قائم على Symfony يتبع بنية MVC. إذا كنت بحاجة إلى التركيز على تطوير الواجهة الخلفية ، يقول الخبراء أن هذا هو إطار العمل المثالي للخلفية.

مزايا استخدام Laravel

يوفر Laravel الكثير من ميزات الأمان. كما أنه يستخدم خوارزمية (خوارزمية Bcrypt Hashing) لإنشاء كلمات مرور تجعلها آمنة للغاية.

القوالب: باستخدام Lavarel ، يمكنك استغلال الكثير من القوالب المضمنة لإنشاء تخطيطات ومحتوى.

بخلاف PHP ، يوفر Laravel عناصر واجهة مستخدم برمز CSS و JS

مثالي لإنشاء مشاريع معقدة

أحد أهم ميزات Laravel هو وجود واجهة برمجة التطبيقات البسيطة التي تعمل مع مكتبة SwiftMailer.

لمن يناسب Laravel؟

Laravel غير مناسب للمبتدئين على الإطلاق. إنه أيضًا معقد جدًا إذا كنت بحاجة إلى إدارة مشروع بسيط أو صغير. Laravel مناسب فقط للمطورين الخبراء ، على دراية بالعديد من لغات البرمجة وكيفية دمجها ، والذين يحتاجون إلى العمل في مشاريع معقدة.

روبي على القضبان

Ruby on Rails هو إطار عمل لتطوير الويب يعتمد على لغة برمجة روبي. إنه أيضًا مفتوح المصدر. Ruby ليست لغة البرمجة الأكثر شيوعًا ، ومع ذلك فإن Ruby on Rails هو إطار عمل خلفي شائع جدًا لأنه يساعد المطورين أثناء عملية البرمجة من خلال توفير البساطة والاختبار الآلي والمكتبات.

مزايا استخدام Ruby on Rails

تجري Ruby on Rails اختبارات آلية على الكود الذي يكتبه المطورون. يساعد في توفير الكثير من الوقت!

روبي أون ريلز هو أيضًا متعدد الاستخدامات ومرن للغاية. يسمح للمطورين بالتحكم الكامل في مشاريعهم: يمكنهم تحديد كيفية عمل قاعدة بيانات التطبيق. بعد ذلك ، يقوم إطار العمل بإنشاء الكود تلقائيًا ووفقًا لتعليمات المطورين. مرة أخرى ، هذه طريقة لجعل الأمور أسهل وأسرع.

توفر Ruby on Rails الكثير من المكتبات حيث يمكن للمطورين العثور على أي أداة يحتاجونها لبناء قواعد بياناتهم.

لمن تناسب روبي أون ريلز؟

يمكن للمبتدئين تعلم Ruby on Rails بسهولة بالغة. لهذا السبب ، يعتبر هذا النوع من إطار عمل تطوير الويب مناسبًا للمتعلمين أو المبتدئين.

ينبوع

Spring هو إطار عمل لتطوير الويب يستخدم Java. لقد تم استخدامه لإنشاء العديد من مواقع الويب المشهورة جدًا وذات الأداء العالي مثل Wix ، وهي منصة معقدة لبناء مواقع الويب.

مزايا استخدام الزنبرك

نظرًا لكونها تعتمد على Java ، وهي لغة برمجة شائعة جدًا ، فإن Spring تحظى بشعبية كبيرة ويمكنها الاعتماد على مجتمع واسع للحصول على الدعم ؛

يأتي مع العديد من المشاريع الشقيقة التي يمكن أن تعزز أداء الربيع

الربيع قابل للتطوير بدرجة كبيرة ، خاصة بفضل المشاريع الجانبية التي تأتي معه.

لمن يناسب الربيع؟

إذا كنت معتادًا على Java ، فقد يكون إطار عمل تطوير الويب Spring مناسبًا لك.

ASP.NET كور

ASP.NET هو إطار تطوير مفتوح المصدر يستخدم لإنشاء تطبيقات .NET. يستخدم كود C # ، وهو إطار عمل الويب المثالي إذا كانت أولويتك هي توفير تجربة مستخدم إيجابية لمستخدميك.

مزايا استخدام ASP.NET core

إنه متخصص للغاية

يستخدم JavaScript ، وهي واحدة من أكثر لغات البرمجة شيوعًا

لمن يناسب ASP.net الأساسية؟

إذا كنت بحاجة إلى إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول أو الويب وضمان تجربة سلسة لمستخدمي Windows ، فإن ASP.NET Code هو الهيكل المثالي للعمل عليه.

الأساسية

الألياف هي بنية التطوير من جانب الخادم لمطوري Go . كما تعلم ، Go هي لغة برمجة مفتوحة المصدر يمكن استخدامها للأغراض العامة وتم تطويرها بواسطة مهندسي Google.

مزايا استخدام الألياف

إنه إطار بسيط ولكنه قوي

كونها هزيلة ، فهي تعتبر أيضًا قابلة للتطوير بدرجة كبيرة

يمكن دمجه بسهولة مع مكتبات الطرف الثالث.

لمن يناسب الفايبر؟

إذا كنت بحاجة إلى إنشاء تطبيق ويب عام ، فيمكنك العمل بسلاسة مع Fiber.

CakePHP

يمكن اعتبار CakePHP بديلاً عن Ruby on Rails لمطوري PHP.

مزايا استخدام CakePHP

إنها مناسبة لكل من المشاريع البسيطة والمبتدئين والمعقدة للغاية

إنه قابل للتطوير بدرجة كبيرة

يجلب مزايا Ruby on Rails لمطوري PHP

منحنى التعلم السريع

لمن يناسب CakePHP؟

إذا كنت معتادًا على لغة برمجة PHO ، فيمكن أن يوفر CakePHP البنية المثالية لبناء تطبيق الويب الخاص بك على أي مستوى.

استنتاج

تمت كتابة معظم هذه الأطر بلغات البرمجة الشائعة ، مما يوفر وظائف وميزات رائعة لتنفيذ مشروعك. يعتمد اختيار بيئة الخادم المناسبة على المتطلبات الفريدة لمشروعك ، والأمر متروك لمهمة النظر في إطار عمل الخادم الأفضل للاستخدام.

بعد كل شيء ، كيف نفهم الغرض من إطار عمل تطوير الويب هو تقليل مقدار الكود الذي تحتاج إلى كتابته. والطريقة الأكثر فاعلية لتقليل مقدار كتابة الكود هي الانتباه إلى منصة AppMaster التي لا تحتوي على كود. يتم ضمان تقليل عدد سطور الكود إلى الصفر.