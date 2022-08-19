العالم يتغير ، وهذا شيء يمكننا جميعًا تجربته. منذ عدة سنوات مضت ، استخدمنا هواتفنا فقط لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية إلى أصدقائنا وتصفح الإنترنت. نستخدمها اليوم في التسوق ، والدفع عند الخروج من المتاجر ، وتسجيل الوصول في المطار ، وما إلى ذلك.

في محاولتهم لمواكبة العصر ، تتجه جميع الشركات نحو الابتكار ، والموضوع الرئيسي - عندما يتعلق الأمر بالابتكار - هو الأتمتة الرقمية. هل يعني ذلك أن البرمجة أصبحت مهمة جدًا لدرجة أنها أصبحت الآن مهارة ضرورية في هذا العالم الآلي الجديد؟

في هذه المقالة ، نجيب على هذا السؤال من خلال تحليل معنى الابتكار الرقمي ، ومدى أهميته في العالم الآلي الجديد ، وكيف أصبح الترميز مهارة مطلوبة. كما سنرى ، أكثر من البرمجة ، إنها البرمجة - القدرة على إنشاء البرمجيات - التي أصبحت ضرورية في عالم الأعمال اليوم ؛ وكيف يمكن للتطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة أن تعزز الابتكار. كما نحن على وشك أن نرى ، تعلم البرمجة ليس هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق.

ما هو الابتكار الرقمي؟

يستخدم الابتكار الرقمي التكنولوجيا - حلول البرامج والأجهزة - لتحسين سير العمل والإنتاجية للشركات. تعد الأتمتة جزءًا كبيرًا من الابتكار الرقمي: تتمثل إحدى الطرق الرئيسية التي يمكنك من خلالها تحسين سير عمل فريق العمل في أتمتة أكبر عدد ممكن من العمليات داخل سلسلة الإنتاج. ومع ذلك ، فإن الأتمتة تشارك أيضًا في تحسين تجربة العميل ، وتقديم خدمات ومنتجات جديدة ، وكذلك إنشاء نماذج أعمال جديدة ورقمية بالكامل.

لماذا تتزايد أهمية الأتمتة؟

أصبحت الأتمتة الرقمية مهمة جدًا في تجربتنا اليومية: باختصار ، هذا هو السبب الرئيسي وراء أهمية الأتمتة ولماذا ، بصفتك رائد أعمال أو محترفًا ، لا يمكنك التغاضي عن هذا العامل. ومع ذلك ، نود دائمًا التعمق أكثر وتقديم تحليل أكثر تفصيلاً: عندما ننظر إلى الأشياء بعناية ، نلاحظ أن الأتمتة ليست مهمة فحسب ، بل إنها ضرورية.

أثناء الوباء ، كان الويب هو الاتصال الوحيد الذي يمكن أن يحصل عليه الكثيرون مع العالم الخارجي. ولم يكن الأمر يتعلق فقط بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة: كان الإنترنت هو المكان المناسب للذهاب إليه إذا كنت بحاجة إلى متابعة دورة ، والتواصل مع فريق العمل الخاص بك ، وتصفح الأحذية الرياضية إذا كنت بحاجة إلى زوج جديد ، أو طلب العشاء أو بقالة ، وهلم جرا. علينا أن نسأل أنفسنا الآن: هل تغيرت الأمور بعد الوباء؟

يبدو أنهم لم يفعلوا ذلك: تجربة المستخدمين مع الشركات - في أي قطاع تقريبًا - تبدأ دائمًا عبر الإنترنت. لا يبدأ ذلك عبر الإنترنت فحسب ، بل يتوقعون أيضًا إدارة أكبر عدد ممكن من الجوانب والتفاعلات عبر الإنترنت. عندما يبحثون عن المكان الذي يمكنهم فيه شراء عشاء جاهز عبر الإنترنت ، وينتهي بهم الأمر في متصفحك ، سيبحثون بالتأكيد عن طريقة للطلب مباشرة من التطبيق أو موقع الويب: سيتصلون بالمطعم فقط إذا لم يجدوا طريقة تلقائية للطلب.

هذا مجرد مثال ، ولكنه ما يحدث مع جميع تفاعلات العملاء والعمل. تحتاج الشركات إلى الاعتراف بهذه الديناميكية والتحرك في اتجاه الأتمتة.

هل للأتمتة أي ميزة للشركات؟

نظرًا لجميع الجوانب التي رأيناها للتو ، فإن الأتمتة ليست مهمة فقط ، إنها ضرورية لبقاء الشركات في كل قطاع. ولكن هل هو السعر الذي يتعين على الشركات دفعه ، أم أن الأتمتة والبرامج تجلب مزايا للشركات؟

الإجابة المختصرة هي أنه بينما ، نعم ، تواكب الشركات العصر بفضل البرمجة والبرامج ، فإنها تصبح أيضًا قادرة على استغلال العديد من المزايا:

تعمل الأتمتة على زيادة الإنتاجية نظرًا للتعامل مع العديد من المهام بشكل أسرع وأفضل ؛

تعمل الأتمتة على زيادة عدد العملاء الذين يمكنك التعامل معهم كل يوم

يجذب البرنامج العملاء لأن الجمهور - في بداية العشرين - معتاد بشكل متزايد على استخدامه - سواء كان موقعًا على الويب أو تطبيقًا للجوال أو تطبيقًا على الويب.

مع هاتين الفقرتين الأوليين ، أردنا مناقشة أهمية البرمجيات الآلية في عالم اليوم حتى نتمكن الآن من تقديم إجابة أكثر وعياً لسؤالنا الأولي: هل الترميز مهارة مطلوبة في الوقت الحاضر؟

هل الترميز مهارة مطلوبة في الوقت الحاضر؟

إذا كان العالم يسير في اتجاه الابتكار الرقمي والأتمتة ، فيجب أن نتوقع أن يصبح الترميز مهارة أكثر قيمة في مكان العمل. هذا شيء يمكننا استنتاجه من تأملاتنا السابقة ، لكن البيانات تؤكد ذلك: يؤكد تقرير عام 2019 الذي قدمه مكتب العمل للإحصاءات بالولايات المتحدة أن أكثر من نصف الوظائف المستقبلية ستكون في تكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات وليس فقط في في قطاعات الكمبيوتر ، وكذلك العلوم والهندسة والرياضيات والمزيد.

ومع ذلك ، لا يقتصر دور المبرمجين على تقني الكمبيوتر. ولكن من بين هذه الوظائف الجديدة ، كما يقول مكتب العمل للإحصاء ، سيكون 21٪ منهم مطوري برمجيات. لنأخذ تقريرًا آخر ، هذه المرة من عام 2020. تقول مقالة نُشرت في مجلة Forbes في ذلك العام أن الأتمتة أصبحت مهمة جدًا ، إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة في المستقبل ، فمن الأفضل أن تتعلم ترميز أو تصميم منتج.

من خلال مناقشتنا والتقريرين اللذين ذكرناهما ، يمكننا القول ، نعم ، أصبحت البرمجة مهارة مطلوبة في مكان العمل. يتمتع المطورون بفرص عمل أكثر أمانًا ، كما أن تعلم البرمجة أصبح أكثر شيوعًا بين الطلاب في جميع أنحاء العالم.

الطلب على المبرمجين مرتفع جدًا في الواقع لدرجة أننا ربما توقعنا المزيد والمزيد من الناس لترك وظائفهم أو وظائفهم القديمة والبدء في تعلم البرمجة للعثور على وظائف أفضل وتعزيز فرصهم. ومع ذلك ، هذا لا يحدث. تعلم البرمجة وأن تصبح مبرمجًا تقليديًا لم يعد شيئًا. لماذا ، إذا كانت فرص العمل جذابة للغاية؟ لماذا إذا كانت البرمجة هي مهارة مطلوبة؟

لماذا يوجد نقص في المبرمجين؟

حقيقة أن عدد المبرمجين أقل من أولئك الذين تبحث عنهم الشركات ليس فقط بسبب ارتفاع الطلب. إذا نظرنا بشكل أعمق ، فهناك أسباب أخرى لعدم تحول كل من يبحث عن وظيفة إلى مبرمج.

دورات البرمجة باهظة الثمن

قد يكون تعلم البرمجة مكلفًا للغاية. يمكن أن تكلف دورات المبرمجين التي تعدك لتصبح مطورًا محترفًا (وليس هاوًا) ما بين 10000 دولار و 20000 دولار. لا تستطيع العديد من العائلات تحمل تكاليف دورات البرمجة لأطفالها ، ولا يستطيع العديد من الطلاب والعاملين الباحثين عن مهنة جديدة إنفاق الكثير على دروس البرمجة.

دورات البرمجة ليست مفتوحة للجميع

دورات البرمجة - تلك التي تسمح لك بتعلم الترميز من الصفر إلى مستوى المطور - غالبًا ما تقبل فقط عددًا معينًا من الطلاب كل عام. لهذا السبب ، إذا كنت لا تعرف شيئًا عن البرمجة والترميز ، فمن غير المرجح أن يتم قبولك في هذه المدارس: هذا يجعل من الصعب على الأشخاص الباحثين عن مهنة جديدة إجراء هذا التغيير بالفعل.

يستغرق تعلم الكود وقتًا طويلاً

غالبًا ما تكون دورات البرمجة بدوام كامل. غالبًا ما لا يمثل ذلك مشكلة للطلاب ، ولكن إذا كان لديك وظيفة أو تدير مشروعًا تجاريًا ، فقد يصبح من الصعب جدًا العثور على الوقت لمتابعة دروس البرمجة وممارسة الترميز. يحتاج الكثير من الناس إلى ترك وظائفهم القديمة لتعلم البرمجة ، ولا يستطيع الكثير من الناس تحمل ذلك.

تعلم البرمجة صعب

تعلم الكود ، وتعلم هذا النوع من الكود الذي يسمح لك بإنشاء برامج آلية ومؤتمتة ليس بالأمر السهل. قد يجد العديد من خبراء الكمبيوتر الأمر سهلاً ، لكن البرمجة والبرمجة وإنشاء البرامج ليست متاحة للجميع.

إحجام عن البدء

نظرًا لأن البرمجة صعبة ، لأننا نعلم أنها ليست للجميع ، فإن الكثير من الناس يترددون حتى في بدء مسار تعلم الشفرة هذا. علاوة على ذلك ، قد يشعر أولئك الذين يفكرون في تغيير حياتهم المهنية بالتردد في البدء من جديد: قد يكون لديهم شهاداتهم وشهاداتهم وشهاداتهم ، والآن يتعين عليهم البدء من الصفر ، وهم محاطون بالمراهقين.

مما ناقشناه حتى الآن ، قد يبدو أنه على الرغم من أن الأتمتة والتشفير هما حاضر ومستقبل سوق العمل ، بالنسبة لكثير من الناس ، لا يزال من المستحيل الوصول إليها ، وبالنسبة للآخرين ، فقد فات الأوان.

ومع ذلك - وهذه هي أهم جزء من المعلومات التي نشاركها في هذه المقالة - يتطور الترميز والبرمجة في اتجاه يسمح - ويسمح بالفعل - المزيد والمزيد من الأشخاص في كل قطاع بالوصول إلى الترميز دون تعلم البرمجة!

كيف تكتسب المهارات دون تعلم البرمجة

عالم البرمجة ديناميكي للغاية: لقد تطور مع لغات برمجة جديدة وتكامل. ومع ذلك ، فإن آخر تحديث في عالم الترميز هو تطبيقات لا تحتوي على تعليمات برمجية. في الجزء الثاني من هذه المقالة ، سنستكشف ماهية عدم وجود رمز ، وكيف تعمل التطبيقات التي لا تحتوي على كود ، وكيف تجعل الأتمتة والوظائف الجديدة متاحة لأي شخص ، وكيف يمكنك البدء في تعلم الكود كيفية استخدام رقم منخفض. -تطبيقات كود الآن!

ما هو عدم وجود رمز

لا يوجد كود (رمز منخفض) هو نهج جديد تمامًا للتشفير والبرمجة وتطوير البرامج. كما يوحي تعريفها ، فإن no-code (منخفضة الكود) هي طريقة للترميز لا ترميز في الواقع أو ، على الأقل ، لا تستخدم لغات البرمجة. ولكن كيف يمكنك البرمجة بدون استخدام لغات البرمجة؟

لا يمكن استخدام أي رمز (ورمز منخفض) إلا من خلال تطبيقات بدون رمز منخفض. تعمل هذه التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية على تطوير بيئات برمجية توفر واجهة مرئية وعناصر برامج مسبقة الإنشاء يمكن للمستخدمين استخدامها لإنشاء تطبيقاتهم أو برامجهم.

الفرق بين عدم وجود رمز ورمز منخفض

لقد ذكرنا حتى الآن عدم وجود رمز من جانب وكود منخفض من ناحية أخرى: كما يمكنك أن تخمن بسهولة ، لا يوجد رمز ورمز منخفض ليسا نفس الشيء ، على الرغم من أنهما متشابهان وغالبًا ما يكونان ممكنين في نفس المنصة.

الكود المنخفض هو نهج لا يتطلب سوى القليل من الترميز. يمكن للمستخدم ، وهو المطور ، استخدام عناصر البرامج سابقة الإنشاء ، ولكن بعد ذلك - للوصول إلى المستوى المثالي من التكامل وضمان تجربة مستخدم جيدة ، يتعين عليهم استخدام الترميز التقليدي. هذا يعني أن المطورين الذين يستخدمون نهج البرمجة منخفضة التعليمات البرمجية يحتاجون إلى معرفة بعض لغات البرمجة.

تعد التطبيقات منخفضة الكود التي لا تحتوي على كود ثورة حقيقية لأنها لا تتطلب من المستخدم (مستخدم التطبيق الذي لا يحتوي على كود منخفض ، أي المطور) معرفة أي لغات برمجة. تتميز التطبيقات منخفضة الكود التي لا تحتوي على رمز بالمرونة والتكامل لدرجة أنها تسمح للمستخدمين بإنشاء برامج كاملة وعاملة ، مع تجربة مستخدم متميزة ، دون استخدام سطر واحد من الترميز.

الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة

أفضل تطبيقات أو منصات برمجية منخفضة الكود هي تلك التي تسمح للمستخدم بإنشاء تطبيقات دون استخدام أي لغات برمجة أو تشفير ، ولكنها توفر الوصول إلى كود الواجهة الخلفية. بعبارة أخرى ، فإن أفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود برمجي هي تلك التي يمكن أن تصبح منخفضة الكود إذا أراد أي مطور الوصول إلى كود الواجهة الخلفية وتحريره. فقط مع هذا الاحتمال يمكن للمبرمجين أن يكونوا أحرارًا تمامًا وليس لديهم حدود لتجربة البرمجة الخاصة بهم.

يُعرف AppMaster بأنه أحد أفضل التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة المتداولة: فهو يوفر واجهة مرئية تسهل تجربة الترميز وتجعلها أكثر سلاسة ، كما يوفر الوصول إلى كود الواجهة الخلفية لحفظه أو تصديره أو تحريره .

لماذا AppMaster هو التطبيق الذي لا يحتوي على أكواد موصى به

من خلال تحليل ما يجعل AppMaster أكثر التطبيقات الموصى بها بدون رمز ، نأمل أن نتمكن من مساعدتك في فهم كيفية التعرف على تطبيق متميز لا يحتوي على كود ، وهو تطبيق يمكنك استخدامه لإنشاء العمليات الآلية الخاصة بك والآخر الذي يسمح لك بأن تصبح برنامجًا مبرمج.

الوصول إلى رمز الخلفية

كما ذكرنا ، تعد إمكانية تحرير الكود أمرًا مهمًا لضمان التحكم الكامل في البرنامج الذي يقوم المبرمج بإنشائه.

كما ذكرنا ، تعد إمكانية تحرير الكود أمرًا مهمًا لضمان التحكم الكامل في البرنامج الذي يقوم المبرمج بإنشائه. تكاملات

عندما يتكامل تطبيق no-code جيدًا مع التطبيقات والأنظمة الأساسية الأخرى ، تصبح إضافة الوظائف وتجربة الترميز أسهل.

عندما يتكامل تطبيق no-code جيدًا مع التطبيقات والأنظمة الأساسية الأخرى ، تصبح إضافة الوظائف وتجربة الترميز أسهل. إطلاق سهل

توفر أفضل التطبيقات بدون رمز أيضًا أدوات تساعدك في تشغيل التطبيق الذي أنشأته للتو في جميع المتاجر الكبرى المتاحة بحيث يمكنك توزيعه بسهولة على المتعاونين أو العملاء.

توفر أفضل التطبيقات بدون رمز أيضًا أدوات تساعدك في تشغيل التطبيق الذي أنشأته للتو في جميع المتاجر الكبرى المتاحة بحيث يمكنك توزيعه بسهولة على المتعاونين أو العملاء. المرونة

لا ينبغي أن يوفر التطبيق بدون رمز الحرية الكاملة لمبرمجي البرامج فقط من خلال منح حق الوصول إلى التعليمات البرمجية الخلفية. حتى مبرمجي البرامج الذين لا يرغبون في استخدام لغات البرمجة يجب ألا يكون لديهم أي قيود في تجربة البرمجة الخاصة بهم.

أهمية عدم وجود رمز في سوق العمل القادم

من خلال نهج الكود المنخفض بدون رمز ، لا نساعد فقط في إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا ، ولكن أيضًا في دمقرطة الترميز والبرمجة والأتمتة. ويمكن أن تكون هذه فرصة رائعة في عالم أصبحت فيه البرمجة مهارة أساسية في سوق العمل.

وبالتالي ، فإن نهج عدم وجود رمز منخفض الشفرة لا يُحدث ثورة في عالم برمجيات البرمجة فحسب ، بل يُحدث ثورة أيضًا في سوق العمل. مع عدم وجود كود منخفض ، تصبح تجربة الترميز أسهل ، وتصبح المهارات المطلوبة أكثر سهولة بالنسبة للكثيرين.

هذا لا يعني ، مع ذلك ، أنه لا توجد مهارة يمكن تعلمها. لا تزال الشفرة المنخفضة بدون رمز مهارة أو مهارة مطلوبة إذا كنت تريد أن تصبح مبرمجًا أو إذا كنت ترغب في أتمتة العمليات داخل عملك ، ولكن من الأسهل كثيرًا الوصول إلى النقطة حيث:

يمكنك أتمتة العمليات الخاصة بشركتك ، وإنشاء برامج تعمل على تحسين تجربة المستخدم ، وإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول لعملائك دون الاستعانة بمطور برامج (نظرًا لارتفاع الطلب على المبرمجين ، فإن خدماتهم باهظة الثمن) ؛

كن نفسك مبرمجًا وابدأ في بيع خدمات البرمجة والترميز.

بدلاً من تعلم البرمجة ، ستتعلم عدم وجود رمز ، وهي عملية أسرع وأسهل.

تطبيقات بدون كود تفتح أبواب المستقبل

تجعل التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة مهارات البرمجة في متناول الجميع. نظرًا لأن مهارات برمجة البرامج ، كما رأينا حتى الآن ، هي من بين أكثر المهارات المطلوبة في مكان العمل الحالي والمستقبلي ، يمكن للتطبيقات منخفضة الشفرة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أن تفتح مفتاح المستقبل.

هل يعني ذلك أن مطوري البرمجيات التقليديين سيُعاقبون؟ لا على الاطلاق! تعتبر التطبيقات منخفضة الكود ، التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، مصدرًا للمطورين ذوي الخبرة تمامًا كما هي للمبتدئين. باستخدام تطبيقات بدون تعليمات برمجية منخفضة ، يمكن للمطورين البرمجة بشكل أسرع. علاوة على ذلك ، توفر التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة تحكمًا أعلى في المشروعات المعقدة.

بالنسبة لمبرمجي البرامج ذوي الخبرة ، فإن اختيار التطبيقات الصحيحة ذات الشفرة المنخفضة سيصبح أكثر أهمية: من الأساسي بالنسبة لهم أن يضمن التطبيق الذي لا يحتوي على رمز منخفض الوصول إلى كود الواجهة الخلفية حتى يتمكنوا من استخدام لغات البرمجة يعرفون كيفية تخصيص مشروع تطوير برمجياتهم.

استنتاج

في العالم الآلي الجديد ، يعد الترميز مهارة مطلوبة. توفر التطبيقات منخفضة الكود ، التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، أفضل حل لمشكلة رئيسية واحدة: حقيقة أن تعلم الكود غير متاح للجميع. ستوفر التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية إمكانية تلبية الطلب المتزايد على مطوري البرامج في سوق العمل الحالي والمستقبلي.