يعد Google Play و Apple App Store أكبر نظامين أساسيين لتوزيع التطبيقات والترويج لها. لا يهم ، سواء كنت تقوم بتطوير التطبيق بنفسك ، أو تطلبه من مطورين محترفين ، أو تقوم ببنائه باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية ، فإن عملية نشر التطبيقات في المتاجر هي نفسها للجميع ومن المهم الالتزام ببعض المتطلبات الخاصة بك أن يجتاز التطبيق الإشراف بنجاح ويتم نشره.

لتجنب أي مشاكل ورفض محتمل لنشر طلبك ، قمنا بتجميع قائمة بالمتطلبات التي يجب الوفاء بها لنشر تطبيق بنجاح في كل متجر.

متجر جوجل بلاى

يظل Google Play هو النظام الأساسي الرئيسي لتوزيع تطبيقات Android ، على الرغم من وجود العديد من المتاجر البديلة الأخرى.

لنشر وتمكين مستخدمي Android من تنزيل تطبيقك واستخدامه على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية ، يجب عليك اتباع هذه الخطوات والتأكد من أن تطبيقك يلبي المتطلبات.

الخطوة 1: قم بإنشاء حساب Google Developer

قم بإنشاء حساب Google Developer . هناك رسوم لمرة واحدة قدرها 25 دولارًا أثناء التسجيل ، وبعد ذلك ستتمكن من نشر التطبيقات في المتجر.

الخطوة 2: قم بتضمين وصف التطبيق الخاص بك

أدخل عنوان ووصف للتطبيق الخاص بك. يجب أن يكون الاسم فريدًا ويعكس جوهر طلبك. طول النص الموصى به:

اسم التطبيق: لا يزيد عن 30 حرفًا ؛

وصف قصير: لا يزيد عن 80 حرفًا ؛

الوصف الكامل لا يزيد عن 4000 حرف.

الخطوة 3: تحميل المواد التسويقية

قم بتحميل رمز التطبيق: 512 × 512 بكسل ، تنسيق PNG 32 بت ، بقناة ألفا ، الوزن المسموح به: 1024 كيلوبايت.

تحميل من 2 إلى 8 لقطات شاشة لتطبيقك: من 320 بكسل إلى 3840 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع لا تزيد عن 2: 1. JPG أو تنسيق PNG 24 بت بدون قناة ألفا. لالتقاط لقطات شاشة جميلة مباشرة من الشاشة ، استخدم Clean Status Bar.

تحميل رسم مميز: 1024 بكسل × 500 بكسل أو JPEG أو PNG 24 بت (بدون قناة ألفا). يعد هذا ضروريًا للتنسيب على Google Play ، وهذا هو أول ما يراه المستخدمون عند فتح صفحة التطبيق الخاص بك في المتجر.

هام: إذا كان تطبيقك متاحًا للأجهزة اللوحية ، فيرجى تحميل لقطات شاشة إضافية لها.

نصيحة: مكتبة Google Play مليئة بالتطبيقات المختلفة. المنافسة شديدة نظرًا لوجود ما لا يقل عن 100 تطبيق في كل فئة تطبيق. تأكد من جعل العناصر المرئية وجزء المحتوى الخاص بك جذابًا لجذب المستخدمين.

الخطوة 4: سياسة الخصوصية والمعلومات العامة

ضع حدًا للسن. للقيام بذلك ، قم بتسجيل الدخول إلى Google Play Developer Console واملأ استبيانًا لكل تطبيق من تطبيقاتك. قد يتم حظر البرامج بدون التقييد المخصص للمستخدمين أو البلدان.

أضف سياسة خصوصية لإخبارك بكيفية التعامل مع بيانات المستخدم والجهاز الحساسة.

الخطوة 5: قم بتحميل ملف التطبيق الخاص بك

قم بتحميل ملف التطبيق الخاص بك بتنسيق APK (.apk) أو تنسيق ABB (.abb). هذا مطلوب لتشغيل التطبيق الخاص بك على جهاز Android. اعتبارًا من أغسطس 2021 ، بدأت Google في التحول إلى ABB ، نظرًا لأن هذا التنسيق أصغر بنسبة 15٪ ويمكن تنزيله بشكل أسرع. سيصبح ABB قريبًا التنسيق الرئيسي وسيحل محل ملف APK تمامًا.

الخطوة السادسة: الاعتدال

الآن عليك الانتظار. إذا اجتاز تطبيقك الإشراف ، فسيصبح متاحًا في متجر Google Play في غضون ساعات قليلة إلى عدة أيام.

أسباب الرفض من جوجل بلاي

المحتوى المحظور. لن تتم الموافقة على تطبيقك إذا كان يحتوي على محتوى غير لائق مرتبط بالعنف والتسلط والمضايقة والأنشطة غير القانونية والكراهية الصريحة التي يمكن أن تعرض الأطفال للخطر أو تهدد عموم المستخدمين.

لن تتم الموافقة على تطبيقك إذا كان يحتوي على محتوى غير لائق مرتبط بالعنف والتسلط والمضايقة والأنشطة غير القانونية والكراهية الصريحة التي يمكن أن تعرض الأطفال للخطر أو تهدد عموم المستخدمين. الملكية الفكرية المسروقة. سيتم حذف تطبيقك إذا أشرت إلى أي علامة تجارية لا تنتمي إليك أو نسختها.

سيتم حذف تطبيقك إذا أشرت إلى أي علامة تجارية لا تنتمي إليك أو نسختها. قضايا الأمان والخصوصية. تلتزم Google بحماية خصوصية المستخدم. إذا تم الكشف عن إساءة استخدام خادعة أو ضارة أو متعمدة لبيانات المستخدم الخاصة - فسيتم حظر تطبيقك بشدة.

تلتزم Google بحماية خصوصية المستخدم. إذا تم الكشف عن إساءة استخدام خادعة أو ضارة أو متعمدة لبيانات المستخدم الخاصة - فسيتم حظر تطبيقك بشدة. لا يتم تجميع قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA).

(COPPA). لا يتم اتباع إرشادات الفواتير. بمجرد تضمين تحقيق الدخل في تطبيقك ، تأكد من ذكر جميع الرسوم في الوصف.

بمجرد تضمين تحقيق الدخل في تطبيقك ، تأكد من ذكر جميع الرسوم في الوصف. الإعلانات غير متوافقة مع جميع سياسات Google.

مع جميع سياسات Google. وظيفة معطلة. يتم حظر التطبيقات منخفضة الجودة مع العديد من الأعطال والتجميد من متجر Play.

متجر تطبيقات آبل

عندما يتعلق الأمر بالنشر ، فإن Apple انتقائية إلى حد ما وتجعل إصدار تطبيقك أصعب بكثير من Google. ومع ذلك ، لا يزال من الممكن إتاحة تطبيقك لمستخدمي IOS.

هذا ما يبدو عليه تحميل iOS إلى App Store في عام 2021 .

الخطوة 1: بوابة مطوري Apple

كما هو الحال في متجر Google Play ، يجب عليك إنشاء حساب Apple Developer ودفع رسوم التسجيل البالغة 100 دولار. ومع ذلك ، ستحتاج إلى إنشاء بعض العناصر الإضافية مثل شهادة التوزيع وتهيئة معرف التطبيق الخاص بك.

الخطوة 2: املأ بيانات حول تطبيقك

قم بإنشاء عنوان ووصف فريد لتطبيقك. يجب ألا يتجاوز العنوان 30 حرفًا. يجب أن يكون الوصف مفصلاً ويذكر وظائف التطبيق - يجب ألا يتجاوز عدد الأحرف 4000 حرف.

الخطوة 3: تحميل المواد التسويقية

تأكد من أن تطبيقك مصمم باستخدام Xcode 12 و iOS 14 SDK.

تحميل رموز التطبيق. يجب أن يكون الرمز بدون شرائح وشفافية. لكل جهاز معلمات مختلفة:

- iPhone: 180 بكسل × 180 بكسل أو 120 بكسل × 120 بكسل. تنسيق PNG أو JPEG ؛

- iPad Pro: 167 بكسل × 167 بكسل ؛

- iPad ، iPad mini: 152 بكسل × 152 بكسل ؛

- متجر التطبيقات: 1024 بكسل × 1024 بكسل.

- iPhone: 180 بكسل × 180 بكسل أو 120 بكسل × 120 بكسل. تنسيق PNG أو JPEG ؛ - iPad Pro: 167 بكسل × 167 بكسل ؛ - iPad ، iPad mini: 152 بكسل × 152 بكسل ؛ - متجر التطبيقات: 1024 بكسل × 1024 بكسل. قم بتحميل ما يصل إلى 5 لقطات شاشة لكل دقة شاشة. يجب ألا تكون لقطات الشاشة شفافة.

الخطوة 4: أضف معلومات التسويق

ضع بعض الكلمات الرئيسية (العلامات) لجعل تطبيقك قابلاً للبحث.

عناوين URL للدعم والتسويق - عناوين URL حيث يمكن للمستخدمين العثور على معلومات تسويقية حول التطبيق.

تحقق من أسعار وأوصاف عمليات الشراء داخل التطبيق.

الخطوة 5: معلومات إضافية

معلومات حول التحديثات (عند إرسال نسخة جديدة).

تضمين اسم المالك + معلومات الاتصال.

تحديد الفئة والحد العمري. للقيام بذلك ، تحتاج إلى ملء استبيان ، وتحديد معلمات معينة وسيقوم النظام تلقائيًا بتعيين تصنيف عمري.

الخطوة 6: TestFlight

قم بإرسال تطبيقك للاختبار التجريبي TestFlight للتأكد من أن تطبيقك يتوافق مع جميع إرشادات متجر تطبيقات Apple. سيستغرق الأمر من 24 ساعة إلى أسبوع لمراجعة تطبيقك قبل النشر أو الرفض.

أسباب الرفض من قبل متجر التطبيقات

أخطاء متعددة. سيتم رفض طلبك إذا تم اكتشاف أي أخطاء أو طفح جلدي. تأكد من اختبار طلبك مسبقًا.

سيتم رفض طلبك إذا تم اكتشاف أي أخطاء أو طفح جلدي. تأكد من اختبار طلبك مسبقًا. محتوى غير مكتمل. لن يكون التطبيق الذي لا يحتوي على محتوى نهائي متاحًا في متجر التطبيقات.

لن يكون التطبيق الذي لا يحتوي على محتوى نهائي متاحًا في متجر التطبيقات. واجهة مستخدم ضعيفة. إذا فشلت في تلبية متطلبات الواجهة ، المذكورة في إرشادات التصميم ، فستتلقى الرفض من Apple.

إذا فشلت في تلبية متطلبات الواجهة ، المذكورة في إرشادات التصميم ، فستتلقى الرفض من Apple. كسر الروابط. إذا لم تعمل الروابط في التطبيق بشكل جيد ، فقد تزيد من فرص الرفض.

إذا لم تعمل الروابط في التطبيق بشكل جيد ، فقد تزيد من فرص الرفض. أوصاف إهمال. سيتم رفض عدم دقة الوصف ولقطات الشاشة التي تجعل من الصعب على المستخدمين فهم ما يفعله تطبيقك أو يعد بوظائف غير متوفرة.

سيتم رفض عدم دقة الوصف ولقطات الشاشة التي تجعل من الصعب على المستخدمين فهم ما يفعله تطبيقك أو يعد بوظائف غير متوفرة. إعلانات غير صالحة. اختبر ما إذا كان تطبيقك يعرض الإعلانات بشكل صحيح عبر جميع الأجهزة.

اختبر ما إذا كان تطبيقك يعرض الإعلانات بشكل صحيح عبر جميع الأجهزة. ازدواجية التطبيقات. إذا كنت تقدم طلبين متشابهين ، فقد يكون ذلك سببًا للرفض.

إذا كنت تقدم طلبين متشابهين ، فقد يكون ذلك سببًا للرفض. جودة منخفضة وكمية منخفضة من الميزات. إذا كان التطبيق لا يقدم وظائف أو محتوى كافيين أو ينطبق فقط على سوق متخصص صغير ، فقد لا تتم الموافقة عليه أيضًا.

الأهمية!

اعتبارًا من 31 يناير 2022 ، يتعين على تطبيقات iOS ، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات ، تزويد المستخدمين بخيار حذف الحساب. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول القاعدة الجديدة من متجر التطبيقات هنا .

استنتاج

إنه لأمر مثير أن تقوم أخيرًا بإصدار تطبيقك وإظهاره للمستخدمين. ولكن ، قبل إرسالها إلى App Store أو Google Play ، تأكد من اتباعك لجميع التعليمات وأن تطبيقك متوافق مع جميع المتطلبات.

يمكنك معرفة المزيد حول نشر واختبار التطبيق الخاص بك بمزيد من التفصيل في الوثائق . أيضًا ، إذا كانت لديك أي أسئلة ، فنحن نرحب بك للتواصل مع مطوري AppMaster.io في هذه الدردشة .

روابط مفيدة

تطبيقات جوجل:

متجر تطبيقات آبل: