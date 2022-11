Los deberes

¿Qué tal si lo probamos en la práctica? Es hora de hacer los primeros deberes.

Es necesario habilitar el terminal para trabajar con la línea de comandos. En Windows, la aplicación deseada se llama CMD, en MacOS - Terminal.

Utilice la aplicación de consola curl (si no está instalado en su ordenador - arreglarlo). Está diseñado específicamente para enviar una solicitud a un servicio específico y recibir una respuesta de allí.

Como ejemplo, envía una petición HTTP al servicio BoredAPI. Este es un servicio que puede recoger una actividad para todas las ocasiones.

Para ello, introduce el siguiente comando en el terminal:

curl"http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy"

Ten en cuenta que la dirección puede dividirse condicionalmente en dos partes: antes y después del signo de interrogación.

La primera parte es la propia dirección de la solicitud. En este ejemplo - "http://www.boredapi.com/api/activity"

La segunda parte son los parámetros de la solicitud. En el ejemplo - "type=diy". Es decir, el parámetro de consulta es "type" con el valor "diy". Por lo tanto, indicamos que queremos obtener una actividad de este tipo que se puede hacer por su cuenta (diy - Do It Yourself).

Vea la respuesta recibida. Encuentra en ella la información que necesitas. En módulos posteriores, analizaremos en detalle de qué forma viene la respuesta, en qué consiste. En esta etapa, es suficiente para entender que esto es exactamente lo que la respuesta a la solicitud desde el backend parece antes de que sea lógicamente procesado y bellamente mostrado en el frontend.

Consulta la documentación del servicio(http://www.boredapi.com/documentation) y realiza tú mismo una petición más compleja con diferentes parámetros. Por ejemplo, averigüe qué actividad es adecuada para una empresa que tiene más de 5 pero menos de 10 personas.

Para consolidar el material, intente dominar un servicio más complejo. Por ejemplo: https: //www.alphavantage.co/

Lea la documentación, obtenga el tipo de cambio o las cotizaciones bursátiles de la base de datos.

Antes de utilizarlo, debe registrarse y obtener una clave de acceso personal.