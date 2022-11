Wie wäre es, wenn Sie es in der Praxis ausprobieren? Es ist an der Zeit, die ersten Hausaufgaben zu machen.

Sie müssen das Terminal für die Arbeit mit der Kommandozeile aktivieren. Unter Windows heißt die gewünschte Anwendung CMD, unter MacOS - Terminal.

Verwenden Sie die Konsolenanwendung curl (falls sie nicht auf Ihrem Computer installiert ist - beheben Sie das). Sie wurde speziell dafür entwickelt, eine Anfrage an einen bestimmten Dienst zu senden und von dort eine Antwort zu erhalten.

Senden Sie zum Beispiel eine HTTP-Anfrage an den BoredAPI-Dienst. Dies ist ein Dienst, der für alle Gelegenheiten eine Aktivität abrufen kann.

Geben Sie dazu den folgenden Befehl in das Terminal ein:

curl"http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy"

Bitte beachten Sie, dass die Adresse bedingt in zwei Teile geteilt werden kann - vor und nach dem Fragezeichen.

Der erste Teil ist die eigentliche Adresse der Anfrage. In diesem Beispiel - "http://www.boredapi.com/api/activity".

Der zweite Teil sind die Anforderungsparameter. In diesem Beispiel - "type=diy". Das heißt, der Abfrageparameter ist "type" mit dem Wert "diy". Damit haben wir angegeben, dass wir eine Aktivität suchen, die Sie selbst durchführen können (diy - Do It Yourself).

Sehen Sie, welche Antwort Sie erhalten haben. Finden Sie darin die Informationen, die Sie brauchen. In weiteren Modulen werden wir im Detail analysieren, in welcher Form die Antwort kommt, woraus sie besteht. Zum jetzigen Zeitpunkt reicht es, wenn Sie verstehen, dass die Antwort auf die Anfrage aus dem Backend genau so aussieht, bevor sie logisch verarbeitet und auf dem Frontend schön dargestellt wird.

Schauen Sie in die Dokumentation des Dienstes(http://www.boredapi.com/documentation) und stellen Sie selbst eine komplexere Anfrage mit verschiedenen Parametern. Finden Sie zum Beispiel heraus, welche Aktivität für ein Unternehmen mit mehr als 5, aber weniger als 10 Mitarbeitern geeignet ist.

Versuchen Sie zur Vertiefung des Materials, einen komplexeren Dienst zu bewältigen. Zum Beispiel - https://www.alphavantage.co/

Lesen Sie die Dokumentation, holen Sie den Wechselkurs oder die Börsenkurse aus der Datenbank.

Vor der Nutzung müssen Sie sich registrieren und einen persönlichen Zugangsschlüssel erhalten.