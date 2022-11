Que tal experimentá-lo na prática? Está na hora de fazer o primeiro trabalho de casa.

É preciso permitir que o terminal funcione com a linha de comando. No Windows, a aplicação desejada chama-se CMD, no MacOS - Terminal.

Utilize a aplicação de consola de ondulação (se não estiver instalada no seu computador - conserte-a). É concebida especificamente para enviar um pedido a um serviço específico e receber uma resposta a partir daí.

Como exemplo, envie um pedido HTTP para o serviço BoredAPI. Este é um serviço que pode captar uma actividade para todas as ocasiões.

Para o fazer, introduza o seguinte comando no terminal:

encaracolar"http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy".

Note-se que a morada pode ser condicionalmente dividida em duas partes - antes e depois do ponto de interrogação.

A primeira parte é o próprio endereço do pedido. Neste exemplo - "http://www.boredapi.com/api/activity".

A segunda parte são os parâmetros de pedido. No exemplo - "type=diy". Ou seja, o parâmetro de pedido é "type" com o valor "diy". Assim, indicamos que queremos obter uma actividade que possa fazer por si próprio (diy - Do It Yourself).

Veja qual foi a resposta recebida. Encontre a informação que precisa nela. Em outros módulos, analisaremos em pormenor de que forma vem a resposta, em que consiste. Nesta fase, é suficiente compreender que é exactamente este o aspecto da resposta ao pedido do backend antes de ser logicamente processada e belamente exibida no frontend.

Consulte a documentação do serviço(http://www.boredapi.com/documentation) e faça você mesmo um pedido mais complexo com parâmetros diferentes. Por exemplo, descubra que actividade é adequada para uma empresa que tem mais de 5 mas menos de 10 pessoas.

Para consolidar o material, tente dominar um serviço mais complexo. Por exemplo - https://www.alphavantage.co/

Leia a documentação, obtenha a taxa de câmbio ou as cotações das acções na base de dados.

Antes de utilizar, deve registar-se e obter uma chave de acesso pessoal.