Praca domowa

A może by tak spróbować w praktyce? Czas na pierwsze zadanie domowe.

Aby pracować z wierszem poleceń, musisz włączyć terminal. W systemie Windows pożądana aplikacja nazywa się CMD, w macOS - Terminal.

Użyj aplikacji konsoli curl (jeśli nie jest zainstalowana na komputerze - napraw ją). Jest zaprojektowany specjalnie do wysyłania żądania do określonej usługi i odbierania z niej odpowiedzi.

Jako przykład, wyślij żądanie HTTP do usługi BoredAPI. Jest to usługa, która może odebrać aktywność na wszystkie okazje.

Aby to zrobić, wprowadź następujące polecenie w terminalu:

curl"http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy"

Zwróć uwagę, że adres można warunkowo podzielić na dwie części - przed i po znaku zapytania.

Pierwsza część to sam adres żądania. W tym przykładzie - "http://www.boredapi.com/api/activity"

Druga część to parametry żądania. W przykładzie - "type=diy". Czyli parametr zapytania to "type" z wartością "diy". W ten sposób wskazaliśmy, że chcemy otrzymać taką aktywność, którą można wykonać samodzielnie (diy - Do It Yourself).

Zobacz, jaka odpowiedź została otrzymana. Znajdź w niej potrzebne informacje. W dalszych modułach będziemy szczegółowo analizować, w jakiej formie przychodzi odpowiedź, na czym polega. Na tym etapie wystarczy zrozumieć, że dokładnie tak wygląda odpowiedź na żądanie z backendu, zanim zostanie logicznie przetworzona i pięknie wyświetlona na frontendzie.

Sprawdź dokumentację serwisu(http://www.boredapi.com/documentation) i sam wykonaj bardziej złożone żądanie z różnymi parametrami. Na przykład dowiedz się, jaka aktywność jest odpowiednia dla firmy, która ma więcej niż 5, ale mniej niż 10 osób.

Aby utrwalić materiał, spróbuj opanować bardziej złożoną usługę. Na przykład - https://www.alphavantage.co/

Przeczytaj dokumentację, pobierz z bazy danych kurs walut lub notowania giełdowe.

Przed użyciem należy się zarejestrować i otrzymać osobisty klucz dostępu.