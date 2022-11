Devoirs à domicile

Que diriez-vous de l'essayer à l'entraînement ? Il est temps de faire les premiers devoirs.

Vous devez activer le terminal pour travailler avec la ligne de commande. Sous Windows, l'application souhaitée s'appelle CMD, sous MacOS - Terminal.

Utilisez l'application console curl (si elle n'est pas installée sur votre ordinateur - réparez-la). Elle est conçue spécifiquement pour envoyer une requête à un service spécifique et recevoir une réponse de celui-ci.

Par exemple, envoyez une requête HTTP au service BoredAPI. Il s'agit d'un service qui peut capter une activité pour toutes les occasions.

Pour ce faire, entrez la commande suivante dans le terminal :

curl"http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy"

Veuillez noter que l'adresse peut être divisée conditionnellement en deux parties - avant et après le point d'interrogation.

La première partie est l'adresse de la requête elle-même. Dans cet exemple - "http://www.boredapi.com/api/activity"

La deuxième partie est constituée des paramètres de la demande. Dans l'exemple - "type=diy". C'est-à-dire que le paramètre de la requête est "type" avec la valeur "diy". Ainsi, nous avons indiqué que nous voulons obtenir une telle activité que vous pouvez faire vous-même (diy - Do It Yourself).

Voyez quelle réponse a été reçue. Trouvez-y les informations dont vous avez besoin. Dans les modules suivants, nous analyserons en détail la forme de la réponse, en quoi elle consiste. À ce stade, il suffit de comprendre que c'est exactement ce à quoi ressemble la réponse à la demande du backend avant qu'elle ne soit traitée logiquement et affichée joliment sur le frontend.

Consultez la documentation du service(http://www.boredapi.com/documentation) et faites vous-même une demande plus complexe avec différents paramètres. Par exemple, découvrez quelle activité est adaptée à une entreprise qui compte plus de 5 mais moins de 10 personnes.

Pour consolider la matière, essayez de maîtriser un service plus complexe. Par exemple - https://www.alphavantage.co/

Lisez la documentation, obtenez le taux de change ou les cours de la bourse dans la base de données.

Avant toute utilisation, vous devez vous enregistrer et obtenir une clé d'accès personnelle.