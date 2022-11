Compiti a casa

Che ne dite di provarlo in pratica? È il momento di fare i primi compiti.

È necessario abilitare il terminale per lavorare con la riga di comando. Su Windows, l'applicazione desiderata si chiama CMD, su MacOS - Terminal.

Utilizzate l'applicazione di console curl (se non è installata sul vostro computer, risolvetela). È stata progettata appositamente per inviare una richiesta a un servizio specifico e ricevere una risposta da questo.

Ad esempio, inviate una richiesta HTTP al servizio BoredAPI. Si tratta di un servizio in grado di raccogliere un'attività per tutte le occasioni.

Per farlo, inserire il seguente comando nel terminale:

curl"http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy"

Si noti che l'indirizzo può essere condizionatamente diviso in due parti - prima e dopo il punto interrogativo.

La prima parte è l'indirizzo della richiesta stessa. In questo esempio - "http://www.boredapi.com/api/activity"

La seconda parte è costituita dai parametri della richiesta. Nell'esempio - "type=diy". Cioè, il parametro della query è "type" con il valore "diy". In questo modo, abbiamo indicato che vogliamo ottenere un'attività che si può fare da soli (diy - Do It Yourself).

Vedere quale risposta è stata ricevuta. Trovate le informazioni di cui avete bisogno. Nei moduli successivi, analizzeremo in dettaglio in che forma arriva la risposta, in che cosa consiste. In questa fase, è sufficiente capire che questo è esattamente l'aspetto della risposta alla richiesta proveniente dal backend, prima che venga elaborata logicamente e visualizzata in modo ottimale sul frontend.

Consultate la documentazione del servizio(http://www.boredapi.com/documentation) e fate voi stessi una richiesta più complessa con parametri diversi. Ad esempio, scoprite quale attività è adatta a un'azienda con più di 5 ma meno di 10 persone.

Per consolidare il materiale, provate a padroneggiare un servizio più complesso. Ad esempio - https://www.alphavantage.co/

Leggere la documentazione, ottenere il tasso di cambio o le quotazioni azionarie dal database.

Prima dell'utilizzo, è necessario registrarsi e ottenere una chiave di accesso personale.