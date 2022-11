ลองใช้งานจริงดูเป็นไง? ถึงเวลาทำการบ้านข้อแรก

คุณต้องเปิดใช้งานเทอร์มินัลเพื่อทำงานกับบรรทัดคำสั่ง บน Windows แอปพลิเคชันที่ต้องการจะเรียกว่า CMD บน MacOS - Terminal

ใช้แอปพลิเคชันคอนโซล curl (หากไม่ได้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ - แก้ไขได้) ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อส่งคำขอไปยังบริการเฉพาะและรับการตอบกลับจากที่นั่น

ตัวอย่างเช่น ส่ง คำขอ HTTP ไปยังบริการ BoredAPI นี่คือบริการที่สามารถรับกิจกรรมได้ทุกโอกาส

ในการทำเช่นนี้ ให้ป้อนคำสั่งต่อไปนี้ในเทอร์มินัล:

ขด " http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy ”

โปรดทราบว่าที่อยู่สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนตามเงื่อนไข - ก่อนและหลังเครื่องหมายคำถาม

ส่วนแรกคือที่อยู่คำขอเอง ในตัวอย่างนี้ - “http://www.boredapi.com/api/activity”

ส่วนที่สองคือพารามิเตอร์คำขอ ในตัวอย่าง - "type=diy" นั่นคือ พารามิเตอร์การค้นหาคือ "type" ที่มีค่าเป็น "diy" ดังนั้นเราจึงระบุว่าเราต้องการรับกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง (diy - Do It Yourself)

ดูสิ่งที่ได้รับการตอบกลับ ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการในนั้น ในโมดูลต่อไป เราจะวิเคราะห์โดยละเอียดว่าคำตอบมาในรูปแบบใด ประกอบด้วยอะไรบ้าง ในขั้นตอนนี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะเข้าใจว่านี่คือลักษณะการตอบสนองต่อคำขอจากแบ็กเอนด์ก่อนที่จะได้รับการประมวลผลอย่างมีเหตุผลและแสดงอย่างสวยงามบนส่วนหน้า

ตรวจสอบเอกสารประกอบสำหรับบริการ ( http://www.boredapi.com/documentation ) และสร้างคำขอที่ซับซ้อนขึ้นด้วยพารามิเตอร์ต่างๆ ด้วยตัวคุณเอง เช่น หากิจกรรมที่เหมาะกับบริษัทที่มีคนมากกว่า 5 คนแต่น้อยกว่า 10 คน

ในการรวมเนื้อหา ให้พยายามเชี่ยวชาญในบริการที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น - https://www.alphavantage.co/

อ่านเอกสารประกอบ รับอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาหุ้นจากฐานข้อมูล

ก่อนใช้งาน คุณต้องลงทะเบียนและรับรหัสการเข้าถึงส่วนบุคคล