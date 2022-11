실전에서 해보는건 어떨까요? 첫 번째 숙제를 할 시간입니다.

명령줄과 함께 작동하려면 터미널을 활성화해야 합니다. Windows에서 원하는 응용 프로그램은 MacOS - Terminal 에서 CMD 라고 합니다.

curl 콘솔 응용 프로그램을 사용합니다(컴퓨터에 설치되어 있지 않은 경우 수정). 특정 서비스에 요청을 보내고 거기에서 응답을 받도록 특별히 설계되었습니다.

예를 들어 BoredAPI 서비스에 HTTP 요청 을 보냅니다. 이것은 모든 경우에 활동을 픽업할 수 있는 서비스입니다.

이렇게 하려면 터미널에 다음 명령을 입력합니다.

컬 " http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy "

주소는 조건부로 물음표 앞과 뒤의 두 부분으로 나눌 수 있습니다.

첫 번째 부분은 요청 주소 자체입니다. 이 예에서 - "http://www.boredapi.com/api/activity"

두 번째 부분은 요청 매개변수입니다. 예에서 - "type=diy". 즉, 쿼리 매개변수는 값이 "diy"인 "유형"입니다. 따라서 우리는 스스로 할 수있는 활동을 원한다고 표시했습니다 (diy - Do It Yourself).

어떤 응답을 받았는지 확인하십시오. 그 안에서 필요한 정보를 찾으세요. 다음 모듈에서는 응답이 어떤 형태로 구성되어 있는지 자세히 분석할 것입니다. 이 단계에서는 이것이 논리적으로 처리되고 프론트엔드에 아름답게 표시되기 전에 백엔드의 요청에 대한 응답이 정확히 무엇인지 이해하는 것으로 충분합니다.

서비스에 대한 문서( http://www.boredapi.com/documentation )를 확인하고 다른 매개변수를 사용하여 더 복잡한 요청을 직접 작성하십시오. 예를 들어, 5인 이상 10인 미만의 회사에 적합한 활동을 찾으십시오.

자료를 통합하려면 더 복잡한 서비스를 마스터하십시오. 예: https://www.alphavantage.co/

문서를 읽고 데이터베이스에서 환율 또는 주식 시세를 가져옵니다.

사용하기 전에 등록하고 개인 액세스 키를 받아야 합니다.