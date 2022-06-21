أسلوب الطباعة هو الأسلوب النصي أو فن استخدام الكلمات والرموز والشخصيات المكتوبة للتواصل. تطور فن الكتابة للتواصل من الرموز الرسومية البسيطة إلى الكتابة اليدوية الرائعة مع مجموعة واسعة من الشخصيات والأنماط. في العصر الحديث ، أصبح فن الطباعة رقميًا ، حيث يعتمد الأشخاص على هذه النصوص الرقمية والخطوط والشخصيات للتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت. أصبحت الطباعة الرقمية أداة الاتصال الأكثر شيوعًا عبر الإنترنت ، حيث يستخدم الملايين هذه الخطوط والأحرف على تطبيقات الجوال والويب. يعتمد المستخدمون على تطبيقات الجوال والويب ونظامهم الخاص بالخطوط والنصوص للتواصل. نظرًا لشعبية تطبيقات الأجهزة المحمولة والويب اليوم ، من المهم التأكد من أن عناصر التصميم الخاصة بها توفر تجربة مستخدم رائعة.

لا عجب أن مبتكري تطبيقات الجوال والويب ، مثل Note ، استخدموا هذا الاسم الوصفي لتطبيقهم. يعمل تطبيق الهاتف المحمول هذا لتدوين الملاحظات على تبسيط عملية إنشاء النص ويمكن الوصول إليه على Android و iOS والويب. يعد Note أحد أكثر التطبيقات شيوعًا لأنه يوفر تجربة مستخدم سلسة ويتم تحميله بعناصر مفيدة قائمة على النصوص. إذا قررت إنشاء تطبيق جوال أو ويب مشابه ، فما أفضل الخطوط والنصوص وعناصر التصميم لتحسين تجربة المستخدم؟ ما هي النصائح والحيل البسيطة التي يمكنك استخدامها لإنشاء خطوط في تطبيقات الهاتف المحمول والويب؟

ما هو أفضل حجم خط لتطبيقات الجوال؟







عندما يتعلق الأمر بالنصوص والخطوط ، تعتمد تجربة المستخدم على مدى سهولة قراءتها. نعم ، تعد سهولة القراءة مهمة جدًا عندما يتعلق الأمر بالخطوط. يجب أن يكون المستخدمون قادرين على قراءة الكلمات بشكل مريح ، ويجب أن يكون حجم النص مقروءًا. يجب أن يكون المستخدمون قادرين على قراءة النص على أجهزتهم دون التحديق أو إجهاد أعينهم. سيسمح مصممو التطبيقات الذين ينتبهون لهذا العنصر بتجربة مستخدم أكثر راحة.

يجب ألا يكون حجم الخط كبيرًا جدًا أو غامقًا ، لذلك يبدأ النص في الظهور بشكل متعجرف للمستخدم. ومع ذلك ، يجب ألا تكون صغيرة جدًا بحيث يصعب أو يستحيل قراءة الخط بشكل مريح. هذا يعني أنه في تصميم الخطوط ، يجب موازنة مصممي تطبيقات الجوال والويب عند إنشاء هذه العناصر. هناك أيضًا معايير عالمية مقبولة بشكل عام يجب على مصممي التطبيقات الالتزام بها عند تحديد أفضل حجم للخط لتطبيقات الأجهزة المحمولة.

معيار التصميم الحالي لحجم الخط في تطبيقات الأجهزة المحمولة هو 16 بكسل كحد أدنى ، مما قد يخلق مشكلة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية. بالنسبة لمصممي تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يتطلب ذلك ألا يقل حجم النص عن 16 بكسل لضمان تجربة مستخدم مثالية. تستخدم تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظام Android حجم خط بحد أدنى 12 بكسل ، بينما يستخدم iOS حدًا أدنى لحجم الخط يبلغ 11 نقطة. تضمن معايير تصميم التطبيقات هذه إمكانية القراءة وهي حجم الخط الأكثر موصى به للنص الأساسي في تطبيقات الأجهزة المحمولة. يُقترح أيضًا الحفاظ على نسبة 90/10 من حجم خط النص الأساسي إلى العناوين.

كيف أختار خطًا لتطبيقي؟



إمكانية الوصول



يجب أن تكون خطوط تطبيقات الأجهزة المحمولة قابلة للقراءة ومتماسكة عبر جميع أنواع الأجهزة ، بغض النظر عن الحجم. يجب أن يكون محرف الخط سهل القراءة ومريحًا حتى بالنسبة للمستخدمين الذين يقضون وقتًا طويلاً أمام شاشاتهم. يجب أيضًا أن تكون الخطوط قابلة للوصول عالميًا عبر أنظمة أساسية مختلفة بحيث يتم عرض النص كما هو ، بغض النظر عن الجهاز المستخدم. على سبيل المثال ، يعد خط Times New Roman أحد الخطوط الأكثر شيوعًا التي يستخدمها مصممو تطبيقات الأجهزة المحمولة. إنه أيضًا الأكثر شهرة ويمكن الوصول إليه من قبل مستخدمي تطبيقات الجوال والويب عبر جميع الأنظمة الأساسية.

وزن الخط



يُعد وزن الخط أو عرضه لنص أو خط معين أمرًا مهمًا في تكوين تجربة مستخدم جيدة. تختلف تفضيلات وزن الخط لتطبيقات الجوال والويب من مستخدم لآخر. قد يفضل المرء قراءة خط أو كتابته بخط عريض وسميك ، بينما قد يفضل شخص آخر الإصدار الأقل حجماً من نفس الخط. يجب أن يزود مصممو التطبيقات مستخدمي التطبيق بخيارات سهلة لضبط النص لوزن الخط المفضل لديهم. تؤثر ميزة التصميم هذه بشكل مباشر على مستوى الراحة لمستخدمي تطبيقات الهاتف والويب.

مقروئية



تشير وضوح النص إلى مستوى الوضوح والسهولة والراحة التي يمكن قراءة الخط بها. يحتاج مصممو التطبيقات إلى إيلاء اهتمام كبير لعناصر التصميم لضمان أن تكون الخطوط مقروءة للمستخدمين. إن الخط الذي يصعب قراءته سوف يزعج مستخدمي التطبيق ويقلل من احتمالية تفاعلهم مع أي محتوى باستخدام هذا الخط المعين. الخطوط القابلة للقراءة أنيقة ، ولها مسافات جيدة ، وكبيرة بما يكفي للقراءة ، وواضحة بما يكفي لرؤيتها بدون مساعدة. يجب تطبيق عناصر تصميم النص الزخرفي ومحاذاة المسافات باعتدال. قد تجعل هذه الخطوط تبدو رائعة للغاية ولكنها تجعل النص غير مقروء للمستخدمين.

اعتبارات أخرى



تتميز أفضل الخطوط لتطبيقات الهاتف المحمول بميزات مميزة تكون عامة لجميع المستخدمين. يجب أن تكون تصميمات الخطوط سهلة الوصول ، وقابلة للتخصيص ، وتعزز التجربة لمجموعة متنوعة من مستخدمي التطبيق. يجب أن يكون تصميم الخطوط شاملاً ويساعد المستخدمين العاديين والمستخدمين ذوي القدرات المادية أو المعرفية المتناقصة.

تخصيص المستخدم



نظرًا لاختلاف إمكانيات المستخدمين ، يجب أن يكون حجم الخط وتصميم النص في تطبيقات الجوال والويب قابلين للتخصيص. سيستفيد المستخدمون الذين يعانون من إعاقة بصرية من القدرة على تعديل حجم النص واللون والوزن ومحرف الخط. يجب أن يكونوا قادرين أيضًا على ضبط خلفية النص والتظليل لتقليل إجهاد العين. يعد تخصيص الخطوط مساعدة كبيرة لمستخدمي التطبيق الذين يعانون من صعوبات التعلم أو الإعاقات الإدراكية أو مشاكل الرؤية.

ما نوع الخط الأفضل للويب؟



هيلفيتيكا

إن التصميم الكلاسيكي الواضح والنقي لهذا الخط جعله خيارًا شائعًا منذ عام 1957. وهو متعدد الاستخدامات ومقروء ومرئي حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. يُفضل هذا الخط نظرًا لوضوحه وجماله البسيط وتعدد استخداماته.

سيريف

يتميز محرف serif بتصميم رسمي أنيق يضيف لمسة من الصقل إلى أي مستند. إنه سهل القراءة ، وهو أحد أكثر خطوط الويب تميزًا ، مع التوازن الصحيح فقط بين العناصر الزخرفية والشكلية.

كاليبري

يعد هذا خيارًا رائعًا لتطبيقات الويب لأن حوافه الدائرية الناعمة تخلق تجربة قراءة مريحة. بسبب هذه الميزات ، يعد خطًا رائعًا لقراءة محتوى الويب الطويل ، الأمر الذي يتطلب وقتًا طويلاً للشاشة. ومع ذلك ، قد لا يكون مرئيًا لمستخدمي Mac على منصات الويب وقد يحل محل خط مماثل.





ارفو

محرف Arvo هو تصميم خط هندسي يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات الويب ووسائط الطباعة. يتوفر هذا الخط متعدد الاستخدامات في أشكال مختلفة من 4 خطوط تختلف من Roman و Roman Bold و Italics و Bold Italics.

كم عدد الخطوط المختلفة التي يجب أن تستخدمها على موقع الويب؟



القاعدة العامة في تصميم تطبيقات الويب لا تزيد عن ثلاثة خطوط مختلفة أو يجب استخدام محارف نصية على مواقع الويب. 3 خطوط كحد أقصى متعددة الاستخدامات ، ومريحة للقراءة ، وممتعة من الناحية الجمالية ، وتقلل من الالتباس.

ما هو الخط الأكثر إرضاء للعين؟



هيلفيتيكا

يأتي Helvetica في المقدمة مرة أخرى باعتباره المحرف الأكثر شيوعًا لتصميم واجهة مستخدم التطبيق! إنه متعدد الاستخدامات ويمكن قراءته بسهولة على مواقع الويب والشاشات والوسائط المطبوعة. يعتبر خطًا نظيفًا ومحايدًا غير معطّل ويمكن دمجه بسهولة في بيئة التصميم الخاصة به. Helvetica هو خط "آمن" لمصممي التطبيقات يمكن استخدامه سواء كنت تختبر تصميمات واجهة مستخدم التطبيق أو تطلق تطبيقًا برمجيًا مطورًا بالكامل.

راليواي

خطها البسيط والرائع مع تصميم نصي خفيف الوزن يشبه الرقيق. تصميم عصري. إنه سهل القراءة ومتعدد الاستخدامات وأنيق جدًا. يجعل تصميم التباعد والنص منه الخط المفضل لمصممي التطبيقات في كل مكان.

باسيفيكو

يتم استخدام خط فرشاة الفرشاة الممتع هذا لمحتوى الجوال والويب الذي يكون ممتعًا وممتعًا. حوافها الدائرية وذوقها الرائع ووزنها الخطي تجعلها ممتعة للغاية للعيون!

لاتو

يعد التصميم المستدير لخط Lato رائعًا للتسويق والمحتوى المطبوع لأنه من الممتع جدًا النظر إليه وقراءته بسهولة وهو شبه رسمي ولكنه ممتع. يعد هذا النص خيارًا رائعًا لتطبيقات الجوال والويب نظرًا لجماله وهيكله الكلاسيكي.

أي خط من خطوط Google هو الأفضل؟



توفر Google Fonts ثروة من الإلهام للخطوط الجديدة التي يمكن للمطورين دمج تصميمات واجهة المستخدم داخل التطبيق! يحتوي على مكتبة واسعة من مئات الخطوط المجانية لمنح المحتوى والنص مظهرًا مميزًا. تقدم Google Fonts العديد من الاحتمالات لمصممي التطبيقات ، بغض النظر عن حجم المشروع. سواء أكنت بحاجة إلى إنشاء حروف تصميم رسومي أو نص أساسي أو أي محتوى آخر ، فإن هذه الخطوط رائعة لاستكمال عملك.

عرض Playfair



هذا الخط رائع لمصممي التطبيقات الذين يحتاجون إلى إضافة لمسة كلاسيكية لتصميماتهم النصية. تتميز شاشة Playfair بأوزان خطوط متعددة الاستخدامات ومسافات ممتازة وهي رائعة لمحتوى العنوان.

أوبونتو

Ubuntu هو أحد الخطوط الأكثر قابلية للقراءة على الإنترنت وقد تم تصميمه ليتم استخدامه على النحو الأمثل لتطبيقات ومواقع الويب. إنه متعدد الاستخدامات للاستخدام كنص أساسي ويمكن استخدامه أيضًا للعناوين.

يعالج

يعد Treat محرفًا إبداعيًا إلى حد ما في مجموعة Google Fonts ، لأنه ، مثل Pacifico ، يستخدم حروف فرشاة رائعة. كما أن لديها مسافات معتدلة تجعل من السهل قراءتها. يوفر هذا الخط الذي يجذب الانتباه لمسة إبداعية لمحتوى هاتفك المحمول والويب.

مونتسيرات

يعد محرف Google Font البسيط من نوع sans-serif تصميم نص أساسي كلاسيكي يُستخدم لمجموعة متنوعة من المحتوى. حتى الآن ، كان هناك 16 نوعًا مختلفًا من محرف Monsterrat.

هندوسي

Hindu هي المحرف المثالي لتصميم جسم صفحة الويب نظرًا لتصميمها الجريء. على الرغم من عدم توفره في شكل متصل ، إلا أنه لا يزال خيارًا شائعًا للمحتوى الذي يجب أن يكون غامقًا. غالبًا ما يستخدم هذا الخط لنص العنوان نظرًا لميزاته غير العادية.

راليواي

يعد خط Raleway متعدد الاستخدامات للغاية وهو أحد أكثر الخطوط شهرة في Google Fonts. هذا الخط مثالي للتصميمات والمحتويات التي تتطلب نصًا ضخمًا لتبرز.

ارفو

تم إنشاء هذا الخط بشكل مثالي لتحقيق أقصى قدر من سهولة القراءة على الويب. يعد Arvo أيضًا اختيارًا ممتازًا لوسائل الإعلام المطبوعة. مع التصميم الرقيق ، تكون عناصر الديكور رائعة ومذهلة للنص الأساسي الذي يجب أن يبرز.

أبريل Fatface

تصميم خطوط Google هذا سهل القراءة ومتوفر بأوزان مختلفة. يستخدم خط April Fatface بشكل أساسي للإعلان عن المحتوى لإضفاء لمسة من الدراما على النص الأساسي لتصميماتك.

كارلا

نظرًا لوضوحه وسهولة قراءته ، يعد Karla محرفًا مثاليًا لخطوط Google للمصممين الذين يحتاجون إلى منح مشاريعهم جمالية بسيطة.

ما هو الخط المستخدم في Android؟

تتضمن عناصر التصميم الناجحة في تطبيقات Android الخلفيات والرموز والألوان. ومع ذلك ، لا يوجد ما هو مؤثر للمحتوى العام مثل الخطوط الجذابة! تعمل هذه العناصر على تجميع جمالية التصميم بالكامل لتطبيق الهاتف أو الويب من خلال منح المحتوى الخاص بك مظهرًا فريدًا ومتميزًا. مع العديد من خيارات تخصيص النص ، يمكن للمستخدمين تحديد الخطوط المفضلة لديهم لتحسين اتصالاتهم وتجاربهم في القراءة.

روبوتو

Roboto هو الخط المفضل في تصميم واجهة مستخدم تطبيقات Google لنظام Android نظرًا لسهولة قراءته وتصميمه النظيف. محاذاة التباعد ، والمنحنيات المستديرة ، والمظهر الخفيف تجعل هذا التطبيق يبرز كواحد من أكثر التطبيقات تنوعًا لاستخدامها في محتوى النص على تطبيقات Android. ومن المثير للاهتمام ، أن هذا الخط تم تطويره بالفعل بواسطة عملاق التكنولوجيا Google أنفسهم!

افتح Sans

يعد خط Open Sans خيارًا شائعًا آخر لتطبيقات Android نظرًا لسهولة قراءته. يمتد سيولته إلى محتوى الجوال والويب والمطبوعات ، وهو خط مفضل لأنه يعزز تماسك المحتوى المستند إلى النص. له وزن خط وحجم ومحاذاة تباعد متوازنة تجعله سهلًا على العين لمستخدمي Android.

أفضل تطبيقات Font Maker لنظام Android



هاي فونت

قم بتغيير تجربة خط Android مع HiFont! يعد هذا التطبيق الفريد أحد أكثر تطبيقات خطوط Android إثارة للعقل ويأتي مع مجموعة من خيارات التخصيص الملونة لمستخدمي android. يحتوي تطبيق الخطوط هذا لنظام Android على مجموعة واسعة من التطبيقات الممتعة والحديثة التي يمكن تخصيصها لتشبه الحيوانات! هذا بديل أكثر إثارة للاهتمام لخطوط النصوص الثابتة القياسية التي استخدمناها.

فوني

إذا كنت تريد تفرد إنشاء الخط الخاص بك ، فإن Fonty هو الأداة المثالية! يسمح للمستخدمين بإنشاء خطوطهم الخاصة التي تعتمد على خط اليد الخاص بهم مع واجهة إنشاء النص الخاصة به. يتيح هذا التطبيق للمستخدمين رسم وإنشاء الخطوط والشخصيات الخاصة بهم باستخدام رسم يدوي. ثم يتم تحويل رسم الخط داخل التطبيق لمنح المستخدمين خطوطًا فريدة بناءً على نص خط اليد. يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار إضافة عناصر التصميم الخاصة بهم لتطبيقات Android ، مثل الملصقات والشخصيات.

يحتوي أيضًا على مجموعة واسعة من الخطوط المحملة مسبقًا التي يمكنك اختيارها وتطبيقها على تطبيقات Android الخاصة بك. ومع ذلك ، فإن جاذبيتها الفريدة تكمن في القدرة على تخصيص خط اليد بسهولة لإنشاء نمط فريد لمحارف الخطوط لتطبيقاتك.

ما هو أسهل خط للقراءة؟



تاريخيًا ، تشير كلمة "الخط" إلى المحرف الفعلي المستخدم لإنشاء نص أو أحرف مطبوعة. تعتمد قابلية قراءة الخط على انسيابية الأحرف وتنوع الإعدادات وتصميم النص ومحاذاة التباعد والعناصر الأخرى. بشكل أساسي ، من الأسهل قراءة فئتين من الخطوط: serif و sans serif الأخرى.

سيريف

Serif هو مصطلح طباعة يستخدم لتصوير زخرفة النص والشخصيات. تظهر في قمم وقيعان الشخصيات الفردية ، وتشكل قدمًا معاكسة. تتضمن خطوط Serif الأكثر قابلية للقراءة Bookman Old Style و Courier و Garamond و Times New Roman. تعتمد خطوط Serif على تصميمات تقليدية وكلاسيكية مجربة وحقيقية تكون شبه مؤثرة ومزخرفة.

بلا الرقيق

تعني خطوط Sans serif "بدون زخرفة". نتيجة لذلك ، لا تحتوي محارف الخطوط هذه على عناصر ديكور أو زخرفة إضافية. تظهر كخطوط مستقيمة بدون زينة. يحتوي بعضها على تصميمات كلاسيكية وأنيقة وبسيطة لتعزيز تجربة القراءة لدى المستخدمين. تتضمن خطوط Sans serif الأكثر قابلية للقراءة Arial و Calibri و Franklin Gothic و Helvetica. تعد خطوط Sans serif أسهل في القراءة وتمتلك خطوطًا نظيفة وحديثة تجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين الأصغر سنًا أو منشئي المحتوى.

يحدد حجم الخطوط وتباعدها أيضًا قابلية قراءة النص الأساسي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. يحدد حجم الخط حجم الحروف أو الأحرف الكبيرة أو الصغيرة التي تظهر في النص المكتوب. النص الضخم والواضح على الورق هو الأسهل على العين لأنه أكثر راحة للقراءة. كلما زاد حجم خط serif وخطوط sans serif ، كان من الأفضل قراءة المحتوى وفهمه.

استنتاج



باتباع هذه النصائح والحيل البسيطة ، من المتوقع أن يكون تصميم التطبيق الخاص بك ناجحًا في إنشاء تطبيقات الجوال والويب. يوفر لك AppMaster أفضل الحلول والإرشادات مع فريق الخبراء.