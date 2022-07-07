هل تبحث عن طريقة لتحليل مقاييس تطبيق الجوال الخاص بك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت في المنشور الصحيح. بعد إطلاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص به بنجاح ، سيكون من الأفضل لرجل الأعمال المتمرس استخدام بيانات التطبيق لجمع رؤى الأعمال.

مقاييس تطبيقات الهاتف المحمول لقياس مراقبة كفاءة تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك

مع إطلاق العديد من الشركات لتطبيقات جوال جديدة لمواكبة طلب المستخدم ، كيف يمكن للأعمال معرفة ما إذا كان التطبيق فعالًا حقًا؟ يمكن أن توفر مقاييس تطبيقات الأجهزة المحمولة البيانات التي تحتاجها الشركات لتقييم نجاح تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. كيف تعمل مقاييس تطبيقات الجوال؟ كيف يمكنك تعظيم مقاييس التطبيق لقياس مدى نجاح تطبيقك المحمول بدقة؟ أولاً ، نحتاج إلى الحصول على فهم أساسي لمقاييس التطبيق. إذا كنت تبحث عن دليل لمقاييس تطبيقات الأجهزة المحمولة لقياس كفاءة تطبيق الهاتف ، فاستعد للنشر أدناه.

ما هي مقاييس التطبيق؟

مقاييس التطبيق هي قياسات تُستخدم لقياس النجاح أو الاحتفاظ أو النمو أو طلب المستخدم لتطبيق ما. يمكن قياس مقاييس تطبيقات الجوّال من خلال معدلات المشاركة والتحويل والاكتساب. توفر مقاييس التطبيقات للشركات رؤية قيمة حول أداء تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. توجه المقاييس أيضًا عملية صنع القرار للشركات التي قد تستجيب للمقاييس التي تم إنشاؤها في تقارير التطبيق.

يعد استخدام مقاييس تطبيقات الأجهزة المحمولة لقياس كفاءة تطبيقات الأجهزة المحمولة طريقة تعتمد على البيانات وتعتمد بشكل كبير على التحليلات. يتم إنشاء هذه التحليلات من إحصاءات قابلة للقياس وتشكل جزءًا صغيرًا من البيانات الإجمالية حول أداء الأعمال.

كيف تقيس نجاح تطبيق الهاتف؟

يُقاس نجاح تطبيق الهاتف بمؤشرات الأداء الرئيسية للشركة. مؤشرات الأداء الرئيسية - تتضمن KPI جميع مقاييس نجاح الأعمال. يتضمن ذلك كفاءة تطبيق الهاتف المحمول ورضا المستخدم عن تطبيق الهاتف المحمول. يمكنك مراقبة هذه المعلمات يدويًا ، ولكن من الأفضل القيام بذلك باستخدام التطبيق وتسهيل حياتك. يقاس نجاح تطبيقات الهاتف المتحرك من خلال النظر في الخطوات التالية:

تحديد أهداف العمل / مؤشرات الأداء الرئيسية - مؤشرات الأداء الرئيسية

يجب تحديد أهداف العمل بوضوح في مصطلحات قابلة للقياس بشكل عام. ثم يجب تضييق هذه الأهداف فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة.

حدد مقاييس التطبيق ذات الصلة

يمكن استخدام مقاييس تطبيقات الأجهزة المحمولة لجمع نطاق واسع من البيانات. ستحتاج الشركات إلى تحديد ما يتكون من بيانات قياس التطبيق ذات الصلة لتقييم نجاح تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. قد تعطي بعض الشركات الأولوية لمشاركة المستخدم كمقياس رئيسي للتطبيق ، بينما تعطي شركة أخرى الأولوية لعدد تنزيلات تطبيقات الأجهزة المحمولة. يختلف تعريف بيانات تطبيقات الأجهزة المحمولة الأكثر صلة من شركة إلى أخرى.

تتبع مقاييس التطبيق

لتتبع مقاييس تطبيقات الجوال بدقة ، يجب أن تكون هناك طريقة دقيقة وفعالة لجمع البيانات وتخزينها. يحدث تتبع مقاييس التطبيق داخل التطبيق ويمكّن المستخدمين من إنشاء تقارير عند الحاجة بسهولة. تُستخدم عوامل تصفية الفرز لسحب المعلومات ذات الصلة أو المطلوبة لإنشاء تقارير حول تطبيقات الأجهزة المحمولة.

مقارنة التباين

يجب مقارنة أداء تطبيق الهاتف المحمول بمقاييس التطبيق ذات الصلة مع مؤشرات الأداء الرئيسية لتطبيق الهاتف المحمول - مؤشرات الأداء الرئيسية. يتم قياس نجاح تطبيق الأجهزة المحمولة بناءً على المعايير والأهداف والأهداف المحددة مسبقًا لتطبيق الأعمال على الأجهزة المحمولة.

كيف تقيس تطبيقات الجوال المقاييس؟

تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول تتبع البيانات وتحليلات التطبيقات لقياس المقاييس داخل منصات تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. تلتقط التحليلات على تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه البيانات ذات الصلة التي يمكن استخدامها للمقارنة مع أهداف العمل المحددة مسبقًا ومؤشرات الأداء الرئيسية - مؤشرات الأداء الرئيسية. هناك فئات مختلفة من مقاييس المستخدم التي يمكن إنشاؤها من البيانات داخل تطبيق الهاتف المحمول.

مقاييس الاكتساب

تستكشف هذه المقاييس عدد المبيعات الناتجة عن مستخدمي التطبيق من خلال عمليات الشراء أو التنزيلات داخل التطبيق. تخلق هذه المقاييس رؤى تسويقية قيّمة لتقدير مقدار الإيرادات التي يمكن تحقيقها من عمليات الشراء المستقبلية لهذا المستخدم. تشمل القياسات متوسط الإيرادات لكل مستخدم ، والتكلفة لكل تثبيت ، والقيمة الدائمة للعميل.

مقاييس المشاركة

معدل استخدام المستخدمين للتطبيق والبقاء فيه والعودة والتفاعل معه يمكن أن يقدر معدل المشاركة. هذا مقياس قيم للشركات لتقييم مدى رضا المستخدمين عن التطبيق. يمكن استخدامه أيضًا لقياس نجاح استراتيجية تسويق أو ترويج أو تسعير معينة داخل تطبيق الهاتف المحمول.

مقاييس أداء التطبيق

يتم قياس ذلك من خلال وقت استجابة التطبيق وهو المدة التي يستغرقها التطبيق لعرض نتيجة بحث أو استعلام المستخدم. تعد أعطال التطبيق أيضًا طريقة جيدة لتقييم أداء تطبيقك بناءً على عدد المرات التي تم إغلاقه فيها بشكل غير متوقع أثناء الاستخدام.

قياسات مترية إضافية

مقاييس تحويل التطبيق

تعمل هذه المقاييس على تقييم عدد المرات التي يستغرقها المستخدمون لإكمال المهام أو الأهداف المحددة مسبقًا داخل التطبيق. على سبيل المثال ، قد يُنشئ تطبيق التجارة الإلكترونية تسجيل وصول يومي للمستخدم يتم تحفيزه من خلال المكافآت. سيقيس مقياس تحويل التطبيق عدد المستخدمين الذين يقومون بتسجيل الوصول يوميًا وهو مؤشر جيد للتحويل الجيد للتطبيق. ينطبق هذا المقياس أيضًا على المبيعات أو عمليات الشراء داخل التطبيق. يمكن تقييم المستخدمين من خلال متوسط قيمة طلباتهم في كل مرة يزورون فيها التطبيق. يمكن للشركات استخدام هذا المقياس لتقدير معدلات تحويل المبيعات بين مستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة وتوقع الإيرادات المستقبلية.

مقاييس الغرور

تسمح هذه المقاييس للشركات بالحصول على "حقوق المفاخرة" وتبدو رائعة في المواد التسويقية عند الترويج لأعمالها أو تطبيقاتها! وهو يتألف من مقاييس لا توفر في حد ذاتها الكثير من التبصر. ومع ذلك ، فإن هذه المقاييس تقدم إحصاءات تسويقية مقنعة يمكن استخدامها لتحويل العملاء المتوقعين إلى مبيعات فعلية. يمكن أن تتضمن مقاييس الغرور عدد التنزيلات اليومية أو عدد المستخدمين المسجلين للتطبيق.

ما هي بعض المقاييس الشائعة المستخدمة لقياس نجاح طرح الجوال؟

المقاييس الشائعة المستخدمة لتحديد مدى نجاح إطلاق تطبيق جديد هي كما يلي:

إجمالي تنزيلات تطبيقات الجوال

يعد استيعاب المستخدمين استنادًا إلى عدد تنزيلات تطبيقات الأجهزة المحمولة مقياسًا قيمًا للشركات. تستخدم هذه الشركات مقاييس تطبيقات الأجهزة المحمولة لعدد المستخدمين الفرديين الذين قاموا بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم لقياس نجاح الطرح. يمكنهم تتبع إجمالي تنزيلات تطبيقات الجوال خلال فترات محددة أو خلال حملات ترويج تسويقية مختلفة.

ستمنح مقاييس تطبيقات الجوّال هذه للشركات رؤية ثاقبة حول ما إذا كان تطبيقهم هو الأكثر تفضيلاً في فترة معينة. يمكن تقسيم هذه المقاييس بشكل أكبر إلى أيام ، كما أنها توفر مزيدًا من الأفكار حول الوقت الذي يفضل فيه المستخدمون تنزيل التطبيق. يمكن للشركات أيضًا استخدام مقاييس التطبيق لقياس نجاح الحملة التسويقية لإطلاق تطبيق الجوّال. يمكنهم فحص إجمالي التنزيلات استجابةً لنداء الشركة للعمل.

إجمالي اشتراكات / تسجيلات تطبيقات الهاتف المحمول

يقوم بعض المستخدمين بخطوة إضافية ليس فقط تنزيل التطبيق ولكن أيضًا إكمال عملية التسجيل أو الاشتراك. يوفر هؤلاء المستخدمون مقاييس قيمة لتطبيقات الأجهزة المحمولة للشركات التي ترغب في اختبار نتائج الرسائل وراء حملة ترويجية معينة أو استراتيجية مبيعات مستدامة. إذا اتخذ عدد كبير من المستخدمين الخطوة الإضافية لتنزيل التطبيق ، فقد يعني ذلك أن تطبيق الجوال كان ناجحًا. ومع ذلك ، قد تشير مقاييس تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى أن غالبية المستخدمين اختاروا عدم إكمال عملية التسجيل. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يرجع ذلك إلى مشكلة ترويجية أو تسعير أو مشكلة واجهة مستخدم / UX لتطبيق جوّال.

كيف تقيم أداء التطبيق؟

معدل تذبذب تطبيقات الجوال

يحدد مقياس تطبيق الهاتف المحمول هذا المعدل الذي يغادر عنده المستخدمون الجدد منصة تطبيقات الهاتف المحمول. قد يكون هذا التخلي عن تطبيقات الهاتف المحمول بسبب العديد من العوامل. ويمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول استراتيجية الأعمال الترويجية والمبيعات والتسويق. إذا كانت مقاييس تطبيقات الجوّال تشير إلى أن عددًا كبيرًا من المستخدمين يغادرون تطبيق الهاتف بسرعة ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في الاحتفاظ بالمستخدم. قد يكون هذا بسبب مشاكل في تجربة المستخدم على التطبيق. قد يشير معدل التغيير المرتفع للهاتف المحمول أيضًا إلى وجود مشكلات في واجهة التطبيق وقابلية الاستخدام. في كلتا الحالتين ، الأمر متروك للشركات لاستخدام مقاييس تطبيقات الهاتف المحمول لتقييم أداء التطبيق وتحسينه.

مقاييس المستخدم النشطة اليومية

تقيس هذه المقاييس بدقة عدد المستخدمين اليوميين على تطبيق الهاتف المحمول. استنادًا إلى مقاييس التطبيق المقدمة ، ستحصل الشركات على معلومات قيمة حول ما إذا كانت تحصل على انتباه المستخدمين وتحافظ عليه. تعد هذه المقاييس مؤشرًا جيدًا لمدى جودة أداء التطبيق لأنها تتعقب تفاعل المستخدمين. يمكن أن يعطي أيضًا نظرة ثاقبة على عدد المستخدمين الذين يجدون تطبيق الجوال الخاص بك جذابًا أو ترفيهيًا أو تعليميًا بدرجة كافية. يشير تطبيق الجوال الذي يحتوي على مقياس DAU العالي إلى أن المستخدمين يحبون التطبيق ويستمرون في العودة لاستخدامه. يمكن لفرق التسويق بعد ذلك تكرار نجاح مجال التقييم هذا في مجالات أخرى من العمل.

تعطل التطبيق

يوفر عدد مرات تعطل التطبيق للشركات مقاييس قيمة لتطبيقات الأجهزة المحمولة استنادًا إلى أدائها الفعلي. ومع ذلك ، يمكن أن يساعد هذا المقياس أيضًا الشركات في التعرف بسرعة على الأخطاء أو مواطن الخلل في تطبيقاتها المحمولة وإصلاحها. يمكن أن يؤدي استخدام مقاييس تطبيقات الأجهزة المحمولة لتحديد المشكلات المتعلقة بالتطبيق ، مثل الأخطاء أو التأخر أو الثغرات أو الأعطال ، إلى تحسين أدائه. بمجرد استخدام الشركات لمقاييس تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه لصالحها ، يمكنها بسهولة وبسرعة الاستجابة لمشكلات المستخدم أو المشكلات الفنية مع تطبيقاتها.

ما المقاييس التي ستستخدمها لتحديد مدى نجاح ميزة التطبيق الجديدة؟

تعد مقاييس المشاركة أداة رائعة لتقييم نجاح تطبيق الهاتف المحمول بين مستخدمي التطبيق.

معدل البقاء

يقيس مقياس تطبيق الهاتف المحمول هذا المدة التي يزور فيها المستخدمون أحد التطبيقات مرة واحدة على الأقل لفترة معينة. تشير معدلات الاحتفاظ المرتفعة إلى أن عددًا كبيرًا من المستخدمين يشاركون بنشاط ويسعدون بميزات تطبيق الهاتف المحمول. تساعد مقاييس تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه الشركات على قياس نجاح ميزات التطبيق الجديدة وتسهيل العروض الترويجية المستهدفة للمستخدمين.

متوسط معدل الجلسة

يقيس مقياس تطبيق الجوّال هذا بدقة متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التعامل مع تطبيق الهاتف المحمول. سيكون لدى المستخدمين المتحمسين أو المتحمسين لميزة التطبيق الجديدة معدل احتفاظ أعلى من المستخدمين الآخرين.

نسبة الالتصاق

يعد عدد المستخدمين الذين يعودون إلى تطبيق الهاتف المحمول مؤشرًا جيدًا على نسبة الثبات لديهم. كلما زادت نسبة الالتصاق ، زادت إمكانية تفسير ميزة التطبيق الجديدة على أنها أكثر نجاحًا.

عدد الأسهم

عدد المرات التي يشارك فيها المستخدمون تطبيقًا هو أيضًا مؤشر رئيسي على رضا المستخدمين عن ميزة التطبيق الجديدة. توفر هذه المقاييس مقياسًا إيجابيًا لنجاح تطبيق الجوال. بمجرد رضا المستخدمين عن إحدى ميزات التطبيق ، فمن الأرجح أنهم سيشاركونها بين دوائرهم الاجتماعية.

مدة الجلسة

يقيس مقياس الجوّال هذا طول الوقت الذي يقضيه المستخدمون في كل زيارة إلى تطبيقك. كلما طالت مدة الجلسة ، كان ذلك أفضل للشركات. يشير هذا المقياس إلى أن النشاط التجاري قد جذب انتباه المستخدم. يمكن للشركات استخدام الرؤى المكتسبة من مقياس الهاتف المحمول هذا لتعديل استراتيجياتها الترويجية الأخرى وتحسين قابلية استخدام ميزات تطبيقاتها لزيادة طول جلسة المستخدمين.

وقت استجابة التطبيق

يشير هذا إلى المدة الزمنية التي يستغرقها التطبيق لعرض نتيجة بحث أو استعلام من واجهة برمجة التطبيقات. من الأفضل الحفاظ على معدلات زمن الوصول لتطبيقات الهاتف المحمول منخفضة قدر الإمكان. لقد ثبت منذ فترة طويلة أنه كلما طالت معدلات الكمون ، زاد معدل التراجع أو الخروج.

استنتاج

لكي تكون قاطعًا ، تعد مقاييس تطبيقات الأجهزة المحمولة أدوات رائعة لمراقبة كفاءة تطبيقات الأجهزة المحمولة ورضا المستخدم. عند استخدامها بحكمة ، فهي وسيلة قيّمة لتوليد البصيرة التجارية من خلال مساعدة المالكين على اتخاذ قرارات استراتيجية. تؤثر هذه القرارات على مستخدمي التطبيق وتبلغ استراتيجيات التسويق والتسعير والمبيعات وخدمة العملاء.

يمكن استخدام الرؤى التسويقية التي توفرها مقاييس تطبيقات الجوال لإنشاء تقارير مفيدة. يمكن للشركات البقاء في صدارة المنافسة من خلال الاستخدام الحكيم لميزات التحليلات داخل تطبيقاتها. يمكنهم أيضًا استخدام المقاييس للتواصل بشكل أفضل مع المستخدمين والاحتفاظ بالعملاء وجذبهم وتحويل العملاء المتوقعين إلى مبيعات. تعد مقاييس تطبيقات الأجهزة المحمولة واحدة من أفضل الأدوات التي يمكن للمرء استخدامها لاتخاذ قرارات العمل وأفضل أداة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول هي منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية. باستخدام AppMaster ، يمكنك تطوير تطبيق أصلي للهاتف المحمول لـ IOS و Android دون إشراك فريق تطوير أو كتابة سطور من التعليمات البرمجية. يعد تطوير No-code حلاً رائعًا عندما لا تكون مستعدًا للانتظار لأشهر ودفع مبالغ ضخمة مقابل التطوير الكلاسيكي. اكتشف المزيد هنا .