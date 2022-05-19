لا يمكن لأحد أن يضمن نجاح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا بمجرد إطلاقه في السوق ، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا الأدوات اللازمة لاختبار وتقييم وفهم مشروعنا قبل إطلاقه رسميًا حتى نتمكن من تحسين فرص النجاح.

وفقًا لهذه المصطلحات ، فإن إحدى أكثر أدوات الاختبار التي في أيدينا كمطورين لتطبيقات الأجهزة المحمولة هي MVP ، وهو الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق. باستخدام MVP ، يمكنك اختبار فكرتك وميزات تطبيقك للتحقق من كيفية تفاعل جمهورك معها ، وكيف جربوها ، وما إذا كان يمكن تحسين المشروع قبل إطلاقه وكيف.

في هذه المقالة ، نستكشف ماهية MVP وكيف يمكنك استخدامه لتحسين مشروعك ، كما نمر بعملية تطوير MVP حتى تتمكن من فهم كيفية تصميم وبناء منتجك الأدنى القابل للتطبيق.

ما هو الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق؟

الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق هو الحد الأدنى من إصدار المنتج الذي تقوم بتطويره والذي يمكنك استخدامه للاختبار في السوق. يمكن استخدام منتج قابل للتطبيق MVP في أي مجال ، ويمكن أن يجلب نفس المزايا: سيتم إصدار MPV لمجموعة من الأشخاص الذين يمثلون جمهورك المستهدف (على سبيل المثال ، إذا كان جمهورك المستهدف هو "المراهقون" ، ستقوم بتوزيع الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق على مجموعة من المراهقين).

يمكن أن تتيح لك هذه الممارسة التعرف على كيفية تفاعل الجمهور مع المنتج الجديد ، وكيفية استخدامه ، وما إذا تم تأكيد توقعاتك أو رفضها وكيفية ذلك.

كيف يبدو منتج Mvp القابل للتطبيق؟

لقد ذكرنا أن MVP هو الشكل الأدنى لمنتجك ، ولكن ماذا يعني ذلك؟

مع MVP ، أنت تطور فقط الوظائف الأساسية لمنتجك حتى يصبح نوعًا من نموذج أساسي قادر على تحقيق الهدف الأساسي الذي تريد تحقيقه. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد تشغيل تطبيق يحل مشكلة معينة لمستخدميه ، فيجب أن يوفر MVP هذه الإمكانية ، ولكن يمكن أن يكون خاليًا من أي ميزة إضافية أو أي عنصر.

عملية تطوير Mvp وتطوير تطبيقات الجوال

تعتبر عملية تطوير MVP مهمة بشكل خاص في مجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. تطبيقات الأجهزة المحمولة هي منتجات (وخدمات) يتم توفيرها للمستخدمين حتى يتمكنوا من إصلاح مشكلة أو تلبية حاجة ما. المنتج القابل للتطبيق الأدنى هو الاختبار المثالي للتحقق من الوظائف الأساسية للتطبيق وجمع التعليقات من الجمهور المستهدف.

في هذا المجال ، يعد MVP إصدارًا أساسيًا جدًا من التطبيق الذي تقوم ببنائه. يحتوي على جميع الوظائف الأساسية والحد الأدنى من الميزات. ومع ذلك ، يجب أن تجعل الجمهور قادرًا على استخدامه لغرضه لأن هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لجمع ملاحظاتهم.

في هذا القسم ، نستكشف كيفية تحديد الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق وإطارها وبناء إطار عمل لها من خلال دليل تفصيلي خطوة بخطوة. قد يكون لتطبيق MVP ميزات محدودة ، لكن هذا لا يعني أنه يجب التقليل من أهمية عملية تطوير المنتج: فالخيارات التي تقوم بها في مراحل التخطيط ستعتمد على جودة وملاءمة تعليقاتك.

كيفية بناء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق: دليل خطوة بخطوة

البحث عن المتجر

لا تبدأ عملية تطوير MVP فقط بأبحاث السوق ، ولكن يجب أن يبدأ بها مشروع تطوير التطبيق بالكامل.

أبحاث السوق هي ما يسمح لك بفهم الأشخاص الذين سيحتاجون إلى تطبيقك وكيفية الوصول إليهم. اسأل نفسك من هؤلاء الناس؟ ما نوع الجهاز والنظام الأساسي الذي يستخدمونه كثيرًا؟ ما الذي يحتاجون اليه؟ ماذا يريدون؟

بالطبع ، بخلاف طرح هذه الأسئلة على نفسك والتفكير فيها ، فأنت تريد أن تسألها بالفعل: قم بإجراء أبحاث السوق باستخدام الاستطلاعات وطرح أسئلة مباشرة. في عام 2022 ، أصبحت هذه المرحلة سهلة للغاية بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. معهم ، يمكنك الوصول إلى عدد كبير من الأشخاص وطلب رأيهم مجانًا وبأقل جهد من جانبهم.

في نهاية البحث ، ستكون قادرًا على تحديد جمهورك المستهدف بمعايير دقيقة (العمر ، الجنس ، الحالة الاجتماعية ، الوظيفة ، الخبرة ، الهواية ...). يمكنك الآن استخدام هذه المعلومات لتزويدهم بالخدمة / المنتج الذي يحتاجون إليه.

تضييق نطاق أفكارك

عندما تقوم بتطوير الحد الأدنى من منتجك القابل للتطبيق ، فإنك تقوم بتضييق نطاق تطبيقك إلى جوهره. لذلك ، يجب أن تكون مدركًا جيدًا لما هو جوهرها. ستساعدك هذه الخطوة وما يليها في الوصول إلى هناك.

في هذه المرحلة ، من المهم أن تضييق نطاق أفكارك حول تطبيقك. اسال نفسك:

ما هي الحاجة / المشكلة التي يقوم تطبيقي بحلها / تلبيتها؟ من سيستخدم تطبيقي وكيف؟ لماذا يختارون تطبيقي على العشرات (إن لم يكن المئات) من التطبيقات الأخرى؟

تحديد قائمة الميزات

تساعدك هذه الخطوة أيضًا على تضييق نطاق عملية تطوير تطبيق الهاتف المحمول وعملية تطوير MVP ، ولكن من وجهة نظر تقنية أكثر.

مع الإجابات التي قدمتها في الخطوة السابقة ، حان الوقت الآن لتحديد نوع الميزات التي يجب توفيرها للمستخدم. بعبارة أخرى ، إذا كان يجب عليك الإجابة عن هذه الأسئلة باستخدام ميزات تطبيقات الأجهزة المحمولة ، فما هي الميزات التي ستختارها؟

الميزات التي تختارها هنا هي تلك التي يجب تنفيذها في الحد الأدنى من منتجك القابل للتطبيق.

رسم مخطط تدفق المستخدم

من المهم أن يكون تطوير منتج MVP الخاص بك مبنيًا على المستخدمين وخبراتهم. من أكثر الطرق فعالية للتأكد من حصول المستخدمين لديك على تجربة جيدة هي تحديد مسار رحلتهم كمستخدمين.

ما هي الخطوات التي سيتخذونها من اللحظة التي يفتحون فيها التطبيق إلى اللحظة التي يحققون فيها هدفهم؟ عندما تقوم بتخطيط كل شيء (بصريًا) ، يمكنك الحصول على فهم أفضل لكيفية تحسين تجربتهم. على سبيل المثال ، يمكنك أن تدرك أنك قد صممت عملية من ثلاث خطوات لتنفيذ إجراء يتطلب واحدًا فقط.

بمجرد أن يتم تقليل خريطة تدفق المستخدم الخاصة بك إلى العظم ، تكون قد حصلت على إطار العمل لمنتجك القابل للتطبيق MVP.

بناء حد أدنى من التطبيق القابل للتطبيق

هذا هو الوقت المناسب فقط لبناء MVP: يجب أن تكون الخطوات السابقة هي الأساس لمرحلة البناء التي تبدأ الآن.

هذه هي عملية تطوير MVP الفعلية عندما يكون المطورون وتقنيات واجهة المستخدم في العمل. ضع في اعتبارك ، في هذه المرحلة ، أن الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق ليس إصدارًا منخفض الجودة من منتجك. يجب أن تكون الجودة دائمًا أولوية ؛ أنت تقلل فكرتك فقط إلى جوهرها ، تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك إلى وظائفه الأساسية.

قم بتشغيل تطبيق Minimum Viable Product

عند اكتمال تطوير منتج MVP ، تكون جاهزًا لإطلاق تطبيق MVP للجوال.

هذه أيضًا خطوة تتطلب بعض التخطيط: أكثر من التخطيط ، هذا عندما تبدأ مهارات التسويق والاتصال في عملية MVP الناجحة للبناء. يجب أن تستهدف استراتيجياتك التسويقية نفس الشريحة التي يستهدفها منتجك القابل للتطبيق MVP.

جمع وتحليل الملاحظات

لا ، لا تنتهي عملية تطوير منتج MVP بإطلاق الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق. على العكس من ذلك ، يمكن اعتبار هذه الخطوة الأكثر أهمية.

حان الوقت الآن في رحلة تطوير منتج MVP عندما تحتاج إلى جمع تعليقات من جمهورك.

يجب أن تحاول جمع ردود الفعل النوعية والكمية.

يتم تقديم التعليقات النوعية من خلال الآراء التي يشاركها المستخدمون: لماذا يستخدمون التطبيق ، ولماذا يعجبهم ، ولماذا لا يحبونه ، وكيف يمكنهم تحسينه.

يجب أن تشتمل التعليقات الكمية على بيانات قابلة للقياس وقابلة للمقارنة: على سبيل المثال ، عدد المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يستخدمون التطبيق ، والوظائف الأكثر استخدامًا وفقًا للأرقام ، والمزيد ...

خلال هذه المرحلة ، هناك بيانات مهمة أخرى يجب عليك جمعها وهي كيف يتعرف المستخدمون على تطبيقك: يمكن أن يوفر لك رؤى تسويقية مهمة.

إن جمع البيانات ليس كافيًا بالطبع: تتطلب عملية بناء نجاحك MVP أن تقوم بتحليل تلك البيانات والحصول على رؤى قوية منها حول كيفية الاستمرار في تحسين تطبيق الهاتف الخاص بك.

تطوير منتج MVP: هل هو مجرد اختبار؟

يعد MVP جزءًا من عملية تطوير المنتج ، وليس فقط كاختبار. في الواقع ، الغرض من منتج MVP القابل للتطبيق هو إظهار إمكانات تطبيقك للمستثمرين. يمكنك إظهار كل من الميزات الأساسية للتطبيق وكيفية عملها وتعليقات المستخدمين. بهذه الطريقة ، يمكن أن يصبح العثور على أشخاص مستعدين لاستثمار أموالهم في مشروعك أسهل كثيرًا.

أخيرًا وليس آخرًا ، في بعض الحالات ، يمكن أن يصبح MVP أيضًا الأساس الذي تقوم عليه في تطوير تطبيق الهاتف المحمول النهائي.

يعد الوقت الذي تقضيه لبناء MVP جزءًا أساسيًا من عملية تطوير منتجك. من خلال دليلنا ، نأمل أنه بخلاف تزويدك بالمعرفة لبناء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق لهاتفك المحمول ، فقد ساعدنا أيضًا على فهم أهميته وكيف ، إذا تم إجراؤه بعناية واهتمام ، يمكن أن يؤدي إلى احتراف و نتائج ناجحة.