يعد اختيار مجموعة الألوان الدقيقة التي تناسب تصميمك من أهم الخطوات لإضفاء الحيوية عليه. يتطلب الأمر عينًا ماهرة لتجميع الألوان المناسبة لتوصيل رسالتك إلى المنزل ، سواء كنت تحاول نقل الأحاسيس المرتبطة بمناظر طبيعية خلابة ، أو غروب الشمس الرومانسي ، أو صورة نابضة بالحياة تنفجر بالألوان.

قمنا بتجميع قائمة من مجموعات الألوان المذهلة التي يمكنك استخدامها بحرية في أي من مشاريعك لتوفير بعض الوقت والطاقة في سعيكم للحصول على مزيج الألوان المثالي. يمكن استخدام مخططات التدرج هذه في أي نوع من التصميم تقريبًا.

عجلة الألوان ومجموعات الألوان

يعد فهم كيفية تفاعل الألوان المختلفة مع بعضها البعض أهم خطوة في إنشاء مجموعات ألوان جميلة. لنفترض أنه يمكنك إتقان عجلة الألوان وتناسق التدرج (ما يعمل ، وما لا يعمل ، وكيف يتواصل اللون). في هذه الحالة ، ستكون قادرًا على مزج الألوان بشكل أكثر فاعلية ، وإنشاء علامة تجارية أقوى ، والتواصل بشكل أكثر ذكاءً مع المصممين والطابعات.

هناك ثلاثة ألوان أساسية هي الأحمر والأصفر والأزرق. هناك أيضًا ثلاثة ألوان ثانوية ، خضراء وبرتقالية وأرجوانية ، يتم إنشاؤها عند دمج الألوان الرئيسية. أخيرًا ، هناك ستة درجات من الدرجة الثالثة. إذا كنت سترسم خطًا في منتصف العجلة ، فستتمكن من التمييز بين درجات الألوان الدافئة (مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر) والألوان الباردة (الأزرق والأخضر والأرجواني).

عندما نفكر في الأشكال الباردة ، غالبًا ما نفكر في الهدوء والسكينة والصفاء. من ناحية أخرى ، ترتبط الألوان الدافئة بالحيوية والسطوع والنشاط. عندما تدرك أن كل لون له درجة حرارته ، قد تبدأ في فهم كيفية تأثير استخدامها على المعلومات التي تريد نقلها.

ينتج مخطط التدرج ، الذي يُعرف غالبًا باسم مجموعة الألوان ، عن دمج الأشكال بشكل جيد. على عجلة الألوان ، الأشكال التي تكمل بعضها البعض هي تلك التي تتعارض مع بعضها البعض. بسبب التباين القوي بين درجتي اللون ، قد يؤدي استخدامهما معًا إلى إنشاء عمل فني بارز ، ولكن الجمع بينهما بشكل متكرر قد يكون مملاً.

على عجلة الألوان ، يتم تجميع درجات متشابهة بالقرب من بعضها البعض. سيسود لون واحد ، وسيوفر الآخر الدعم ، وسيكون الثالث بمثابة لهجة عند تطوير مخطط تدرج ألوان مماثل. تتوزع الأشكال التي تشكل الثالوث بشكل موحد على عجلة الألوان وتميل إلى أن تكون نابضة بالحياة ونشطة للغاية. إنها تنتج تباينًا وتناغمًا في المجال البصري ، فتلفت الانتباه إلى كل مكون على حدة بينما تلفت الانتباه في نفس الوقت إلى الكل. يمكنك إنتاج مخططات تدرج متنوعة ومثيرة للاهتمام من خلال استخدام عجلة الألوان. يعد العثور على مجموعة الألوان المناسبة لحدث معين أمرًا في غاية الأهمية.

أفضل 25 مجموعة ألوان جذابة

عندما يتعلق الأمر بالتصميم ، فإن الأداة الأقوى والأكثر تنوعًا في يد المصمم هي الصبغة. يتم توفير خيارات تدرج اللون الـ 25 التالية للنظر فيها أثناء العمل على التصميم التالي.

هذه هي مجموعات الألوان اللافتة للنظر التي طورها فريق التصميم لدينا خصيصًا لك.

1. الخوخ والأزرق الملكي

بالنسبة للإدخال الأول في قائمتنا ، سنختار مجموعة ألوان شائعة حاليًا: الخوخ والأزرق الملكي. هذان اللونان يخلقان مزيجًا ثلاثيًا ؛ يضفي اللون الأزرق الملكي انطباعًا بالجرأة ، والذي يتوازن جيدًا مع إحساس المرح في لون الخوخ. تعمل تركيبة الألوان هذه بشكل رائع لإنشاء الشعارات أو تُستخدم كأشكال مميزة في تصميم أو قالب مواقع الويب.

2. الأسود والأصفر

مزيج اللونين الأسود والأصفر هو أحد مخططات تدرج اللون المستخدمة بشكل متكرر. يخلق التباين القوي بين هذين اللونين مزيجًا جميلًا من الألوان يعمل جيدًا معًا. يمكن استخدام هذه المجموعة جيدًا في إنشاء صورة أو ملصق لمنتج ذي علامة تجارية.

3. الوردي والأزرق

عند الدمج ، ينتج عن مزيج اللونين الوردي والأزرق إحساسًا ممتعًا بالانسجام. إن التجاور بين اللونين الوردي والأزرق ، مع النغمات الأكثر جدية للأزرق ، يخلق إحساسًا بالازدواجية في مخطط التدرج. يميل اللون الوردي إلى المظهر اللطيف والباستيل الذي يشبه الربيع.

4. الأصفر والأحمر

مزيج الألوان من الأصفر والأحمر هو التالي في القائمة ، وهو مزيج جريء ونابض بالحياة. يتم التقاط روح الفرح تمامًا من خلال هذه الأشكال التي تتناقض مع بعضها البعض. لإضفاء هذا المزيج العريق من الكاتشب والخردل لمسة عصرية وألوان الباستيل ، حاول تغيير درجات اللونين من البهارات من الأحمر إلى المرجان.

5. أوف وايت وأحمر كرز

مزيج الألوان أو مزيج التدرج من الأبيض الفاتح وأحمر الكرز هو حقًا كلاسيكي خالٍ. تتميز تركيبة اللون هذه بجودة مزدوجة رائعة وتعمل بشكل جيد في كل من التنسيقات المطبوعة والرقمية.

6. الأزرق الكهربائية والأخضر الجير

يقال إن درجات اللون الأزرق الكهربائي والأخضر الليموني تشع بالحيوية والحيوية. عند استخدام هذين اللونين النابضين معًا ، يؤديان أداءً جيدًا بشكل خاص في إنشاء الشعارات وفي صناعة الأزياء.

7. الأبيض والأزرق

الأبيض والأزرق الفاتح هما مزيج آخر من الألوان الخالدة يشتهر بخصائصهما المزدوجة. ينقل هذا المزيج الهادئ إحساسًا بالراحة والاعتمادية ، ويستحضر الإحساس بالنظر إلى السماء في صباح مشرق ومشمس. ستستفيد صناعات الرعاية الصحية والرعاية النهارية والمنظمات غير الربحية من استخدام مزيج الألوان من الأبيض والطفل لألوان علامتها التجارية.

8. هوت بينك وسماوي

هذا واحد هو السرد هوى الصورة الرائجة. السماوي هو لون أزرق يصعب مطابقته ، لكن مخطط تدرج اللون الوردي والأزرق السماوي يبدو جيدًا معًا. إنها نسخة حديثة من اللون الوردي التقليدي والأزرق الفاتح الذي يجمع بين الزاهي مع ديستوبيا السايبربانك. تضفي هذه الألوان الزاهية والمذهلة طاقة مثالية لتضاهي المزيد من العلامات التجارية الممتعة.

9. البرتقال والخوخ المحروق

البرتقالي المحترق والخوخ يصنعان مزيجًا متشابهًا من الألوان. من المحتمل أن تكون سمة التحرير والسرد ثنائية اللون هي الانسجام بينهما ، مما يجعلها مثالية لأسلوب الحياة أو المهرجانات أو الأعمال الداخلية المنزلية.

10. الأزرق والوردي الزاهي

التالي ، السماء الزرقاء والوردي الزاهي. ينقل اللون الوردي الزاهي والأزرق الفاتح متعة الشباب. يعمل مزيج الألوان هذا بشكل جيد مع شركات الأبوة والأمومة وشعارات الرعاية النهارية وملابس الأطفال والسلع والألعاب.

11. الخردل ، المريمية ، الغابة

هذا واحد هو مجموعة ألوان أخرى تتجه للصورة. يتباين لون الخردل والمريمية والأخضر الغابوي مع ألوان حلوى القطن. هذه الألوان الثلاثة تخلق لوحة ذات ألوان أرضية. تعد هذه الأشكال رائعة لشعارات الشركات الطبيعية ومواقعها الإلكترونية ومنتجاتها وتغليفها.

12. الفوشيه والنيون الأخضر

هذا السرد هوى يتجه. الفوشيه والأخضر النيون مزيج آخر من الألوان عالية الطاقة. ينتج الفوشيه والأخضر النيون شعوراً بالحيوية ، مما يجعلهما رائعين للأزياء أو الطليعة.

13. برتقال ، خوخ ، كاسترد

مجموعات الألوان هذه تتجه. ينتج اللون البرتقالي والخوخ والكاسترد صورة برتقالية متدرجة. هذا السرد مثالي لشركات التجميل أو الأزياء التي تريد جوًا مرحًا ومتجدد الهواء.

14. توت العليق والأزرق

يخلق توت العليق والأزرق أجواء مستقبلية على الإنترنت دون أن يكونا صاخبين للغاية. يعد هذا الوضع السيبراني المرير الصامت ممتازًا للعلامات التجارية والشعارات وتطوير المنتجات والصورة الشائعة والتعبئة.

15. الكرز الأحمر والعلكة

أحمر الكرز والوردي الزاهي يمكن مقارنتهما بالكرز الأحمر والأبيض الفاتح. يوفر هذا المزيج تباينًا عاليًا مذهلاً ومثاليًا للمنتج أو الصور الشائعة أو تصميم العلامة التجارية.

16. كورال ، تفاح متبل ، خوخ

المرجان والتفاح المتبل والخوخ ألوان دافئة وهي الأفضل لأغراض الصور الشائعة. هذا المزيج رائع للتصميم الداخلي والرسومات والرسومات ذات الألوان الدافئة. إنها تضفي جوًا أنثويًا دافئًا.

17. زبدة ، نعناع ، بنفسجي فاتح

تعمل ألوان الباستيل الثلاثية هذه معًا لتوفير مظهر مرن ودافئ. تمثل الزبدة والنعناع والأرجواني الفاتح كل ما هو ربيع ، سواء بمفرده أو جماعيًا. يستفيد تصميم المنتجات والتعبئة والصور الشائعة والشعارات أكثر من لوحة التدرج هذه.

18. فورست آند موس غرين

تشكل الغابات والطحلب مخططًا أحادي اللون للمنظمات غير الحكومية والتعاونيات ورجال الأعمال. هذه الأشكال طبيعية ومتأصلة ، وتعبر عن ارتباطنا بالطبيعة.

19. أخضر وأبيض

تستحضر الجزيرة الخضراء والبيضاء نفس الشعور الطبيعي والهادئ مثل الغابات والطحالب الخضراء ، ولكن مع لمسة أكثر حداثة. إنهم يصنعون خلفيات مناسبة لشركات أكثر طبيعية أو بسيطة أو شمولية.

20. بيج ، أسود بني ، تان

يجعل اللون البيج والأسود والبني والأسمر مظهرًا فيكتوريًا قديمًا لشركات القهوة والبيرة والأطعمة. ينقل اللون الأسود والبني الحدة ، بينما يوفر اللون البيج والبني الدفء والتماسك.

21. الأصفر والأخضر الأخضر

تتماشى الألوان الأصفر والأخضر معًا بشكل جيد. بالنسبة للمؤسسات التي تقدر الطبيعة ، مثل مشتل النباتات ، تعمل تركيبة الألوان هذه بشكل جيد للعلامات التجارية والتعبئة والصور الشائعة أو تصميم الشعار.

22. القرمزي ، الزيتون الفاتح ، البط البري الفاتح

تجمع لوحة الألوان التقليدية هذه بين اللون الأخضر والأحمر الناري المغري. توفر هذه الأشكال تأثيرًا ساحرًا وغامضًا ، وهي رائعة لتصاميم الصور المختلفة الناضجة والمقلقة.

23. الأزرق الملكي والأصفر الشاحب

يبدو اللون الأزرق الملكي والأصفر الشاحب احترافيًا ودعوة معًا. يشير اللون الأزرق الداكن والأصفر الباستيل إلى الاستقرار والأمان والموثوقية ، مما يجعلها رائعة للأعمال المصرفية والتكنولوجيا المالية والتأمين.

24. الأزرق ، الكستنائي ، النيلي

مزيج ألوان مستقبلي مشابه آخر هو الأزرق والمارون والنيلي. توفر هذه النغمات الزرقاء مع المارون لمسة لهدوء اللون الأزرق والاعتمادية. تعمل لوحة الألوان هذه مع منتجات تكنولوجيا المعلومات والصور والعلامات التجارية.

25. الأزرق والأزرق الداكن

قد يبدو مزيج الألوان من الأزرق الفاتح والأزرق الداكن خافتًا ، لكنها ليست كذلك. يعزز هذا المزيج الرتيب الاحترافية والثقة ، مما يجعله مثاليًا للتأمين أو الخدمات المصرفية.

رموز ألوان مختلفة

يتم تمثيل الأحمر والأخضر والأزرق في HTML بواسطة ثلاثة توائم سداسية عشرية #RRGGBB. على سبيل المثال ، رمز اللون الأحمر هو # FF0000 ، والذي يرمز إلى رموز ألوان HTML التي يتم عرضها. تسمح لك رموز الألوان هذه بتغيير تدرج لون خلفية صفحة الويب ونصها وجداولها. يمكن تمثيل الألوان التي نراها كل يوم باستخدام رموز الألوان بطريقة يمكن للكمبيوتر أن يفهمها ويظهرها. الأكثر استخدامًا هي رموز الألوان السداسية ، وهي أعداد صحيحة سداسية عشرية مكونة من ثلاثة بتات وستة أرقام. يمثل كل بايت ، أو زوج من الأحرف ، في رمز سداسي عشري ، مدى كثافة اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.

يتم تمثيل أدنى كثافة للون بالرقم السداسي العشري 00 ، بينما تمثل القيمة السداسية العشرية FF أقصى كثافة. على سبيل المثال ، يتم إنشاء اللون الأبيض من خلال الجمع بين الألوان الأساسية الثلاثة بكميات متساوية ، مما يمنحه رمز اللون السداسي العشري #FFFFFF. النقيض الكلي للون هو الأسود ، وهو عدم وجود كل الألوان على شاشة العرض. يحتوي اللون الأسود على رمز اللون السداسي # 000000 ، ويظهر كل لون بأدنى كثافة ممكنة. رموز الألوان مختلفة لكل لون.

بمساعدة منتقي الصبغة ، يمكنك اختيار الظل المثالي والتعرف على تناغم الألوان الجميلة والصبغات والظلال والنغمات. يمكنك أيضًا إدخال رموز الألوان السداسية وقيم RGB وقيم HSL لإنتاج أنماط لـ HTML و CSS و SCSS. رموز الألوان السداسية لألوان التصميم المسطحة ، وأسلوب تصميم المواد من Google ، ونظام تدرج الألوان التقليدي الآمن على الويب.

استنتاج

تعتمد أفضل مجموعات الألوان لموقعك على الويب أو تطبيقك على التفضيلات الشخصية. لقد قدمنا لك للتو اتجاهات حديثة يمكنك الاعتماد عليها. كما تعلم ، فإن اختيار مجموعة ألوان جيدة لمنتج ما هو مجرد جزء صغير من الطريق لإطلاق منتج مزدهر بتصميم عصري. إذا كنت في بداية هذا المسار ، فإننا نقترح الانتباه إلى هذا النوع من التطوير مثل عدم وجود رمز .

هذا اتجاه حديث في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب التي تفوق التطور الكلاسيكي من حيث الوقت والسعر. لست بحاجة إلى أن تكون مطورًا لإتقان هذه الأدوات. AppMaster هو مثال ممتاز لهذه الأداة التي يمكنك من خلالها بناء تطبيق هاتفك المحمول أو الويب بدون رمز. تعلم المزيد هنا .