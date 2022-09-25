يعد تطوير التطبيقات بالتأكيد عملية مثيرة ولكنها صعبة. هناك عدة عوامل متضمنة في تطوير التطبيق ، والتي بسببها تختلف التكلفة النهائية لتطوير التطبيق بشكل كبير من مشروع إلى آخر.

من المهم أن تكون على دراية بالعملية الكاملة لإنشاء ميزانية تطوير تطبيق شاملة لأنه من الشائع للمطورين ، وخاصة المبرمجين الجدد ، تجاوز الميزانية أثناء إنشاء التطبيق وتشغيله.

ضع في اعتبارك أنه من المستحيل الحصول على ميزانية مثالية دون تحليل العوامل الحاسمة مثل أهداف العمل وميزات التطبيق وسير العمل وقيود التطبيق الأخرى. ومع ذلك ، في نهاية هذه المقالة ، ستكون في وضع جيد جدًا للإجابة على سؤال حول تكلفة تطوير تطبيق ما. استمر في القراءة لمعرفة كل شيء عن تقديرات تكلفة تطوير التطبيق والميزانية.

كم يكلف التطبيق؟

لا توجد إجابة محددة لسؤال كم يكلف التطبيق لأنه يعتمد على عوامل لا تعد ولا تحصى. يمكن أن يتراوح متوسط تكلفة تطوير التطبيق بين 15000 دولار و 150 ألف دولار ، اعتمادًا على مدى تعقيد التطبيق وميزاته.

فيما يلي العوامل المختلفة التي تؤثر على ميزانية تطوير التطبيق:

عدد ميزات وشاشات التطبيق

تعقيد التطبيق

مدى ضمان الجودة المطلوب لإزالة الخلل

تكامل الطرف الثالث

تنفيذ بروتوكولات الأمان والخصوصية الحديثة

حجم ومستوى وخبرة فريق تطوير التطبيق

عدد مطوري التطبيقات الذين يعملون في مشروع واحد

المنصة المستهدفة

بخلاف وظائف التطبيق ومدى تعقيده ، تؤثر العديد من العوامل الخارجية أيضًا على تكلفة إنشاء التطبيق. يتم الدفع للمطورين وفرق إدارة المستخدم بشكل مختلف في بلدان مختلفة ، نظرًا لأن التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيق تختلف من بلد إلى آخر. الدول المختلفة لديها قواعد دفع مختلفة وأسعار تطوير التطبيقات. يجب أيضًا مراعاة تكاليف تطوير التطبيق استنادًا إلى الاستراتيجيات المختلفة المستخدمة لإنشاء تطبيق للميزانية الإجمالية.

تفاصيل تكلفة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول

تصبح الميزانية أسهل بمساعدة تكاليف تطوير التطبيق بناءً على مراحل مختلفة من إنشاء التطبيق. فيما يلي تفاصيل تكلفة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وفقًا لمراحل التطوير المختلفة:

تكلفة مرحلة التخطيط والاستراتيجية

بشكل عام ، يتم تخصيص حوالي 10 إلى 15 ٪ من إجمالي ميزانية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لمرحلة البحث والتخطيط والاستراتيجية للحصول على تعريف موضوعي وتحليل تنافسي ومفهوم MVP واضح. يمكن أن تكون تكلفة إنشاء التطبيق عالية جدًا بدون خطة مناسبة.

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسماء المختلفة للمرحلة الأولية من التخطيط لمشروع تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، مثل الإستراتيجية والتخطيط والاكتشاف. أيًا كان الاسم الذي تستخدمه ، فهذه هي المرحلة الأولية التي يجب عليك فيها إجراء تحليل شامل للسوق والأعمال للتأكد من أن فكرة تطبيقك مجدية ولها طلب في السوق.

يعد إنشاء خطة تطوير مفصلة أمرًا مهمًا لضمان تشغيل مشروع تطوير التطبيق بالكامل بسلاسة ونجاحه. لنفترض أنك تستخدم خدمات شركة تطوير برمجيات مخصصة أو أي مطور تطبيقات جوال آخر. في هذه الحالة ، يمكنك توقع الإجابة على العديد من الأسئلة في هذه المرحلة حيث سيرغب المطورون ومدير المشروع في فهم متطلبات تطبيقك وتوقعاتك بالكامل.

تكلفة تصميم التطبيق

يعد تصميم التطبيق جزءًا لا يتجزأ من أي مشروع لتطوير التطبيقات. على عكس الاعتقاد الشائع ، فهي ليست عملية مباشرة للغاية ، خاصة الآن عندما يتعين عليك مراعاة العديد من العوامل لتوفير واجهة مستخدم جذابة وتجربة مستخدم .

يجب أن يكون لدى المصممين معرفة كاملة بالوظائف المتوقعة للتطبيق قبل أن يتمكنوا من البدء في تطوير الإطارات الشبكية للتطبيق. تتضمن هذه المرحلة تصميم واجهة المستخدم الكلية وتجربة المستخدم بمساعدة الإطارات السلكية والنماذج الأولية.

نظرًا لأن جاذبية التطبيق وسهولة استخدامه يلعبان دورًا مهمًا في نجاحه ، فمن المهم إنفاق قدر كبير من الوقت والمال في مرحلة تصميم التطبيق لضمان تصميم مثالي قبل بدء عملية التطوير. لا تتطلب مرحلة تصميم التطبيق مقدارًا محددًا من الوقت أو التكلفة. عادةً ما يستغرق الأمر أيضًا حوالي 10٪ إلى 15٪ من إجمالي ميزانية تطوير التطبيق.

تكلفة تطوير التطبيق

بمجرد الانتهاء من تصميم تطبيق الهاتف ، ويدخل في مرحلة التطوير. هذه هي المرحلة التي يمكن للعملاء من خلالها رؤية أفكارهم تتحول إلى منتجات قابلة للتطبيق لأول مرة. يمكن لمعظم المطورين ذوي الخبرة تقديم تكلفة تطوير تقديرية اعتمادًا على التصميم.

ومع ذلك ، هناك عوامل أخرى مثل تعقيد التطبيق وعدد الميزات التي تؤثر أيضًا على تكلفة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. بخلاف الوظائف الإضافية ، تتطلب جميع أنواع التطبيقات تقريبًا وظائف أساسية معينة. هذه الميزات هي:

الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني ودفع الإخطارات لزيادة مشاركة المستخدم

تسجيل المستخدم وتسجيل الدخول

تحديد الموقع الجغرافي

تكاملات الدفع

قدرات المزامنة

لذلك ، يناقش المطورون جميع الوظائف معك بالتفصيل لتحديد التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيق.

مرحلة اختبار التطبيق ونشره

بمجرد إنشاء التطبيق ، فإن الخطوة التالية هي اختبار التطبيق بدقة والتأكد من أن التطبيق يعمل وفقًا للمتطلبات والتوقعات. يتطلب تعيين خبراء متخصصين في ضمان الجودة ميزانية كبيرة يمكن أن تزيد من تكاليف تطبيقات الأجهزة المحمولة في مرحلة اختبار التطبيق.

يعتمد مقدار الوقت الدقيق اللازم لاختبار التطبيق على ميزاته وأهدافه وتعقيده. إذا كان تطبيقك يحتوي على مستوى عالٍ من التعقيد وأعداد متعددة من الشاشات ، فسيتعين عليك تخصيص جزء كبير من الميزانية لمرحلة الاختبار. لا يكفي اختبار التطبيق اليدوي لإصلاح مواطن الخلل والأخطاء في تطبيقات الأجهزة المحمولة في الوقت الحاضر ، لذلك قد تضطر أيضًا إلى شراء أداة اختبار آلية.

إحصائيات تكلفة تطوير التطبيق

نما عدد تطبيقات الأجهزة المحمولة المتاحة في متاجر التطبيقات مثل Google Play Store و Apple App Store و Amazon Appstore بشكل كبير إلى أكثر من 6 ملايين ، كما هو موضح في الرسم البياني التالي:

إنه مؤشر واضح على حقيقة أن صناعة إنشاء التطبيقات تنمو بسرعة. تظهر الإحصاءات أيضًا أن صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة العالمية بلغت قيمتها 581.9 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى دولار واحد بحلول عام 2024.

ميزانية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول

نظرًا لأن تكلفة تطوير التطبيق تتأثر بشكل مباشر بنوع التطبيق الذي ترغب في إنشائه ، فإن معظم الأبحاث التي أجريت حول إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة تُظهر أيضًا متوسط التكلفة وفقًا لأنواع التطبيقات المختلفة.

تظهر الأبحاث أن متوسط تكلفة التعاقد مع مطور تطبيقات في الولايات المتحدة هو 105000 دولار سنويًا. علاوة على ذلك ، فإن متوسط تكلفة تطوير التطبيق هو:

نوع التطبيق حان وقت التطوير كلفة تطبيق بسيط من 3 إلى 6 أشهر من 16000 دولار إلى 32000 دولار تطبيق متوسط التعقيد من 5 إلى 10 شهور 32000 دولار إلى 48000 دولار تطبيق معقد من 12 إلى 17 شهرًا 72000 دولار +

ما الذي يؤثر على تكلفة التطبيق؟

قبل أن تبدأ عملية تطوير التطبيق ، من المهم تحليل جمهورك المستهدف وإجراء تحليل شامل للأعمال لتحديد الميزات والوظائف التي ستحتاجها في تطبيقك. تعتمد التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيق بشكل كبير على عدة عوامل تؤثر على تطوير التطبيق. دعونا نناقش هذه العوامل واحدة تلو الأخرى:

العامل 1 - تعقيد التطبيق وميزاته

يعد تعقيد التطبيق وميزاته جزءًا لا يتجزأ من تحديد ميزانية تطوير التطبيق. من المحتمل أن يحتوي تطبيقك على ثلاث إلى أربع ميزات فقط ، ولكن إذا كانت هذه الميزات شديدة التعقيد ، فسيؤدي ذلك إلى دفع التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيق.

بشكل عام ، تتطلب الميزات الأساسية مثل تسجيل الدخول والاشتراك من 20 إلى 25 ساعة من التطوير. بالمقارنة ، يطلب المطورون 150 إلى 250 ساعة للحصول على ميزات متقدمة مثل تحليل البيانات المرئية وتكامل نظام الدفع.

يؤدي تكامل واجهات برمجة التطبيقات الحديثة ونماذج التعلم الآلي إلى زيادة تكلفة تطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل أكبر. قد تعتقد أن ميزات مثل تحديد الموقع الجغرافي سهلة التنفيذ ورخيصة الثمن ، لكنها أيضًا تكلف الكثير في الأساليب التقليدية لتطوير التطبيقات.

تتطلب تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصغر حجمًا والأبسط ساعات تطوير أقل ، بحيث يمكن تطويرها بسهولة في حدود ميزانية محدودة. ومع ذلك ، حتى عند إنشاء تطبيق صغير ، عليك التفكير في خططك المستقبلية لتحديد مدى قابلية التوسع التي تحتاجها في بنية التطبيق. ضع في اعتبارك أن البنية المعقدة تعني بذل المزيد من الجهد لإنشاء تطبيق وزيادة تكاليف تطوير التطبيق.

عادةً ما تتضمن التطبيقات المعقدة مجموعة واسعة من الوظائف ، مثل روبوتات الدردشة في الوقت الفعلي ، وقدرات معالجة الوسائط ، والرسوم المتحركة ، والوظائف الأخرى التي تتطلب الكثير من الوقت والمال لتطويرها.

العامل 2 - أولويات التنمية

يجب عليك تحليل متطلبات تطبيقك بعناية لتحديد أولويات واضحة للتطوير بالكامل للتحكم في تكاليف تطوير التطبيق. بشكل عام ، يتضمن تطوير البرامج ثلاث خصائص رئيسية: الجودة والتكلفة والسرعة. لا يمكنك اختيار كل هذه السمات الثلاث وعليك اختيار أي اثنتين منها.

من الممكن أن تدعي شركة تطوير التطبيقات أنها قادرة على إنشاء تطبيق عالي الجودة في غضون أيام قليلة باستخدام نهج التطوير التقليدي. ومع ذلك ، لا يمكنك أن تتوقع منهم أن يحققوا أفضل النتائج لأنه من أجل بناء تطبيق عالي الجودة ، يجب تخصيص قدر كبير من الوقت والطاقة لإجراءات التطوير.

العامل 3 - نوع التطبيق

من المستحيل تحديد تكلفة تطوير التطبيق دون تحديد نوع التطبيق الذي تريده. كل هذا يتوقف على متطلباتك. يمكنك إما إنشاء تطبيق محلي أو تطبيق مختلط.

تطوير التطبيق الأصلي

يتضمن تطوير التطبيق الأصلي تطوير تطبيق لمنصة معينة ، مثل تطبيق iOS أو تطبيق Android . إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيقات جوال أصلية لكلا النظامين الأساسيين ، فسيتعين عليك إنشاء تطبيقين منفصلين ، مما سيزيد بشكل كبير من التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيق.

بشكل عام ، تفضل الشركات الكبيرة تطوير تطبيقات iOS وتطبيقات Android بشكل منفصل حيث يمكنها تحمل تكاليف تطوير التطبيقات الضخمة. تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتطوير التطبيقات الأصلية في أنها توفر مزيدًا من المرونة وخيارات التخصيص.

تطوير التطبيقات الهجينة

كما يوحي الاسم ، يعد تطوير التطبيقات المختلطة طريقة تطوير حديثة يمكنك من خلالها إنشاء تطبيق يعمل على أنظمة أساسية متعددة. تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتطوير تطبيق مختلط في أنه يقلل من ميزانية تطوير التطبيق. لا يتعين عليك تطوير تطبيقات Android و iOS بشكل منفصل في هذا النوع من تطوير التطبيقات ، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيق أقل.

ومع ذلك ، يلزم إجراء اختبار شامل للتأكد من أن تطبيقات Android و iOS تعمل بكفاءة على أنظمة التشغيل المستهدفة. خلاف ذلك ، يمكن أن تتأثر جودة التطبيقات المختلطة بالأداء غير المستقر ، وتجربة المستخدم السيئة ، والعديد من القيود التقنية الأخرى. إذا تم تنفيذه بشكل صحيح ، يعد تطوير التطبيقات المختلطة طريقة مفيدة لتطوير تطبيقات Android و iOS ضمن تكلفة محدودة لتطوير التطبيقات.

العامل 4 - تصميم UI / UX

يمكن لواجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم ( UX ) إنشاء تطبيق أو كسره ، حيث تركز صناعة تطوير البرامج بشكل كبير على توفير تجربة ودية ومرضية لمستخدمي التطبيق. تؤثر واجهة المستخدم وتجربة المستخدم بشكل كبير على تكلفة إنشاء التطبيق. لدى الأشخاص الكثير من التطبيقات للاختيار من بينها. لذلك ، إذا كان التطبيق لا يحتوي على واجهة مستخدم رائعة وتجربة مستخدم رائعة ، فهناك احتمال كبير أن يتركه المستخدمون لخيار أفضل.

نتيجة لذلك ، من المهم إنفاق قدر كبير من الوقت والمال على تصميم التطبيق. تتخصص خدمات تطوير التطبيقات المخصصة في تخصيص تصميم UI / UX لضمان استخدام أفضل أنواع الأزرار والرموز والخطوط . يمكن أن يكون تعيين مصممي UI / UX مكلفًا ، لذلك من المؤكد أنه يؤثر على التكلفة الإجمالية لإنشاء التطبيق.

العامل 5 - نهج التنمية

نهج التطوير الذي تختاره لإنشاء تطبيق له تأثير كبير على تكاليف تطوير التطبيق. تكلف طرق التطوير التقليدية الكثير من المال حيث يتعين عليك توظيف فرق كبيرة من مطوري التطبيقات ومصممي UI / UX وخبراء ضمان الجودة ومدير المشروع. ونتيجة لذلك ، فإن تكلفة إنشاء التطبيق مرتفعة جدًا في مناهج التطوير التقليدية.

ومع ذلك ، فإن الشعبية المتزايدة لأساليب التطوير التي لا تحتوي على تعليمات برمجية وقليلة الكود تسمح لك بتقليل تكاليف تطوير التطبيق بشكل كبير. ستتم مناقشة هذه الأنواع المختلفة من أساليب التطوير بتفصيل كبير لاحقًا في هذه المقالة.

العامل 6 - الصيانة

يفترض العديد من الأشخاص خطأً أن دورة حياة تطوير التطبيق تنتهي بإطلاق التطبيق. ومع ذلك ، لا فائدة من إطلاق تطبيق في السوق إذا كنت ستتخلى عنه بعد الإصدار .

تعد التحديثات المستمرة وصيانة التطبيق أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التطبيق على المدى الطويل. لذلك ، عليك مراعاة تكاليف صيانة التطبيق في ميزانية تطوير التطبيق الخاص بك. بدون الصيانة والتحديثات المستمرة ، يمكن أن تظهر العديد من الأخطاء والمشكلات المختلفة في التطبيق وتتسبب في فقد اهتمام جمهورك المستهدف.

ما الذي يجب الانتباه إليه عند اختيار شركة تطوير التطبيقات؟

يعد اختيار خدمات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة المثالية مزيجًا من العديد من العوامل والميزات المختلفة التي تؤثر على جودة شركة تطوير التطبيقات. يعد تحليل المتطلبات الشامل أمرًا حيويًا لاختيار أفضل شركة تطوير وإنشاء تطبيق في حدود التكلفة المتوقعة لتطوير التطبيق. ستجد العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات التي تقدم خدمات تطوير التطبيقات والبرامج. لكن لا يمكنك اختيار شريك موثوق به إلا إذا كنت تفكر في الانتباه إلى العوامل التالية:

تحليل المتطلبات

أولاً ، يجب أن تكون على دراية بمتطلباتك للتأكد من أن لديك فكرة واضحة عما تتوقعه من التطبيق. سيؤثر أيضًا على التكلفة النهائية لتطوير التطبيق حيث تعتمد الموارد المخصصة لتطوير التطبيق على مدى تعقيده وميزاته وبنية التطبيق الإجمالية ، مما يؤثر على الموارد المطلوبة لإنشاء تطبيق.

علاوة على ذلك ، افترض أنك تريد من شركة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول تطوير تطبيق مؤسسة لك. في هذه الحالة ، سيتعين عليك إجراء تحليل للأعمال للتأكد من أن التطبيق سيفيد شركتك. إذا كانت لديك معرفة بأدوات وتقنيات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الحديثة ، فستساعدك أيضًا على تضييق نطاق متطلباتك.

خدمات شاملة

يعد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة أكثر بكثير من مجرد أساليب البرمجة والتشفير المستخدمة للوفاء بالمتطلبات. يعد التحليل الشامل وأبحاث السوق والصيانة أيضًا أجزاء مهمة من تطوير تطبيق ناجح وإطلاقه في السوق.

يجب أن يكون هدفك هو اختيار شركة تطوير برمجيات شاملة يمكنها توفير متخصصين مؤهلين طوال دورة حياة التطبيق. يتضمن مصممين خبراء في UI / UX لإنشاء واجهات سهلة الاستخدام ، والمطورين لتحويل متطلباتك إلى حقيقة واقعة ، وخبراء ضمان الجودة (QA) للتخلص من أخطاء التطبيق والأخطاء.

من الممكن أيضًا أنك ستحتاج إلى صيانة وترقيات مستمرة للتطبيق. لذلك ، يجب أن تضع في اعتبارك التكاليف الإجمالية لصيانة التطبيق وأن تسأل الشركة بوضوح في المراحل الأولية عما إذا كان بإمكانها تقديم خدمات صيانة تطبيقات موثوقة.

ناقش مع المطورين

بمجرد تحديد شركة تطوير البرامج المثالية ، يجب أن تأخذ وقتك وتناقش جميع أسئلتك ومخاوفك مع فريق إدارة المشروع ومطوري التطبيقات. لا تتردد في سؤالهم عن تجربتهم وخبراتهم في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة ومناقشة الرؤية التي لديك لتطبيقك.

في نهاية المطاف ، تكون هذه المناقشات والمحادثات مفيدة في مساعدة المطورين على فهم وظائف التطبيق المتوقعة وتطوير تطبيق موثوق وفعال من خلال الإدارة السلسة للمشروع. يعد وجود خطة واضحة لإنشاء تطبيق أمرًا مهمًا للتحكم في تكاليف تطوير التطبيق أيضًا.

ابحث في التطبيق السابق للشركة

يمكنك سؤال ممثلي الشركة أو فريق إدارة المشروع الخاص بك عن بعض من أفضل تطبيقات الأجهزة المحمولة التي طوروها في الماضي. سيساعدك على تحليل محفظة الشركة واتخاذ قرار ذكي بشأن ما إذا كان بإمكانها تلبية متطلباتك.

قم بتحليل التصميم العام للتطبيقات لأن ميزات التطبيقات وتعقيدها سيساعدك أيضًا في تحديد الميزانية الإجمالية لتطوير التطبيق. ضع في اعتبارك ما إذا كانت تطبيقات الأجهزة المحمولة سهلة الاستخدام وتفي بمتطلباتها.

ضع في اعتبارك سياسات الأمان والخصوصية

من أجل حماية وظائف التطبيق والبنية الشاملة للتطبيق ، يجب عليك التأكد من أن شركة تطوير البرامج التي تختارها لديها سياسات أمان وخصوصية موثوقة. الغرض من هذه السياسات هو التأكد من أن البيانات التي تم الحصول عليها من تحليل الأعمال أثناء تطوير التطبيق لا يتم تسريبها إلى أي طرف ثالث.

توقع معظم المنظمات اتفاقيات السرية وعدم الإفشاء مع المطورين وفريق إدارة المشروع لضمان أقصى قدر من الخصوصية. تتضمن هذه الإجراءات ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك البيانات الشخصية.

تكاليف تطوير التطبيق المخفي

هناك شيء آخر مهم يجب مراعاته عند اختيار أفضل منصة من شركات تطوير التطبيقات المختلفة وهو تكاليف تطوير التطبيقات المخفية المرتبطة بإجراءات تطوير البرامج. يمكن أن تؤثر هذه التكاليف بشكل كبير على الميزانية الإجمالية لتطوير التطبيق.

بعض هذه التكاليف هي:

التكاليف الوظيفية

التكاليف الوظيفية هي الرسوم التي يتعين عليك دفعها مقابل استخدام عمليات تكامل تابعة لجهات خارجية مثل الرسائل القصيرة وتحديد الموقع الجغرافي وإشعارات الدفع وبوابات الدفع المختلفة.

التكاليف الوظيفية هي الرسوم التي يتعين عليك دفعها مقابل استخدام عمليات تكامل تابعة لجهات خارجية مثل الرسائل القصيرة وتحديد الموقع الجغرافي وإشعارات الدفع وبوابات الدفع المختلفة. تكاليف إدارة المشروع

تأكد من مراعاة التكلفة الكبيرة لتوظيف فريق إدارة المشروع والحفاظ عليه.

تأكد من مراعاة التكلفة الكبيرة لتوظيف فريق إدارة المشروع والحفاظ عليه. تكامل الطرف الثالث وتكاليف البنية التحتية

غالبًا ما تكون عمليات تكامل الجهات الخارجية ضرورية لإنشاء تطبيق. كما أنها تؤثر على التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيق. ترتبط تكاليف تطوير التطبيق هذه بميزات التطبيق الإجمالية والخوادم وقاعدة البيانات . يمكن أن يؤدي استخدام واجهات برمجة التطبيقات والخدمات التابعة لجهات خارجية إلى زيادة وقت تطوير التطبيق وتكلفته بشكل كبير.

غالبًا ما تكون عمليات تكامل الجهات الخارجية ضرورية لإنشاء تطبيق. كما أنها تؤثر على التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيق. ترتبط تكاليف تطوير التطبيق هذه بميزات التطبيق الإجمالية والخوادم وقاعدة البيانات . يمكن أن يؤدي استخدام واجهات برمجة التطبيقات والخدمات التابعة لجهات خارجية إلى زيادة وقت تطوير التطبيق وتكلفته بشكل كبير. إطلاق التطبيق وتكاليف التسويق

هناك العديد من تطبيقات الأجهزة المحمولة المتوفرة في متاجر التطبيقات ، ومن الشائع أن تضيع العديد من التطبيقات الجيدة بين الحشود. من أجل التميز عن المنافسة في متاجر التطبيقات ، من الضروري تخصيص قدر كبير من الموارد لإطلاق تطبيق وتسويقه.

هناك العديد من تطبيقات الأجهزة المحمولة المتوفرة في متاجر التطبيقات ، ومن الشائع أن تضيع العديد من التطبيقات الجيدة بين الحشود. من أجل التميز عن المنافسة في متاجر التطبيقات ، من الضروري تخصيص قدر كبير من الموارد لإطلاق تطبيق وتسويقه. تكاليف صيانة التطبيق

تعد صيانة التطبيق وتحديثاته مهمة لتوفير تجربة مستخدم مرضية والتأكد من استمرار المستخدمين في استخدام تطبيقك. سواء كنت تستخدم خدمات صيانة التطبيقات من شركة التطوير أو لديك نظام دعم داخلي ، يجب أن تفكر في هذه الرسوم.

عملية تطوير التطبيق

عندما يتعلق الأمر بالحصول على تطبيق جوال تم تطويره بواسطة متخصصين ، فلديك خيارات متعددة للاختيار من بينها. من المهم اختيار أفضل نهج للتطوير حتى يتم تلبية متطلباتك بأفضل طريقة ممكنة.

علاوة على ذلك ، فإن مناهج التنمية المختلفة لها مزاياها وعيوبها. يعد اختيار أفضل نوع من تطوير التطبيقات مفيدًا في تقليل تكاليف تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وجعل التطبيق فعالاً. لذلك ، إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محدودة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وترغب في إنشاء تطبيق ، فيجب أن تكون على دراية بأنواع مختلفة من أساليب تطوير التطبيقات واختيار أفضل ما يناسبك.

في النهاية ، بغض النظر عن الفريق أو النظام الأساسي الذي تختاره ، يجب أن يكون التركيز الأساسي على إنشاء تطبيق قابل للتطوير وسهل الاستخدام مع التحكم في تكلفة تطوير التطبيق. دعونا نناقش خيارات التطوير المختلفة بالتفصيل.

استئجار شركة تطوير برمجيات محلية

يمكن لشركات تطوير التطبيقات المحلية الصغيرة إلى المتوسطة الحجم تطوير التطبيقات البسيطة وإنشاء التطبيقات ذات المستوى المتوسط من التعقيد. التكلفة الدقيقة لتطوير تطبيق من خلال شركة تطوير برمجيات أعلى ، حيث أن تعيين فريق تطوير تطبيق ذي خبرة سيكلفك في حدود 150 دولارًا إلى 250 دولارًا .

يعتمد السعر الدقيق على مدى تعقيد التطبيق وخبرة مطوري التطبيق. هذا يعني أنك إذا كنت تريد تطبيقًا يمكن تطويره في غضون 400 ساعة ، فيمكنك أن تتوقع أن تتراوح ميزانية تطوير التطبيق بين 80000 و 95000 دولار .

الايجابيات

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتوظيف شركة محلية لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في قدرتك على الحفاظ على اتصال دائم بفريق تطوير التطبيق للإجابة على أي من استفساراتهم. إنه مفيد في جعل تطوير التطبيق سلسًا وسهلاً. علاوة على ذلك ، يمكنك أن تتوقع الحصول على خدمات عالية الجودة من شركة تطوير برمجيات محترفة. نظرًا لأنه يمكنك بسهولة الاتصال بمطوري التطبيق ، يمكنهم أيضًا إجراء تغييرات على تطبيقك بسرعة.

سلبيات

ومع ذلك ، فإن التكلفة العالية لتطوير التطبيق هي عامل رئيسي في عدم قدرتك على توظيف شركة تطوير برمجيات محلية وقد تضطر إلى البحث عن خيارات أخرى. يجب عليك إجراء تحليل مالي وتجاري شامل لتحديد ما إذا كنت تستطيع تحمل هذه الخدمات.

استعن بفريق تطوير داخلي

يعد تعيين فريق تطوير داخلي يتألف من مصممي التطبيقات والمطورين وخبراء ضمان الجودة طريقة أخرى مفيدة لتلبية متطلبات التطوير الخاصة بك. إنه مناسب للشركات التي تحتاج إلى قسم تكنولوجيا المعلومات بدوام كامل للدعم والتطوير وصيانة التطبيقات على مدار الساعة. يساعدك في خفض تكاليف تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بالإضافة إلى تكاليف صيانة التطبيقات.

سيوفر لك وجود فريق تطوير داخلي أقصى قدر من الشفافية والتواصل الرائع مع الفريق. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن توظيف مطوري تطبيقات محترفين والحفاظ عليهم في شركتك هو أكثر تكلفة بكثير من التعاقد مع وكالة تطوير برمجيات محلية. يتقاضى مطور مكدس كامل حوالي 98000 دولار سنويًا ، لذلك يجب عليك اتخاذ القرار وفقًا لخططك قصيرة وطويلة الأجل.

الايجابيات

تتمثل إحدى أهم مزايا وجود فريق تطوير داخلي في أنه يتيح التدفق المستمر للأفكار لنقل عملك أو تطبيق معين إلى المستوى التالي. يزيد الاتصال المستمر أيضًا من فرصك في تطوير تطبيق فعال وتشغيله بنجاح.

سلبيات

ومع ذلك ، فإن الكثير من الشركات في الوقت الحاضر غير مهتمة بتوظيف فريق تطوير بدوام كامل بسبب التكلفة العالية للتوظيف والحفاظ على الموظفين لفترة طويلة. إذا قمت بتعيين فريق تطوير ، فسيتعين عليك أيضًا إنفاق الأموال على شراء أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأنظمة الحديثة للتطوير. يمكنك التفكير في الاستعانة بمطور مستقل إذا كنت لا تستطيع استئجار مطوري تطبيقات محترفين.

استعن بمطور تطبيقات مستقل

أصبح توظيف مطوري التطبيقات المستقلين أمرًا شائعًا للغاية لجميع أنواع الأعمال. حتى المنظمات الأكثر رسوخًا تعتمد على العاملين لحسابهم الخاص. على سبيل المثال ، تتكون القوى العاملة في Google من العاملين المستقلين أكثر من الموظفين الدائمين.

يمكن للعاملين لحسابهم الخاص التعامل مع تطوير التطبيق البسيط بسهولة تامة. يمكنك أيضًا تعيين فريق تطوير كامل من المستقلين لإدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة بدرجة عالية من التعقيد. تعتمد تكلفة توظيف مترجم مستقل على النظام الأساسي الذي تستخدمه. بشكل عام ، يمكنك توظيفهم بالساعة أو على أساس عقد.

يوصى بشدة بمناقشة متطلباتك بشكل كامل مع مطور التطبيق المستقل وتوظيفه على أساس عقد للتحكم في تكلفة تطوير التطبيق. مواقع الويب مثل Fiverr و Upwork و PeoplePerHour هي بعض من العديد من منصات العمل المستقل التي يمكنك استخدامها للعثور على أفضل مترجم مستقل.

الايجابيات

يعد التعاقد مع موظف مستقل لإنشاء تطبيق لك أحد أكثر التطبيقات فعالية وفعاليةأكثر طرق تطوير التطبيقات. يمكنك تحديد الأسعار مسبقًا والحصول على منتج عالي الجودة. علاوة على ذلك ، يمكنك اختيار أفضل مطور تطبيقات من خلال التحقق من مراجعاته من العملاء السابقين.

سلبيات

هناك دائمًا خطر مرتبط بمطوري التطبيقات المستقلين. يميل البعض إلى إكمال مهمة على عجل ، مما يؤثر سلبًا على المنتج النهائي. علاوة على ذلك ، قد لا يكون العامل المستقل متاحًا في جميع الأوقات لمناقشة أسئلتك ومتطلباتك. يمكن أن يؤثر هذا النوع من فجوة الاتصال على جودة التطبيق.

تطوير تطبيقات الاستعانة بمصادر خارجية

يعد تطوير تطبيقات الاستعانة بمصادر خارجية طريقة مفيدة للحصول على خدمات مطوري التطبيقات المحترفين وذوي الخبرة في بناء تطبيقات واسعة النطاق. إن فرق التطوير وفرق إدارة المشاريع ذات الخبرة هذه قادرة على التعامل مع التعقيدات العالية للتطبيقات ، لذلك يعد خيارًا موثوقًا لتطوير التطبيقات بدلاً من الاستعانة بمطوري تطبيقات داخليين.

الايجابيات

بشكل عام ، يفضل الأشخاص الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير التطبيقات في بلدان مثل الصين والهند وباكستان ودول آسيوية أخرى حيث تكون تكلفة تطوير التطبيقات وتصميمها أرخص بكثير. يمكنك العثور على الشركات التي تقدم أسعارًا منخفضة لتطوير التطبيقات في مثل هذه البلدان. لذلك ، ستتمكن من تقليل تكاليف تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. ستعمل فرق التطوير ذات الخبرة على تطوير منتج عالي الجودة من أجلك بعد مناقشة المتطلبات بالتفصيل.

سلبيات

قد يكون العثور على شركة تطوير تطبيقات موثوقة في بلد آخر أمرًا صعبًا بعض الشيء. يمكن أن يكون أيضًا إجراءً محفوفًا بالمخاطر لأنه من غير المرجح أن تكون هناك أي اتفاقيات قانونية ملزمة متضمنة عند تعيين فريق تطوير في بلد آخر.

خطوات تطوير التطبيق الشائعة

أيًا كان نوع نهج التطوير الذي تختاره ، هناك بعض الخطوات الشائعة المتضمنة في جميع أنواع طرق تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. هذه الخطوات المتكاملة هي:

إنشاء نموذج أولي

يعد إنشاء نموذج أولي قابل للنقر طريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة لتصميم واجهة المستخدم المثالية للتطبيق. في الواقع ، تتيح لك العديد من الأدوات في الوقت الحاضر إنشاء نموذج أولي مجانًا.

الغرض من النموذج الأولي هو التحقق من تجربة المستخدم الإجمالية للتطبيق المستقبلي. يعد توفير واجهة مستخدم ودية ومرضية وتجربة مستخدم أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي عمل تجاري. يجب أن تكون جميع التطبيقات الحديثة تفاعلية وتوفر ميزات سهلة التنقل. يساعدك إنشاء نموذج أولي بسيط في المراحل الأولية في التخطيط لواجهة المستخدم الكلية وتجربة المستخدم للتطبيق.

يمكنك استخدام أدوات مثل Adobe XD أو Justinmind أو Figma لإنشاء نموذج أولي وعرض فكرة التطبيق على أصحاب المصلحة الآخرين في التطبيق. حتى إذا كان إنشاء نموذج أولي يستغرق وقتًا ، فلا داعي للقلق ، لأن النموذج الأولي المصمم جيدًا يمكن أن يكون بمثابة خارطة طريق لعملية التطوير بأكملها.

تطوير MVP

بمجرد الانتهاء من الميزانية الإجمالية لتطوير التطبيق وواجهة المستخدم من خلال النموذج الأولي ، فإن الخطوة التالية هي إنشاء منتج قابل للتطبيق (MVP). إنه الإصدار الأول من التطبيق الذي يهدف إلى اختبار فكرتك ومتطلباتك وإثبات إمكانية تنفيذ حل ممكن.

يعد MVP مهمًا لجميع أنواع التطبيقات للتحقق من صحة مفهوم البرنامج وإجراء أي تغييرات محتملة في واجهة المستخدم / UX الشاملة للتطبيق وإضافة الوظائف أو إزالتها. لا ترتكب خطأ القفز مباشرة إلى التطبيق الفعلي لأنه لا بد أن يكون هناك العديد من الأخطاء والأخطاء في الإصدارات الأولية.

دمج ميزات إضافية

عادةً ما يتعامل MVP مع الوظائف الأساسية فقط. هذا يعني أن الميزات الضرورية لتلبية متطلبات المستخدمين مضافة في MVP. بمجرد إنشاء MVP بنجاح ، يجب أن تبدأ العمل على الميزات الإضافية مثل دفع الإشعارات ، والموقع الجغرافي ، وأي ميزة أخرى ذات صلة بتطبيقك.

تجعل هذه الميزات المعقدة تطبيقك متميزًا عن المنافسة وتجلب الابتكار في كل خطوة من دورة تطوير التطبيق. نتيجة لذلك ، يمكنك البقاء في صدارة منافسيك وترك بصمتك.

تاكيد الجودة

بمجرد أن يصبح المنتج النهائي جاهزًا مع جميع الوظائف ، فمن مسؤولية خبراء ضمان الجودة اختبار التطبيق بدقة والتأكد من خلوه من أنواع مختلفة من الأخطاء والأخطاء. اعتمادًا على مدى تعقيد التطبيق ، قد تكون هناك حاجة إلى خدمات صيانة مستمرة لضمان الجودة والتطبيق. يعد الدعم المستمر وصيانة التطبيقات أمرًا بالغ الأهمية لتوفير التحديثات وإصلاح الأخطاء وإضافة ميزات مبتكرة إلى التطبيق من وقت لآخر. وإلا فقد يفقد المستخدمون الاهتمام بتطبيقك.

كيف تقلل من تكلفة تطوير التطبيق الخاص بك؟

قد يكون تحقيق متطلبات التطبيق الخاص بك ضمن ميزانية محدودة لتطوير التطبيق أمرًا صعبًا ، خاصة إذا كنت تعمل في مشروعك الأول. لذلك ، من المهم أن تكون على دراية ببعض النصائح المهمة للتحكم في تكاليف التطبيق وتقليل تكلفة تطوير التطبيق قدر الإمكان من خلال اتباع هذه النصائح:

التواصل المنتظم

تأكد من أنك وفريق تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على نفس الصفحة لضمان ألا تتجاوز تكلفة إنشاء تطبيق ميزانيتك. سيضمن التواصل السلس والمستمر بين أعضاء الفريق اتباع أفضل ممارسات تطوير التطبيقات لإنشاء تطبيق وتحقيق النتائج المرجوة دون ارتكاب أي أخطاء كبيرة.

اختبار شامل

يعد الاختبار جزءًا لا يتجزأ من أي نوع من التطبيقات. يخطئ بعض الأشخاص في افتراض أنهم قادرون على التعامل مع اختبار أنفسهم دون أن يكون لديهم أي معرفة بأدوات وممارسات ضمان الجودة. يمكن أن يتسبب في خسارة مبلغ كبير من المال على المدى الطويل. لذلك ، يجب الاعتماد على متخصصي ضمان الجودة في المقام الأول لتجنب الأخطاء والأخطاء.

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حاول الحصول على تعليقات من جمهورك المستهدف في أسرع وقت ممكن. يمكنك أيضًا توزيع MVP في مجموعة مركزة والحصول على تعليقات لإجراء التغييرات ذات الصلة قبل إصدار الإصدار النهائي من التطبيق. تساعد ملاحظات العملاء فريق إدارة المشروع على تحديد الميزات التي يجب إضافتها أو إزالتها من التطبيق لجعله أكثر جاذبية ووظيفية.

المرونة وقابلية التوسع

المرونة وقابلية التوسع هما سمتان مهمتان للغاية لأي تطبيق وبرنامج ناجح للجوال. في حين أنه من المهم البقاء ضمن نطاق المشروع وميزانيته ، يجب عليك أيضًا التأكد من وجود مساحة كافية لمزيد من الميزات والتحسينات في التطبيق.

يتم تقديم الكثير من التطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات بشكل منتظم ، لذلك إذا كنت ترغب في التنافس مع تطبيقات الأجهزة المحمولة الأخرى ، فعليك الاستمرار في ابتكار تطبيقك. تعد مرونة التطبيق مهمة أيضًا لتعديل الميزات وفقًا لمتطلبات المستخدمين المتغيرة والتعليقات التي تحصل عليها بعد إطلاق التطبيق. من المفهوم أن تكاليف تطوير التطبيقات استنادًا إلى الميزات المختلفة ستستمر في الزيادة بمرونة أكبر.

نهج تطوير لا رمز

بخلاف أساليب تطوير التطبيق المذكورة أعلاه ، هناك طريقة أخرى لتطوير التطبيق دون امتلاك أي معرفة أو مهارات تقنية. يتيح لك أسلوب التطوير بدون رمز إنشاء تطبيقات بميزات السحب والإفلات وأدوات التحرير المرئية القوية. يعمل نهج التطوير بدون رمز على حل العديد من مشكلات الأعمال من خلال تبسيط عملية التطوير ويتضمن الحد الأدنى من تكاليف تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

توفر الأنظمة الأساسية بدون رمز مرونة رائعة للشركات لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. نتيجة لذلك ، لم يعد يتعين على الشركات الاعتماد على شركات تطوير البرامج المحترفة ومطوري التطبيقات الذين يتقاضون الكثير من المال.

بدلاً من ذلك ، يمكنهم استخدام أدوات التحرير المرئية سهلة الاستخدام للأنظمة الأساسية بدون رمز لإنشاء التطبيقات بسرعة وسهولة. علاوة على ذلك ، مهدت المنصات الخالية من التعليمات البرمجية الطريق لغير المطورين لتلبية احتياجاتهم الفنية بأقصى سرعة وخفة.

تتوفر العديد من منصات التطوير بدون كود ، لكنك ستجد AppMaster أقوى أداة لأنه يمكن استخدامه لبناء تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب والخلفيات. الشيء الجيد هو أنه حتى إذا لم يكن لديك أي معرفة أو خبرة تقنية ، فلا يزال بإمكانك استخدام AppMaster لإنشاء تطبيق سهل الاستخدام وقابل للتطوير. سيتم إنشاء خلفية قوية بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

نتيجة لذلك ، يمكنك توفير قدر هائل من المال والوقت باستخدام نهج التطوير بدون كود في AppMaster. يسمح لمديري الأعمال والفريق الذي يقف وراء تطبيق ما باجتياز عملية التطوير بسرعة والتركيز بشكل أكبر على إطلاق التطبيق والتسويق.

فوائد استخدام AppMaster

من الصعب العثور على نوع المرونة وسهولة الاستخدام التي يوفرها AppMaster مع الأنظمة الأساسية الأخرى التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. يمكن لأي شخص أن يصبح مطور تطبيقات بمساعدة AppMaster. كما أنه مفيد لمديري المشاريع الذين يواجهون مشكلات في إدارة فريق التطوير وإبلاغ المتطلبات مرارًا وتكرارًا.

بدلاً من الاعتماد على الآخرين ، يمكن للشركات استخدام نهج التطوير بدون رمز لتطبيق AppMaster لإنشاء تطبيق بميزات السحب والإفلات. يمكن أن يساعد الشركات في تحسين جودة خدماتهم وتوفير الكثير من ساعات التطوير والمال.

هل يمكنني إنشاء تطبيق مجانًا؟

نعم ، من الممكن تمامًا إنشاء تطبيق مجانًا. هناك العديد من أدوات إنشاء التطبيقات المجانية المختلفة مثل AppMaster التي تتيح لك إنشاء تطبيقات بسيطة مجانًا. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيقات معقدة ، فسيتعين عليك شراء الحزم الأعلى لمنشئي التطبيقات.

ما هي تكلفة تطوير الشركات الناشئة الشهيرة؟

هناك قائمة طويلة من التطبيقات التي نستخدمها يوميًا ، وغالبًا ما نتساءل عن قيمتها والتكلفة الأولية لتطوير التطبيق. من المهم إلقاء نظرة على هذه الأمثلة بالتفصيل حتى تتمكن من الحصول على فكرة حول كيفية عمل تكلفة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول ولماذا تعتبر العوامل المختلفة مهمة لتقدير دقيق لتطوير التطبيق.

فيما يلي بعض الأمثلة الأكثر شيوعًا لتكاليف تطوير التطبيقات بناءً على ميزاتها وتعقيدها.

1. أوبر

Uber هو أكثر تطبيقات ركوب الخيل نجاحًا وشعبية ويعمل في العديد من البلدان. لديها ثلاثة تطبيقات مختلفة. تم تصميم تطبيقين للمستهلكين على الأجهزة المحمولة للراكب وسائق أوبر ، ويتوفر تطبيق ويب للعمل كلوحة إدارة.

يمكن أن تتراوح تكلفة تطبيق مثل Uber بين 50000 دولار و 65000 دولار ، ويمكن أن تستغرق عملية التطوير حوالي 1200 إلى 1500 ساعة. دعنا نقسم تكاليف تطوير تطبيق Uber من حيث ميزاته الرئيسية:

تحديد الموقع الجغرافي - 2000 دولار

تكامل الدفع مع قنوات الدفع الرئيسية - 2500 دولار

إشعارات الدفع - 2500 دولار إلى 3500 دولار

إدارة ملفات تعريف المستخدم - 2500 دولار إلى 3500 دولار

جدولة الرحلة - 6000 دولار

الواجهة الخلفية لتخزين بيانات المستخدم وسجل الرحلات - من 7000 دولار إلى 8000 دولار

ضمان الجودة - من 12000 دولار إلى 15000 دولار

تكامل المكتبات والميزات الإضافية - 15000 دولار إلى 20000 دولار

لذلك ، تتراوح التكلفة الإجمالية لتطبيق أوبر بين 50000 و 65000 دولار

2. Tinder

Tinder هو تطبيق مواعدة شائع للغاية. لقد جمعت ما مجموعه 50 مليون دولار في أكثر من ثلاث جولات. جعل العمل السريع والسهل لـ Tinder اسمًا رائدًا في صناعة تطبيقات المواعدة. كل ما عليك فعله هو التمرير يمينًا أو يسارًا لإبداء الإعجاب أو عدم الإعجاب بشخص ما.

تكلفة تطوير تطبيق مثل Tinder أقل بكثير من العديد من التطبيقات المعقدة الأخرى. فيما يلي التكلفة التقديرية لتطوير تطبيق Tinder:

دفع الإخطارات لإبلاغ مستخدمي التطبيق عندما يتلقون رسالة أو تطابق - 3500 دولار

إدارة ملف تعريف المستخدم لتخزين بيانات المستخدمين - 3000 دولار

تحديد الموقع الجغرافي - 2000 دولار

ميزات مطابقة مع التمرير السريع للوظائف اليمنى واليسرى - 3000 دولار إلى 5000 دولار

تكامل الطرف الثالث - 2000 دولار إلى 3000 دولار

UI / UX Designer و QA Team - من 10000 دولار إلى 15000 دولار

ميزات إضافية - 4000 دولار إلى 5000 دولار

لذلك ، تتراوح التكلفة الإجمالية لتطوير تطبيق مثل Tinder بين 35 ألف دولار و 40 ألف دولار.

3. ايكيا

ايكيا هو تطبيق قائم على العلامة التجارية. يستخدم أحدث تقنيات الواقع المعزز (AR) لتوفير مجموعة واسعة من الميزات المفيدة للعملاء. يمكن للمستخدمين استخدام ميزات AR للتحقق من النماذج ثلاثية الأبعاد لمنتجات الأثاث المختلفة في كتالوج Ikea.

لدى Ikea تطبيق معقد لأنه يتضمن العديد من الميزات والتكاملات الحديثة ، إلى جانب تكامل بروتوكولات الأمان الصارمة. نتيجة لذلك ، تتراوح تكلفة تطوير تطبيق مثل Ikea بين 73000 دولار و 85000 دولار ، مع الأخذ في الاعتبار ميزاته مثل:

تصور ثلاثي الأبعاد لمختلف المنتجات

التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي

نموذج 360 درجة للأثاث

تحليلات سريعة وسهلة

الدفع وتكامل CRM

4. تيك توك

TikTok هي منصة وسائط اجتماعية شهيرة تتضمن بشكل أساسي مشاركة مقاطع الفيديو. يعد تعقيد تطبيق TikTok متوسطًا إلى مرتفع حيث قدم المزيد من الميزات مع مرور الوقت. بشكل عام ، تتراوح تكلفة تطوير تطبيق مثل TikTok بين 65000 دولار و 75000 دولار ، مع وقت تطوير يتراوح بين 1200 و 1500 ساعة.

بعض أبرز ميزات TikTok هي الدردشة في الوقت الفعلي ومكالمات الفيديو ومقاطع الفيديو القصيرة ودعم متعدد اللغات والتواصل مع عدد كبير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم. وبالتالي ، يلزم قدر كبير من الوقت والمال لإنشاء مثل هذه الوظائف بشكل مثالي.

5. Airbnb

Airbnb عبارة عن مزيج من التطبيقات عند الطلب ومتاجر التجارة الإلكترونية. إنه مثال لمنصة ذات تطبيقات عالية التعقيد. Airbnb هو اسم شائع في جميع أنحاء العالم لأنه يتيح لك البحث بسهولة عن الوحدات المتاحة وإجراء حجوزات اللحظة الأخيرة.

علاوة على ذلك ، يمكنك حفظ قائمة منازلكم وأماكنك المفضلة على Airbnb. يحتوي على العديد من الميزات المفيدة الأخرى مثل التخطيط المشترك لرحلة ونظام الإحالة وميزات الحجز المتقدمة التي تتيح لك حجز غرفة قبل أن تهبط في بلد ما. لذلك ، إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق معقد مثل Airbnb ، فيجب أن يكون لديك ميزانية تطبيق تتراوح من 75000 دولار إلى 85000 دولار للحصول على نتائج موثوقة وفعالة.

كم من الوقت يستغرق إنشاء التطبيق؟

لا يوجد مقدار محدد من الوقت مطلوب لإنشاء تطبيق. يعتمد وقت تطوير التطبيق على مدى تعقيد التطبيق وميزاته وحجم فريق التطوير الذي يعمل عليه.

الوقت المقدر لتطوير أنواع مختلفة من التطبيقات هو كما يلي:

تتطلب تطبيقات الهاتف المحمول البسيطة ذات الوظائف المشتركة حوالي 400 إلى 800 ساعة تطوير

يمكن تطوير تطبيق متوسط التعقيد خلال 700 إلى 1300 ساعة تطوير في المتوسط

سيتطلب التطبيق واسع النطاق مع الميزات المعقدة أكثر من 1200 ساعة للتطوير الفعال

ما هي تكلفة تطوير التطبيق في عام 2022؟

هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على تكلفة تطوير التطبيق ، كما تمت مناقشته في هذه المقالة. يجب أن تفكر في تعقيد التطبيق ، وعدد من الميزات ، وحجم فريق التطوير ، وصيانة التطبيق ، ونوع معين من التطبيقات لتقييم الميزانية الإجمالية لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. من المستحيل تقييم التكلفة الدقيقة لتطوير التطبيق ، ولكن فيما يلي التكاليف التقريبية لتطوير التطبيق:

تتكلف التطبيقات البسيطة ذات الوظائف الأساسية ما بين 16000 دولار إلى 32000 دولار

يمكن أن تتراوح تكلفة التطبيق متوسط التعقيد بين 32000 دولار و 48000 دولار

من المرجح أن يكلف التطبيق الذي يحتوي على ميزات معقدة أكثر من 72000 دولار

يمكنك خفض تكاليف تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل كبير باستخدام نظام أساسي موثوق به لا يحتوي على رمز مثل AppMaster لإنشاء التطبيق بنفسك بدلاً من الاعتماد على مطوري التطبيقات ذوي الخبرة.