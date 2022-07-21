ستساعدك خريطة رحلة أفضل على فهم كيفية تفاعل المستهلكين مع منتجاتك والقنوات الأخرى. ستفهم التغييرات الضرورية في رسم الخرائط حتى يتمكن المستخدم من الوصول بسهولة إلى المعلومات التي يبحث عنها. إن الحصول على رحلة أفضل للعميل بمثابة أداة لمصممي تجربة المستخدم.

لإنشاء رحلة رسم خرائط أفضل ، يجب أن تكون واضحًا بشأن أهداف وخدمات عملك. إلى جانب ذلك ، يجب عليك اتباع عدة بروتوكولات UX لإنشاء رحلة عميل ستمنحك بيانات قيمة. يتم سرد بروتوكولات تعيين UX هذه أدناه:

اختيار تطبيق رحلة المستخدم المناسب

تُستخدم أنواع متعددة من الخرائط للتركيز على رؤية معينة. في الغالب ، ستبدو نتيجة كل خريطة متشابهة ، لذا تأكد من فهمك للتركيز على خريطة رحلة العميل التي يتم إنشاؤها. فيما يلي خرائط UX الأكثر استخدامًا:

الوضع الحالي

مثل الاسم ، فإنه يمنحك المعلومات الحالية لموقعك. يستخدم هذا التعيين لمعرفة الفجوات على الموقع التي يمكن تحسينها. السبب الآخر هو فهم كيفية استخدام المستهلك للمنصة.

بناء على الشخصية

يُستخدم تعيين UX هذا لتحليل الرحلة المتعلقة بشخصية مخصصة. في معظم الأحيان ، يتم استخدام الخرائط القائمة على الشخصية لتلبية احتياجات العملاء المحددة.

الحالة المستقبلية

يساعدك هذا التعيين في فهم كيفية عرض المستهلكين لموقعك. سيطرح أسئلة حول عملائك ويعطي إحصائيات عن وجهات نظر عملائك حول موقعك. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد هذا التعيين في إعادة تصميم موقع الويب والتخطيط له أو إنشاء تطبيق جوال.

اختيار نطاق الموقع

هناك نوعان من النطاق لموقع الويب. الأول هو وجهة نظر واسعة تنظر من خلالها إلى جميع جوانب الموقع. الآخر هو التركيز على نتيجة معينة. على سبيل المثال ، يمكنك تحديد نطاق تسجيل الدخول وإنشاء حساب وما إلى ذلك. يساعد هذا النوع من النطاق في استكشاف أخطاء النظام الأساسي وإصلاحها. ستفهم كيف سيشعر المستهلك أثناء استخدام ميزة معينة في موقع الويب.

سيعطيك النطاق الكبير فكرة عن تجربة المستخدم الإجمالية لرحلة تطبيق الهاتف المحمول. إنها عملية معقدة وطويلة ، لكنها تستحق القيام بها عند التركيز على تجربة المستخدم.

شخصية المستخدم

تعد شخصية المستهلك أحد الأشياء المهمة في تخطيط رحلة العميل. أثناء قيامك ببناء إستراتيجية تطبيق جوال ، تحتاج إلى دراسة جمهورك المستهدف من أجل تجربة مستخدم أفضل. ابحث عن إبداءات الإعجاب وعدم الإعجاب لدى جمهورك. هذا سيجعل الأمور سهلة بالنسبة لك ولعملائك. بعض أبحاث UX الأساسية هي:

قم بإجراء مسح المستهلك وتحليله

ردود الفعل من الاستعلام السياقي

اطرح أسئلة على عملائك المحتملين حول تطبيق الجوال الخاص بك.

سيناريو وتوقعات المستخدم

تستخدم رحلة العميل السيناريو لمعالجة حالة موقعك أو تطبيقك للجوّال. يمكن أن يكون هذا السيناريو الذي تقدمه حقيقيًا أو من المحتمل أن يحدث.

لنفترض أنك طلبت طعامًا من أحد تطبيقات توصيل الطعام. ستحلل المنصة السيناريو وتعطيك تنبؤًا حول توصيل الطعام. مثل طعامك سيتم توصيله في 15 دقيقة.

الجهد على نقاط الاتصال

تعتبر نقاط اللمس جزءًا مهمًا من أي جهاز محمول. نقاط اللمس هي نشاط المستهلك للتفاعل مع منتج أو قناة معينة. تأكد من فهمك لنقاط اللمس الخاصة بتطبيقك أو موقعك على الهاتف المحمول وما هي القنوات المرتبطة بنقاط الاتصال هذه.

التأثير العاطفي

تأكد من إضافة اللمسة العاطفية إلى تطبيق هاتفك أثناء إنشاء تطبيق رحلة. بهذه الطريقة ، ستقيم علاقة خاصة مع عملائك.

كيف تساعد رحلة العميل في تطبيق الهاتف المحمول

تزداد صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة يومًا بعد يوم. ولهذا السبب ، فإن المنافسة في صناعة إستراتيجيات تطبيقات الأجهزة المحمولة عالية جدًا. تحاول كل شركة إنشاء منصة فريدة وجذابة. إلى جانب جميع الحقائق التقنية في إستراتيجية تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يجب أن تفكر في العامل البشري. سيعطيك العنصر البشري ملاحظات حول كيفية تفاعل العملاء مع منتجك أو قنواتك المرتبطة بالمنتجات.

يمكنك رؤية النظام الأساسي الخاص بك من منظور العميل عند استخدام تخطيط رحلة العميل. يمنحك هذا ملاحظات حول كيفية الوصول إلى منتجات أو معلومات معينة على موقعك. هذا هو السبب في أن النهج الذي يركز على العميل ضروري أثناء إنشاء رحلة العميل.

تطوير استراتيجية تتمحور حول العميل

تأكد من حصولك على رحلة العميل الكاملة لمنصتك من وجهة نظر العملاء. من البحث في النظام الأساسي في متجر التطبيقات ، والعثور على النظام الأساسي جذابًا ، وتنزيله ، وشراء الميزات داخل التطبيق. سيكون كل هذا مفيدًا بشكل لا يصدق في إنشاء إستراتيجية تطبيق جوال.

إنتاج تطبيق جوال أفضل

لنفترض أن تطبيقك يحتوي على ميزات جذابة وأدوات طاقة مع نهج يركز على العميل. في هذه الحالة ، ستضع إستراتيجية تطبيقات جوال فعالة للغاية ستخلق الإثارة وتفي باحتياجات العملاء.

الحصول على عملاء جدد

إن الحصول على عملاء جدد هو محور سوق إستراتيجيات تطبيقات الأجهزة المحمولة بالكامل. إذا كانت لديك إستراتيجية أفضل لتطبيق الجوّال ، فسيستمر عميلك في استخدام تطبيقك بشكل متكرر. بهذه الطريقة ، لن تحصل على عملاء مخلصين فحسب ، بل ستحصل أيضًا على عملاء جدد حيث سيوصي عملاؤك المخلصون بتطبيقك لأصدقائهم وعائلاتهم.

عمل حملات تسويقية

تصبح الحملات التسويقية فعالة بشكل مذهل عندما يكون لديك تخطيط أفضل. يساعدك التطبيق على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعمل على تحسين إستراتيجية الجمهور المستهدف.

خطوات تخطيط رحلة العميل

سنلقي نظرة مفصلة على الخطوات لإنشاء تخطيط أفضل لرحلة العميل.

سلوك العميل

أول شيء في رحلة العميل هو كيف يجد المستهلكون تطبيقك أو موقعك على الهاتف المحمول. لذا فإن الخطوات التي يعرفها العملاء عن تطبيقك ، وكيف سيستخدمونه ، ونوع تجربة المستخدم التي سيحصلون عليها ستكون ذات قيمة كبيرة لك وللمستهلكين.

سلوك العملاء ليس هو نفسه ولكنه يتبع بشكل عام نفس الخطوات في شراء منتجات النظام الأساسي الخاص بك. ومع ذلك ، قد يهتم المستهلكون الذين يعرفون عنك بتطبيقك ويبدأون رحلات العملاء.

عندما يهتمون ، عادة ما يقومون بتقييم منتجك. سيؤدي ذلك إلى توجيههم إلى المدونات والمشاركات والمراجعات. إذا كان لديك مراجعات ومدونات مفيدة ومشاركات أفضل ، فستتمكن من جذبها. هذه الخطوة حاسمة لأنك إما ستحصل على مستهلكين أو تفقد عميلك. سوف يشترون بسرعة إذا قرروا أن يصبحوا عملاء. يرجى التأكد من إرسال رسالة ترحيب لهم أو خصم على عملية الشراء الأولى.

احتياجات العملاء





لبناء إستراتيجية تطبيقات جوال بشكل جذاب ، يجب عليك التأكد من أن تطبيقك يلبي احتياجات العملاء الأساسية. أدناه سنناقش احتياجات العملاء الأساسية.

وظيفيا

تلعب وظيفة التطبيق دورًا مهمًا. تقوم بتحليل ما إذا كان النظام الأساسي الخاص بك يحل مشكلة العميل أو يزيدها سوءًا. قد تجد منصة أو متجر ألعاب يحل مشكلتك ، ولكن يجب عليك القيام بالكثير من العمل الإضافي للحصول على الحل. هذه ليست طريقة مثالية للحصول على المستهلكين ، وعلى الأرجح ستفقد المستهلكين.

سعر

تمامًا مثل كل ما تشتريه في السوق ، تأكد من أن سعر التطبيق الخاص بك وفقًا للوظائف التي يوفرها. إذا كانت منصتك ذات قيمة بالنسبة للمال ، فسيرغب الناس في شرائها ؛ وإلا فلن تكون قادرًا على تحقيق اختراق كبير في السوق.

خبرة

يجب أن تكون تجربة المستخدم جيدة بما يكفي بحيث يمكن للأشخاص التوصية بها للآخرين. على الأقل يجب أن تفي بالخبرة الأساسية التي يتوقعها العميل. لذلك إذا كان بإمكانك أن تدهش عميلك بتجربة مستخدم استثنائية ، فسيكون ذلك عاملاً إضافياً.

مصداقية

هل يتوافق أداء التطبيق في كل مرة يستخدمه المستهلك ، أم تتغير النتائج في كل مرة يستخدمها. تأكد من أن النظام الأساسي الخاص بك لديه الاتساق للحصول على مستهلكين مخلصين وجدد.

مراقبة

هل يتحكم العميل في التطبيق أم يشعر بأنه محاصر؟ يجب أن يكون العميل قادرًا على تغيير حزمة الاشتراك الخاصة به. أيضًا ، يجب عليهم إرجاع العناصر بسرعة. سيؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية ثقتهم بك وأن يصبحوا مستهلكين مخلصين لك.

استنتاج

تطبيق رحلات العميل هو تصور لتجربة المستخدم. يجب أن نتبع ونفهم الخطوات الأساسية لإنشاء نظام أساسي أفضل لرسم خرائط العملاء. تتضمن هذه الخطوات اختيار النطاق ، وإنشاء شخصية ، وفهم توقعات المستهلكين ، وتحديد نطاقك ، والعثور على نقاط الاتصال ، وتعزيزها. ستكون إضافة لمسة عاطفية لعملائك ميزة إضافية. ارسم رحلة العميل بالكامل واحصل على النتائج.

التعليمات

كيف أخطط لرحلة مستخدم؟

يمكنك التخطيط لرحلة العميل أولاً من خلال امتلاك عقلية واضحة حول أهدافك وعملك. ثم اختر نطاق إستراتيجية تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. بعد ذلك ، قم بإنشاء شخصية المستهلك من خلال فهم جمهورك. تأكد من أن منتجاتك وميزاتك ترضي جمهورك المستهدف. بعد الانتهاء من شخصية المستهلك ، حدد السيناريو وتوقعات المستهلك. قم بإنشاء قائمة بنقاط الاتصال الخاصة بك. أخيرًا ، أضف عاملًا عاطفيًا وتأكد من رسم رحلة العميل بأكملها.

ما هي الخطوات السبع لرسم خريطة رحلة العميل؟

يحتوي على الخطوات السبع التالية:

1. اختر النطاق

2. إنشاء شخصية المستهلك

3. تحديد السيناريو وتوقعات المستهلك

4. تعزيز نقاط الاتصال الخاصة بك

5. لديها عامل عاطفي

6. رسم الخرائط

7. تحليل قمع المستهلك

ما هي الأشياء المستخدمة لبناء خريطة رحلة العميل؟

الحلفاء والإلهام

تحقيق متكامل

تشكيل الافتراض

البحث الخارجي

التصور السردي

كيف يجب أن تنظم خريطة رحلة المستخدم الخاصة بك؟

يمكنك تنظيمه باتباع الخطوات الأساسية:

أولاً ، حدد نطاق تطبيق الجوال أو موقع الويب الخاص بك.

ثم حدد الشخصية. حدد سيناريو تطبيقك وماذا ستكون توقعات المستهلكين.

بعد ذلك ، ضع قائمة بنقاط الاتصال الخاصة بك وحاول تحسينها قدر الإمكان.

أخيرًا ، قم برسم الخرائط لتحليل كل شيء.

كيف تبدو رحلة المستخدم؟

تمثل رحلات العميل التمثيل المرئي لتجربة المستخدم. تأتي في الغالب في جميع الأشكال والأحجام ولكن عادةً ما تحتوي على جدول زمني لجميع نقاط الاتصال بين المستهلك والمنتج. يحتوي المخطط الزمني على جميع المعلومات اللازمة عن القنوات للتفاعل مع المنتجات.

ما هي خريطة رحلة المستخدم؟

خريطة رحلات العميل هي أداة من صندوق أدوات UX يمكن لكل مصمم UX استخدامها لفهم كيفية وصول المستهلكين إلى منتجاتهم. علاوة على ذلك ، إنها طريقة لمعرفة كيف سيواجه مستهلك النظام الأساسي الخاص بك وكيف سيتفاعل مع منتج النظام الأساسي الخاص بك. إنه يعطي الإحصائيات المرئية للتجربة التي سيشعر بها عميلك.

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