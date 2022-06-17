حظي مطورو التطبيقات بدون كود باهتمام كبير وسط الوباء بسبب خفة الحركة وحلول الأعمال الأسرع. لقد تغلبت حلول التطوير هذه على قيود تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة التقليدية. لذلك ، فرض أصحاب الأعمال الصغيرة والكبيرة أهمية تبني منصات بناء تطبيقات لا تحتوي على كود لنمو أعمالهم. لنبدأ بأساسيات تطوير التطبيقات بدون كود. توفر أدوات إنشاء التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية قوالب معدة مسبقًا لإنشاء تطبيق جوال بدون مهارات في البرمجة.

إذا نظرنا إلى الوراء ، فإن تطوير التطبيق كان مسألة معرفة واسعة بلغات البرمجة. يتطلب الترميز معرفة واسعة بلغات البرمجة. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تحصل على تطبيق جوال عالي الجودة في المرة الأولى. قد تتساءل عما إذا كان من الممكن إنشاء تطبيق جوال إذا لم تكن لديك مهارات تشفير. الجواب نعم! لم يجعل أي تطبيق برمجي من الممكن تحويل فكرتك إلى حقيقة. إذا كانت لديك المهارات اللازمة للتنقل عبر الإنترنت ، فيمكنك إنشاء تطبيق باستخدام صانع التطبيق. إذا كنت تعرف شيئًا عن تصفح الإنترنت ، فيمكنك استخدام صانع التطبيقات كخيار بديل للتطوير التقليدي. في هذا الدليل النهائي ، سنناقش خطوات إنشاء تطبيق جوال باستخدام صانع تطبيقات بدون كود ، وأفضل صانع تطبيقات لبناء التطبيقات ، وتكلفة إنشاء تطبيق جوال. دعنا نتعمق في التفاصيل:

خطوات إنشاء تطبيق جوال بدون صانع تطبيقات الكود

يعد إنشاء تطبيق جوال بدون صانع تطبيقات أكواد أسهل وأرخص من تطوير التطبيقات التقليدية. هناك سوق واسع للأدوات بدون تعليمات برمجية مع قوالب مبرمجة مسبقًا تتيح لك تخصيص تطبيقك.





AppMaster هو أفضل صانع تطبيقات يسمح لأصحاب الأعمال بتنمية أعمالهم من خلال الرقمنة. باستخدام منشئ التطبيق هذا ، يمكنك إنشاء تطبيق جوال من خلال عملية تطوير مباشرة. اتبع هذه الخطوات السبع السهلة لإنشاء تطبيق جوال يلبي احتياجاتك الشخصية أو المهنية:

الخطوة 1: اختر منشئ تطبيق بدون رمز

نظرًا لأن تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية في ارتفاع ، لذلك نوصيك باختيار أفضل نظام أساسي لإنشاء التطبيقات بدون رمز للحصول على حل أعمال أسرع وأرخص. الشيء الملحوظ هو أنه ليس كل منشئي التطبيقات لديهم الميزات التي تلبي احتياجاتك الشخصية. لذلك ، خذ وقتًا كافيًا عند التفكير في العديد من أنظمة إنشاء التطبيقات التي لا تحتوي على أكواد. يمكنك اختيار منشئ تطبيقات بدون رمز بناءً على العوامل التالية:

1. سمعة منشئ التطبيقات

اليوم ، يتوفر سوق واسع لصانعي التطبيقات بدون كود يساعد أصحاب الأعمال على إنشاء تطبيق جوال في غضون دقائق. ولكن عند اختيار نظام أساسي لإنشاء التطبيقات ، من الضروري البحث عن سمعة العلامة التجارية من خلال مراجعات العملاء ودراسات الحالة. علاوة على ذلك ، يمكنك التحقق من مصداقية منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة عن طريق تنزيل التطبيقات المصممة على هذا النظام الأساسي لاختبار كيفية أداء هذه التطبيقات. إذا تعطل التطبيق ، فقد حان الوقت للخروج من نظام إنشاء التطبيقات هذا.

2. واجهة المستخدم

قبل الاشتراك في صانع تطبيقات لا يحتوي على كود ، استخدم الإصدار التجريبي المجاني للقيام بجولة سريعة للتحقق من أنه يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام أو تصميم معقد. ستساعدك هذه الزيارة السريعة لصانع التطبيقات بدون رمز على التحقق مما إذا كنت مرتاحًا لاستخدام الواجهة. تتطلب بعض البرامج التعرف على الميزات ، ولكن لا شك أن بعض الأنظمة الأساسية أسهل في الاستخدام من غيرها. لذلك ، اختر النظام الأساسي لإنشاء التطبيقات لتطوير التطبيقات التي تتسم بالديناميكية وسهولة الاستخدام.

3. التكلفة

يقدم صانعو التطبيقات المختلفون خطط اشتراك متعددة لتخصيص تطبيقات الأجهزة المحمولة. لذلك ، اختر خطة أسعار معقولة تلبي احتياجات عملك بأفضل طريقة. على سبيل المثال ، إذا كنت قد بدأت للتو مشروعًا تجاريًا ، فليس من الجيد شراء خطة اشتراك مكلفة. علاوة على ذلك ، يمكنك التخلص من الميزات غير الضرورية لخفض تكلفة التطوير.

4. خيارات التخصيص

قد لا يقدم جميع صانعي التطبيقات ميزات تريد إضافتها إلى تطبيق الجوال الخاص بك. لذلك ، عند اختيار أداة إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة ، تأكد من عدم وجود قيود على الوظائف. سيساعدك اختيار أفضل أداة إنشاء تطبيقات ذات خيارات غير محدودة على إنشاء منتج أكثر تخصيصًا. لذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل صانعي التطبيقات يقدمون جميع الميزات التي تريد إضافتها إلى التطبيق. ولكن ، إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق بميزات أساسية ، فلن يكون هذا مصدر قلق لك. ولكن إذا كنت تبحث عن ميزات متقدمة ، فيجب عليك تقييم النظام الأساسي لإنشاء التطبيقات بدون رمز بحذر شديد. من خلال اختيار AppMaster ، يمكنك التأكد من أنه أحد أكثر الحلول تأثيرًا ومرونة في السوق.

الخطوة 2: اختر خطة اشتراك

بمجرد تحديد أداة إنشاء التطبيقات بدون رمز لتطوير التطبيق ، فقد حان الوقت لاختيار خطة اشتراك تناسب احتياجاتك بأفضل طريقة. لهذا ، يمكنك تخصيص بعض الوقت للتخطيط للميزات التي تريدها في تطبيقك ومقدار تكلفتها. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيقات متعددة ، فأنت بحاجة إلى الاشتراك في خطة تسعير مكلفة. علاوة على ذلك ، تحتاج إلى تحديد مدى توافق تطبيقك مع الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. سيساعدك توافق التطبيقات على اتخاذ قرار بشأن خطة الاشتراك.

دعنا نلقي نظرة على خطة الاشتراك التي يقدمها AppMaster:

الاستكشاف: 5 دولارات شهريًا



بدء التشغيل: 165 دولار / شهر



العمل: 855 دولار في الشهر



Enterprise: احصل على عرض أسعار بخدمة 24/7

تعد خطة Explore مناسبة إذا كنت تبحث عن تطبيق جوال واحد يدعم المجتمع. إذا كنت تبحث عن تطبيقات متعددة ، فيمكنك استخدام خطة بدء التشغيل أو خطة الأعمال وفقًا لاحتياجات عملك. لمزيد من الميزات المتقدمة ، يمكنك الحصول على عرض أسعار وخدمة 24/7. يعد AppMaster مجرد مثال واحد ، ولكن قد يكون لدى صانعي التطبيقات الآخرين خطط اشتراك مختلفة تحتاج إلى تقييمها. إذا لم تكن واضحًا بشأن احتياجاتك المحددة ، فيمكنك طلب المساعدة من الوكيل الفني.





الخطوة 3: اختر نموذجًا

بمجرد الاشتراك في نظام أساسي لإنشاء التطبيقات بدون رمز ، اختر نموذجًا يلبي احتياجات عملك. لا يتطلب إنشاء التطبيق سوى بضع نقرات باستخدام نموذج. لا يسمح صانعو تطبيقات الأكواد للأفراد وأصحاب الأعمال بإنشاء تطبيق جوال بدون مهارات تشفير.

تمنحك القوالب نقطة انطلاق في إنشاء التطبيقات بدون مهارات تشفير. تحتوي جميع القوالب على ميزات وفقًا لنوع العمل. على سبيل المثال ، يساعد قالب تطبيق السياحة السائحين في العثور على وجهتهم المفضلة ، ويساعد قالب تطبيق الصالون الصالون في حجز عملائهم ، ويستقبل قالب تطبيق الطعام طلبات توصيل الطعام. إذا لم تتمكن من العثور على الميزات التي تريد إضافتها إلى تطبيق الهاتف الخاص بك ، فيمكنك تخصيص هذه الميزات لتلبية متطلباتك. علاوة على ذلك ، يمكنك إنشاء تطبيق جوال عن طريق إضافة الصفحات والميزات التي تختارها.

الخطوة 4: العلامة التجارية

النموذج هو مجرد خطوة بداية نحو تصميم التطبيق. جميع عناصر التصميم الرئيسية معدة مسبقًا في القوالب ؛ تحتاج إلى تغيير رمز التطبيق ونظام الألوان والتخطيط لتطبيق جوال أكثر تخصيصًا. يحتوي AppMaster على محرر WYSIWYG (ما تراه هو ما تحصل عليه) يوفر معاينة للتطبيق في الوقت الفعلي عند إجراء تغييرات عليه. ستسمح لك العلامة التجارية بالحصول على منتج أكثر تخصيصًا عن طريق اختيار نظام ألوان وشعار وخط وتخطيط مناسب. شعار التطبيق هو شيء يراه الناس عند تنزيل التطبيق من Google Play أو Apple App store. لذلك ، من المهم تصميم شعار مقنع يجذب انتباه المستخدمين. قد تتساءل عن كيفية تصميم شعار له صدى في عملك. لتصميم شعار حلوى العين ، يمكنك استخدام أي أداة عبر الإنترنت مثل Canva. إنه سهل الاستخدام ويقدم قوالب لأنواع الأعمال المختلفة.

الخطوة 5: تحرير المحتوى

بمجرد تخصيص شعار التطبيق ونظام الألوان والتخطيط ، فإن الخطوة التالية هي تحرير محتوى التطبيق. يحتوي كل قالب على محتوى محمّل مسبقًا يمكنك تعديله وفقًا لطبيعة عملك. على سبيل المثال ، يمكنك تحرير المحتوى المعروض في صفحة "نبذة عنا" لجعله أكثر صلة بنشاطك التجاري. لا تسمح منصات إنشاء تطبيقات الكود بإضافة علامات تبويب جديدة لجعل تطبيق الجوال الخاص بك أكثر تفاعلية للمستخدمين.

الخطوة 6: إضافة ميزات

الآن ، يمكنك إضافة جميع الميزات المناسبة لنمو عملك. في هذا الصدد ، يعد AppMaster أفضل منشئ تطبيقات يوفر ميزات شاملة لإنشاء تطبيق جوال أكثر تخصيصًا. يحتوي على سوق إذا كنت ترغب في إضافة ميزة جديدة إلى تطبيقك. لإضافة ميزة ، انقر فوق الزر "إضافة" من مكونات التطبيق. علاوة على ذلك ، يمكنك تحرير ميزات التطبيق من قائمة مكونات التطبيق.

الخطوة 7: انشر التطبيق

بمجرد إضافة جميع الميزات والمحتوى إلى تطبيقك ، فقد حان الوقت لنشره. باستخدام منشئ التطبيقات بدون رمز ، يمكن أن يبدأ تطبيقك مباشرة على Apple App Store و Google بنقرة واحدة. للنشر الفوري لتطبيقك ، سيتعين عليك إنشاء حساب مطور على كل نظام أساسي لإنشاء التطبيقات بدون رمز. في هذا الصدد ، يبسط AppMaster مستخدمي منشورات التطبيق باستخدام معالج سهل الاستخدام. تحتاج إلى اتباع سياسة Google App Store لجعل تطبيقك قابلاً للتطبيق لعملائك. يوفر AppMaster الوثائق الفنية للتطبيق والتي ستساعدك على تلبية السياسة القياسية لمتجر تطبيقات Google.

بعد إطلاق التطبيق ، يعتمد نجاح تطبيقك للجوّال بشكل كبير على عدد المستخدمين الذين يقومون بتنزيله من متجر Google Play. بمجرد نشر تطبيقك ، فإن الخطوة التالية هي الترويج للتطبيق. يساعد ترويج التطبيق على زيادة عدد العملاء الذين يضيفون قيمة أكبر إلى عملك. باستخدام AppMaster ، يمكنك اتباع هذه الخطوات السبع لإنشاء تطبيق جوال بنفسك. تعتبر منصة إنشاء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية أفضل صانع تطبيقات لبناء حضور رقمي قوي للأعمال.

تكلفة بناء التطبيق

تتوفر خيارات تطوير مختلفة عندما يتعلق الأمر ببناء تطبيق جوال. يمكنك استئجار مطور أو عامل مستقل أو استخدام نظام أساسي لإنشاء تطبيق بدون رمز لإنشاء تطبيق جوال يلبي احتياجاتك الشخصية أو المهنية. يمكن أن يؤدي اختيار صانع تطبيق عبر الإنترنت إلى تقليل تكلفة التطوير. والسبب هو أن منشئ التطبيق يتقاضى رسومًا شهرية أو سنوية. تعتمد التكلفة الدقيقة لمنصة إنشاء التطبيقات على خطة الاشتراك المستهدفة التي تلبي احتياجات عملك أو احتياجاتك الشخصية. في هذا الصدد ، يقدم AppMaster خطط تسعير مرنة ، ويمكنك ترقية خطة الاشتراك عند الحاجة. يمكنك اختيار أي خطة اشتراك تساعدك على تحقيق أهداف عملك. على سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى حل تطبيق واحد لعملك ، فستلائم خطة الاستكشاف احتياجاتك. من ناحية أخرى ، إذا كنت تريد ميزات متقدمة في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ، فيمكنك اختيار خطة العمل أو الخطة على مستوى المؤسسة.

يتطلب تطوير التطبيقات التقليدية فريقًا لبناء التطبيق يتضمن:

مطور iOS



الروبوت المطور



مطور ويب



مدير المشروع



مصمم التطبيق



وكيل ضمان الجودة



المختبرين



فريق الصيانة



في بعض الأحيان ، قد تحتاج إلى توظيف مطور إضافي لتطوير تطبيقات iOS و Android إذا استقال مطوروك أو مرضوا أو ذهبوا في إجازات. ولكن إذا كنت تستخدم أداة إنشاء تطبيقات ، فلا داعي للقلق بشأن هذا الأمر. علاوة على ذلك ، إذا كنت قد اشتركت في صانع تطبيقات للحصول على ميزات متقدمة ، فلن تحتاج إلى دفع المزيد مقابل مصادقة المستخدم ، ودفع الإشعارات ، وتحديثات التطبيق ، والمزيد. يمكن لمنصات إنشاء التطبيقات بدون رمز إنشاء تطبيق جوال بسعر 150 دولارًا شهريًا.

العوامل المؤثرة في تكلفة إنشاء التطبيق

بصرف النظر عن طريقة التطوير ، تؤثر بعض العوامل الأخرى على سعر تطبيق الهاتف المحمول:

فئة التطبيق



طريقة التطوير



ميزات التطبيق



تصميم تطبيقات الموبايل



تكلفة الصيانة



تعقيد التطبيق



النظام الأساسي (Android و iOS)



دعنا نتعمق في تفاصيل هذه العوامل:

1. فئة التطبيق

تلعب تطبيقات الأجهزة المحمولة دورًا محوريًا في نمو الأعمال ، وهناك فئات تطبيقات مختلفة مثل الموسيقى والتعليم ونمط الحياة والصحة واللياقة والسفر والرياضة ووسائل التواصل الاجتماعي. تعتمد تكلفة تطوير التطبيق بشكل كبير على فئة التطبيق الخاص بك. إذا كنت تريد ميزات أساسية في تطبيقك ، فيمكنك الحصول عليها مقابل بضعة دولارات. على سبيل المثال ، يتطلب إنشاء ساعة توقيت أو آلة حاسبة وظائف أساسية فقط. من السهل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه ، لذا ليس لها تكاليف تطوير عالية. ولكن إذا كنت ترغب في إضافة ميزات متقدمة إلى تطبيقاتك مثل دفع الإخطارات وعمليات الشراء داخل التطبيق ، فستزيد تكلفة إنشاء تطبيق جوال. تؤدي إضافة ميزات أكثر تعقيدًا إلى زيادة تعقيد التطبيق وتؤدي إلى زيادة التكلفة. تتضمن ميزات التطبيق المعقدة المدفوعات ونظام تحديد المواقع وخيارات الشراء داخل التطبيق. بصرف النظر عن الميزات المعقدة ، تؤثر بعض العوامل الأخرى على التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيق:

تكلفة التصميم



تطوير الخلفية (لكن AppMaster يوفرها في خطة الاشتراك التي اخترتها)



بروتوكولات الأمان



اختبارات



اعمال صيانة

لنفترض أنك تريد إنشاء تطبيق لعبة أو تطبيق وسائط اجتماعية أو تطبيق تجارة إلكترونية ؛ ستكون هذه التطبيقات أكثر تكلفة من التطبيقات ذات الميزات الأساسية.





2. اختر طريقة التطوير

هناك الكثير من الخيارات المتاحة لإنشاء تطبيق يلبي احتياجاتك الشخصية أو التجارية. طريقة تطوير التطبيق لها تأثير مباشر على سعر التطبيق الخاص بك. توجد خيارات تطوير متعددة عند إنشاء تطبيق:

1. إنشاء تطبيق بنفسك

يمكنك إنشاء تطبيق بنفسك إذا كانت لديك خلفية تقنية. يعد إنشاء تطبيق بنفسك أرخص حل للتطبيق.

2. استئجار مطور

إذا لم تكن لديك مهارات في البرمجة ، فستزيد تكلفة تطوير التطبيق بشكل كبير. يمكنك طلب المساعدة من مطور التطبيق أو فريق من مطوري التطبيقات. سيؤدي هذا إلى إضافة المزيد إلى تكلفة تطوير التطبيق. تكلفة التطوير تعتمد على موقع المطورين.

3. استئجار بالقطعة

إذا كنت تفضل تطويرًا تقليديًا على نظام أساسي لإنشاء التطبيقات بدون رمز ، فيمكنك تعيين موظف مستقل لا يكلف الكثير. يمكنك العثور على مترجم مستقل أو متعاقد مستقل إذا كانت لديك ميزانية قدرها 10000 دولار لبناء التطبيق. في هذا النطاق السعري ، لا يعد تعيين مطور خيارًا مناسبًا لأنهم يتقاضون رسومًا أكبر نظرًا لخبرتهم الواسعة في بناء التطبيقات.

لكن المشكلة مع المستقلين هي أنهم يعملون مع عملاء متعددين ، ولن يحظى تطبيقك باهتمامهم الكامل. نوصي بتعيين موظفين مستقلين إذا كنت ترغب على الفور في جعل عملك يعيش بميزانية محدودة. لذلك ، إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق في نطاق سعري يتراوح بين 1000 دولار و 10000 دولار ، فقد تفكر في تعيين شخص لديه مهارات محدودة في بناء التطبيقات. في النهاية ، قد تحصل على تطبيق جوال احترافي ، ولكن لا تزال هناك مخاطر فيما يتعلق بجودة التطبيق. لذلك ، تحتاج إلى اتخاذ قرار قد يلبي احتياجاتك الشخصية أو المهنية بسعر مناسب.

4. استخدم نظام أساسي لإنشاء التطبيقات بدون رمز

لتوفير الوقت والمال ، يمكنك التفكير في استخدام نظام أساسي لإنشاء التطبيقات بدون رمز لتلبية احتياجاتك بتكلفة معقولة. يعمل صانعو التطبيقات مثل AppMaster على تقليل تكلفة التطوير لبناء تطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل كبير. والسبب هو أن هذه الأنظمة الأساسية تقدم قوالب تطبيقات مجانية ؛ ما عليك سوى تخصيص تطبيق هاتفك المحمول وجعله أكثر تخصيصًا. يمكنك تجربة أي قالب مصمم بشكل احترافي يناسب احتياجات عملك والبدء في التطوير حتى إذا لم تكن لديك مهارات في البرمجة.

يقدم صانعو التطبيقات مثل AppMaster أربع خطط اشتراك يمكنك تحديدها وفقًا لاحتياجاتك لتخصيص التطبيق. لا تُعد منصات إنشاء تطبيقات الكود هي الخيار الأفضل لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين بدأوا شركاتهم الناشئة ولديهم ميزانية محدودة. لكن صانعي التطبيقات هؤلاء لن يعملوا مع الشركات الكبيرة وتطبيقات الألعاب.

استنتاج

اليوم ، اكتسبت منصات بناء التطبيقات بدون كود شعبية هائلة بسبب حلول الأعمال ذات الأسعار المعقولة. بعد الاطلاع على دليلنا النهائي ، نأمل أن تكون واضحًا بشأن كيفية إنشاء تطبيق جوال وأفضل صانع تطبيقات وتكلفة تطوير التطبيق والعوامل التي تؤثر على سعر التطبيق. حان الوقت لتحويل خيالك إلى واقع من خلال إنشاء تطبيق بدون كود. AppMaster هو أفضل صانع تطبيقات بواجهة سهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء تطبيق جوال بنفسك. يكمن جمال هذا النظام الأساسي الذي لا يحتوي على رمز في أنه يوفر رمزًا خلفيًا ووثائقًا فنية قد تكون مفيدة لك حتى لو لم تكن تستخدم نظام إنشاء التطبيقات هذا بعد الآن.