هل أنت على استعداد لبدء عملك التجاري بميزانية محدودة والتفكير في طرحه عبر الإنترنت لتحسين المبيعات؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فيمكن القيام بذلك بسهولة في حدود الميزانية باستخدام نهج عدم وجود رمز. لا يوجد رمز يمثل أهمية كبيرة حيث يتم النظر في التطوير. الفكرة وراء عدم وجود كود هي تقليل القوى العاملة والتكلفة الإجمالية للمشروع ، وفي نفس الوقت زيادة الإنتاجية. تتيح لك الأنظمة الأساسية مثل AppMaster إنشاء تكاليف البرامج والتطبيقات باستخدام أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية تتيح طريقة سحب وإفلات بسيطة بسهولة وفعالية من حيث التكلفة. التكلفة أقل تكلفة بكثير من إنشاء التطبيقات التقليدية لأنها تتيح عرضًا لشخص واحد ولا تستغرق وقتًا طويلاً. بينما مع تطوير التطبيقات التقليدية ، يشارك فريق من المطورين وأشهر من العمل الشاق ؛ وبالتالي ، فإنه يكلف أكثر من ثلاثة أضعاف تطوير البرامج والتطبيقات بدون رمز.

كيف تساعد بدون رمز الشركات الناشئة في تقليل تكاليف البرامج

يعد تطوير البرامج طريقة لإنشاء تطبيق أو موقع ويب أو برنامج مخصص يعمل بشكل جيد. يمكن أن يكون الوقت والمال ومهمة مستهلكة للطاقة بالنسبة للشخص. ماذا لو أخبرتك كيف تخفض تكلفة المال والطاقة والوقت؟ متفاجئ؟ حسنًا ، هذا ممكن مع الأنظمة الأساسية بدون رمز. يتم تخفيض تكاليف البرامج التي لا تحتوي على كود من تكاليف تطوير البرمجيات وصيانتها.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تطوير البرامج الخاصة بك بشكل أسرع بكثير وتتطلب جهودًا بسيطة. إذا كنت شركة ناشئة جديدة ، يمكنك تطوير برامج فعالة باستخدام برنامج بدون رمز وإدارة عملك بكفاءة.

في عالم اليوم ، بدون ظهور على الإنترنت ، تقل فرص نموه. ومع ذلك ، إذا كان موجودًا عبر الإنترنت وله موقع ويب أو تطبيق لهذا العمل المخصص ، فسيكون متاحًا على نطاق واسع وبسهولة للمستخدم النهائي. لكن معظم الشركات لا يمكنها إنجاز ذلك لأن تطوير التطبيقات للبرامج يكلف الكثير وهو خارج ميزانيتها. هنا يأتي دور تطوير التطبيقات بدون كود. إذا كانت مجرد شركة ناشئة وكان لديك أموال أقل لوضعها وتحقيق المزيد من الإنتاجية ، فأنت بحاجة إلى الظهور عبر الإنترنت من خلال تطبيق جوال أو تطبيق ويب. ومع ذلك ، إذا نفدت ميزانيتك ، ففكر في تجربة تطوير تطبيق بدون كود وإبراز عملك على الإنترنت بشكل فعال.

ما هي الشركات الناشئة بدون كود؟

الشركات الناشئة بدون رمز هي منتجات أو برامج مخصصة تم إنشاؤها بدون أي رمز ، ولا تتطلب معرفة فنية بكتابة التعليمات البرمجية. بمساعدة الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية ، يمكنك ببساطة إدارة المحرر المرئي عن طريق سحب وإسقاط الوظائف التي تحتاجها في تكاليف البرامج الخاصة بعملك. يجب أن تعرف الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية لتطوير برامجك بشكل أسرع وأكثر كفاءة. حتى المستخدمين التقنيين يستخدمون نهج عدم وجود رمز (حيث تكون المرونة) لتطوير البرنامج لأنه يمكن أن يساعد المطورين على العمل بسرعة وتوفير الطاقة.

من الذي يحتاج إلى أدوات بدون كود؟

تعد أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية مفيدة جدًا للجميع ؛ نظرًا لأن كل شيء وأنشطة تجارية لديها تطبيق اليوم ، فإن نهج عدم وجود رمز سيكون أمرًا رائعًا. دعونا نكتشف ونلقي بعض الضوء على الأشخاص الذين يمكنهم استخدامها وفوائدها.

رواد الأعمال : طريقة رائعة لتوسيع نشاط تجاري قائم إلى عالم عبر الإنترنت من خلال تطوير برامج بدون كود بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

: طريقة رائعة لتوسيع نشاط تجاري قائم إلى عالم عبر الإنترنت من خلال تطوير برامج بدون كود بطريقة فعالة من حيث التكلفة. الطلاب : يمكنهم التعرف على أدوات عدم وجود رمز وإنشاء برامج حتى يتمكنوا من إدارة الكسب شهريًا كوظيفة بدوام جزئي.

: يمكنهم التعرف على أدوات عدم وجود رمز وإنشاء برامج حتى يتمكنوا من إدارة الكسب شهريًا كوظيفة بدوام جزئي. الشركات : الشركات هي العملاء المحتملين لتطوير البرامج بدون رمز. يمكنهم إنشاء حلول على دفعة شهرية لأغراض إدارة المشاريع التجارية للشركات.

: الشركات هي العملاء المحتملين لتطوير البرامج بدون رمز. يمكنهم إنشاء حلول على دفعة شهرية لأغراض إدارة المشاريع التجارية للشركات. المطورون : حتى المطورين يمكنهم استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لإدارة المشاريع بشكل أسرع وبتكلفة زهيدة. قد يكون لديهم العديد من المشاريع قيد الإعداد ، حتى يتمكنوا من استخدام نهج سريع لإنشاء تطبيقات بدون تطوير التعليمات البرمجية. يمكنهم الحصول على اشتراك شهري في AppMaster وإنشاء مشاريعهم.

: حتى المطورين يمكنهم استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لإدارة المشاريع بشكل أسرع وبتكلفة زهيدة. قد يكون لديهم العديد من المشاريع قيد الإعداد ، حتى يتمكنوا من استخدام نهج سريع لإنشاء تطبيقات بدون تطوير التعليمات البرمجية. يمكنهم الحصول على اشتراك شهري في AppMaster وإنشاء مشاريعهم. المصممون : تمكنوا من اللعب بأدوات عدم وجود كود ويمكنهم إظهار إبداعهم من خلال تنفيذها في تطوير البرامج المخصصة للأعمال. يستخدم المصممون في الوقت الحاضر الأنظمة الأساسية الأكثر شيوعًا والأكثر شيوعًا بدون رمز.

: تمكنوا من اللعب بأدوات عدم وجود كود ويمكنهم إظهار إبداعهم من خلال تنفيذها في تطوير البرامج المخصصة للأعمال. يستخدم المصممون في الوقت الحاضر الأنظمة الأساسية الأكثر شيوعًا والأكثر شيوعًا بدون رمز. الشركات الناشئة : يمكنهم اختبار أفكارهم وإنشاء برامج باستخدام أدوات no-code بأنفسهم دون إنفاق الكثير من المال ويمكنهم التعامل مع إدارة مشاريعهم بكفاءة. في البداية ، سيكون الاشتراك الشهري رائعًا للبدء به. علاوة على ذلك ، في الوقت الحاضر ، عندما لا تستطيع الشركات الناشئة تحمل مطورين ذوي رواتب عالية ، فإن عدم وجود رمز يسمح للشركات الناشئة بالبقاء على قيد الحياة .

ما مقدار المال الذي تحتاجه لبدء تشغيل البرنامج؟

بمجرد أن تتخذ قرارك بشأن امتلاك برنامج لبدء الأعمال التجارية ، يجب أن تفكر في تكاليف بدء تشغيل البرنامج. ما هي الفترة الزمنية لإنشاء البرامج ، وما هي الأموال التي ستكلفك؟ عندما تسأل المطور عن تكلفة تطوير البرامج لعملك ، يجب أن تسمع "ذلك يعتمد" لأن كل مشروع وبرنامج مخصص مختلف.

إذا كان مشروعك بسيطًا ، فسيتطلب ذلك القليل من التكلفة والأدوات والعمليات الأساسية. بينما إذا كنت تقوم ببناء برامج معقدة وعالية الجودة لعملك ، فستحتاج إلى الكثير من المال ، والأدوات المتقدمة ، والمزيد من الوقت لإنشاء برامج تعمل بكامل طاقتها. هناك خياران لتطوير البرامج ، وإنشاء برامج مخصصة مع رمز ولا -الشفرة.

وفقًا لـ Clutch ، تكلف الأنظمة الأساسية بدون رمز 37،913 دولارًا ، بينما يكلفك برنامج التشفير المخصص 171،450 دولارًا . يعد اختيار نظام أساسي بدون رمز طريقة ذكية لتوفير المال. يمكنك الذهاب لمنصة لا تحتوي على كود مثل AppMaster.io ؛ تبدأ تكلفة هذا من 5 دولارات إلى 855 دولارًا شهريًا .

كيف تحافظ على انخفاض تكاليف بدء التشغيل؟

وفقًا لإحدى الدراسات ، يمكنك توفير ما يصل إلى 80٪ من التكاليف من خلال تطوير برامج مخصصة باستخدام نظام أساسي بدون رمز. الميزة الرئيسية لعدم وجود رمز هي أنه لا يتطلب أي مطورين باهظ الثمن أو لغة برمجة ماهرة أو أدوات متقدمة باهظة الثمن. سرعة عملية التطوير مع أدوات عدم وجود كود مغرية للغاية. يمكن لمطوري البرامج بدون أكواد إنشاء نموذج أولي لمشروع لعملك أو إثبات المفهوم في بضع ساعات فقط.

رسوم مطوري No-Code أقل

لا يعرف مطورو البرامج بدون أكواد كيفية كتابة الأكواد وإدارتها ، ولكن استخدام محرر مرئي يوفر طاقتهم ، ويطلبون أموالًا أقل من العملاء. بالإضافة إلى ذلك ، من الأسهل توظيف مطوري برامج بدون كود مقارنة ببرامج البرمجة. لأنه إذا كنت تقوم بتعيين مطور برامج ترميز لعملك ، فيجب أن تفهم لغة الترميز المناسبة لمشاريعك والعديد من الأشياء الأخرى.

أدوات لا كود توفير الوقت

سواء كنت تبني مشاريع جديدة أو تضيف ميزات إلى مشروع حالي ، فإن الميزة الرئيسية لأدوات عدم وجود كود هي أنها توفر وقت المطورين وتسمح لهم بالتركيز على المتطلبات الحالية للعملاء. يتمكن المطورون من إضافة قيمة إضافية للمشاريع بدلاً من التفكير في المنطق وكتابة الأكواد.

تكلفة صيانة منخفضة

إذا تعرض برنامجك لخطأ أو خطأ ، فلن تحتاج إلى تكلف الكثير من المال لإصلاحه لأن النظام الأساسي يمكنه القيام بذلك بسهولة وبتكاليف منخفضة. لست بحاجة إلى إعادة كتابة الكود ولكن عليك إجراء تغييرات على المحرر المرئي.

شيء صغير

في الختام ، لا يوجد رمز آخذ في الظهور وهو أيضًا مستقبل تطوير التطبيق. سدت الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية الفجوة بين المبرمجين المحترفين وغير المبرمجين لإنشاء تطبيقاتهم المرغوبة حتى لو كان لديهم أموال ووقت محدودان. باختصار ، إنها ضربة قوية للتنمية. إنه يوفر لهم المال والطاقة والوقت ، مما يساعد الشركات والأفراد على تشغيل تطبيقاتهم وبرامجهم بشكل أسرع. في المقابل ، من خلال خفض التكاليف وزيادة المظهر عبر الإنترنت ، يصل الجمهور إلى المبيعات والإنتاجية.

من السهل استخدام الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية حتى إذا لم يكن لديك أي معرفة وخبرة في البرمجة في الخلفية. إذا كنت تفكر في إنشاء تطبيق بدون رمز خاص بك لأي غرض ، فيمكنك بسهولة إنشاء تطبيقك وبرامجك باستخدام AppMaster.io. ساعد AppMaster آلاف الشركات الناشئة والشركات والأفراد على أتمتة برامج أعمالهم وتوفير مبالغ لا حصر لها من المال والوقت. باستخدام AppMaster ، يمكن إنشاء جميع أنواع وأغراض تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة بسهولة. لذا ، اشترك وابدأ اليوم. إذا واجهتك مشكلة أو احتجت إلى مساعدة ، فإن فريق الخبراء لدينا في AppMaster متواجد لمساعدتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.