VPL تعني البرمجة المرئية ؛ إنه نوع من اللغة يستخدم مكونات رسومية مثل الرموز والأزرار والرموز في شكل ترميز. تسمح لغة البرمجة هذه بالتوضيح المرئي لمفهوم الترميز الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر. يساعد هذا النوع من لغة البرمجة المستخدمين غير التقنيين على شرح المخططات والعمليات بطريقة يمكن لمعظم المبتدئين فهمها. تتيح لغة البرمجة المرئية للمستخدمين ببساطة استخدام واجهة السحب والإفلات وتعمل بكفاءة أكبر على الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية.

هناك فوائد لاستخدام لغة البرمجة المرئية في تطوير البرمجيات. تعد البرمجة المرئية حلاً مناسبًا للمبتدئين للمستخدمين الذين ليسوا خبراء في البرمجة. يسهل التصميم المرئي البسيط للصور والكتل على المستخدم العادي الفهم والتصميم والشرح. لذلك ، بدلاً من عرض سطور التعليمات البرمجية غير القابلة للتمييز ، يمكن للناس فهم المفاهيم المعقدة وشرحها بشكل منطقي باستخدام لغة البرمجة المرئية هذه. نظرًا لبساطتها النسبية ، تعد البرمجة المرئية طريقة سلسة لتعريف المستخدمين بالشفرة والبرمجة.

ومع ذلك ، على الرغم من بساطة اللغة ، يمكن أن تكون مرهقة لأنها غنية بالرسومات. لغة البرمجة هذه أكبر حجمًا وبالتالي تشغل مساحة أكبر على جهاز الكمبيوتر مما قد يؤدي إلى إبطاء الوظائف بسبب حجم الذاكرة التي تتطلبها على محرك الأقراص. لغات البرمجة المرئية - VPLs محدودة للغاية في نطاق الوظائف التعبيرية التي يستخدمونها. هذا يجعل من الصعب تنفيذ عمليات أكثر تعقيدًا ، ونتيجة لذلك ، نادرًا ما يستخدم عمالقة التكنولوجيا هذا النوع من اللغة في عالم البرمجة.

(VPL) لغة البرمجة المرئية - دليل كامل

يوصي هذا الدليل بكل ما تحتاج لمعرفته حول لغة البرمجة المرئية - VPL في أربع خطوات بسيطة أدناه ، بما في ذلك حجمها ومظهرها وتطورها:

النص مقابل المرئي

تعتمد لغات البرمجة العادية على النصوص ، بينما تعتمد لغات البرمجة المرئية على الرسوم وتتكون من الرموز والرموز. تشبه المكونات الرسومية لمنصة البرمجة المرئية مخطط مخطط انسيابي في تخطيطه ، والذي يختلف عن لغات البرمجة المستندة إلى النص. بسبب هذا التصميم ، فإن لغات البرمجة المرئية - VPL مثل Scratch ، أكثر قابلية للقراءة من نظيراتها في لغة البرمجة الأصلية ، مثل Java أو Kotlin.

حجم أكبر

تعد منصات البرمجة المرئية أكبر حجمًا وأثقل حجمًا لأنها تعتمد على الرسومات ، بينما تتمتع لغات البرمجة العادية بوظائف أكثر تنظيمًا وانسيابية لأنها تعتمد في الغالب على النص. نتيجة لذلك ، تشغل البرامج العادية ذاكرة أقل على جهاز الكمبيوتر من لغات البرمجة المرئية منخفضة الكود أو التي لا تحتوي على رمز.

بسيط سهل

تجعل الواجهة البسيطة والسهلة منخفضة التعليمات البرمجية لأداة البرمجة المرئية ، مثل Scratch ، من السهل على المستخدم المبتدئ وغير الفني فهمها أكثر من لغة البرمجة العادية. تعد برامج البرمجة المرئية أداة رسومية ممتازة للمبتدئين الذين يرغبون في تعلم وتطبيق أساسيات الترميز دون أي تقنيات.

تطوير سريع ومرن

لغات البرمجة المرئية - تعد VPL أكثر مرونة فيما يتعلق بالخيارات وتتيح وقتًا للتطوير أسرع من لغات البرامج العادية لأنها تتطور وتنتهي بسرعة وسهولة. يمكن تحريك مكونات البرمجة الرسومية منخفضة الكود بسهولة بنقرة واحدة على الماوس ، وبالتالي يمكن تغيير حجمها أو إعادة ترتيبها بشكل ملائم لإنشاء تسلسل منطقي.

عيوب لغة البرمجة المرئية

على الرغم من أن VPL مدهشة ومطلوبة ، إلا أن لها بعض عيوب VPL - لغة البرمجة المرئية على لغة البرمجة العادية والتقليدية. المراكز الثلاثة الأولى هي كما يلي:

قابلية تطوير النظام الأساسي المحدودة

برامج البرمجة المرئية محدودة في وظائفها لمشاريع البرمجة الأكبر والأكثر تعقيدًا. تجعل منصاتها البدائية ومكوناتها الرسومية من الصعب توسيع نطاقها إلى أنظمة أكبر أثناء عملية التطوير. قد تحتاج أنظمة البرامج الكبيرة هذه إلى الوظائف المتقدمة لبرنامج نصي لوظائفه الأكثر تعقيدًا.

النمذجة العقلية القياسية

المكونات الرسومية المستخدمة أثناء البرمجة المرئية ليست قياسية عالميًا. لهذا السبب ، قد تبدو الرموز والرسومات المستخدمة لإنشاء تسلسل منطقي لمستخدم لديه خلفية في الموسيقى مختلفة عن مستخدم لديه خلفية في الرياضيات. يعد عدم وجود مجموعة متفق عليها عالميًا من المكونات الرسومية لمنصات البرمجة المرئية مشكلة تحد من قابلية النقل السلس لقاعدة المعرفة بين المطورين.

مملة وكبيرة الحجم

يمكن أن يصبح عدد المكونات الرسومية كبيرًا جدًا ومملًا وضخمًا بحيث يتعذر معالجته للمطورين الذين يقومون بتنفيذ وظائف برمجة معقدة. كان من الممكن تبسيط الوقت والطاقة اللازمين لرسم مخططات كبيرة ورموز مخطط انسيابي لبرامج البرمجة المرئية باستخدام سطور نصية موجزة من أداة برمجة عادية.

مزايا لغة البرمجة المرئية

مزايا VPL - لغة البرمجة المرئية هائلة ولا مفر منها بالمقارنة مع لغة البرمجة العادية والتقليدية. المراكز الثلاثة الأولى هي كما يلي:

اقل تكلفة

يوفر برنامج لغة برمجة الفيديو لمستخدمي الأعمال حلًا لتطوير البرامج الرسومية بدون رمز ورمز منخفض. قد ترغب هذه الشركات في التوسع من خلال إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول ولكنها قد تفتقر إلى رأس المال الكافي لتوظيف فريق كامل من مطوري البرامج. يعد تطوير أداة برمجية بدون رمز ورمز منخفض باستخدام VPL خيارًا رائعًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب حلولًا برمجية بسيطة ولكنها مضغوطة.

قاعدة المعرفة التي يمكن الوصول إليها

إن بساطة برامج البرمجة المرئية وسهولة تطويرها يقللان من الاعتماد على مطوري البرامج "الخبراء". تعتبر منصة لغة البرمجة منخفضة الشفرة هذه سهلة نسبيًا وسهلة الاستخدام للتعلم لمعظم المطورين المواطنين من خلال واجهة سحب وإفلات بسيطة.

تطوير البرامج بشكل أسرع

تسمح لغات البرمجة المرئية بالإنشاء السريع والسريع للتطبيقات على الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية. هذا مفيد للشركات التي تحتاج إلى السرعة والمرونة لمواكبة الطلب وفي مرتبة أعلى مع منافسيها.

منحنى التعلم

عندما يتم تعريف المطورين من المواطنين على لغات البرمجة المرئية الخالية من التعليمات البرمجية وذات التعليمات البرمجية المنخفضة ، يكون من الأسهل عليهم التقدم إلى برامج البرمجة النصية. بسبب هذه البساطة ، تُستخدم لغات البرمجة المرئية عادةً لتعريف الطلاب الصغار بعالم تطوير البرمجيات. إنها لعبة أطفال حرفيا!

استخدامات لغة البرمجة المرئية

تعليمي

تعد برامج لغة برمجة الفيديو التي تساعد وتوجه عملية التعلم مفيدة لمحاكاة وتدريب وتعليم الطلاب في مختلف المجالات.

تساعد المكونات الرسومية البسيطة لبرامج البرمجة المرئية الطلاب على تصور وفهم المفاهيم والإجراءات. منصة لغة برمجة الفيديو منخفضة الكود والواجهة سهلة الفهم لدرجة أن الطلاب في سن الحضانة تمكنوا من تعلم أساسيات البرمجة من هذه التطبيقات.

المحتوى السمعي البصري

تعد لغات برمجة الفيديو بمثابة المنقذ لمنشئي المحتوى لأن واجهاتهم السلسة والبسيطة تجعل تطوير التطبيقات لمنصات الوسائط المتعددة أسهل بكثير. تتضمن التطبيقات منصات البث ، وأدوات تنزيل الموسيقى ، وألعاب الفيديو ، والتطبيقات الأخرى التي تتطلب مكونات رسومية VPL أثناء تطوير البرامج.

نمذجة التطبيقات المرئية

في تطوير تطبيقات الأعمال ، فإن لغة برمجة الفيديو هي برنامج برمجة يلعب دورًا أساسيًا في توضيح المفاهيم المنطقية وعمليات المخطط الانسيابي. على سبيل المثال ، تُستخدم لغات برمجة الفيديو على نطاق واسع في نمذجة التطبيقات المرئية لمحاكاة ميزات نماذج تصميم البرامج. هذه عملية تطوير برمجيات تستخدمها العديد من المؤسسات ، وتُعرف باسم نمذجة التطبيقات المرئية.

أداة تنظيمية

تتضمن تطبيقات لغة برمجة الفيديو الأخرى الواقعية إدارة البيانات والعمليات التجارية والتحليلات. تساعد لغة البرمجة المرئية الشركات على توسيع نطاقها باستخدام واجهتها البديهية والتصوير السهل للعمليات الآلية. إنه يستبدل الحاجة إلى مبرمجين ذوي تقنية عالية مع السماح للأعمال التجارية بجمع وإنشاء وإنشاء تقارير وتحليلات غنية بالبيانات. تتيح الوظائف البديهية لواجهة برنامج VPL إمكانية "التحميل" على منصات أكبر وتقنيات تعاونية أخرى.

استنتاج

بالنسبة للعديد من المبرمجين ، تعد لغات البرمجة المرئية البسيطة في صميم تطوير البرامج الحديثة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن تطبيقاتهم الواقعية يجب أن تؤخذ كأمر مسلم به. تتضمن هذه التطبيقات سهولة التعلم ، والمكونات الرسومية البسيطة ، والقدرة على التفاعل مع منصات التكنولوجيا الأكبر. إنها الأداة الدقيقة اللازمة للتوسع في بيئة اقتصادية تنافسية للعديد من الشركات والمؤسسات.

كما أنه فعال من حيث التكلفة ويقلل من الحاجة إلى قوة عاملة كبيرة ، والتي بالكاد تستطيع العديد من الشركات تحمل تكاليفها اليوم. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح منصة البرامج الخاصة بها للإدارة الفرصة للحصول على نهج عملي أكثر في التطوير التكنولوجي لشركتهم.

في النهاية ، يجب على كل شخص أن يقرر ما هو الحل الأفضل له. ومع ذلك ، لدينا مجموعة واسعة من لغات برمجة الفيديو التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة - منصات VPL. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في ذلك ، فسيكون فريقنا الماهر سعيدًا لتحديد موعد للتشاور معك لمزيد من المناقشة ويمكن أن يوصيك بناءً على احتياجاتك وجيبك.

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