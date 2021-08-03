ينمو سوق تطبيقات الهاتف المحمول ، وتزداد المنافسة بين المستخدمين. وفقًا للإحصاءات ، 20٪ من المشاريع غير مربحة على الإطلاق. ما يجب القيام به؟ فكر في استراتيجية تحقيق الدخل في مرحلة التطوير !

لنتحدث عن الطرق الحالية لتحقيق الدخل من تطبيق جوال في عام 2021.

وضع الإعلانات في التطبيق

القضية الرئيسية هنا هي الحفاظ على التوازن بين الرؤية وعدم الإخفاء. إذا نجحت ، فلن تحقق ربحًا فحسب ، بل ستحتفظ بالولاء وتزيد من تفاعل الجمهور.

الايجابيات:

يتم تنزيل المزيد من التطبيقات المجانية ، ويمكنك تحقيق الدخل منها فور نشرها ؛

المستخدمون الذين يدركون أن الإعلان هو طريقتك لكسب المال لن يتم صدهم ؛

لن تكون الإعلانات ذات الصلة مزعجة ويمكن أن تحسن تجربة المستخدم ؛

يمكنك تجربة العديد من التنسيقات المختلفة ؛

أسهل طريقة مقارنة بالباقي.

سلبيات:

غير مناسب لمعظم التطبيقات المتخصصة ؛

انخفاض الإيرادات لكل مستخدم ؛

يمكن للجمهور مغادرة # nbsp ؛ التطبيق بسبب الإعلانات المتطفلة ؛

يعتاد الكثير من الناس على عدم الاهتمام بالإعلانات أو إيقاف تشغيلها / تخطيها ؛

قد تخفي حواجز حركة مرور الإعلانات الإعلانات في التطبيقات.

أنواع الإعلانات في تطبيقات الجوال

بانر: صور ثابتة أو متحركة ؛ كلاسيكية عفا عليها الزمن وغير فعالة ؛

مكافأة: لمشاهدة إعلان / النقر على رابط / إعادة نشر ، يتم منح المستخدم مكافآت - عملة افتراضية أو وقت الوصول إلى الوظائف ؛

أصلي: يحاكي جزءًا من التطبيق ؛ مهمته ليست جذب الانتباه ، ولكن على العكس من ذلك - بحيث يتم النقر على الإعلان دون فهم ماهيته ؛

مدمج: على سبيل المثال ، يعد الإدخال في بداية مقطع فيديو طريقة فعالة لتحقيق الدخل إذا تم استخدامه بحكمة ؛

تفاعلية (لعبة): تتوفر فيها إجراءات بسيطة ؛ يساعد على تمضية الوقت ويزيد الاهتمام بالإعلان ؛

بيني (متوسط): يتم عرضه في انتقالات بين الشاشات أو المستويات داخل التطبيق ؛ غالبًا ما تكون متحركة أو تفاعلية.

عمليات الشراء داخل التطبيق

النوع الأكثر شيوعًا لتحقيق الدخل هو شراء عناصر في ألعاب الجوال. ولكن يمكنك بيع الميزات الفردية أو الوظائف الإضافية للمستخدمين.

الايجابيات:

خطر قليل؛

اعتاد المستخدمون عليها.

سلبيات:

من الصعب الدمج حتى لا تضر الوظائف الرئيسية للتطبيق ؛

عدد قليل جدًا من المستخدمين يجرون عمليات شراء مستمرة.

النسبة المئوية للصفقة

باستخدام هذا النوع من تحقيق الدخل ، يمكنك إنشاء سوق وتسمح للمستخدمين بالبحث عن سلع أو عمل مقابل أجر في التطبيق.

الايجابيات:

يعمل النموذج المضبوط جيدًا من تلقاء نفسه ؛

تطبيقك مجاني.

يمكنك نشر إعلانات متخصصة إضافية.

سلبيات:

ليس من السهل إيجاد مكانة حرة وتطويرها ؛

نظام المدفوعات والتكامل معقد تقنيًا ؛

من المهم التفكير في المخطط الكامل للتفاعلات مع الشركاء والعملاء مقدمًا ؛

ستكون المراجعات السلبية في اتجاهك ، وليس في اتجاه البائعين والمقاولين الفعليين.

إصدارات مختلفة بأسعار مختلفة

نظام تسييل مألوف ، حيث يعتمد سعر التطبيق على الوظائف المقدمة للمستخدم. عادة ما يكون الإصدار الأساسي متاحًا مجانًا أو بسعر رمزي. يتضمن هذا أيضًا الإصدارات التجريبية و Freemium (عندما يتم توفير الإصدار الأساسي مجانًا ، ويتم توفير الإصدار الكامل بعد الدفع).

الايجابيات:

يتيح لك تقييم مزايا التطبيق وزيادة الولاء ؛

يوفر للمستخدمين الاختيار ؛

تجذب هذه التطبيقات اهتمامًا أكبر من التطبيقات المدفوعة بالكامل ؛

نهج مرن يسمح لك بالتكيف مع فئات مختلفة من العملاء.

سلبيات:

ونتيجة لذلك ، تدفع نسبة مئوية صغيرة فقط من المستخدمين ؛

من الصعب إيجاد التوازن الصحيح بين الخيارات الأساسية / التجريبية والخيارات المدفوعة.

الاشتراك

على غرار السابق ، يدفع المستخدمون فقط مقابل الوظائف المتقدمة بانتظام.

الايجابيات:

المدفوعات المنتظمة ، والتي غالبًا ما تزيد من القيمة الدائمة ؛

يمكنك استخدام نظام المكافآت (تصنيف المستخدم ، الخصومات).

سلبيات:

من الصعب جمع جمهور مخلص مستعد للدفع ؛

يجب أن يكون المحتوى متميزًا ، وهناك حاجة إلى تحديثات منتظمة ؛

غير مناسب لجميع تطبيقات الهاتف المحمول.

رعاية

أنت تتفق مع المعلنين الذين يقدمون مكافآت للمستخدمين لأداء إجراءات معينة في التطبيق. يتم بعد ذلك تقسيم الإيرادات المتأتية من المكافآت المستخدمة بينك وبين المعلن.

الايجابيات:

مناسبة لأي مكانة.

مستوى عالٍ من مشاركة المستخدم.

سلبيات:

قد يكون من الصعب العثور على رعاة من نفس الجمهور المستهدف.

نهج متكامل وحلول غير عادية

من غير المحتمل أن تجد طريقة مناسبة 100٪ لتحقيق الدخل من تطبيقك. اجمعهم ، جرب ، والأهم من ذلك ، قم بتشغيل إبداعك!

يمكنك إنشاء إصدار أو تصميم محدود (على سبيل المثال ، إصدار Halloween أو بأسلوب الرسوم الهزلية) ، والسماح للمستخدمين بتعيين مبلغ الدفع بأنفسهم (نعم ، إنه يعمل جيدًا) ، ومعرفة مستوى دخلهم ووظيفتهم (على سبيل المثال ، عن طريق طلب ملء استبيان) - بناءً على ذلك ، لتوسيع أو تقييد الوصول إلى الوظيفة.

بالطبع ، لا تنس إجراء الاختبارات وتأكيد فرضياتك ببيانات محددة - وبعد ذلك ستحصل على أقصى ربح!

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