يعد كسب المال جزءًا أساسيًا وضروريًا من تخطيط التطبيق وتطويره وصيانته. حتى إذا كان لديك تطبيق مطور حديثًا ، يمكنك تحقيق الدخل منه. نموذج تسييل التطبيق ليس مفهومًا بسيطًا. هناك عدة طرق لتوليد الأرباح من أحد التطبيقات. لقد أنشأنا هذا الدليل الشامل لاستراتيجية تحقيق الدخل من التطبيقات لمساعدتك في تحقيق الدخل من برنامجك بنجاح وزيادة عائد الاستثمار. ستوجهك إستراتيجية هذا الدليل خلال إستراتيجية تحقيق الدخل من تطبيقات الأجهزة المحمولة الأكثر شيوعًا ، والتي ستساعدك على تحديد الخيار الأفضل لك.

ما هو تسييل التطبيق؟

يعني تحقيق الدخل من التطبيق تحويل تطبيقك حرفيًا إلى آلة لكسب المال. يمكنك تحويل مستخدمي التطبيق إلى عملاء مدفوعين وتحقيق أرباح جيدة من تطبيقك. الأمر ليس سهلاً مثل وضع زر "ادفع الآن" وانتظار وصول الإيرادات. عليك أن تفهم احتياجات مستخدمي التطبيق وتزودهم بكل الأشياء التي يبحثون عنها ، وعندها فقط سيدفعون. تشمل الطرق المختلفة لاستثمار تطبيقاتك الإعلانات داخل التطبيق وعمليات الشراء داخل التطبيق والاشتراكات والمدفوعات لمرة واحدة.

كيف يمكنك تحقيق الدخل من تطبيق جوال؟

بعد الانتهاء من تطبيق الهاتف المحمول ، تحتاج إلى استراتيجية تحقيق الدخل من التطبيق لتحقيق الدخل من تطبيقك بنجاح وتحقيق الدخل. سواء كنت قد أنشأت تطبيقًا مدفوعًا أو مجانيًا ، يجب عليك تطوير استراتيجية لتحقيق الدخل من التطبيق ترضي المستخدمين مع ضمان ربحية شركتك. تطبيقات الأخبار ، على سبيل المثال ، أكثر ملاءمة لخدمات الاشتراك والمحتوى المحصور ، بينما تستفيد تطبيقات الألعاب المحمولة من عمليات الشراء داخل التطبيق. ستوجهك هذه المقالة في كل جانب من جوانب الأشياء التي يجب أن تعرفها عن تحقيق الدخل من التطبيقات ، بما في ذلك نماذج مختلفة لتحقيق الدخل من التطبيقات وتعريفات للمصطلحات الأساسية.

كم من المال يمكن أن تربحه من تطبيق جوال؟

يتزايد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة وحصتها في السوق يوميًا. وفقًا للبيانات من عام 2014 إلى أكتوبر 2018 ، زادت الإيرادات الناتجة عن التجارة الإلكترونية العالمية عبر الهاتف المحمول بشكل كبير من 184 مليار دولار أمريكي إلى 699 مليار دولار أمريكي. تكسب أفضل 200 تطبيق على متجر Play حوالي 82،500 دولارًا أمريكيًا في اليوم. من ناحية أخرى ، ينخفض هذا بشكل حاد ، حيث انخفض متوسط الدخل في أفضل 800 تطبيق إلى حوالي 3500 دولار.

وفقًا لموقع Buildfree.com ، يمثل النظامان الأساسيان 99٪ من حصة السوق ، بينما يمثل Android 81.7٪. نتيجة لذلك ، يكسب 16٪ من Android و 25٪ من مطوري iOS أكثر من 5000 دولار شهريًا من تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. هل التنزيلات تولد إيرادات للتطبيقات؟ التطبيقات المجانية لا تكسب عائدًا لكل تنزيل. على عكس التطبيقات المدفوعة ، تجني تطبيقات الأجهزة المحمولة القائمة على الاشتراك المال مقابل كل اشتراك تم شراؤه. سيسمح لك التحقق من سعر التطبيق في متجر البرامج أو Google Play بحساب مقدار الإيرادات التي يحققها لكل تنزيل. تشمل الطرق المختلفة القيمة لتحقيق الدخل من التطبيقات المجانية الإعلانات الإعلانية وعمليات الشراء داخل التطبيق والرعاية والتسويق بالعمولة.

هل يمكن أن تجعلك تسييل تطبيقات الجوال غنية؟

من منا لا يريد أن يكون ثريًا في عصر اليوم دون استثمار الأموال في إنشاء البرامج؟ أن تكون رجل أعمال ناجحًا في الوقت الحاضر يعني أنه يجب عليك الاستمرار في مواكبة العصر ؛ يعد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة أداة أساسية لتحسين الأعمال. أولاً ، تحتاج إلى فهم احتياجات المستخدمين ، ثم التفكير خارج الصندوق والتوصل إلى فكرة تجبر عميلك المحتمل على تنزيل تطبيقك. خذ مثالاً على Instagram و TikTok و Snapchat. هذه التطبيقات سهلة الاستخدام. الناس على بعد نقرة واحدة من بعضهم البعض ولديهم تجربة مستخدم مذهلة. بالإضافة إلى ذلك ، ليس فقط الترفيه ، تساعد هذه التطبيقات الأشخاص على تنمية أعمالهم وأرباحهم من خلال الوصول بإعلاناتهم إلى الحد الأقصى من المستخدمين المستهدفين. لذا ، فإن الإجابة هي: نعم ، يمكن أن يجعلك تسييل تطبيقات الهاتف المحمول ثريًا. هناك عدة طرق لاستثمار تطبيقك ، ولكن كن حذرًا ؛ يجب عليك اتباع استراتيجية تحقيق الدخل وفقًا لمتطلباتك.

ما هي الطرق الخمس لتحقيق الدخل من تطبيقاتك؟

هناك العديد من نماذج تسييل تطبيقات الجوال المتاحة. دعنا نلقي بعض الضوء على الاستراتيجيات الخمس الرئيسية الشائعة لتحقيق الدخل من التطبيقات. وناقش كيف يمكن أن تؤثر على نمو البرمجيات والمشاركة.

عمليات الشراء داخل التطبيق

يأخذ هذا النموذج عدة أشكال:

ميزة نظام ممتاز.

تجربة مستخدم مجانية جديدة مثل المستوى أو المكافأة.

ينطبق نموذج تسييل التطبيق هذا على كل من التطبيقات المجانية والمدفوعة. أفضل مثال على الاستفادة من نماذج الشراء داخل التطبيق هو تطبيقات الألعاب المحمولة. بمجرد أن يصبح المستخدم مدمنًا على اللعبة ، يقوم بشراء الميزات المدفوعة للألعاب مثل الماس ، والخرائط ، والملابس ، والأسلحة ، والمركبات ، وما إلى ذلك ، على سبيل المثال ، PUBG هي لعبة شائعة اكتسبت شعبية خلال فترة الوباء. يمكن للناس أن يكسبوا بشكل جيد من نموذج تسييل التطبيق هذا. يمكن أن يكون لتطبيقات التجارة الإلكترونية على الأجهزة المحمولة ، مثل تطبيقات ألعاب الأجهزة المحمولة ، هذه الإستراتيجية ونماذج تحقيق الدخل. تندرج مشتريات المستخدمين أيضًا في هذه الفئة.

الإعلان داخل التطبيق

نموذج أرباح التطبيق الأكثر ربحية هو الإعلان داخل التطبيق. يستخدم مالكو تطبيقات الأجهزة المحمولة نموذج تحقيق الدخل هذا لكسب المال من تطبيقاتهم دون الإخلال بتجربة المستخدم. من السهل تنفيذ إستراتيجية الإعلان داخل التطبيق ؛ ما عليك سوى عرض الإعلانات التجارية داخل تطبيقات الجوال الخاصة بك والحصول على أموال من شبكات الإعلانات. أثناء استخدام هذا النموذج ، تأكد من أن الإعلانات ملائمة وموجهة لجمهورك. تتوفر الإعلانات داخل التطبيق بالعديد من التنسيقات الموضحة أدناه.

الإعلانات البينية: يعرض نموذج تحقيق الدخل الشهير هذا الإعلان على شاشة الجوال بالكامل. يستفيد العديد من كبار الناشرين من هذا النموذج وجني الأموال من تطبيقاتهم.

إعلانات البانر: لا تؤدي إستراتيجية تحقيق الدخل هذه إلى تعطيل تجربة المستخدم. إنها تشغل مساحة صغيرة فقط على شاشة الهاتف المحمول. يجب أن تكون هذه الإعلانات مرئية بدرجة كافية لاستهداف الجمهور وذات جودة عالية.

إعلانات الفيديو داخل التطبيق: الشكل الأكثر فعالية لإعلانات الجوال. يمكنك إقناع العملاء المحتملين بتنزيل تطبيقك أو نقل رسالتك من خلال إعلان الفيديو الخاص بك - تستخدم العديد من العلامات التجارية مثل YouTube و Facebook و Instagram وغير ذلك الكثير هذه الإستراتيجية.

Freemium (مجاني ومميز)

كما وصفت الكلمة ، فإن Freemium هو مزيج من Free و Premium. يقدم مقدمو خدمة التطبيقات بعض الميزات المجانية الأساسية للمستخدم ، وبعض الميزات المتقدمة متميزة. يجب على المستخدمين الدفع مقابل ميزات التطبيق المتميزة. من أجل تحقيق الدخل من خلال نموذج تحقيق الدخل هذا ، يجب أن تحتوي ميزات التطبيق على ميزات تفاعلية مع المستخدم. لا يقوم معظم المستخدمين بالترقية إلى الميزات المميزة بسهولة ؛ يجب أن يقدم مطورو التطبيقات إصدارًا مدفوعًا مجانيًا لمدة شهر. حتى يتمكن المستخدمون من تجربة الميزات الموسعة للإصدارات التي تمت ترقيتها والاستمرار في استخدام الإصدار المتميز.

الاشتراك

يشبه نموذج تسييل تطبيق الاشتراك هذا نموذج تسييل Freemium. يمكن لمطوري التطبيقات كسب رسوم الاشتراك شهريًا أو سنويًا. تعمل العديد من العلامات التجارية في إطار نموذج تحقيق الدخل هذا ، مثل Netflix و Amazon و Adobe و Apple Music وغيرها الكثير. هذا النموذج ناجح وشائع أيضًا ؛ بمجرد اشتراك المستخدم في التطبيق ، سيتم محاسبته حتى لو كان يستخدمه أم لا ، بالإضافة إلى أن المستخدم يتمتع بالمرونة لتجميد الاشتراك لمدة شهر أو أكثر إذا لم يكن يستخدمه لتلك الفترة. نموذج تحقيق الدخل هذا ثابت للربح ، لكنه يعمل على المدى الطويل ، ويمكن لمالكي التطبيقات كسب إيرادات شهرية أو سنوية مستمرة.

نموذج تطبيق التنزيل المدفوع

يشير نموذج التطبيق المدفوع هذا إلى أنه يتعين على المرء دفع رسوم تنزيل التطبيق. هذا صعب بعض الشيء لأن معظم الناس لا يدفعون مقابل تنزيل التطبيق. يجب على مطوري التطبيقات تحديد نطاق رسوم التنزيل المعقولة حتى لا يتردد الأشخاص في تنزيل تطبيقك. هذا النموذج ناجح جدًا في تطبيقات الألعاب ، مثل Minecraft و GTA وغيرها الكثير. لا يتم الدفع مقابل الألعاب فحسب ، بل يتم دفع العديد من التطبيقات المفيدة الأخرى ، ويقوم الأشخاص بتنزيلها حسب احتياجاتهم. يندرج هذا النموذج في إطار استراتيجية التسييل المباشر.

كيف يمكنني تحقيق الدخل من التطبيقات بدون إعلانات؟

يمكنك تحقيق الدخل من تطبيقاتك دون استخدام الإعلانات من خلال تطبيق إحدى الطرق التالية:

عمليات الشراء داخل التطبيق ونموذج الأعمال المجانية (هذه استراتيجية ممتازة لتحقيق الدخل من التطبيق دون عرض الإعلانات.)

التسويق بالتبعية.

نماذج الرعاية.

التجارة الإلكترونية وسلع البرمجيات.

نماذج الاشتراك.

الحد الأدنى

يتيح لك عدد من الأنظمة الأساسية أو الأدوات المعروفة استثمار تطبيقك. كمبتدئ ، قد يكون اختيار نموذج تحقيق الدخل من التطبيق والعمل على النموذج الذي اخترته أمرًا صعبًا. لكن أولاً وقبل كل شيء ، عليك التأكد من منتجك. إذا كانت لديك شكوك حول معرفتك في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول وتحتاج إلى أي مساعدة فيما يتعلق بتطوير تطبيق جوال ، فيمكنك البحث عن طرق أسهل للبدء ، على سبيل المثال ، تطوير تطبيقات الهاتف المحمول بدون رمز. اختر النظام الأساسي المناسب ، وستحصل على دخل من تطبيق الجوال قريبًا. AppMaster هو نظام أساسي مثالي بدون رمز لبدء رحلتك. يحتوي على أفضل واجهة خلفية للهاتف المحمول لتزويدك بأفضل تجربة مستخدم ممكنة.