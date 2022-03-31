端点是业务流程和一般应用开发的一个重要部分。在本文中，我们将定义什么是端点，为什么我们需要它们以及如何在 AppMaster.io 平台上创建它们。

什么是端点？

端点是连接应用程序的服务器进程和外部接口的网关。换句话说，这是发送请求的地址。

要了解什么是端点，必须提到API的工作原理。API是应用程序编程接口的缩写。应用程序使用API与第三方服务及其用户进行交互。

要连接到API，你需要发送一个请求。为了正确处理该请求，客户端必须提供一个通用资源指针（URL）、一种HTTP方法，并根据该方法添加头信息、正文和请求参数。头信息提供关于请求的元数据，而正文则包含数据，例如数据库中新行的字段。

API将处理请求并发送从服务器收到的响应。响应将包含一个状态代码，它是HTTP响应消息的一部分，告知客户端请求的结果。例如，如果操作成功完成，则使用代码200；如果发生内部服务器错误，则使用代码500。

端点与API方法一起工作。这些是应用程序用来与第三方服务及其用户通信的特定URL。一个URL是一个可以处理不同请求方法的路由。每个请求类型都是一个单独的端点。有五种主要类型。

GET - 从服务器获取信息；它不需要请求体；

POST - 在数据库中创建一个新的对象，需要一个包含该对象字段的请求体；

PUT - 完全重置数据库中的一个特定对象；

PATCH - 与PUT类似，重置数据库中的一个特定对象，但它将只更新请求体中提到的字段；

DELETE - 从数据库删除该对象。

当创建一个特定的请求时，可以向其添加各种参数。这些参数和URL的组合代表一个URI--统一资源标识符。它表明在哪里以及如何找到资源。

如何在AppMaster.io平台上配置端点？

在AppMaster.io平台的端点部分，你可以看到所有自动生成的端点和你项目的端点。如果你的项目中的屏幕和页面自动生成功能被启用，将为任何创建的数据模型自动创建相应的端点。此外，在安装某些模块时，例如授权（Auth）、国家和城市以及其他模块，可以自动创建端点。

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AppMaster.io允许你使用几种类型的终端API：

API，用于从客户端和第三方系统访问后台；

webhooks，用于接收来自第三方系统的通知；

WebSockets，用于在浏览器和服务器之间打开一个双向互动的通信会话，而不要求 服务器做出响应。

所有端点都已分组。在每个组内，你会发现所有相应的端点、它们的请求类型、URL以及它们所连接的业务流程。所有的端点都可以被你删除和编辑。

当创建或编辑一个端点时，以下选项在配置窗口中可用：

请求方法。GET、POST、PUT、DELETE 或 PATCH。 请求 URL。第一部分是到服务器的路径，因为它对所有的应用端点都是一样的，所以没有指定。设置端点就足够了，例如，/users。URL参数也在这里被指定。假设该端点被设计为接收关于特定用户的信息。在这种情况下，它的ID必须写在": "之后（/users/:id），并作为参数传递。 端点组。这个参数的目的是组织和安排端点的工作。所有的端点都可以被划分为组（文件夹）。 业务流程。最关键的参数之一，决定了端点将做什么。同时，端点本身可以保持不变。它将在旧地址接收所有相同的请求，如果业务流程被替换，它将执行不同的功能。基本数据库操作的业务流程是自动创建的。你不能编辑它们，但是如果有必要，你可以用自定义的BP来替换它们。

另外，你可以设定中间件。中间件是中介软件，在处理应用程序请求时充当过滤器。中间件被用来在执行请求前检查任何条件。例如，如果你创建中间件来检查用户认证，如果用户没有登录，中间件将把用户重定向到登录页面。如果他已经登录，中间件将不干涉请求的处理，将其传递给客户端。

在AppMaster.io中创建端点

让我们考虑实际中端点的配置，并通过Aviato项目的例子进行分析。您可以在 AppMaster.io 课程中找到创建此项目的完整过程。

在该项目中，我们创建了两个业务流程：

验证和创建航班 - 将用于替换创建航班业务流程的流程；

注册乘客 - 用于为特定航班注册乘客。

现在我们可以使用这些流程在项目中设置端点。

让我们从验证和创建航班业务流程开始。航班组已经有一个用于创建航班的POST/flights端点。现在我们需要用一个新的业务流程来替换附加的业务流程。要做到这一点，我们需要编辑该端点。

在配置窗口，选择所需的业务流程。在我们的案例中，这是一个验证和创建航班的BP。之后，我们需要选择所有需要的输入变量并保存更改。

现在我们可以为注册乘客业务流程设置下一个端点。

我们的目标是创建一个部分来查看特定航班和与之相关的乘客，并设置一个注册新乘客的流程。

在航班端点组，我们需要创建一个新端点。/flights/:id/register，其中id指的是一个特定的航班，我们可以将其作为业务流程中的输入。

通过点击Plus图标，我们可以添加一个新的端点。请求方法将是POST，因为我们正在创建一个新的对象。我们为我们的BP选择注册乘客流程，并保存所做的所有更改。

这就是在AppMaster.io平台上创建端点是多么容易。完整的视频教程：

结论

端点在API的运行中发挥着重要作用，而这又是扩展项目和方便整合服务与应用程序所必需的。无代码平台AppMaster.io使创建和配置端点的工作变得简单。你可以随时在平台上注册并查看所有的功能。