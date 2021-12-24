如今，随着它的兴起，每个企业迟早都会实现工作流自动化。工作流自动化同时解决了几个业务问题：

工作速度慢；

小额销售和营业额；

由于人为因素导致的频繁错误；

员工因超负荷和执行繁琐的日常任务而倦怠；

低质量的统计数据收集，从而导致错误的业务目标规划。

在工作流自动化的道路上，您可以使用两种方法：从头开始完整的应用程序开发周期或使用无代码缩短应用程序开发周期。

通过无代码开发，您不必从头开始为您的应用程序编写代码。通过这种方法，您可以使用现成的模板快速创建业务应用程序。此外，还有使用神经网络实时生成源代码的平台。

今天，无代码的概念不仅包括创建 Web 和移动应用程序的能力，还包括创建机器人和机器人的能力，在各种云存储中自动部署，构建数据库和业务逻辑，以及与大量最受欢迎的服务和支付系统。它将开发时间和开发预算减少了十倍。

工作流程自动化成功的步骤

本文试图揭示使用无代码技术成功实现业务工作流自动化的路径上的步骤。使用此清单从今天开始。

1. 为工作流自动化设定目标

在自动化您的业务工作流程之前，必须确定其目的。问自己问题：

工作流自动化应该解决的主要任务是什么？

通过什么指标可以理解我已经实现了目标？

我现在需要自动化我公司的整个工作流程还是只需要一组单独的业务流程？哪个？

它是具有未来或临时解决方案的稳定长期自动化吗？

我可以为自动化分配多少预算？

我能负担得起聘请开发团队的费用吗，还是我仍然需要削减成本？

回答这些问题将帮助您避免实施自动化期间和之后的未来问题。如果分析正确，就不会面临手提箱没有提手的情况，丢掉很可惜，又不方便携带。

2. 创建业务流程列表

自动化业务流程的主要任务是组织公司每个特定部门的工作。因此，首先需要自动化的业务流程列表。或许，并非您公司的所有业务流程都需要自动化才能实现预期目标，而只是少数或一个部门的流程。

例如，您有自己的外套缝纫业务：设计部、原材料供应部、车间和裁缝，以及营销部。而且您已经注意到您的裁缝无法再应付订单量，批次的交货日期正在发生变化。您进行了一项调查并确定他们很难在扩大的模型范围内导航并快速学习生产高质量的新模型。在这种情况下什么可以提供帮助：修改工作时间表、更改轮班时间和轮班次数、修改工资、雇用新员工？

最好创建一个应用程序来深入研究工作时间之外、上班途中和工作流中的任务，以便做好更多准备。它可以显示每个缝纫更新、带有样品创建的视频、评论、随时上传新旧模式，包括与负责人和其他员工的直接聊天。

确定您的应用程序中需要哪些业务流程，有了这种理解，您就可以继续前进。

3.创建业务处理交互图

既然您已经有了所有与自动化相关的业务流程的列表，请将它们以块的形式放在一张白纸上，以正确地在它们之间建立联系。它们在什么点相交和连接？他们如何对接，用什么工具？您如何控制对接成功并且流程继续工作？图表形式的可视化表示将帮助您更好地了解您公司的业务流程是如何安排的，哪些阶段是关键的，以及在自动化过程中应该注意什么。

4. 明确业务流程的清单和 KPI

在这里，您需要提高员工的清单和 KPI，如果它们已经过时则进行修改，或者如果它们完全缺失则创建。为您希望自动化的业务流程中的每个参与者回答以下问题：

业务流程中的每个参与者都采取哪些步骤？

业务流程中的每个参与者执行其工作需要哪些数据？

哪些里程碑决定了他的进步？

您在输出中获得参与者在业务流程中的工作的什么结果？

如果有的话，编辑过程如何？

拥有准确且易于理解的清单和规定的 KPI 将加速任何软件开发项目。

5. 任命您的员工进行自动化管理

无代码构造器允许您的员工自己构建应用程序或联系无代码开发人员进行组装，并且只监督创建应用程序的过程。在任何情况下，您都需要选择负责自动化过程的员工。当然，最好是有基础技术知识的人，最重要的是，对公司所有业务流程了如指掌的人。

6. 搜索无代码平台选项

每年无代码技术都在发展，无代码构造器和平台市场上的报价也越来越多。此外，它们的功能也在不断扩展：您可以收集一个简单的登陆页面和一个具有动态内容的成熟网站（例如，我们网站的后端建立在我们的无代码平台上）；一个用于订购食物的应用程序，它将与快递应用程序完全同步，一个从头开始的复杂 CRM 等。熟悉最好的无代码平台，并选择最适合您的工作流程自动化任务的平台。 文章收集了 2022 年最好的无代码平台和工具。

7.联系AppMaster.io以获得最佳解决方案

我们的无代码平台具有一体化概念，因此AppMaster.io是构建大多数类型应用程序的最佳解决方案。使用我们的无代码构造函数，您可以构建一个真正的后端，该后端与使用经典开发方法编写的应用程序中的后端相同。 AppMaster.io 生成人类可读的代码，如果需要可以导出。我们已经创建了一个方便的业务流程编辑器来在几天内组装一个复杂的应用程序。该程序集使用简单的拖放构造函数：将元素拖放到舞台上并对其进行自定义。您可以将许多与其他服务的集成连接到您的应用程序。现在平台上有 40 多个模块可以加速您的应用程序开发。对组装的应用程序进行实时编辑。进行编辑后，您无需在市场上重新发布移动应用程序；所有修改将自动发布。这是非常方便的。我们的 Health Care Monitor 和错误报告系统（日志）让您随时掌握应用程序的脉搏并进行即时修复。这就是为什么在AppMaster.io上，您可以构建任何复杂性的应用程序，甚至是“新 Facebook”。

结论

您可以使用无代码构造函数和无代码工具经济快速地自动化公司的工作流程。事先，为了使自动化过程尽可能优化和成功，需要经过几个步骤：

设定工作流自动化的最终目标；

编制贵公司业务流程清单；

创建业务流程交互图；

澄清业务流程的清单和 KPI；

任命负责自动化监督的人员；

熟悉无代码构造函数和平台的选项；

选择功能最强大的平台，例如 AppMaster.io。

您可以在AppMaster.io与我们一起开始自动化您的工作流程。我们将陪伴整个过程，并根据您的意愿在每一步为您提供帮助。此外，我们为无代码开发人员提供了一个很棒的联盟计划。请随时与我们联系以了解更多信息。

商业的未来是无代码的！