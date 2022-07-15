如何为你的应用程序选择合适的移动应用程序数据库

正如你可能已经知道的那样，选择你的后台数据库服务是你的移动应用开发过程中的一个关键步骤。 有时，由于有许多选择，选择可能看起来令人不知所措。

什么是无代码的应用程序？



首先，让我们澄清一下什么是无代码应用程序。无代码是一个开发过程，不需要开发人员编写每一行代码。事实上，开发人员可以在不写任何代码的情况下建立整个和运作的移动应用程序这并不意味着代码不存在；这只意味着它是自动创建的，如果你使用的无代码应用程序构建工具允许的话，你甚至可以导出它！这是有可能的。

这是可能的，这要归功于无代码构建平台：专门为我们刚才描述的目的而设计的软件工具，允许开发人员创建移动应用或网络应用，而无需编写代码。这种类型的工具中最著名和最值得推荐的例子之一是AppMaster：它是一个无代码的应用构建平台，你可以用它来创建移动或网络应用。

AppMaster使应用程序的开发过程变得更加容易：有可能，即使是没有编码经验的初学者也可以开始使用它，并创建自己的应用程序；然而，AppMaster对专家级开发人员也非常有用：它使开发过程变得更加快速、简单和省时。当你需要访问后台代码时，你可以简单地访问它，导出它，修改它，在其他平台上使用它，等等。

为什么你的无代码应用程序需要一个后台数据库服务？



无论你是出于什么原因建立一个移动应用程序（为个人使用，为你的客户，为你的业务管理）当你开发一个应用程序时，你需要访问数据。你可以在不同的地方存储你的数据，但重要的是你需要一个后台数据库服务和对它的访问。

什么是后端数据库？



正如你可能知道的，软件系统是由两方面组成的：前端和后端。前台是用户看到的东西；后台是所有数据被存储、访问和检索的地方。后台，用其他更简单的话来说，就是发生在幕后的任何事情。后台数据库是你所有数据的存储地。然后可以从数据库中检索数据（除了被更新或删除），以使网站、应用程序或平台能够运作。除了数据库，后台也是由服务器和API（高级编程接口）组成。

数据的重要性



之所以需要一个后台数据库，是因为任何软件平台（无论是网站还是无代码应用程序）都是由数据驱动的。一个应用程序的质量和性能取决于其快速和有效地收集和访问数据的能力。

选择模范的后台数据库服务的重要性



现在你知道什么是后台数据库，以及它对确保任何软件的正确运作有多重要，你可以更好地理解选择正确的后台数据库服务是多么重要。首先，让我们了解一下后台数据库服务的含义。

后台数据库服务是允许你通过外部应用程序来存储和管理数据的产品。大多数开发者使用这些类型的数据库服务，因为这种解决方案比另一种选择要方便得多：构建和安装。你正在配置和维护一个私人服务器。

让我们花点时间考虑一下外部后端数据库服务的优势。

有了后台数据库服务系统，数据可以从任何地方访问

你可以同时进行在线和离线的数据访问

移动数据库服务更容易维护，通常需要开发人员付出最小的努力（后端数据库服务提供者做了艰苦的工作）

因为数据库系统是同步的，它帮助多个用户在同一时间访问数据

有了后端数据库服务，在多个设备（笔记本电脑、智能手机、平板电脑等）上同步数据也更容易。

一如既往，当你依赖外部服务时，你要确保他们提供的正是你所需要的，并且是可靠的。本节将帮助你了解如何通过后台数据库服务进行搜索，找到最适合你的服务。

移动应用数据库的类型



让我们来看看在涉及到后台数据库服务时，你所掌握的替代方案。

数据仓库



数据仓库系统是为了支持分析活动而设计的：它们是巨大的虚拟场所，储存了大量的历史数据。数据来自不同的资源：移动应用程序、日志文件、表格等等。

仓库数据库的主要目的是收集成吨的数据，然后执行查询和分析这些数据。企业通常使用它们从收集的数据中获得洞察力，并根据这些洞察力做出决策，设计战略，进行投资，等等。

什么时候应该选择数据仓库？



当你的无代码移动应用程序的主要目的是收集数据，并在以后进行分析时，它是有意义的。

分布式仓库



顾名思义，分布式数据仓库在地理上位于遥远的地方，没有物理共享资源。如果你的用户分布在不同的国家，这就是理想的解决方案。

正如你可能知道的，当涉及到性能时，用户和数据所在的服务器之间的物理距离很重要。几十公里的距离不会产生任何差异。然而，当你的用户在东欧，而你的服务器在北美，这可能成为一个问题（甚至因为你的竞争对手的服务器位于欧洲，能够提供更有效的服务和更快、更高性能的移动应用程序）。

什么时候应该选择分布式数据仓库？



如果你的移动应用程序的用户分布在不同的国家，你应该选择一个分布式的数据仓库。这样，你可以确保每个用户都能拥有相同的顶级移动应用使用体验，无论他们的地理位置在哪里。

操作性数据库



一个可操作的数据库将允许你的移动应用用户实时编辑或删除数据。当一个移动应用程序是高度互动的，它需要有一个后台数据库，可以不断地检索数据，并根据用户的需要编辑或删除数据。到目前为止，我们所看到的其他数据库选项并不适合高度互动的移动应用程序，因为数据检索会太慢，因此，移动应用程序的用户会很慢，效率很低。

什么时候应该选择操作性强的后台数据库服务？



如果你正在开发一个可以被认为是用户可以管理选项、数据、信息等的平台的移动应用程序，那么你应该选择一个可操作的数据库。一个允许一些互动和定制的移动应用程序应该有一个可操作的后台数据库服务系统。

关系型数据库



还有一种选择适合复杂的移动应用项目，它就是关系型数据库。它们将数据组织到通过共享数据点相互关联的表中。这一特点使用户能够通过一次查询来检索多个数据表。

你什么时候应该选择关系型数据库？



关系型数据库的主要优势之一是，它们消除了冗余。如果你的移动应用项目特别复杂，需要管理大量的数据，你可能想选择一个关系型数据库。

什么是电子表格，你需要它吗？



特别是对于初学者来说，数据库和电子表格看起来是一样的，或者是可以互换的。它们都有相同的目的：数据库和电子表格都允许你存储、创建、读取、更新或删除数据，但如果我们看得更深一点，它们会显示出重要的差异。你应该意识到这种差异，以选择你的无代码移动应用开发项目是需要后台数据库服务还是电子表格。

什么是电子表格？



电子表格比数据库更容易理解和实现，尽管它们可能有一些限制。顾名思义，电子表格是利用行和列格式的基本工具。最简单的例子是谷歌表格或Excel：用这些平台创建的电子表格允许以非常简单的方式进行数据输入和操作，但它们是否限制了你的移动应用程序的性能？让我们研究一下使用电子表格的优势和劣势。

使用电子表格的优势

使用电子表格而不是数据库的主要好处是，它们非常简单，并与你的移动应用程序集成。毕竟，使用电子表格就像填写表格一样简单。

电子表格也是没有代码的数据管理系统，它们是学生和初学者的最佳选择之一。

使用电子表格的弊端



当然，电子表格也有很多限制。只要你开始管理大量的数据，电子表格就不再适合了。电子表格只能容纳有限的数据量，否则数据的检索和编辑过程就会变得过于冗长和低效。然而，专家们仍然可以使用电子表格来捕捉他们的基本想法，或者在进入真正的移动应用开发过程之前建立简单的原型。

谈到电子表格的主要限制是它们不能处理复杂的功能。如果你正在开发的移动应用程序极其简单，你仍然可以使用电子表格，但如果你的移动应用程序是为除你之外的其他人准备的，那么你就需要一个数据库系统。

如何选择最适合你的需求



数据结构



数据结构取决于移动应用程序的要求。不同的移动应用程序需要不同类型的数据结构，当然，你所设计的数据结构决定了你对数据库系统和后端数据库服务的选择。

数据大小



数据大小取决于存储要求。如果你所开发的无代码移动应用非常简单，也许你只需要个人使用，那么你甚至可以不使用数据库而选择更简单的电子表格。但是当你有大量的数据时，你需要选择一个后台数据库服务，它有存储数据的能力和快速有效地检索和编辑数据的性能能力。

数据安全



数据安全是一个重要的主题。依靠外部后台数据库服务的主要优势之一是，你不必在第一时间照顾安全问题。服务提供商通常负责数据安全，而安全是他们提供的一部分。

同样重要的是要强调数据安全对你的用户有多重要：当他们使用你的移动应用程序时，他们将他们的数据委托给你；有时，这些数据是个人的和明智的数据，如信用卡号码或健康信息。如果你保证你的用户，他们提供的数据是安全的，不会被任何攻击者获取，这将会有所帮助。你只能通过雇用一个可靠的后台数据库服务来做到这一点。如果你需要多花一点钱，但得到一个更安全的服务器，在安全方面，更高的价格总是值得的。

数据模型的灵活性



当你挑选你的后台数据库服务时，确保他们允许一些灵活性。没有一个标准模型会是你的无代码移动应用程序项目所需要的，所以你要确保你有一些调整的空间。

所需的支持



在后端数据库服务中，价格可以包括或不包括客户支持服务。当你购买这些类型的服务（数据库服务、虚拟主机或其他）时，支持总是很重要。但你需要多少支持取决于你的专业知识。如果你是一个初学者，你可能需要有人指导你完成数据库配置的每一步：在这种情况下，请确保获得一个提供这种服务的数据库供应商。如果你只在极端情况下需要支持，因为你能够自己管理标准任务，那么你可以在支持上节省一些钱。

移动应用的可扩展性



假设你开始时规模很小，但已经计划扩大你的无代码移动应用。在这种情况下，你应该选择一个允许这种扩展性的后台数据库服务，这样，当时机到来时，你不需要改变你的供应商，而是可以扩展你已经在使用的供应商。

设备的数量



假设你正在开发一个无代码的移动应用程序，用户可以在不同的设备上使用。在这种情况下，你要确保你选择的数据库有一个包含的功能，以解决可能在设备之间产生的冲突。

如今，大多数移动应用程序可以在多个设备上同步（许多用户在他们的智能手机和平板电脑上都使用相同的应用程序）。出于这个原因，这成为一个需要考虑的重要功能。

无移动代码数据库的例子



Realm DB

Realm DB是一个开源的关系型数据库，正如我们所提到的，它甚至适用于复杂的无，代码移动应用项目。

MongoDB

这是另一个为移动应用项目设计的开源数据库。它是一个NoSQL数据库程序，具有高度可扩展性，并基于关系模型。我们已经看到，关系型数据库是非常可扩展的，适合复杂的项目。即使你开始时规模很小，但打算扩大你的应用程序，我们的建议是以关系型数据库开始，即使与简单的电子表格相比，它可能需要一些额外的时间来配置。这可以让你的工作在未来得到便利。

结语



在这篇文章中，你已经了解了什么是数据库以及为什么它对你的无代码移动应用项目很重要。选择最合适的数据库是你开始开发移动应用时需要做出的第一个重要决定。通过这篇文章，我们希望我们刚刚简化了你的决策过程。