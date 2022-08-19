世界正在发生变化，这是我们都可以体验到的。直到几年前，我们才用手机打电话、给朋友发短信和浏览互联网。今天，我们使用它们进行购物、在商店结账处付款、在机场办理登机手续等等。

为了与时俱进，所有企业都以创新为导向，而在创新方面，主题是数字自动化。这是否意味着编码变得如此重要，以至于它现在已成为这个新的自动化世界的必要技能？

在本文中，我们将通过分析数字创新的含义、它在新的自动化世界中的重要性以及编码如何成为一项必备技能来回答这个问题。正如我们将看到的，不仅仅是编码，编程——创建软件的能力——在当今的商业世界中变得越来越重要。以及低代码无代码应用程序如何促进创新。正如我们即将看到的，学习编码并不是唯一可行的途径。

什么是数字创新？

数字创新正在使用技术——软件和硬件解决方案——来改善企业的工作流程和生产力。自动化是数字创新的重要组成部分：改善业务团队工作流程的主要方法之一是在生产链中实现尽可能多的流程自动化。然而，自动化还涉及改善客户体验、提供新的服务和产品，以及创建全新的、完全数字化的商业模式。

为什么自动化的重要性越来越高？

数字自动化在我们的日常体验中变得非常重要：简而言之，这就是自动化变得重要的主要原因，以及为什么作为企业家或专业人士，您不能忽视这一因素。但是，我们总是喜欢深入挖掘并提供更详细的分析：当我们仔细观察事物时，我们会注意到自动化不仅重要，而且必不可少。

在大流行期间，对于许多人来说，网络是他们与外部世界唯一的联系方式。这不仅仅是与朋友和家人交流的问题：如果您需要学习课程、与您的工作团队联系、浏览跑鞋（如果您需要一双新鞋）、订购晚餐或杂货店等等。我们现在需要问自己：大流行之后情况发生了变化吗？

似乎他们没有：用户对企业的体验——几乎在任何领域——总是从网上开始的。它不仅从在线开始，而且他们希望在线管理尽可能多的方面和交互。当他们在网上搜索可以在哪里购买外卖晚餐时，最终出现在您的浏览器上时，他们肯定会直接从应用程序或网站上搜索一种订购方式：只有在找不到时才会致电餐厅一种自动化的订购方式。

这只是一个示例，但它是所有客户与业务交互中发生的情况。企业需要承认这种动态并朝着自动化的方向发展。

自动化对企业有什么好处吗？

由于我们刚刚看到的所有方面，自动化不仅很重要，而且对于每个行业的企业生存都至关重要。但这是企业需要付出的代价，还是自动化和软件为企业带来优势？

简短的回答是，是的，企业通过编程和软件跟上了时代的步伐，但它们也能够利用许多优势：

自动化提高了生产力，因为许多任务处理得更快更好；

自动化增加您每天可以处理的客户数量

软件之所以能吸引客户，是因为观众——在 20 世纪初——越来越习惯于使用它——无论是网站、移动应用程序还是 Web 应用程序。

在前两段中，我们想讨论自动化软件在当今世界的重要性，以便我们现在可以为我们最初的问题提供一个更有意识的答案：现在编码是一种必需的技能吗？

现在编码是必需的技能吗？

如果世界正朝着数字创新和自动化的方向发展，那么我们必须期待编码成为工作场所中越来越有价值的技能。这是我们可以从之前的反思中推断出来的，但数据证实了这一点：美国统计局劳工局提供的 2019 年报告确认，未来一半以上的工作将在计算机和信息技术领域，而不仅仅是在计算机领域，还有科学、工程、数学等等。

但是，不仅计算机技术人员是程序员。但在这些新工作中，统计局劳工局也表示，其中 21% 将是软件开发人员。让我们再看一份报告，这次是 2020 年。当年在《福布斯》上发表的一篇文章说，自动化变得如此重要，以至于如果你想在未来找到一份工作，最好学习编码或设计产品。

从我们的讨论和我们提到的两份报告中，我们可以说，是的，编码正在成为工作场所的必备技能。开发人员有更安全的工作机会，学习编程在全球学生中越来越受欢迎。

对程序员的需求实际上是如此之高，以至于我们可能期望越来越多的人离开他们原来的工作或职业，开始学习编码以找到更好的工作并增加他们的机会。然而，这并没有发生。学习编码并成为一名传统的程序员仍然不是一件事。为什么，如果工作机会如此有吸引力？如果编码是一项必需的技能，为什么？

为什么缺少程序员？

程序员比公司正在寻找的程序员少的事实不仅仅是因为需求量大。如果我们更深入地研究，还有其他原因导致不是每个找工作的人都成为程序员。

编程课程很贵

学习编码可能非常昂贵。帮助您成为专业开发人员（而不是业余爱好者）的程序员课程的费用可能在 10,000 美元到 20,000 美元之间。许多家庭负担不起孩子的编程课程费用，许多寻找新职业的学生和工人也负担不起在编程课程上花这么多钱。

编程课程并非对所有人开放

编程课程——那些让你从零到开发人员水平学习编码的课程——通常每年只接受一定数量的学生。出于这个原因，如果你对编程和编码一无所知，你就不太可能被这些学校录取：这使得寻找新职业的人更难真正做出这种改变。

代码学习很耗时

编程课程通常是全日制的。这对学生来说通常不是问题，但是如果您有工作或正在经营一家企业，则很难找到时间来学习编程课程和练习编码。许多人需要辞去原来的工作才能学习编码，而很多人负担不起。

学习编码很难

学习代码，学习那种可以让你创建自动化和自动化软件的代码并不容易。许多计算机极客可能会觉得这很容易，但编码、编程和创建软件并不适合所有人。

不愿开始

因为编码很难，因为我们知道它并不适合所有人，所以很多人甚至不愿意开始代码学习路径。此外，那些正在考虑转行的人可能不愿意重新开始：他们可能拥有学位、文凭和认可，现在他们必须从头开始，周围都是青少年。

从我们目前所讨论的情况来看，尽管自动化和编码是劳动力市场的现在和未来，但对于许多人来说，仍然无法进入它，而对于其他人来说，这似乎为时已晚。

但是 - 这是我们在本文中分享的最重要的信息 - 编码和编程正在朝着允许 - 并且已经允许 - 每个部门越来越多的人在不学习编码的情况下访问编码的方向发展！

如何在不学习编码的情况下掌握技能

编码的世界是非常动态的：它随着新的编程语言和集成而发展。然而，编码领域的最新更新是无代码应用程序。在本文的第二部分，我们将探讨什么是无代码，无代码应用程序如何工作，它如何使任何人都可以访问自动化和新工作，以及如何开始代码学习如何使用低代码无- 代码应用程序！

什么是无码

无代码（低代码）是一种全新的编码、编程和软件开发方法。正如其定义所暗示的那样，无代码（低代码）是一种实际上不编码或至少不使用编程语言的编码方式。但是，如果不使用编程语言编码，你怎么能编码呢？

无代码（和低代码）仅适用于低代码无代码应用程序。这些无代码应用程序正在开发提供可视界面和预构建软件元素的软件环境，用户可以利用这些元素来创建他们的应用程序或软件。

无码和低码的区别

到目前为止，我们已经在一方面提到了无代码，另一方面提到了低代码：正如您可以轻松猜到的那样，无代码和低代码不是同一件事，即使它们相似并且通常在同一个平台。

低代码是一种只需要一点编码的方法。作为开发人员的用户可以使用预先构建的软件元素，但是为了达到完美的集成水平并保证良好的用户体验，他们必须使用传统的编码。这意味着使用低代码编程方法的开发人员需要了解一些编程语言。

低代码无代码应用程序是一场真正的革命，因为它们不需要用户（低代码无代码应用程序的用户，即开发人员）了解任何编程语言。低代码无代码应用程序非常灵活和完整，它们允许用户创建完整且功能正常的软件，具有优质的用户体验，而无需使用单行编码。

无代码低代码平台

最好的低代码无代码应用程序或软件平台允许用户在不使用任何编码或编程语言的情况下创建应用程序，但提供对后端代码的访问。换句话说，最好的无代码低代码软件平台是那些可以在任何开发人员想要访问和编辑后端代码时变成低代码的平台。只有有了这种可能性，程序员才能完全自由，没有编程经验的限制。

AppMaster 被誉为流通中最好的低代码无代码应用程序之一：它提供了一个可视化界面，可简化编码体验并使其更流畅，它还提供对后端代码的访问以保存、导出或编辑它.

为什么 AppMaster 是最受推荐的无代码应用

通过分析使 AppMaster 成为最受推荐的无代码应用程序的原因，我们希望我们可以帮助您了解如何识别高级无代码应用程序，您可以使用它来创建自己的自动化流程，并且可以让您成为软件程序员。

访问后端代码

正如我们已经提到的，编辑代码的可能性对于保证对程序员正在创建的软件的完全控制非常重要。

正如我们已经提到的，编辑代码的可能性对于保证对程序员正在创建的软件的完全控制非常重要。 集成

当无代码应用程序与其他应用程序和平台很好地集成时，添加功能和编码体验变得更加容易。

当无代码应用程序与其他应用程序和平台很好地集成时，添加功能和编码体验变得更加容易。 轻松启动

最好的无代码应用程序还提供工具，帮助您在所有可用的主要商店中启动您刚刚创建的应用程序，以便您可以轻松地将其分发给您的合作者或客户。

最好的无代码应用程序还提供工具，帮助您在所有可用的主要商店中启动您刚刚创建的应用程序，以便您可以轻松地将其分发给您的合作者或客户。 灵活性

无代码应用程序不应仅通过提供对后端代码的访问权限来为软件程序员提供完全的自由。即使是那些不想使用编程语言的软件程序员，他们的编程经验也应该是零限制的。

无代码在即将到来的劳动力市场中的重要性

通过无代码低代码方法，我们不仅在协助技术的民主化，而且在协助编码、编程和自动化的民主化。在一个编码正在成为劳动力市场基本技能的世界里，这可能是一个很好的机会。

因此，无代码、低代码方法不仅彻底改变了编程软件的世界，也改变了劳动力市场。使用无代码低代码，编码体验变得更容易，许多人更容易获得所需的技能。

然而，这并不意味着没有需要学习的技能。无代码低代码仍然是一种技能，如果您想成为一名程序员或如果您想在您的业务中自动化流程，这是一项必需的技能，但更容易达到以下目标：

您可以为您的业务自动化流程，创建改善用户体验的软件，并为您的客户创建移动应用程序，而无需雇用软件开发人员（因为对程序员的需求如此之高，他们的服务非常昂贵）；

自己成为一名程序员并开始销售编程和编码服务。

您将学习无代码，而不是学习编码，这是一个更快、更容易的过程。

无代码应用打开未来之门

低无代码应用程序使每个人都更容易获得软件编程技能。因为，正如我们目前所见，软件编程技能是当前和未来工作场所最需要的技能之一，低代码无代码应用程序可以打开通往未来的钥匙。

是不是意味着传统软件开发商会受到惩罚？一点也不！低代码、无代码应用程序对于经验丰富的开发人员来说是一种资源，就像他们对于初学者一样。使用低代码无代码应用程序，开发人员可以更快地编写代码。此外，低代码无代码应用程序可以更好地控制复杂项目。

对于有经验的软件程序员来说，选择正确的低代码无代码应用程序将变得更加重要：对他们来说，选择的低代码无代码应用程序保证访问后端代码以便他们可以使用编程语言是他们的基础他们知道个性化他们的编程软件开发项目。

结论

在新的自动化世界中，编码是一项必备技能。低代码、无代码应用程序为一个主要问题提供了最佳解决方案：并非所有人都可以学习代码这一事实。无代码应用程序将提供满足当前和未来劳动力市场对软件开发人员日益增长的需求的可能性。