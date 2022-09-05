大型组织和企业有许多严格的期限要满足和要遵守的规定。他们必须定期处理广泛的任务。因此，简化业务运营以最大限度地减少时间和财务费用非常重要。

优化业务的最佳方法之一是在现代技术的帮助下集成企业移动应用程序开发程序。绝大多数企业级企业都依赖移动企业应用程序来最大限度地提高员工和客户的效率。

但是，如果您牢记企业应用程序与我们在日常生活中使用和看到的传统应用程序不同，那将会有所帮助。为大型企业开发的大多数应用程序旨在解决特定公司的特定问题。企业应用程序开发过程存在许多细微差别和陷阱。因此，本文旨在详细讨论企业移动应用程序开发的各个方面。

什么是企业移动应用程序开发？

企业移动应用程序开发是开发和部署可扩展移动应用程序以帮助企业简化业务运营和提高生产力的过程。除了提高生产力和降低成本之外，使用移动企业应用程序的目的是提供面向用户的软件，以尽可能最好的方式与客户和员工互动。

企业移动应用程序的特定优势和功能因情况而异。它可以为内部和外部目的而创建。同样，此类应用程序可以类似于市场上的众多应用程序，或者它们可以是完全独特的软件解决方案，以满足组织的某些要求。

移动企业应用程序示例

如果您希望您的移动企业应用程序取得成功并在 Google Play Store 和 iOS Store 等移动应用商店中攀升，您应该查看一些企业应用程序的流行示例。

高效的开发、全面的测试和可靠的营销策略的实施是使企业应用程序在竞争中脱颖而出并使您的业务取得巨大成功的一些最重要的因素。以下是市场上一些流行的企业移动应用程序。

飞涨

Zoom 是最受欢迎的免费选项之一，它允许人们随时随地在世界任何地方进行交流。您可以下载它并将其安装在 Android、Windows 和 Mac 等多种设备上。许多成功的公司出于沟通原因使用 Zoom，例如会议、网络研讨会等。

下图显示了 Zoom 四年来的收入。 2020 年第二季度的大幅增长是由于冠状病毒大流行，当时世界各地的人们开始使用 Zoom 进行视频会议。

邮件黑猩猩

您很可能熟悉 MailChimp。这是非技术人员撰写电子邮件的第一个也是最简单的方法之一。 MailChimp 通过定期更新其用户界面来不断提供优质服务。 MailChimp 已成功成为营销和品牌推广最成功的企业平台之一。

电报

目前，这款非游戏软件是全球下载次数最多的软件。一个名为 Telegram 的基于云的消息传递应用程序已经拥有数百万用户。 Telegram 与其他聊天应用程序有什么区别？敏捷性和安全性都表明它是在仔细考虑了影响企业应用程序的因素后设计的。

用于 CAD 系统的 AppMaster

Autodesk 订单管理系统的自动化是在无代码帮助下创建的。它允许在 Autodesk 系统上向分销商下订单、接收许可订阅、访问潜在客户等。

企业移动应用程序开发的重要性是什么？

移动企业应用的重要性可以从Allied Market Research的研究显示， 2020 年全球企业应用市场价值 2383.6 亿美元，预计到 2030 年将增长到 5274 亿美元这一事实来判断。

几个不同的因素导致移动企业移动应用程序的普及率大幅上升。对于所有想要享受数字革命好处的现代企业和行政领导人来说，它变得至关重要。

实施现代数字工具、技术和战略使公司能够数字化并加快流程，提高生产力和客户增长。本文将讨论企业移动应用程序开发的其他几个好处。

企业应用程序开发如何加速您的业务增长？

由于许多不同的因素，企业需要投资于高效可靠的企业应用程序开发程序。一个完善的企业移动应用程序可以通过多种方式改善您的业务来加速您的业务增长。

企业移动应用程序开发不仅提高了员工的工作效率，而且在很大程度上降低了公司的开支。它允许您存储和组织大量数据并对其进行分析以做出更好的业务决策。继续阅读以了解企业应用程序开发的不同优势，这些优势可帮助您发展业务。

提高员工生产力

借助移动业务应用程序，员工和公司可以随时上传所有关键数据，使他们能够从任何位置访问存储的信息。此外，由于可以在实时环境中方便地访问数据，从而节省了数据处理和整理的时间，从而提高了员工的工作效率。它还使员工免于定期维护数据，从而手动提高了他们的生产力水平。

更新记录

无论在哪里，严重依赖司机、技术人员或送货员的企业都必须始终保持联系。如何发展一家服务公司的答案是通过移动企业应用程序。这些应用程序将员工和企业联系起来，同时也让消费者了解情况。

提高盈利能力

为了提供无缝的用户体验和简单的导航，企业在设计和应用程序的开发上投入了更多资金。对于大型公司而言，它变得更加重要，因为它们必须提供令人满意的用户体验才能建立成功的大型企业。更少的维护费用、频繁的升级和用户对企业应用程序的高度参与是提高公司投资回报率的一些令人难以置信的因素。

快速简单的任务管理

当所有信息都触手可及时，轻松组织和分配任务的能力成为可能。

此外，通过选择监控人员、会议和公司运营，仅举几例，管理层可以做出明智的决定，而不是让人们的观点影响他们。归根结底，简化日常管理任务是移动企业应用程序的主要优势。

工作流程自动化

企业应用程序集成 (EAI) 将基本应用程序功能整合到用户友好的界面中，有助于优化公司运营。此外，它提高了跨部门的流程开放性和协作性。在不创建特定于应用程序的接口并将它们点对点连接的情况下，使用 EAI 的流程自动化增强了组和团队之间的合作。

提高生产力

企业应用程序可以提醒员工会议、取消、公告和其他重要事件。类似的软件用于传递生日祝福或与事件相关的信息。所有这些活动不仅可以更快地提高公司的生产力，还可以培养积极的企业文化。

分析数据洞察力

通过整合最新技术，企业可以获得新的信息以改进决策。企业应用程序是发展基于服务的组织的关键。服务组织获得的数据就是他们用来运营的数据，在应用程序的帮助下，这些数据可用于确定增长量、风险管理策略等等。

提高客户满意度

您刚刚阅读的所有优势与不可穿透的安全性、数据加密、互操作性和实时数据访问等关键要素相结合，使公司能够提供真正的客户体验。用户友好且安全的企业移动应用程序意味着您可以接触更多潜在客户并将他们变成忠实客户。

如何让我的移动企业应用程序更快？

在着手开发移动企业应用程序的实际快速过程之前，考虑一些关键因素至关重要。

企业移动应用开发前需要考虑的因素

以下是在开始企业移动应用程序开发流程之前必须考虑的主要因素：

用户体验 (UX) 和用户界面 (UI)

你的 UI 和UX是交织在一起的，你的 UX 代表你的品牌给客户和潜在客户。触摸板从根本上改变了人们使用数字设备的方式。由于智能手机的日益普及，移动应用程序开发人员只需点击几下即可提供惊人的用户参与度和体验。因此，UI/UX 现在是企业和开发人员的福音。

假设一个应用程序，尤其是企业移动应用程序，没有用户友好的界面和令人满意的用户体验。在这种情况下，它可能会损害组织的声誉，并可能导致用户停止使用您的应用程序。

分析目标受众

在构建和开发企业应用程序之前，企业所有者必须考虑的最关键因素之一是了解客户群。

在构建和部署企业应用程序时，将使用该应用程序的用户、他们的年龄范围以及您想要定位的国家是重要的考虑因素。

业务目标

首先确定您的开发目标至关重要，包括他们将解决的问题以及对您的业务的好处。例如，如果您打算为您的客户创建一个移动企业应用程序，您需要列出所有需要解决的问题。在为他们开发解决方案时，考虑员工对移动业务应用程序的期望和需求。

选择平台

其他企业应用程序特性受您选择的平台的影响。假设您决定构建一个应用程序。在这种情况下，请尝试拥有尽可能广泛的受众。目前使用最广泛的两个平台是苹果的 iOS 和谷歌的安卓。

一体化

由于构建移动企业应用程序的主要目的是确保更好的业务管理，因此考虑未来需要什么样的集成至关重要。例如，对于大多数提供在线产品和服务的公司来说，将应用程序与流行的支付网关（如 PayPal）集成通常是必不可少的。

您很可能已经将公司系统用于常规公司运营。您的新企业移动应用程序必须适应组织的基础架构，以避免出现重大中断。因此，拥有可让第三方更轻松地与您当前的操作程序集成的适应性API至关重要。

安全

在决定构建移动企业应用程序后，您必须考虑重要事项，包括公司数据的使用、传输和存储。员工的个人和业务数据保存在同一部智能手机上，以安装移动公司应用程序。为此，您必须预见每一个场景并创建一个不可穿透的系统。不允许使用简单的密码，因为它们可能会危及公司的财务稳定性和安全性。

数据分析

分析工具可帮助您识别应用程序的特性和功能。它会影响关键因素，例如用户对某些事件的参与度，并有助于留住用户。品牌可以使用分析来提高整个大型应用程序的性能。通过严格的研究可以确定用户的特定功能需求和偏好。您可以使用移动分析来保存数据并智能地利用它，以提高您的应用程序的性能和有效性。

敏捷开发

这个过程代表增量和有条理的软件开发。由于敏捷方法在整个软件生命周期中指定了设计、开发和测试技术系统，因此它是企业移动应用程序开发的理想选择。

这种开发技术使人们能够在继续构建项目的同时返回并进行更改。因此，最好在开发移动业务应用程序时使用敏捷技术。此外，通过使用此技术，您将能够测试应用程序的初始MVP版本。

快速制作企业移动应用

传统的应用程序开发过程在很大程度上变得低效，因为它需要大量的时间、精力和金钱。如今，AppMaster 等各种无代码平台允许您构建可扩展、安全、复杂且用户友好的企业移动应用程序。

彻底但快速的企业移动应用程序开发涉及的前五个步骤是：

第 1 步 – 分析需求和规范

想法是任何类型的移动应用程序的基础。您应该彻底分析您的需求并创建详细的应用程序规范文档，以有效地完成企业移动应用程序开发过程。确保您彻底指定了目标和先决条件。研究您的目标受众的期望，以确保您开发的移动企业应用程序会让他们感到高兴和满意。

第 2 步 – 平台选择

因为您必须为您的工作选择平台，所以这是每个移动开发过程中的标准步骤。

企业应用程序的创建也不例外。但是，在这种情况下，您必须同时决定使用 iOS 和 Android。为什么？令人怀疑的是，您所有员工的智能手机都是基于 iOS 或 Android 的。在为他们开发移动应用程序之前，您必须考虑这个问题。

第 3 步 - 创建线框/原型

移动应用程序的原型是展示应用程序功能和潜在用途的模型。此阶段至关重要，因为它允许您预览企业移动应用程序在未来的样子。在整个开发阶段都可以进行修改。测试功能模型后，您可以节省开发时间和金钱。原型设计对几乎所有其他应用程序都很重要，但在企业移动应用程序开发中获得最佳结果至关重要。大型公司可能会创建原型并与目标受众中的一些人进行测试以获得反馈，然后再进行移动企业应用程序的完整开发和部署。

移动应用程序的原型是展示应用程序功能和潜在用途的模型。此阶段至关重要，因为它允许您预览企业移动应用程序在未来的样子。在整个开发阶段都可以进行修改。测试功能模型后，您可以节省开发时间和金钱。原型设计对几乎所有其他应用程序都很重要，但在企业移动应用程序开发中获得最佳结果至关重要。大型公司可能会创建原型并与目标受众中的一些人进行测试以获得反馈，然后再进行移动企业应用程序的完整开发和部署。 第 4 步 – 创建用户友好的界面

消费者希望新应用能提供什么？他们首先希望有一个易于使用和清晰的设计。没有这两个部分，即使是高级功能也不可能。您的设计团队不应在企业应用程序中包含过多信息。最好穿简单的。本软件仅供专业人士使用；这不是为了享受。记住它。好消息是，现在使用 AppMaster 等拖放式应用程序构建器可以更轻松地设计高效的企业移动应用程序。它为您提供了广泛的可视化编码工具和功能，您可以通过它们开发复杂的应用程序。

消费者希望新应用能提供什么？他们首先希望有一个易于使用和清晰的设计。没有这两个部分，即使是高级功能也不可能。您的设计团队不应在企业应用程序中包含过多信息。最好穿简单的。本软件仅供专业人士使用；这不是为了享受。记住它。好消息是，现在使用 AppMaster 等拖放式应用程序构建器可以更轻松地设计高效的企业移动应用程序。它为您提供了广泛的可视化编码工具和功能，您可以通过它们开发复杂的应用程序。 第 5 步 - 测试

在此阶段，您可能会让您的员工测试该应用程序。最好的 Beta 测试人员是您的员工，因为他们是最终用户。 QA 部门通常存在于构建应用程序的企业中。质量保证工程师测试移动应用程序以检测和纠正所有问题。但是，员工可以在 beta 测试期间完全沉浸在他们的新工作工具中。你只需要一些东西来开始。该程序的费用和持续时间可能会根据您的需要而有所不同。

企业应用的未来在哪里？

随着越来越多的组织和企业意识到现代技术的力量，移动企业应用程序的受欢迎程度和功能预计将继续增加。

以下是预计将在企业应用程序中流行的一些最重要的技术：

人工智能 (AI)

一家公司对人工智能的使用不仅限于增强消费者体验。技术几乎有可能影响公司的各个方面，包括人力资源、营销、运营和财务。人工智能工具和技术的发展正在促使许多企业加强基于人工智能的企业应用程序的开发。

增强现实和虚拟现实

自几年前以来，由于 AR/VR 技术，复杂的工作流程变得具有交互性，使员工能够直观地探索工作的细微差别。这种技术组合通过其工作模式表明它是培训和发展领域的游戏规则改变者。

当开发人员采用可用的最强大的企业应用程序开发技术时，未来的业务应用程序将成为任何公司的大脑和心脏。随着技术的进步，如果应用程序最终管理公司运营的各个方面也就不足为奇了。企业移动性正在迅速发展。

云计算

云计算将继续快速发展，以满足用户不断变化的需求和期望。跨多个部门的功能将因此得到增强。在采用数字化转型时，迁移到云端变得至关重要，也是企业最实用的数据分析方法。但是，由于这些转移带来的期望不断变化，因此需要先进的云技术以及更强大的安全措施。

大数据分析

大规模、复杂的数据挖掘通常使用我们已经拥有的工具和数据库来完成，这是一个相当便宜但非常有益的过程，可以通过观察客户行为来执行。商业部门对各种形式和扩展的大量非结构化数据的评估将继续上升。简单地说，它使您能够更快地做出响应、促进在线销售并更好地满足客户需求，从而为您带来回报。

无代码平台

使用无代码平台快速高效地制作移动企业应用程序的趋势预计将越来越流行。它允许所有类型的公司在短时间内制作高效且用户友好的应用程序。

结论

开发和部署用户友好的企业应用程序有很多好处。这可能是您一直在寻找的对您的业务的巨大推动。因此，您绝对应该考虑为您的企业开发一款移动企业应用程序，以从现代技术和数字时代中受益。

如果您还想创建一个复杂的企业应用程序，您可以依靠 AppMaster 来满足您的要求。它允许您使用强大的 AI 生成的后端构建 Web 和移动应用程序。您所要做的就是使用 AppMaster 的拖放功能根据您的要求创建应用程序，而无需编写任何代码。