近年来，由于移动应用程序对业务增长的贡献，它们已经获得了巨大的人气。你是否发现应用开发的挑战？如果是，你就来对地方了！ 我们相信，当你对编码一无所知时，建立一个应用程序并不关键。你可能想知道没有编码的应用程序开发。这可能吗？答案是肯定的！ 本文将讨论免费的应用程序构建器，十大应用程序构建器及其功能，无需编码的应用程序开发成本，以及构建应用程序的最简单方法。让我们深入了解细节：

应用程序构建器如何工作？

并非所有的无代码应用程序构建器都以相同的方式工作，但它们大多遵循类似的步骤来构建应用程序：

步骤1：获得你的想法。

在获得应用程序构建器的服务之前，必须对你的应用程序有一个明确的想法。你对这个应用程序的期望是什么？你的目标受众是什么？花时间获得一个清晰的应用程序想法将帮助您建立一个具有所有必要功能的综合应用程序。

步骤2：选择一个模板

在获得一个应用程序想法后，您准备选择一个适合您业务需求的应用程序模板。例如，如果你正在经营一家餐馆，你必须选择一个食品模板，为你的客户创建一个吸引眼球的应用程序。

步骤3：定制

一旦你选择了应用程序模板，你可以添加布局、配色方案、你的商标和文本，以获得更个性化的产品。

第四步：测试应用程序

在向市场推出您的应用程序之前，测试它并从用户那里获得反馈是一个很好的方向。

第五步：发布应用程序

一旦你对应用程序进行了必要的修改，现在是在Google Play Store或Apple App Store上发布的时候了。

免费应用程序生成器

构建移动应用程序不再是一个昂贵而复杂的过程。多亏了无码技术，如果你不知道如何编码，可以提供商业解决方案。你可能想知道是否有任何免费的应用程序构建器，可以通过拖放选项来构建一个应用程序。对你来说，好消息是有的！我们先来看看详细的功能。让我们从这个免费的应用程序构建器的详细功能开始：

AppsGeyser-一个免费的应用程序构建器

近年来，应用程序构建器通过使企业、学生和个人能够接触到它而彻底改变了应用程序开发。AppsGeyser是一个免费的应用程序构建器，允许你在几分钟内构建一个应用程序，而不需要编码技能。这个免费的拖放式应用程序构建器帮助企业主和学生在几次点击中学习安卓应用程序构建。它提供免费的应用模板，在填写相关内容的表格后，从头开始建立一个原生的安卓应用。它为企业或个人提供了30个免费的应用模板。





appsGeyser的特色

1.快速构建应用程序

它允许通过几个简单的点击来构建Android应用程序。AppsGeyser是一个快速平台，可以在10分钟内建立一个移动应用程序。您只需在应用程序表格中填写相关内容即可进行开发。

2.免费使用

使用AppsGeyser时，您无需为移动应用程序的构建、下载和发布付费。使用其应用程序构建功能无需任何费用。此外，它允许您下载APK文件，而无需支付任何订阅费用。

3.各种模板

这个免费的移动应用程序构建器提供30个应用程序模板，您可以选择这些模板以满足您的个人、教育或业务需求。这些免费的应用模板包括社交媒体网站，如YouTube、TikTok、信使、浏览器、视频聊天等。 应用货币化

这个免费的应用生成器提供了一个移动应用货币化的逐步指南。因此，您可以通过横幅广告或应用内购买来实现您的安卓应用的货币化。

5.社会媒体整合

使用AppsGeyser，您可以将您的移动应用程序与Facebook、YouTube、Twitter和博客等社交网站联系起来，以获得更多的用户.

如何免费建立一个Android应用程序？

按照以下三个步骤，免费建立一个Android应用程序：

步骤1：选择一个模板

首先，你需要选择完全满足你需求的免费应用程序模板。这些免费模板包括网站、浏览器、YouTube、TikTok、信使、视频聊天、游戏或任何其他应用程序。使用AppsGeyser，您可以在 "立即创建 "页面上访问所有免费的应用程序模板。

步骤2：添加内容

上传内容，如应用程序标志、名称、文本和链接，以定制您的移动应用程序。这并不难。

第3步：发布应用程序

恭喜您！在这一阶段，您已经建立了您的应用程序。在这个阶段，你已经建立了一个免费的Android应用程序。现在是下载APK文件并在Google Play Store上发布你的应用程序的时候了。

最佳应用程序构建器

除了AppsGeyser之外，其他移动应用程序构建器也有巨大的市场。我们将揭开领先的应用程序构建平台的面纱，这些平台在用户友好型移动应用程序的开发方面有着良好的记录。让我们深入挖掘：

1.BuildFire

BuildFire是最可靠的应用建设者市场中的领先平台。使用这个可靠的应用程序构建平台，你可以发布你的应用程序，让你的客户访问。近年来，BuildFire因其直观的界面、快速的应用开发和多种定制选项而获得了大量的欢迎。





优点

快速的应用开发



直观的界面



自定义

缺点

由于功能复杂，人们很难熟悉其使用。

2.Appy Pie

Appy Pie是一个流行的应用程序构建器，允许初学者构建应用程序以满足其业务或个人目标。它允许用户免费与该平台互动。一旦用户了解其开发过程，他们可以选择任何符合其要求的订阅计划。它提供三种月度订阅计划：

基本计划，36美元/应用



黄金计划，72美元/应用



白金，120美元/应用计划







此外，这个应用程序构建器通过教程帮助用户的应用程序内构建过程。此外，您可以访问即时聊天选项，以解决您在应用程序构建过程中可能遇到的任何问题。要使用Appy Pie为您的企业建立一个移动应用程序，请遵循以下简单的三个步骤：

步骤1：选择您的应用程序类别，如商业、教育等。

第2步：通过添加自定义设计和应用程序页面来定制您的应用程序

第3步。发布您的应用程序

优点

易于使用



实时聊天



教程指南



免费试用，探索应用程序开发过程

缺点

Appy Pie提供布局相同的应用程序模板。

3.GoodBarber

GoodBarber是最值得信赖的Android和iOS的应用程序构建者。这个无代码平台已帮助企业通过可靠的移动应用程序释放其潜力。这个应用程序生成器拥有一个直观和时尚的应用程序构建界面。即使你没有编码技能，通过这个应用程序生成器构建应用程序也是一种无缝体验。在这个平台注册后，你可以立即开始创建你的应用程序。该平台提供了独特的功能，使其在其他应用程序构建器中脱颖而出。





优点

模块化模板 ；



社会媒体整合 。



聊天



地理围栏



应用内购买

这个应用程序生成器的布局结构非常好，您可以轻松浏览所有选项。这款无需代码的应用程序生成器为Android和iOS应用程序提供了月度订阅计划。你可以选择完全符合你要求的订阅计划。

缺点：

这个应用程序生成器不提供电子商务选项，无法与第三方商店如Shopify、亚马逊和其他社会媒体网站集成。大多数免费的应用程序生成器不提供高质量的应用程序，但Mobincube是领先的应用程序生成器，可以增加价值。这个应用程序生成器有一个用户友好的界面，允许用户创建从商业到教育，从家庭到游戏等多样化的应用程序。

除了免费的应用程序构建，它还提供以下月度订阅计划：

小型计划：2.99美元/月



中型计划：9.99美元/月



大型计划：19.99美元/月



XL计划：49.99美元/月



XXL计划：99.99美元/月



您可以选择任何符合您业务或个人目标的订阅计划。





优点。

免费的应用程序生成器



直观的界面



社交媒体集成



免费的应用程序模板



广告支持



推送通知



支持八种语言

缺点。

Mobincube并没有提供一个复杂的产品。此外，通过该平台创建的APK文件没有根据Google Play进行优化。

5.Shoutem

Shoutem是一个在线应用程序生成器，帮助企业主将他们的想法变成现实。这个应用程序生成器的重点是设计，所以这个平台的所有免费模板都有时尚的应用程序设计。因此，如果你正在寻找一个具有视觉吸引力的应用程序，那么Shoutem应用程序生成器是最佳选择。这些应用程序模板是免费的，可以很容易地进行定制。你可以使用免费的应用程序模板修改主题、布局、颜色和文本。因此，你的应用程序将看起来更有针对性，并包含有用的功能。





优点。

免费应用模板



应用货币化



推送通知



广告



应用内购买



创建社区

缺点。

如果你经营一家中小型企业，你会发现它的订阅计划对应用程序来说成本很高。

6.Swiftic

Swiftic是在线应用程序生成器，帮助大到小企业在数字世界中转变其业务。你可以通过使用这个平台建立的应用程序的数量来检查一个应用程序构建器的可信度。Swiftic针对大型和小型企业做出了明智的选择。Swiftic允许其用户在导游的带领下参观他们的编辑器，并为初学者提供屏幕上的帮助，学习如何使用他们的平台建立一个应用程序。这个应用程序构建平台有一个直观的界面，即使是新手也可以使用它来构建一个满足商业需求的应用程序。





优点。

直观的界面



社交媒体集成



退款保证



教程



免费应用模板

缺点。

Swiftic有许多有用的功能，但缺乏高级选项，如团队管理和广告支持。

7.AppInstitute

AppInstitute是一个免费的应用程序构建器，允许小企业主通过拖放功能在线公布他们的服务。这款无代码的应用程序构建器拥有直观的用户界面，可帮助企业在不雇用开发团队的情况下构建应用程序。此外，这个应用程序构建平台为20种业务类型提供免费的应用程序模板。你需要遵循三个简单的步骤，用AppInstitute建立一个应用程序：

选择一个符合你业务需求的免费模板。



添加你的业务图标、文本、布局和配色方案。



发布应用程序。

这个无代码平台还提供三种月度订阅计划，您可以根据您的应用要求进行选择：

AppBuilder：42美元/月

AppBuilder Pro：66美元/月

AppBuilder Pro Plus：84美元/月

Reseller：340美元/月





优点。

拖放应用程序构建器



推送通知



社交媒体集成



忠诚度计划



免费试用30天

缺点。

这个免费的应用程序生成器并不根据最新设备的兼容性来更新应用程序。此外，他们的客户支持也很糟糕。



8.AppMaster

AppMaster是一个无代码的应用程序生成器，帮助企业从一个小企业发展到企业级。这个应用程序构建器不仅仅是一个无代码平台，因为它可以生成源代码。因此，用户可以得到一个成熟的本地应用程序，并能够导出源代码，就像传统的开发一样--只是速度快了一个数量级，成本低了，而且容易维护。因此，AppMaster结合了传统开发和无代码的优点。





AppMaster提供四种灵活的订阅计划，每月付款：

探索：5美元/月

创业：165美元/月

商业：855美元/月

企业。获取报价

优点

AI生成的后台



源代码可用



视觉编辑工具



更快的应用发布 。



提供免费试用



无限的可扩展性



与用代码编写的应用程序的速度相同



同时创建Web、IOS和Android解决方案。



创建自定义解决方案的巨大灵活性



缺点

AppMaster缺乏先进的应用模板

9.Appery

Appery是一个多用途的无代码应用程序构建器，通过拖放功能提供应用程序开发。这个基于云的应用程序生成器支持iOS、Android甚至是Windows Phone的应用程序开发。由于这个平台是基于云的，用户不需要下载或安装它。因此，你可以迅速开始应用建设。一旦应用开发完成，你可以与客户和企业主实时分享。这个无代码平台使用拖放选项来设计用户界面，所以初学者甚至可以使用它。此外，这个平台为新手提供教程和指南，帮助他们建立一个基本的应用程序。使用这个应用程序生成器，您可以通过以下五个简单的步骤来构建一个应用程序：

选择一个模板



通过拖放功能设计用户界面



连接数据库



预览应用程序



部署应用程序 < data-mce-bogus="1">





除了免费试用之外，这个应用程序生成器还提供以下四种月度订阅计划。

初级：25美元/月



专业：70美元/月



团队：135美元/月



终极。500美元/月

优点

拖放式应用程序构建



基于云端



移动后端

缺点

如果你想对你的应用程序进行精心修改，Appery需要基本编码技巧。

10.MobAppCreator

MobAppCreator是一个在线应用程序构建器，帮助企业使用内置的拖放功能构建本地移动应用程序。MobAppCreator使用模块构建应用程序。这种方法允许企业主集成各种功能，使他们的应用程序更加强大。

除了免费试用，这个应用程序生成器有四个订阅计划：

Starter：24.17美元/月



Basic：40美元。83美元/月



专业版：49.17美元/月



高级版：82.50美元/月

值得注意的是，MobAppCreator按年收取这些价格。





优点。