由于拖放式界面作用的扩大，其受欢迎程度也大大增加。现在越来越多的人对学习开发和创建定制软件感兴趣，而不需要学习代码，所以在过去几年里出现了许多可靠的拖放界面。

然而，在构建高效的定制软件时，有许多与拖放界面及其可靠性相关的常见担忧。在这篇文章中，你将了解关于拖放平台的所有信息，以及它们如何帮助你构建广泛的定制软件，包括网站、Web应用程序、移动应用程序和数据库。

在进入这些常见问题之前，让我们先探讨一下拖放的基本原理。

什么是拖放？

图形用户界面（GUI）是一种使用拖放的界面形式。GUI中经常使用视听提示来促进用户与计算机的互动。图形用户界面的例子包括桌面上软件程序的图标，在手机上重新排列小部件的能力，以及将两个文件连接在一起的能力。这些视觉提示让你与电脑互动，以完成你的目标，而不需要输入一个字的文字。

我们可以把拖放看作是图形用户界面的延伸，用户能够在以视觉对象为特征的对象之间形成关系。现代拖放工具的目标是允许所有类型的用户，包括非编码人员，通过一个用户友好的界面来创建自定义软件。

拖放工具的意义可以从软件市场的大规模增长来判断。2019年，《拖放式应用程序生成器软件市场报告》称，拖放式工具的软件市场为7.9039亿美元，预计到2027年将达到11.2882亿美元。

拖放工具会取代编码吗？

不具备编码技能的用户和企业可以选择使用拖放式应用程序构建器来创建自定义软件。此外，拖放工具还允许你快速创建应用程序和网站，而不是从头开始手动建立一个网站。

现代拖放式网站建设者也不需要任何编码和手动设计网站。像 Webflow 和 Wix 这样的平台有各种各样的插件，即使是复杂的网站也可以通过拖放来支持快速开发。因此，即使是非编码人员也能够为专业和个人原因建立网站，这也推动了拖放式应用程序构建器的普及。

然而，拖放工具不一定会取代编码。拖放式网站建设者提供了无可比拟的可及性，但却牺牲了灵活性、独立性，以及网站设计中一定程度的复杂性。采用这些工具的公司无法创造出像网络开发人员提供的那样复杂的设计，因为他们不编码，从头开始创建网站。

为了扩大他们的在线存在，并在这些网站建设者的限制范围内提供他们的服务，业余爱好者和小公司老板可以利用这些通用网站。这些网站在销售、流量和功能方面将无法与合格的网站开发人员创建的完全工作的网站竞争。

由于只有少数模板可供挑选和编辑，使用拖放式建站软件创建的网站没有太多选择，无法从其他同类网站中脱颖而出。而当一个网站由网页设计师或开发人员构建时，一个公司所想象的一切，无论多么雄心勃勃，都可能被转换为网站的格式。

因此，在未来几年内，拖放式网站建设工具不会完全消除对网络开发人员和网络设计师的需求。尽管拖放式网站建设者是网站开发可及性的先驱，但他们无法取代熟练的网络开发人员的劳动。

网络开发作为一种职业已经存在了很久。然而，随着这些网站建设者的进步，他们将能够提供的功能和复杂性有一天可能会与人类的网站建设竞争。

除了AppMaster之外，上述情况对大多数平台都是如此。AppMaster是最强大的拖放平台之一，它模仿了一个开发者团队。当在AppMaster上创建你的项目时，你可以精确地指望与开发人员呈现给你的质量和功能范围相同。你可以为你的网站创建一个能满足你所有要求的管理面板。

哪些是最好的拖放式应用程序构建器？

市场上有一长串的拖放式应用程序构建器。这些平台都有各自的优点和缺点。让我们讨论一下你可以用来创建高效、安全的定制软件的前7个拖放式应用程序构建器。

AppyPie

在著名的应用程序制造商Appy Pie的帮助下，初学者可以创建应用程序，以实现其专业或个人目标。用户能够免费参与该网站的活动。用户在了解开发过程后，可以选择任何适合自己需求的会员计划。

此外，这个应用程序生成器提供课程，协助用户创建应用程序内的功能。此外，你可以使用即时聊天功能，解决你在创建应用时可能遇到的任何问题。

AppyPie有三种不同的月度订阅选项，包括基本计划（每个应用36美元）、黄金计划（每个应用72美元）和白金计划（每个应用120美元）。

Mobincube

用户可以使用Mobincube创建应用程序，这是一个免费的平台，不需要事先的编码经验。Mobincube是提供价值的顶级应用程序生成器；大多数免费的应用程序生成器都不能提供高质量的应用程序。这个应用程序生成器提供了一个直观的用户界面，使用户能够创建各种应用程序，从游戏到商业、家庭教育等等。你可以使用应用程序生成器创建一个应用程序，你可以免费启动它。

BuildFire

BuildFire是创建自定义软件和应用程序的最可靠的拖放工具之一。你可以使用我们信誉良好的应用建设平台发布你的应用，向你的用户提供访问。BuildFire由于其用户友好的界面、快速的应用创建和广泛的定制可能性，近年来在受欢迎程度上有了巨大的增长。

Swiftic

Swiftic是一个在线工具，使大型和小型企业都能将其活动转移到数字领域。在这个平台上创建的应用程序的数量可以用来评估一个应用程序构建者的合法性。Swiftic通过关注大型和小型企业做出了一个明智的决定。Swiftic提供屏幕帮助，帮助新人学习如何利用其平台创建应用程序，并让客户在导游的带领下参观其编辑器。即使是初学者也可以利用应用建设平台的用户友好用户界面为商业目的创建一个应用。

AppMaster

AppMaster是一个无代码的应用程序生成器，通过高效的应用程序和强大的后端支持企业从小到大的扩张。这个应用程序构建器产生源代码，使它不仅仅是一个无代码平台。因此，用户可以得到一个功能齐全的本地应用程序，并可以选择导出源代码，就像传统开发的情况一样，但速度更快，成本更低，维护也更简单。

因此，AppMaster结合了无代码和传统开发的好处。该平台提供全面的技术文档，大大加快了学习曲线。创建定制软件的灵活性、免费试用、无限的可扩展性和用户友好的拖放编辑工具是使用AppMaster的众多好处中的一部分。

应用学院

在拖放功能的帮助下，免费的应用程序生成器AppInstitute使小公司所有者能够在线宣传他们的服务。凭借其简单的用户界面，这个没有代码的应用程序生成器帮助公司创建应用程序，而不必雇用编程人员。此外，这个应用开发平台为20个不同的公司类别提供免费的应用模板。

Appery

Appery是一个灵活的无代码应用程序生成器，提供拖放式应用程序构建功能。这个基于云的应用程序生成器为创建Windows Phone、iOS甚至是Android的应用程序提供了便利。这个平台的用户不需要下载或安装任何东西，因为它是基于云的。因此，你可以迅速开始创建应用程序。一旦应用程序被创建，你可以立即将其分发给客户和公司所有者。初学者甚至可以利用这个无代码平台，因为用户界面的设计是使用拖放选择。此外，这个平台为初学者提供培训和指导，告诉他们如何创建一个简单的应用程序。

谁发明了点击和拖放？

杰夫-拉斯金（Jef Raskin）因在20世纪70年代为苹果公司构思和启动第一个Macintosh项目而闻名，他是拖放的发明者。拖放范式后来取代了他最初命名的 "点击和拖动 "范式。他建立了这个范式，但比尔-阿特金森，一个门徒，主要负责将该技术整合到Macintosh软件中。据说，杰夫是在看到施乐PARC的星际信息系统是如何采用 "点击-移动-点击 "技术后受到启发而开发出拖放的。

创建一个应用程序很困难吗？

通过使用编程语言和建立数据库的传统方式建立一个应用程序绝对是困难的，因为它需要大量的时间、耐心、精力和分析能力来理解各种技术。

然而，拖放式应用程序构建器使没有编码技能的用户变得更加容易，极大地减少了学习新工具和技术的学习曲线。任何人都可以使用拖放工具，以最大的精度并按照所需的设计来创建和实施定制软件。因此，使用拖放界面创建一个应用程序已经变得相当容易。

我如何制作自己的应用程序？

你可以在上文讨论的拖放式应用程序生成器的帮助下创建自己的应用程序，如AppMaster。通过这些拖放工具创建应用程序的一般步骤是。

获得你的想法

在聘请应用程序开发人员或使用拖放式应用程序构建器之前，对你的应用程序有一个全面的了解是至关重要的。你希望从这个应用中得到什么？你想吸引什么群体？如果你花时间制定一个清晰的应用程序概念，建立一个具有所有必要功能的全面的应用程序将更容易。

选择一个合适的模板

你现在准备好了，在你有一个APP概念后，选择一个最符合你公司要求的APP模板。例如，如果你拥有一家餐馆，你必须选择一个餐馆APP模板，为你的顾客制作一个视觉上有吸引力的APP。

或者你可以使用设计器中的块和元素创建你自己的。

定制

在选择一个应用程序模板后，你可以通过添加布局、配色方案、你的个人标志和内容来进一步定制最终的输出。请记住，应用程序的整体外观和感觉在其品牌和营销中也起着关键作用。因此，你应该特别关注应用程序的风格、一致性和设计。

测试和发布

在向公众发布之前，测试你的应用程序并获得用户反馈是一个好主意。你将能够在测试后做出必要的调整，以改善用户体验。经过彻底的测试，一旦你完成了所需的调整，就是在Google Play或App Store上发布软件的时候了。

总结

随着软件不断渗透到经济的各个领域，开发人员的需求越来越大。对软件需求的增长速度超过了我们对开发者的培养速度，数字技能的供需之间的不匹配现象越来越严重。

使用简单、快速学习的拖放平台（通常被称为 "无代码平台"），像AppMaster这样正规的、非专业的商业人士现在可以为自己创造定制的软件和流程，以满足个人和职业的需要。他们能够通过拖放工具的无障碍功能精确地学习如何创建应用程序。此外，即使进行了调整，他们也可以简单地维护它。因此，如果你想创建自定义软件，你应该毫不犹豫地使用无代码平台。