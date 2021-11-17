用户体验设计过程首先要理解公司的目标以及如何最好地为目标受众服务。通过了解用户的心理并应用 UX 最佳实践，可以为用户提供良好且令人难忘的体验。我们编制了此资源以帮助您完成 UX 设计过程——从头到尾。

用户体验设计过程的目标是让用户拥有更好的在线体验。

用户体验设计师的角色是构建数字景观，引导用户通过其广阔的空间，并为他们提供影响他们感受的东西。构成网站的元素，包括内容、设计、结构和导航，旨在提供令人难忘的体验。

用户是设计的核心。当有人可以快速发现他们需要的信息时，他们已经完成了他们的目标，可能不会再进一步了。

他们访问的目的是什么？

他们在寻找什么信息？

他们正在寻找什么解决方案来解决他们可能遇到的问题？

UX 关注用户的想法，创造一种能够快速提供他们最想要的体验的体验。

设计的组件，例如导航选项、按钮、号召性用语/交互组合以及其他交互，引导用户完成设计——内容与实质相得益彰。对于成功的用户体验，您必须知道访问者想要什么以及他们为什么在您的网站上。

任何关于用户体验的讨论都必须包括对用户界面设计的讨论。 UI（用户界面）的目标是详细处理设计，从使用的字体到按钮的外观和感觉以及其他交互。 UI 设计更关心人们将如何联系和参与产品设计，而 UX 设计则远离这些方面，专注于人们将如何与之交互。用户体验设计师考虑客户对网站的需求，并在设计过程中创造满足这些需求的体验。

用户体验设计：重要的是什么

要创建引人注目且成功的设计，您需要了解哪些步骤最重要。

用户体验和品牌是相关联的

品牌和用户体验之间的关系是共生的。用户体验糟糕的网站可能会损害知名公司的声誉。另一方面，简单高效的消费者体验可能对年轻公司有所帮助。营销的两个要素——品牌和用户体验——都是关于感知的，两者都必须保持一致，公司才能蓬勃发展。

交互设计

在用户体验设计过程的开始和整个产品开发过程中，用户体验设计师必须牢记公司的品牌以及如何在设计中传达它。

用户体验就是为了满足业务目标

公司的网站必须是其整体战略的一部分。要创建一个令人难忘的品牌，内容和功能必须协同工作。用户体验设计过程必须有一个基本原理，并理解为什么这项工作是必要的。设计团队和开发团队不仅要熟悉设计思维，还要了解公司更大的营销目标。

如果是重新设计，请查看哪些有效并且需要改进。考虑缺少什么以及设计更好的用户体验如何有助于解决这些问题。

确定您希望人们在您的网站上做什么，例如购买产品、注册服务或查询更多信息。这完全取决于您希望他们用它做什么！

UX 让用户的生活更轻松

如果界面直观、用户友好且逻辑组织良好，那么任何人都可以毫无障碍地浏览它。用户体验不会变得复杂和不方便，而是创建了允许顺畅流动的途径。

用户体验设计师的各种设计技能组合使他们能够创建真正的人们会遵循的架构。体验的对象、内容和时间都是评估可用性时要考虑的因素。用户是谁，内容是什么，体验视觉设计的顺序和逻辑是什么时候。

同理心应该推动用户体验

在开始项目的开发过程之前，用户体验设计师必须站在最终用户的立场上。设计师必须深入了解客户的问题和痛苦，才能有效地帮助他们。设计师必须能够从用户的角度查看网站，并预测他们应该如何浏览它。他们必须将数千个部件放在一起，才能让使用它们的人有意义。

用户体验设计师牢牢掌握网站中所有页面如何协同工作，但他们从不忽视每个页面如何帮助人们实现目标的微观细节。

例如，该食品订阅服务的网站反映了对健康饮食感兴趣的人们的生活方式。他们的食物图片、简单的线条和大量的负空间表明他们了解他们的人口统计和他们关心的东西。这部分强调他们的烹饪质量，这对于正在考虑注册每月食品服务的人来说是一个重要的问题。

了解受众需要开发一种体验，他们在浏览时会发现这种体验很有帮助和愉快。

用户研究是用户体验设计过程的重要组成部分

如果您对想要吸引的观众有清晰的了解，那将会有所帮助。他们不仅仅是“用户”。了解他们面临的挑战以及他们计划如何到达他们想去的地方是至关重要的。只是假设别人想要和需要什么。我们可能会草率地了解他们的需求，但进行用户研究将使我们对他们的自然兴趣和愿望有更充分的了解。

用户研究和用户分类允许更集中的开发过程。实际数据不依赖于先入之见，而是有助于确定网站的构建方式以及应添加哪些功能。

我们可以通过进行用户研究来消除不确定性并了解人们的问题和期望。当企业不了解他们想要接触的人时，真正的同理心是不可能的。

定期进行用户研究至关重要

用户研究是设计过程中关键的第一步。它允许围绕人们的期望创建产品，并避免因针对他们的特定需求量身定制的体验而感到沮丧。

测试和研究永无止境。利益相关者、消费者行为和竞争的目标变化可能会导致对设计的不同看法。两年前有效的网站可能不再有效。要确定设计是否仍然与其用户相关，需要持续的用户研究。

确定你想从用户研究中学到什么

了解您希望从用户那里获得哪些问题和信息对于最大限度地进行用户研究至关重要。像任何其他过程一样，必须定义成功。如果没有适当的限制或指标，用户研究可能会失控并成为范围蔓延的一种形式。

采访真人

与观众互动比与他们在同一个空间中更好的方法是什么？用户访谈通常安排几个人，让他们在团队成员观看的同时浏览网站。让用户无所作为是至关重要的。了解人们如何互动并接收实时反馈可以帮助您识别设计中的问题，并在设计上线之前通知任何必要的修改。

与客户和客户的访谈可以深入了解您在研究和开展项目数周或数月时可能忽略的元素。也许导航不像您想象的那么简单，或者人们没有识别 CTA。当您有外部观点时，您将能够看到典型用户在尝试完成您希望他们完成的活动时可能遇到的困难。

创建用户角色

角色是基于您的用户研究对典型用户的粗略概念。正如 Vimala 在 Dribbble 上为旅游企业创建的那样，角色提供了大量关于典型用户是谁的信息。通过查看他们的个人资料，我们可能会发现他们是谁以及他们感兴趣的旅行项目或服务类型。

当你建立一个角色时，它并不意味着代表所有人的平均水平。它是您的目标受众的一个子集。人物角色可以帮助您设计令人满意的体验，以了解您希望特定个人或团队如何看待您的公司。

做调查

调查和问卷调查也是收集关键信息的绝佳方法。它们允许您询问人们正在搜索什么或收到有关特定设计的反馈以及它是否满足目标受众的需求的特定查询。

调查可能会收集某些信息，例如是/否答案、评级和其他可以组合和分析的明确答案。调查还用于获取更多的定性信息和这些指标。用户可能有一个干净的画布来表达他们的想法和信念。这种长篇信息增加并阐明了先前收集的定量数据。

在创建这些问题时，请记住，您不想让人们得到您想要的答案。保持询问中立，不要有你的欲望和先入之见。让他们用自己预设的偏见而不是你的偏见来回应。

创建用户流

如果您在决定网站设计师的蓝图之前首先决定您希望人们做什么以及他们应该如何完成它，这将有所帮助。用户流程是一个人在访问您的网站时所经历的一系列步骤，从登录页面到您网站的其他部分——了解您希望用户采取的路线将帮助您确定您的设计应该如何组织，这将有助于线框和原型的开发。

用户流展示了这些路径中的每一步，无论您是构建用户流来展示人们将如何购买和检查产品，还是他们将如何发现有关特定主题的更多信息。市场上有几种 UX 设计工具，例如 FlowMapp、Stormboard 和 Whimsical。或者，您可以使用笔和纸来开发事物。

了解信息架构

我们的大脑对秩序和无序具有亲和力。我们需要了解正在谈论的内容，无论是一本书、我们正在看的电影还是我们正在访问的网站。信息架构的目标是安排网站的各个部分，使它们对浏览它的人有意义。

考虑一个类似于一袋块的类比。当你打开它并把它们倒出来时，你会遇到一团乱七八糟的东西。您可以通过组合、分类和堆叠它们以有意义的方式排列它们。信息架构涉及对您和您的最终用户在逻辑上适合的材料进行分类和放置。

这是对开发有效网站的一些要素的看法：

识别：你需要什么内容来传达你的品牌故事？找出您向听众传达您想要表达的内容所需的每个组件。

分类：这是您必须对材料进行分类和划分的步骤，以便将其合并到布局中。

地图：组织和构建材料，展示每个概念或内容块将如何导致下一个。

信息架构的过程涉及将内容安排在合理的层次结构中。这种结构描述了人们将如何使用按逻辑顺序引入的概念。

卡片分类是实现此目的的一种流行方法，它可以传统地使用纸和笔或使用诸如 Optimal Sort 和 UserZoom 之类的软件来完成。

网站线框图

线框是描述每个页面结构的二维 (2D) 计划，其中包含线条、网格和框等视觉指示器，指示内容、图像和其他组件的放置位置。对于每一页，它们可能是高分辨率、详细或低分辨率和极简主义。线框对于设计师和开发人员来说都是一个有价值的工具。它们充当框架，为他们提供创建网站所需的结构。

线框图的一种用途是用于通信。它们是一种可视化方法，用于演示如何为每个人构建网页，无论他们的工作如何。

样机和原型开发

有些人不确定线框、模型和原型之间的区别。它们都有一些功能。

线框勾勒和组织设计中的每个页面，而不是 Adobe Photoshop 或 Illustrator 的详细规范。尽管它们的功能各不相同，但它们通常不包含功能连接或美学增强功能。他们在那里向您展示从广泛的角度来看每个页面的外观。

线框是模型下方的一个步骤。如果您使用的是 Webflow 之类的服务，它会在您设计时生成代码，则无需执行此步骤。您最终将获得一个功能齐全的网站。样机是采用线框建立的设计的图形表示。可能有一些功能，例如导航，但重点是展示设计。

原型几乎是设计的完整表示。从信息架构到导航、交互以及重要的视觉和内容块，一切都将完成。没有必要拥有每一件小东西，但用户想要与之交互和享受的所有东西都应该是可访问的。您希望用户在与您的产品交互时注意到的元素已被合并。它暗示了诸如号召性用语按钮、动画和其他动态组件之类的功能。原型允许您在上线之前接收反馈并进行更改。您可能拥有带有原型设计的低保真和高保真原型。高保真原型旨在在现实世界中进行测试，并展示产品在实践中的运作方式。相比之下，低保真原型更注重功能而不是外观。

可用性测试

一旦你完成了一个实用的原型，就该进行可用性测试了。它需要让不熟悉设计的人第一次体验它。

可用性测试通常是亲自或远程完成的。让其他人在确切的位置可以让您观察人们在使用网络时的感受。它将使您能够获得有关您的设计的公正反馈，并确定哪些不工作。

必须详细概述任务以供人们完成。如果您正在构建电子商务网站，您可能会让他们完成将商品添加到购物车并进行结帐的步骤。或者，也许您希望他们找到有关您的产品或服务的常见问题的答案。看看用户探索材料的难度或简单程度，您将获得大量数据，说明设计是否实用以及需要进行的任何修改。

可用性测试可以在整个设计过程中进行，但在早期阶段更有效。而不是稍后，当它更完整地构建时，更容易在早期进行修改。在早期阶段处理结构、导航和信息架构的变化比在最后尝试做所有事情耗时更少。

用户应该是您的用户体验设计的核心

很容易被最新的在线设计趋势和时尚所吸引。与其试图拥有最前沿和最时尚的网站设计，不如创造一些永远不会脱离用户期望的东西。您网站的用户体验取决于它的易用性、组织性和一致性。最重要的一点是用户体验与同理心有关——确保用户获得他们需要的一切，以获得积极和令人满意的体验。