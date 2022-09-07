您肯定已经注意到，视频内容流媒体平台在网上变得越来越流行。此外，说到赚钱的平台，视频内容流媒体应用似乎是这十年来最大的赚钱机会。

许多程序员已经注意到这一点，但认为创建视频内容流应用程序太复杂，竞争太激烈，他们永远无法通过他们创建的 Netflix 克隆应用程序真正赚钱。

的确，竞争非常激烈，但您总能找到一个利基市场，在那里您可以找到您的产品需要的受众（反之亦然）。关于开始构建 Netflix 克隆的过程的复杂性，实际上有一个编码和编程的新前沿可以使这种类型的大型项目接触到像您这样的开发人员！是无码的。在本文中，我们将指导您使用无代码工具创建 Netflix 克隆，而无需实际编写任何代码！如果看起来不可能，请知道它不是，并继续阅读！

什么是 Netflix 克隆？

在讨论如何构建 Netflix 克隆之前，让我们先明确一下 Netflix 克隆是什么。如果您熟悉全球主要电影内容流媒体平台之一的 Netflix，则更容易理解。 Netflix 克隆是一个 Web 应用程序，就像 Netflix 一样，它为用户提供了一个电影（或电视剧）数据库，他们可以随时观看。就像 Netflix 一样，Netflix 克隆可能需要按月付费：这样，每月只需几美元，用户就可以访问广泛的电影档案，您将通过 Netflix 克隆网络应用获利。

Netflix可以被克隆吗？

我们在本文中谈论的是 Netflix 克隆（当您在网络上遇到这个术语时也是如此），指的是与 Netflix 一样工作的平台。当然，没有人可以合法地入侵 Netflix，提供对 Netflix 克隆平台的访问权限并为此获得报酬：这不是我们在此讨论的内容。

在本文中，每当我们谈论 Netflix 克隆时，我们都会谈论合法平台，您可以在这些平台上合法地将视频内容和电影供用户使用，并且您可以合法地获利。那么，你能创建一个 Netflix 克隆吗？我们可以创建一个视频流应用程序并通过它获利吗？是的，我们可以 100% 合法地创建 Netflix 克隆。现在是时候找出方法了。

什么是无码？

在继续了解如何创建 Netflix 克隆的分步指南之前，我们还需要分享一个初步信息。我们已经讨论过在不使用代码的情况下创建 Netflix 克隆，但这怎么可能呢？

没有代码是解决方案。无代码是一种新的编码方法，它使越来越多的人能够开始构建自己的网络和移动应用程序，包括 Netflix 克隆。无代码意味着您所想象的：无需编写代码和使用编程语言，而是使用无代码工具提供的可视化界面，创建一个像 Netflix 克隆一样复杂的平台的可能性。

除了提供可视化界面外，无代码工具还提供预构建元素，开发人员可以组装这些元素以获得所需的结果。正如您很容易猜到的那样，有了无代码平台，越来越多的人可以使用编程，新应用程序的开发成本也越来越低。正如您即将发现的那样，当您开始构建像 Netflix 克隆一样复杂的平台时，这些方面变得极为重要。

有不止一种无代码工具可用，它们之间的选择比你想象的更重要。您选择的无代码质量会影响您正在构建的 Netflix 克隆的质量。你想要从你的无代码应用程序中得到什么是它可以让你完全控制你正在构建的东西；永远记住，无代码工具应该增强您的创造力，而不是限制它！

如果无代码工具允许您完全控制和自由地控制您的创作过程，是什么让您理解？访问源代码！

当今市场上最受推荐的无代码应用程序之一是 AppMaster，它的强项之一就是这个。虽然它自动生成后端代码，但它也保证了对它的访问。当您构建 Netflix 克隆或处理任何其他项目时，您需要在无代码应用程序中查找此内容。

关于如何在不编码的情况下构建 Netflix 克隆的分步指南

获取您的无代码工具

正如我们刚刚讨论过的，如果您想创建一个无需编码的 Netflix 克隆应用程序，您需要一个无代码工具。让我们开始工作吧。在本节中，我们将分析将带您创建 Netflix 克隆的每个步骤。

塑造用户界面

用户将如何浏览您的 Netflix 克隆平台上的可用内容？好吧，一旦用户点击特定内容，就会出现一个包含最著名内容的主页和一个动态页面预览。您还需要一个管理门户，您和您的团队将使用该门户将内容上传到 Netflix 克隆平台。

因此，主页、预览页面和门户网站是构成 Netflix 克隆的第一个 rax 草案的三个元素，您将从那里开始构建。

数据库

如果您想到 Netflix，您可以将其视为电影数据库。它们中的每一个都按名称、描述、流派等进行分类。因此，当然，如果您要构建 Netflix 克隆，则需要一个内容数据库。

在 AppMaster 等无代码工具上创建数据库很容易：您可以使用预先构建的数据库模板，然后通过列出数据类型并添加必要的字段来开始构建它。例如，您可以设置内容和数据类型，然后添加以下字段：

电影或电视节目

电影或节目名称

电影或节目说明

缩略图

类型

类别

内容文件

如果您还有另一个数据库，这将有所帮助。如果我们回到 Netflix，一方面，我们有一个可用内容的数据库；另一方面，我们有一个用户数据库。因此，您需要的第二个数据库是用户数据库。

将用户设置为数据类型，然后添加 - 至少 - 以下字段

用户名

电子邮件

订阅类型

上传内容页面

现在是时候开始构建您的 Netflix 克隆的核心：内容本身。设置好所需的数据库后，您需要开始上传内容。但是，有一段非常重要的预备段落。

在开始上传内容之前，您需要创建后端门户（用户永远不会看到的东西）来上传和管理将在 Netflix 克隆平台上流式传输的内容。使用此内容管理门户，您可以创建为您的 Netflix Clone 提供动力的工作流程。

Netflix 克隆的管理员不仅应该能够通过后端门户上传内容。尽管如此，他们还需要能够管理它，这意味着它应该是一个后端工具，允许他们通过电影和内容库中的相关字段来构建内容。您想要使用无代码工具构建的是“上传内容”页面，您可以在其中填写您在数据库中设置的所有字段并将内容添加到库中。

内容展示

现在您已经创建了您需要的所有管理“工具”，但您的用户需要能够浏览内容。您需要构建一个内容显示动态页面。首先，动态是什么意思？在您的 Netflix 克隆平台中，您将拥有每个可用内容的预览页面（或描述页面）。

这并不意味着您需要为您上传的每个内容手动创建一个描述页面。相反，您需要创建一个内容描述页面，根据它所引用的内容自动定制。从这个意义上说，内容显示页面是动态的，因为您创建了一种根据某些参数（在这种情况下，根据它所引用的电影或内容）修改的模板。

这可能看起来很复杂，但使用无代码工具，任务更容易：您可以使用为创建动态页面而设计的特定功能，设置动态元素是什么，将这些元素链接到您的数据库字段，然后完毕。

这段话背后的逻辑如下：您对您的 Netflix 克隆说，例如，在 Image Preview 字段中，它需要显示名为“Image Preview”的数据库字段的内容。该软件将检查每个内容的数据库并显示与每部电影相关的图像预览。

如果您使用静态页面而不是动态页面，则需要为每部电影创建一个内容描述页面，并指定静态页面的每个字段中应显示哪些数据。

内容搜索

在前端，您还需要一个内容搜索页面。用户将使用它来搜索特定内容。但是，在这种情况下，除了特定的搜索页面之外，您还希望创建一个搜索栏，允许您的用户按标题搜索内容。

使用您的可视化编码工具，您可以通过添加搜索栏并进行设置来开始构建您的搜索工具。不需要提供很多字段；标题通常是最重要的。无代码工具将提供一些选项来自定义您的搜索栏；最重要的一项是称为“要搜索的字段”。在这里你要设置一个“标题”。该代码会将用户键入的内容与数据库中的标题字段进行比较并提供结果。

附加的功能

此时，您的 Netflix 克隆已经开始工作：

您有一个可用内容的数据库。

你有你的后端工具来继续上传和管理内容。

您还拥有允许用户使用 Netflix 克隆的前端工具，这意味着浏览内容、可视化内容描述和流式传输内容。

但是，如果您想将刚刚创建的 Netflix 内容提升到另一个层次，可以添加更多功能。

已保存的列表

Netflix 是视频内容流媒体平台的完美示例，这就是我们一直以它为例的原因。我们都在 Netflix 上使用的功能之一是“已保存内容”列表：当您偶然发现想要观看的内容时，我们会将其保存在我们的列表中，以便我们在真正要去时可以轻松找到它观看它。

您还可以将相同的功能添加到您的 Netflix 克隆，使其更可用。实现此功能的最佳方式是添加在用户按下“添加到我的列表”按钮时触发的工作流。工作流是由触发器产生的一系列操作。在这种情况下，触发器是单击“添加到我的列表”按钮，工作流程如下：将当前内容添加到用户的关注列表中。

播放内容

当您开始构建 Netflix 克隆应用程序时，我们已经了解了您需要实施的每个基本方面，但我们最后留下了最重要的一点：播放内容功能。当然，您的 Netflix 克隆需要一个视频内容播放器。

一些无代码工具允许您在应用程序构建过程中使用插件。插件是您可以在项目中使用的第三方软件。如果您浏览可用的插件，您肯定会找到适合您的视频播放器。尽管这些插件来自外部（它们可以由外部开发人员编程和提供）。什么时候应该选择使用第三方插件？每当您搜索本机视频播放器可能没有的特定功能（或功能）时。

开始构建 Netflix 克隆需要多少钱？

在我们的指南中，我们将开始构建 Netflix 克隆的复杂任务分解为可管理的部分。这并不意味着突然开始构建 Netflix 克隆变得容易。它仍然是一个复杂的项目，由于您使用的是无代码工具而变得更容易，但仍然很复杂。复杂性始终是影响服务价格的主要方面之一。那么，开始构建 Netflix 克隆需要多少钱？

事实是，如果您不使用无代码平台并聘请不使用它的开发人员，那么该过程将如此漫长且昂贵，以至于服务将非常昂贵（十几万美元）。但使用无代码工具的众多优势之一就是：降低编程成本。无论您是开始构建我们的 Netflix 克隆，还是聘请使用像 AppMaster 这样的无代码平台的人来完成，在这两种情况下，成本都将大大降低，这也是开始构建无代码 Netflix 克隆的另一个原因！