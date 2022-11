File nel database e richieste al server

Dopo tutti i controlli, possiamo essere certi che l'utente abbia inviato i file nel formato corretto. Ora è il momento di inviarli al server per un'ulteriore elaborazione. Prima, però, è bene fare un'importante precisazione sui principi di funzionamento dei file.

Tipi di file

Avrete notato che esistono due diversi tipi di file. Il primo è quello con cui abbiamo appena lavorato, il file modello. Il secondo è il tipo di dati del file. Si tratta di un ID che è facile da memorizzare nel database e da cui è facile trovare il modello completo. Quando si progetta un modello di database, si utilizza il secondo tipo. Può essere usato come gli altri tipi di dati (String, Integer e altri), ma allo stesso tempo si sa sempre che il modello completo è nascosto dietro il suo ID.





Quando si ottiene un file dal file Filepicker o dal blocco Select Files è rappresentato come un modello. Ma non ha ancora un ID, perché il file non è stato salvato nel database del server. Per farlo, è necessario fare la richiesta appropriata all'endpoint Server request POST /_files/ all'endpoint, che è stato creato automaticamente in precedenza. In seguito, il file viene scritto nel database e il suo modello acquisisce un ID e può essere utilizzato completamente.

URL per le immagini

Usare Swagger per vedere quali altri endpoint di file esistono. Ne abbiamo bisogno uno in questo momento. Per utilizzare i file come immagini nel front-end, è necessario ottenere l'URL completo del file in questione. Questo compito è risolto dall'endpoint GET /_files/:id/download/ . Conoscendo l'ID del file, è possibile utilizzarlo e ottenere l'URL esatto del file.

È necessario espandere il modello ottenuto come risultato del blocco Server request POST /_files/ e scoprire l'ID del file. Successivamente, l'ID deve essere trasformato in una stringa utilizzando il blocco To String . Utilizziamo questo risultato per raccogliere l'URL finale dell'immagine (lo stesso di GET request /_files/:id/download/). Per farlo, utilizziamo il blocco Concat Strings (Multiple) concatenazione di stringhe. La prima parte sarà "/api/_files/", la seconda sarà l'ID del file e la terza sarà "/download/".

Non resta che passare l'URL risultante al blocco Image al blocco. È stato creato in fase di progettazione, ma inizialmente c'era un semplice stub come immagine. Ora possiamo sistemarlo. Per farlo, utilizzare il blocco Image Update Properties e impostare l'URL dell'immagine.