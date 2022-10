Fichiers dans les demandes de bases de données et de serveurs

Après toutes les vérifications, nous pouvons être sûrs que l'utilisateur a soumis des fichiers dans le bon format. Il est maintenant temps de les envoyer au serveur pour un traitement ultérieur. Mais avant cela, il convient de donner une explication importante sur les principes du travail avec les fichiers.

Types de fichiers

Vous avez peut-être remarqué qu'il existe deux types de fichiers différents. Le premier est celui avec lequel nous venons de travailler, le fichier modèle. Le second est le type de données du fichier. Il s'agit d'un identifiant facile à stocker dans la base de données et facile à retrouver le modèle complet. Lors de la conception d'un modèle de base de données, c'est le deuxième type qui est utilisé. Il peut être utilisé de la même manière que les autres types de données (String, Integer, et autres), mais en même temps, on sait toujours que le modèle complet est caché derrière son ID.





Lorsque nous obtenons un fichier à partir du Filepicker ou du bloc Select Files il est représenté comme un modèle. Mais il n'a pas encore d'ID, car le fichier n'a pas été enregistré dans la base de données du serveur. Pour ce faire, vous devez faire la requête appropriée Server request POST /_files/ au point de terminaison, qui a été automatiquement créé à l'avance. Après cela, le fichier est écrit dans la base de données, et son modèle acquiert un ID et peut être pleinement utilisé.

URL pour les images

Utilisez Swagger pour voir quels autres points de terminaison de fichier existent. Nous avons besoin de l'un d'entre eux pour le moment. Pour utiliser des fichiers comme images dans le front-end, vous devez obtenir l'URL complète du fichier donné. Cette tâche est résolue par le point d'accès GET /_files/:id/download/ permet de résoudre cette tâche. En connaissant l'ID du fichier, vous pouvez l'utiliser et obtenir l'URL exacte du fichier.

Nous devons développer le modèle obtenu à la suite du bloc Server request POST /_files/ et trouver l'ID du fichier. Après cela, l'ID doit être transformé en une chaîne de caractères en utilisant le bloc To String pour le transformer en chaîne de caractères. Utilisons ce résultat pour collecter l'URL finale de l'image (identique à GET request /_files/:id/download/). Pour ce faire, nous utilisons le bloc Concat Strings (Multiple) pour concaténer les chaînes de caractères. La première partie sera "/api/_files/", la seconde sera l'ID du fichier, et la troisième sera "/download/".

Il ne reste plus qu'à passer l'URL résultante au bloc Image qui en résulte. Il a été créé lors de la conception, mais initialement il y avait un simple stub en tant qu'image. Nous pouvons maintenant le corriger. Pour ce faire, utilisez le bloc Image Update Properties et définissez l'URL de l'image.