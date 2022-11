Tệp trong cơ sở dữ liệu và yêu cầu máy chủ

Sau khi kiểm tra tất cả, chúng tôi có thể chắc chắn rằng người dùng đã gửi tệp ở định dạng chính xác. Bây giờ là lúc gửi chúng đến máy chủ để xử lý thêm. Nhưng trước tiên, cần giải thích quan trọng về các nguyên tắc làm việc với các tệp.

Các loại tệp

Bạn có thể nhận thấy rằng có hai loại tệp khác nhau. Cái đầu tiên là cái mà chúng ta vừa làm việc với, tệp mô hình. Thứ hai là kiểu dữ liệu tệp. Đó là một ID dễ lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và dễ dàng tìm thấy mô hình hoàn chỉnh. Khi thiết kế một mô hình cơ sở dữ liệu, nó là loại thứ hai được sử dụng. Nó có thể được sử dụng giống như các loại dữ liệu khác (Chuỗi, Số nguyên và các loại khác), nhưng đồng thời, chúng tôi luôn biết rằng mô hình đầy đủ được ẩn sau ID của nó.





Khi chúng ta lấy một tệp từ Filepicker hoặc khối Select Files , tệp đó sẽ được biểu diễn dưới dạng một mô hình. Nhưng nó chưa có ID, vì tệp chưa được lưu trong cơ sở dữ liệu của máy chủ. Để thực hiện việc này, bạn cần thực hiện Server request POST /_files/ request tới điểm cuối, được tạo tự động trước. Sau đó, tệp được ghi vào cơ sở dữ liệu và mô hình của nó có được một ID và có thể được sử dụng đầy đủ.

URL cho hình ảnh

Sử dụng Swagger để xem những điểm cuối tệp nào khác tồn tại. Chúng tôi cần một trong số họ ngay bây giờ. Để sử dụng tệp dưới dạng hình ảnh ở giao diện người dùng, bạn cần lấy URL đầy đủ của tệp đã cho. Tác vụ này được giải quyết bằng điểm cuối GET /_files/:id/download/ . Biết ID tệp, bạn có thể sử dụng nó và nhận URL tệp chính xác.

Chúng ta cần mở rộng mô hình thu được do Server request POST /_files/ khối và tìm ra ID tệp. Sau đó, ID phải được chuyển thành một chuỗi bằng cách sử dụng khối To String . Hãy sử dụng kết quả này để thu thập URL hình ảnh cuối cùng (giống như GET request /_files/:id/download/ ). Để làm được điều này, chúng ta sử dụng khối nối chuỗi Concat Strings (Multiple) . Phần đầu tiên sẽ là " /api/_files/ ", phần thứ hai sẽ là ID tệp và phần thứ ba sẽ là " /download/ ".

Nó chỉ còn lại để chuyển URL kết quả đến khối Image . Nó được tạo ra ở giai đoạn thiết kế, nhưng ban đầu có một hình ảnh sơ khai đơn giản. Bây giờ chúng ta có thể sửa chữa nó. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng khối Image Update Properties và đặt URL cho hình ảnh.